La IA está cambiando las ventas B2B: ¿Qué significa para ti y tus vendedores?

Una breve introducción de Salvador Lorca

El núcleo de las ventas —la construcción de relaciones y la creación de valor— se ha mantenido constante a lo largo de la historia. Sin embargo, la aparición de la IA está transformando radicalmente el panorama de todas las funciones del emprendimiento y la empresa, y no solo de la productividad. Con empresas B2B (empresas que venden algo a oras empresas) afirmando que existe un impacto inicial significativo de la IA (con datos e informes de grandes consultoras que facturan muchos millones a…bueno, empresas de IA), la transición a la adopción universal (es decir, de todas las empresas) parece inevitable. Parece que asistimos a una nueva era donde esta tecnología escala los principios atemporales del arte de vender (que es, precisamente, el fundamento de cualquier emprendimiento: Sin clientes no hay negocio).

A pesar de todo ello, los fracasos en el uso de la IA por las empresas y sus vendedores son abundantes y estrepitosos. Los datos muestran que la implementación ha sido más que mala. Ya no se puede esconder que la mayoría de informes muestran una realidad tozuda: una gran parte de los proyectos no logran superar la fase piloto o generar el retorno de inversión (ROI) esperado. Por ejemplo:

Gartner estimaba que el 30% de los proyectos de IA generativa serán abandonados después de la fase de prueba de concepto. Otros análisis elevan esta cifra, sugiriendo que hasta el 95% de los proyectos de IA en empresas no logran un impacto medible en sus ganancias y pérdidas.

Otros señalan que el 70% de las empresas no logra integrar eficazmente sus herramientas de IA y CRM con su estrategia de ventas real. Y que el 56% de las empresas tienen, o bien mala calidad de datos, o en cantidad insuficiente, lo que invalida las recomendaciones de la IA (más sobre esto más abajo, porque es crucial).

De hecho, solo el 21% de los líderes de ventas B2B reportan haber adoptado plenamente la IA en sus procesos. Uno de cada cinco.

Todo esto justifica de sobra el enfoque que Sonia Ferrer, una de las autoras que más sabe sobre ventas en Substack, adopta ante la automatización de las ventas B2B y que podrás leer más abajo.

No discuto que la inteligencia artificial está transformando las prácticas de gestión de toda empresa mediana en adelante (y no pocos negocios profesionales), y que también está revolucionando las operaciones de ventas en las empresas B2B y, poco a poco, más en unos países que en otros, está cambiando radicalmente la forma en que los compradores esperan interactuar (poco a poco, porque las cosas no salieron como esperaban algunos gigantes de la IA, como más adelante se señala).

Pero, y relacionado con lo que va a explicar Sonia dentro de poco, no tires todavía por la borda los principios de gestión arraigados y las estrategias tradicionales de ventas y marketing; puede que todavía los necesites, por mucho que estén siendo alterados por el auge de herramientas de IA cada vez más sofisticadas.

Es decir, trata de tener un pie en lo nuevo (porque, si, se trata de replantear fundamentalmente el funcionamiento de las ventas y lo que la automatización puede hacer por ellas), pero también, todavía, no abandones del todo lo antiguo. Aunque te digan los expertos cosas como esta:

El poder seguirá trasladándose de los vendedores a los clientes. A medida que los clientes se acostumbren a las ventajas de la IA de última generación, como las respuestas instantáneas, la disponibilidad 24/7 y las funciones de autoservicio, podrían comenzar a preferir gradualmente a los proveedores equipados con IA de última generación. La IA de última generación también podría ayudar a los vendedores a acceder a los mismos clientes a un menor coste, lo que aumentaría sustancialmente su poder de negociación. (…) La interacción humana puede convertirse en una oferta exclusiva reservada para acuerdos particularmente complejos y basados ​​en soluciones. — McKinsey & Company: “An unconstrained future: How generative AI could reshape B2B sales”. De Lareina Yee et al.

Esto es lo que nos encontramos, a nuestro pesar, con el bot de Substack (con tantas sugerencias obsoletas y respuestas incorrectas). Solo si eres un “bestseller” en la plataforma tienes derecho a que un humano te responda, aunque sea por cosas tan graves que te hayan suspendido la cuenta.

Pues bien. A pesar lo que dicen las mentes privilegiadas de McKinsey & Company (otra firma que ha despedido a cientos de consultores), la realidad es que el 88% de los clientes prefiere hablar con un agente humano antes que navegar por menús automatizados o bots (según Forbes). Y que hay un riesgo de abandono (“churn”) del 60% de los clientes B2B, que citan la mala calidad del servicio como la razón principal, según Satrix.

Por todo esto, y por más, me gusta el enfoque más prudente de Sonia. Ella te explicará, más abajo, qué se queda en el ecosistema de ventas B2B en 2026, qué hay que cambiar, y cómo saber qué automatizar y qué no. Puedes ir directamente a su sección.

Si decides quedarte todavía un poco conmigo, quiero darte mi opinión sobre cuál será el futuro de las ventas B2B con la llegada de la IA, y de sus protagonistas, los vendedores (o los emprendedores que “llevan las ventas” en su empresa). Prepárate para ver mucho más de esto:

🎫 Se reducirán los preparativos de reuniones de 90 minutos. Pero a los vendedores se les exigirá mucho más. Las expectativas de mejora de productividad se lanzarán como un dardo hacia el equipo comercial, funcionen o no.

🎫 Se convertirá a cada vendedor en un experto en múltiples áreas. Eso puede tener su lado bueno, pues la experiencia requerida a los vendedores se reducirá, no necesitarán desarrollar un profundo conocimiento del sector y del producto (menos mal, porque, junto a todo lo que intuyo y desarrollo aquí, no me extrañaría que se produzca mucha más rotación en la profesión).

🎫 Y eso será posible porque usarán la IA para reducir el tiempo de investigación de horas a minutos. Los vendedores tendrán información crucial rápidamente (aunque quizás tarde un poco en llegar a las pequeñas empresas), ayudandoles a atender rápidamente a clientes de diversos sectores, geografías y culturas. Podría ser el fin de los vendedores especialistas; ya sólo serán necesarios los “generalistas ágiles” agarrados a la IA. Te pongo un ejemplo fuera de contexto: Ya no será necesario, como en Londres, que un taxista conozca de memoria las miles de calles de su ciudad; con la tecnología, un recién llegado te puede hacer de taxi por las calles de Los Angeles.

🎫 El equipo comercial se aplanará e irán desapareciendo los gerentes de ventas. La idea convencional de una proporción de 1:6 gerentes por empleado de ventas y marketing se irá volviendo obsoleta. La IA automatizará y optimizará muchas tareas que tradicionalmente realizaban los gerentes, así que reemplazará una parte significativa de sus funciones. Y aunque se vayan a la calle (también son más caros para la empresa, todo hay que decirlo), alguien tiene que mandar. Quizás sea como un ejército compuesto por generales y soldados, con pocos mandos intermedios.

🎫 Por si todo esto fuera poco para los pobres vendedores, sus opiniones serán mucho menos relevantes. Ahora las decisiones estarán basadas en datos (otro tema es, como se apuntó arriba, que los datos sean lo suficientemente buenos). Se acabó el pronóstico basado en la subjetividad del equipo de ventas, se terminó la opinión del vendedor. En poco tiempo, la IA dirá: “Basado en toda la comunicación por correo electrónico, la documentación aportada y las llamadas grabadas, aquí están los riesgos reales, la probabilidad, las predicciones de ingresos, y una guía de paso a paso a seguir”. Se acabó esas largas reuniones en que el equipo comercial de las editoriales, grandes o pequeñas, intentaban predecir si valía la pena publicar un libro. Ahora la IA lo decidirá en 2 minutos. Con datos.

🎫 Ah, querido vendedor, y si te gustaba la privacidad, recuerda que la IA analizará cada comunicación tuya con el cliente y la grabación de todas las llamadas que hagas. No sé si la calidad de los pronósticos de la IA se volverá mucho más precisa, probablemente sí. Pero desde luego te sentirás un poco como en el libro “1984”.

🔛 Si buscabas valor en este artículo, entonces te digo que es ahora cuando la “acción” empieza:

IA en ventas B2B: lo que realmente merece la pena automatizar

Hoy quiero empezar con una imagen:

Una oferta de empleo de Anthropic, una de las compañías más relevantes del ecosistema de IA, buscando un administrador de Salesforce (empresa que ha despedido a cientos de sus empleados técnicos) mientras medio internet repite que “la IA va a matar el software”.

Mientras algunos predican que los CRMs van a desaparecer porque “todo será un agente autónomo”, una de las empresas más punteras en IA del mundo está contratando a alguien para configurar, optimizar y mantener su CRM.

Algo no encaja, ¿no?

Pues aquí va mi opinión:

El ecosistema de ventas B2B en 2026 no va a ser un ejército de bots cerrando contratos de seis cifras mientras el equipo comercial se va a la playa. Va a ser un ecosistema híbrido donde:

La IA automatiza tareas repetitivas y de bajo valor.

Los equipos de operaciones de ventas (RevOps) se vuelven todavía más estratégicos.

Los vendedores que sepan pensar (no solo ejecutar playbooks) serán los que más crezcan.

Y aquí es donde empieza el problema.

Porque el mito de “factura cifras infinitas con una IA que envía e-mails por ti” ha hecho mucho daño a muchas startups.

Un ejemplo: Tengo un cliente con el que estuve trabajando varios meses que, desde el inicio, tenía interés por hacer prospección 100% automatizada con mensajes en frío. Mi recomendación fue otra: empecemos con secuencias personalizadas que combinen distintos canales, incluído el teléfono. Más trabajo manual al principio, sí. Pero también más aprendizaje.

Tras ver los tan buenos resultados que esas secuencias estaban teniendo (mejores de los que esperábamos), en su afán de crecer aún más rápido, tuvieron más ganas todavía de automatizar.

¿Qué podía salir mal?

Que quemaron una base de datos entera. El 0% pasó a reunión cualificada.

Habían automatizado demasiado pronto y de forma demasiado radical.

Por eso, cuando leo que “la IA sustituirá a los vendedores”, sé con certeza que en ciclos de venta complejos B2B, eso no va a pasar.

Entonces, ¿qué se queda en el ecosistema de ventas B2B en 2026?

Y sí, en 2026 va a haber muchos cambios en el ecosistema de ventas B2B. Y muchos de esos cambios ya los está impulsando todo lo nuevo en IA.

Pero también hay muchas cosas que conocemos y con las que llevamos tiempo trabajando que, por ahora, se quedan.

Algunas de esas son el CRM, la necesidad de un embudo de ventas bien gestionado, el discovery profundo, la interacción inteligente con el cliente, el liderazgo comercial que sabe leer números y personas, y procesos de ventas optimizados en todo momento.

Nota del Editor: El “discovery profundo” en ventas B2B es la fase de investigación minuciosa y consultiva que ocurre después de la prospección, cuyo objetivo es entender a fondo los dolores, objetivos, procesos y contexto de un cliente potencial, antes de presentar cualquier propuesta o producto. A diferencia de una calificación rápida, el descubrimiento profundo se enfoca, entre otros, en descubrir problemas subyacentes que el cliente podría no haber identificado.

De hecho, McKinsey estima que la IA generativa puede aumentar la productividad en ventas entre un 3% y un 15% (Fuente). Fíjate en el matiz: aumentar productividad. No sustituir equipos enteros.

¿Qué hay que cambiar entonces?

Primero de todo: deja de automatizar por moda.

Deja también de medir éxito por volumen de actividad y empezar a medir por calidad de pipeline.

Hay que dejar de pensar “¿qué puedo automatizar?” y empezar a pensar “¿qué me está aportando realmente ventaja competitiva?” y amplificar eso usando la IA.

Porque sí, hay cosas que tiene TODO el sentido del mundo automatizar.

Algunas de ellas son:

Incorporar IA en la priorización de leads (aka prospectos o clientes potenciales). Un buen sistema de “lead scoring” basado en datos históricos puede ayudarte a identificar qué cuentas tienen más probabilidad de cerrar. Eso multiplica el foco de tu equipo. (Un “lead scoring” es una metodología automatizada que asigna una puntuación numérica a los prospectos para evaluar su nivel de interés y ajuste al perfil de cliente ideal. Permite priorizar los contactos con mayor probabilidad de compra, optimizando el tiempo del equipo comercial y aumentando la tasa de conversión en ciclos de venta complejos.) Automatizar el enriquecimiento de datos. Que tu equipo no pierda tiempo buscando información básica que una herramienta puede completar en segundos. Usar IA para generar resúmenes automáticos de llamadas y detectar patrones en objeciones recurrentes. Eso eleva el nivel del equipo entero, no solo del que tomó mejores notas. Apoyarte en modelos predictivos para mejorar tu forecasting. Especialmente si estás en Series A, B o C y tienes que ir a comité con números sólidos y menos “sensaciones”. Automatizar procesos operativos que no aportan valor estratégico, pero sí consumen horas: creación y envío de presupuestos, configuración de precios y descuentos, aprobaciones internas, firma de contratos, facturación, cobros, renovaciones o ampliaciones… Ya sabes, la “burocracia” de la venta.

Pero importante: no automatices aquello que todavía no entiendes.

No tiene sentido escalar un mensaje que aún no convierte o sustituir conversaciones estratégicas por secuencias masivas solo porque “todo el mundo lo está haciendo”.

La IA tiene que amplificar lo que ya funciona.

Por eso, cuando pienso en el ecosistema de ventas B2B en 2026, no imagino equipos sin CRM ni vendedores sustituidos por bots.

Imagino equipos con menos fricción operativa, con más foco en cuentas clave, con mejores datos, con menos tiempo perdido en tareas administrativas y con más tiempo invertido en entender bien el dolor real del cliente.

Porque si algo no va a cambiar (por mucha IA que metamos) es que las decisiones de compra complejas siguen siendo humanas. (Nota del Editor: Por ello, los esfuerzos de algunas empresas de IA para que los bots decidan las compras basadas en los datos no han tenido éxito: El cliente no se fía, y menos cuando tales empresas aceptan publicidad, por el riesgo real de conflicto de intereses).

Y humanas significa emocionales, políticas, estratégicas.

Eso no lo automatizas.

Eso lo entrenas, lo lideras y lo mejoras.

Entonces, ¿cómo saber qué automatizar y qué no?

Aquí te dejo un marco básico que uso con equipos comerciales para decidirlo:

Primero : identifica tareas repetitivas que no requieren criterio estratégico. Ejemplo: actualizar campos en el CRM, generar resúmenes de llamadas, priorizar leads según scoring.

Segundo : identifica tareas que requieren juicio, empatía o negociación. Discovery complejo, gestión de objeciones, cierre con múltiples decisores. Eso no lo delegues a un bot.

Tercero : automatiza solo cuando el proceso ya funciona manualmente. De las tareas que identificaste en el primer paso, asegúrate de que ya las has validado de forma manual. ¿Conoces al dedillo el proceso que necesitas seguir? Por ejemplo, si todavía no tienes un mensaje que convierte en pequeño volumen, escalarlo con IA solo amplificará el problema.

Cuarto: revisa el impacto de esta posible automatización en tu base de datos. En fases muy tempranas del negocio, tu mercado es pequeño. Quemarlo por querer ir rápido es un lujo que no te puedes permitir.

Automatizar la previsión de ventas, lead scoring y priorización del embudo de ventas tiene muchísimo más sentido que automatizar el 100% del primer contacto. Porque impacta en eficiencia interna sin deteriorar tu reputación externa.

Un modelo de lead scoring bien entrenado puede ayudarte a enfocar el tiempo de tus vendedores en las oportunidades con mayor probabilidad de cierre. Un sistema de “forecasting” (estimación de ingresos y ventas) apoyado en IA puede reducir sesgos humanos y mejorar la previsión ante el comité de dirección.

Empieza por aquello que menos ruido vaya a generar en tu cliente.

Si lideras un negocio B2B hoy, mi recomendación es clara: usa la IA para escalar lo que ya funciona, no para “sustituir” aquello que aporta valor a tu proceso.

Y si lideras un equipo de ventas, no te obsesiones con que la IA te quite el trabajo. Obsesiónate con aprender a usarla para que sea tu aliada.

Porque en 2026 no va a ganar quien tenga más automatizaciones.

Va a ganar quien combine mejor automatización y criterio.

Y eso, por ahora, sigue siendo profundamente humano.

Biografía:

McKinsey & Company: “An unconstrained future: How generative AI could reshape B2B sales” . De Lareina Yee et al. Este artículo analiza cómo los cambios tecnológicos están impactando actualmente a los vendedores B2B. Explora tres vías para la posible evolución de las ventas B2B durante la próxima década: una reinvención fundamental de la eficiencia de las ventas, un crecimiento significativo de las ventas y una reformulación del modelo operativo de ventas. En cada vía, el papel de la IA de última generación se profundiza progresivamente. Finalmente, describe cómo las empresas pueden tomar medidas ahora para prepararse para un futuro de ventas impulsado por la IA de última generación, un proceso “impulsado por una IA de última generación tan omnipresente que es prácticamente imperceptible”.

Harvard Business Review: “Why Salespeople Need to Develop ‘Machine Intelligence’”, de Thomas Baumgartner et al. Este artículo explica que la IA para generación de leads puede aumentar los prospectos en un 50% y reducir los costes en un 60% , siempre que el vendedor humano sepa interpretar los datos.

HubSpot Blog: “AI in B2B Sales: How It’s Used in 2024 and the Biggest Benefits”

Un artículo muy práctico que desglosa cómo la IA ahorra una media de 2 horas y 15 minutos diarios a los vendedores, permitiéndoles centrarse en la relación humana. En buena parte es un reflejo de un estudio que HubSpot publicó.

