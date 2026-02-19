Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Daniela Díaz
Daniela Díaz
2d

Me gusta que aportes la experiencia con tus clientes, Sonia. Siento que estoy leyendo a una experta.

Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Max Cruz
Max Cruz
2d

Me ha encantado, el tema, y el contraste y la ventaja de tener 2 perspectivas sobre este importante tema.

Responder
Compartir
1 respuesta
11 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura