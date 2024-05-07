Historia Temprana de la Propiedad

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: Puede interesar también el contenido sobre Familia en el Derecho Romano, el Origen Histórico de los Contratos, los antecedentes históricos de la propiedad, las ideas sobre los Testamentos y las Sucesiones de la Antiguedad al Siglo XIX, la historia temprana de la Sucesión Testamentaria y la sucesión (testada o intestada) en el derecho romano.

Las Ideas sobre la Propiedad de la Antiguedad al Siglo XIX

La distinción entre Res Mancipi y Res Nec Mancipi es el tipo de una clase de distinciones a las que la civilización es muy deudora, distinciones que recorren toda la masa de mercancías, colocando a unas pocas de ellas en una clase por sí mismas, y relegando a las demás a una categoría inferior.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las clases inferiores de propiedad son primero, por desdén y despreocupación, liberadas de las perplejas ceremonias en que se deleita el derecho primitivo, y luego, en otro estado de progreso intelectual, los sencillos métodos de transferencia y recuperación que se han dejado usar sirven de modelo que condena por su conveniencia y simplicidad las engorrosas solemnidades heredadas de los días antiguos. Pero, en algunas sociedades, las trabas en las que se encuentra atada la Propiedad son demasiado complicadas y estrictas como para ser relajadas de manera tan fácil.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando los hijos varones han nacido de un hindú, la ley de la India les daba tradicionalmente a todos ellos un interés en su propiedad, y hace que su consentimiento sea una condición necesaria para su enajenación. En el mismo espíritu, el uso general de los antiguos pueblos germánicos -es notable que las costumbres anglosajonas parezcan haber sido una excepción- prohibía las enajenaciones sin el consentimiento de los hijos varones; y la ley primitiva de los eslavos incluso las prohibía por completo. Es evidente que impedimentos como éstos no pueden ser superados por una distinción entre clases de propiedad, ya que la dificultad se extiende a los bienes de todo tipo; y en consecuencia, el Derecho Antiguo, una vez lanzado a la mejora, los encuentra con una distinción de otro carácter, una distinción que clasifica la propiedad, no según su naturaleza, sino según su origen. En la India, donde hay rastros de ambos sistemas de clasificación, el que estamos considerando se ejemplifica en la diferencia que la ley hindú establece entre Herencias y Adquisiciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los bienes heredados por el padre son compartidos por los hijos en cuanto nacen; pero según la costumbre de la mayoría de las provincias, las adquisiciones hechas por él durante su vida son enteramente suyas, y pueden ser transferidas por él a voluntad. Una distinción similar no era desconocida en el derecho romano, en el que la primera innovación sobre la patria potestad tomó la forma de un permiso concedido al hijo para conservar para sí mismo todo lo que pudiera haber adquirido en el servicio militar. Pero el uso más extenso que se hizo de este modo de clasificación parece haber sido entre los germanos. El alod, aunque no es inalienable, era comúnmente transferible con la mayor dificultad; y además, descendía exclusivamente a la parentela agnática.

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De ahí que se reconociera una extraordinaria variedad de distinciones, todas ellas destinadas a disminuir los inconvenientes inseparables de la propiedad alodial. El wehrgeld, por ejemplo, o composición por el homicidio de un pariente, que ocupa un espacio tan grande en la jurisprudencia alemana, no formaba parte del dominio familiar, y descendía según reglas de sucesión totalmente diferentes.

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Del mismo modo, el reipus, o la multa que se cobraba por el nuevo matrimonio de una viuda, no entraba en el ámbito de la persona a la que se pagaba, y seguía una línea de devolución en la que se descuidaban los privilegios de los agnados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley, también, como entre los hindúes, distinguía las adquisiciones del jefe de la casa de sus bienes heredados, y le permitía tratarlos en condiciones mucho más liberales. También se admitían clasificaciones de otro tipo, y se establecía la consabida distinción entre tierras y bienes muebles; pero los bienes muebles se dividían en varias categorías subordinadas, a cada una de las cuales se aplicaban normas diferentes. Esta exuberancia de la clasificación, que puede parecernos extraña en un pueblo tan rudo como el de los conquistadores alemanes del Imperio, se explica sin duda por la presencia en sus sistemas de un elemento considerable del derecho romano, absorbido por ellos durante su larga estancia en los confines del dominio romano.

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No es difícil rastrear un gran número de normas que rigen la transferencia y la devolución de los productos que se encuentran fuera del alodio, hasta su fuente en la jurisprudencia romana, de la que probablemente fueron tomadas en épocas muy distantes, y en importaciones fragmentarias. Hasta qué punto los obstáculos a la libre circulación de la propiedad fueron superados por tales artificios, no tenemos ni siquiera los medios para conjeturar, ya que las distinciones mencionadas no tienen historia moderna. La forma alodial de la propiedad se perdió por completo en el feudalismo, y cuando la consolidación del feudalismo se completó, prácticamente sólo quedó en pie una distinción de todas las que se conocían en el mundo occidental: la distinción entre tierras y bienes, inmuebles y muebles. Externamente esta distinción era la misma que el derecho romano había aceptado finalmente, pero el derecho de la Edad Media difería del de Roma en considerar claramente que los bienes inmuebles eran más dignos que los muebles. Sin embargo, este ejemplo es suficiente para mostrar la importancia de la clase de expedientes a la que pertenece. En todos los países gobernados por sistemas basados en los códigos franceses, es decir, en la mayor parte del continente europeo, el derecho de los bienes muebles, que siempre fue el derecho romano, ha sustituido y anulado el derecho feudal de la tierra.

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Inglaterra es el único país de importancia en el que esta transmutación, aunque ha recorrido cierto camino, no está casi consumada. También cabe añadir que el nuestro es el único país europeo de importancia en el que la separación de los bienes muebles e inmuebles se ha visto un tanto perturbada por las mismas influencias que hicieron que las antiguas clasificaciones se apartaran de la única admitida por la naturaleza. En general, la distinción inglesa ha sido entre la tierra y los bienes; pero una cierta clase de bienes ha ido como herencia con la tierra, y una cierta descripción de los intereses en la tierra han sido clasificados, por causas históricas, como bienes personales. Este no es el único caso en el que la jurisprudencia inglesa, apartándose de la corriente principal de modificación legal, ha reproducido fenómenos del derecho arcaico. Procedo a señalar uno o dos artificios más por los que los antiguos obstáculos del derecho de propiedad se relajaron con mayor o menor éxito, partiendo de la premisa de que el esquema de este tratado sólo me permite mencionar aquellos que son de gran antigüedad. Sobre uno de ellos en particular es necesario detenerse por un momento o dos, porque las personas que no están familiarizadas con la historia temprana del derecho no se convencerán fácilmente de que un principio, del cual la jurisprudencia moderna ha obtenido muy lentamente y con la mayor dificultad el reconocimiento, era realmente familiar en la misma infancia de la ciencia legal.

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No hay ningún principio en todo el derecho que los modernos, a pesar de su carácter benéfico, se hayan resistido tanto a adoptar y a llevar a sus legítimas consecuencias como el que fue conocido por los romanos como Usucapión, y que ha descendido a la jurisprudencia moderna bajo el nombre de Prescripción. Era una norma positiva del derecho romano más antiguo, una norma más antigua que las Doce Tablas, que los bienes que habían sido poseídos ininterrumpidamente durante un cierto período se convertían en propiedad del poseedor. El período de posesión era excesivamente corto -uno o dos años, según la naturaleza de las mercancías- y en los tiempos históricos sólo se permitía que la usucapión operara cuando la posesión había comenzado de una manera particular; pero creo que es probable que en una época menos avanzada la posesión se convirtiera en propiedad bajo condiciones incluso menos severas que las que leemos en nuestras autoridades. Se está lejos de afirmar que el respeto de los hombres por la posesión de hecho es un fenómeno del que la jurisprudencia puede dar cuenta por sí misma, pero es muy necesario señalar que las sociedades primitivas, al adoptar el principio de la usucapión, no estaban acosadas por ninguna de las dudas y vacilaciones especulativas que han impedido su recepción entre los modernos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las prescripciones fueron vistas por los juristas modernos, primero con repugnancia, después con una aprobación reticente. En varios países, incluido el nuestro, la legislación se negó durante mucho tiempo a ir más allá del rudo recurso de prohibir todas las acciones basadas en un daño que se hubiera sufrido antes de un punto fijo del pasado, generalmente el primer año de algún reinado anterior; y no fue hasta que la Edad Media se cerró definitivamente, y Jacobo I subió al trono de Inglaterra, que los británicos obtuvieron un verdadero estatuto de limitación de un tipo muy imperfecto. Esta tardanza en copiar uno de los capítulos más famosos del derecho romano, que sin duda fue leído constantemente por la mayoría de los abogados europeos, el mundo moderno lo debe a la influencia del Derecho Canónico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las costumbres eclesiásticas de las que surgió el Derecho Canónico, preocupadas como estaban por los intereses sagrados o casi sagrados, consideraban muy naturalmente que los privilegios que conferían no podían perderse por el desuso, por muy prolongado que fuera; y de acuerdo con este punto de vista, la jurisprudencia espiritual, cuando se consolidó posteriormente, se distinguió por una marcada inclinación hacia las prescripciones. El destino del Derecho Canónico, cuando los juristas clericales lo tomaron como modelo para la legislación secular, fue tener una influencia peculiar sobre los primeros principios.

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Dio a los cuerpos de costumbres que se formaron en toda Europa muchas menos reglas expresas que el Derecho Romano, pero entonces parece haber comunicado una inclinación a la opinión profesional en un número sorprendente de puntos fundamentales, y las tendencias así producidas fueron ganando fuerza progresivamente a medida que se desarrollaba cada sistema. Una de las disposiciones que produjo fue el desprecio por las prescripciones; pero no sé si este prejuicio hubiera operado con tanta fuerza como lo ha hecho, si no hubiera caído en la doctrina de los juristas escolásticos de la secta realista, que enseñaban que, cualquiera que fuera el giro que tomara la legislación real, un derecho, por mucho tiempo que se descuidara, era de hecho indestructible.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los restos de este estado de ánimo todavía existen.

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Dondequiera que se discuta seriamente la filosofía del derecho, las cuestiones relativas a la base especulativa de la prescripción son siempre muy discutidas; y todavía es un punto de gran interés en Francia y Alemania, si una persona que ha estado fuera de la posesión durante una serie de años es privada de su propiedad como una pena por su negligencia, o la pierde por la interposición sumaria de la ley en su deseo de tener un finis litium. Pero tales escrúpulos no preocupaban a la mente de la sociedad romana primitiva. Sus antiguos usos quitaban directamente la propiedad a todo aquel que hubiera estado fuera de la posesión, bajo ciertas circunstancias, durante uno o dos años.

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No es fácil decir cuál era el tenor exacto de la regla de la usucapión en su forma más primitiva; pero, tomada con las limitaciones que encontramos en los libros, era una seguridad muy útil contra los males de un sistema de transmisión demasiado engorroso. Para tener el beneficio de la Usucapión, era necesario que la posesión adversa hubiera comenzado de buena fe, es decir, con la creencia por parte del poseedor de que estaba adquiriendo legalmente la propiedad, y además se requería que el bien le hubiera sido transferido por algún modo de enajenación que, aunque no fuera capaz de conferir un título completo en el caso particular, fuera al menos reconocido por la ley. Por lo tanto, en el caso de una Mancipación, por muy descuidada que haya sido la ejecución, si se ha llevado hasta el punto de implicar una Tradición o Entrega, el vicio del título se subsanaría por Usucapión en dos años como máximo. Quizás no hay nada en la práctica de los romanos que demuestre con tanta fuerza su genio jurídico como el uso que hacían de la Usucapión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las dificultades que los acosaban eran casi las mismas que las que avergonzaban y aún avergüenzan a los abogados de Inglaterra.

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Debido a la complejidad de su sistema, que todavía no tenían ni el valor ni el poder de reconstruir, el derecho real se divorciaba constantemente del derecho técnico, la propiedad equitativa de la legal. Pero la Usucapión, tal y como la manipulaban los jurisconsultos, proporcionaba una maquinaria que actuaba por sí misma, mediante la cual los defectos de los títulos de propiedad estaban siempre en curso de ser subsanados, y mediante la cual las titularidades que estaban temporalmente separadas volvían a estar rápidamente unidas con el menor retraso posible.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La usucapión no perdió sus ventajas hasta las reformas de Justiniano. Pero tan pronto como el derecho y la equidad se fusionaron por completo, y cuando la mancipación dejó de ser la transmisión romana, no hubo más necesidad del antiguo artificio, y la usucapión, con sus períodos de tiempo considerablemente alargados, se convirtió en la prescripción que ha sido adoptada por casi todos los sistemas de derecho moderno. Paso con una breve mención a otro recurso que tiene el mismo objeto que el anterior y que, aunque no hizo inmediatamente su aparición en la historia jurídica inglesa, era de una antigüedad inmemorial en el derecho romano; de hecho, es tal su aparente antigüedad que algunos civiles alemanes, no suficientemente conscientes de la luz arrojada sobre el tema por las analogías del derecho inglés, lo han considerado incluso más antiguo que la Mancipación. Hablo de la Cessio in Jure, una recuperación colusoria, en un Tribunal de Justicia, de la propiedad que se pretende transmitir. El demandante reclamaba el objeto de este procedimiento con las formas ordinarias de un litigio; el demandado incurría en mora; y el bien se adjudicaba, por supuesto, al demandante.

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No hace falta recordar al abogado inglés que este procedimiento se les ocurrió a nuestros antepasados y dio lugar a las famosas multas y recuperaciones que tanto contribuyeron a deshacer las trabas más duras del derecho agrario feudal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los artificios romanos e ingleses tienen mucho en común, y se ilustran mutuamente de manera muy instructiva, pero hay esta diferencia entre ellos, que el objeto de los abogados ingleses era eliminar las complicaciones ya introducidas en el título, mientras que los jurisconsultos romanos trataron de evitarlas sustituyendo un modo de transferencia necesariamente intachable por otro que con demasiada frecuencia fracasaba. El dispositivo es, en efecto, uno de los que se sugieren en cuanto los Tribunales de Justicia están en funcionamiento estable, pero están, sin embargo, todavía bajo el imperio de las nociones primitivas. En un estado avanzado de la opinión jurídica, los tribunales consideran los litigios colusorios como un abuso de su procedimiento; pero siempre ha habido una época en la que, si se cumplían escrupulosamente sus formas, no soñaban con ir más allá. La influencia de los Tribunales de Justicia y de su procedimiento sobre la propiedad ha sido muy amplia, pero el tema es demasiado extenso para las dimensiones de este tratado, y nos llevaría más lejos en el curso de la historia legal de lo que es consistente con su esquema. Es deseable, sin embargo, mencionar que a esta influencia debemos atribuir la importancia de la distinción entre Propiedad y Posesión -no, de hecho, la distinción en sí misma, que (en el lenguaje de un eminente civilista inglés) es lo mismo que la distinción entre el derecho legal de actuar sobre una cosa y el poder físico de hacerlo- sino la extraordinaria importancia que la distinción ha obtenido en la filosofía del derecho. Pocas personas cultas están tan poco versadas en la literatura jurídica como para no haber oído que el lenguaje de los jurisconsultos romanos sobre el tema de la Posesión causó durante mucho tiempo la mayor perplejidad posible, y que se supone que el genio de Savigny se ha demostrado principalmente por la solución que descubrió para el enigma.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La posesión, de hecho, cuando es empleada por los abogados romanos, parece haber contraído un matiz de significado que no es fácil de explicar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La palabra, como se desprende de su etimología, debe haber denotado originalmente un contacto físico o un contacto físico reanudable a voluntad; pero tal como se utiliza realmente, sin ningún epíteto calificativo, significa no simplemente la detención física, sino la detención física unida a la intención de mantener la cosa detenida como propia. Savigny, siguiendo a Niebuhr, percibió que para esta anomalía sólo podía haber un origen histórico. Señaló que los burgueses patricios de Roma, que se habían convertido en arrendatarios de la mayor parte del dominio público a cambio de rentas nominales, eran, desde el punto de vista del antiguo derecho romano, meros poseedores, pero entonces eran poseedores que tenían la intención de conservar sus tierras contra todo el mundo. En realidad, presentaban una reclamación casi idéntica a la que recientemente han presentado en Inglaterra los arrendatarios de tierras de la Iglesia. Admitiendo que, en teoría, eran arrendatarios a voluntad del Estado, sostenían que el tiempo y el disfrute ininterrumpido habían convertido su posesión en una especie de propiedad, y que sería injusto expulsarlos con el fin de redistribuir el dominio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La asociación de esta reclamación con las tenencias patricias, influyó permanentemente en el sentido de "posesión".

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Mientras tanto, los únicos recursos legales a los que podían acogerse los arrendatarios, si eran expulsados o amenazados de perturbación, eran los interdictos posesorios, procesos sumarios del derecho romano que, o bien fueron concebidos expresamente por el pretor para su protección, o bien, según otra teoría, se habían empleado en tiempos más antiguos para el mantenimiento provisional de las posesiones hasta que se resolvieran las cuestiones de derecho legal. Por lo tanto, se entendió que todo el que poseía una propiedad como propia tenía la facultad de exigir los interdictos, y, mediante un sistema de alegatos muy artificial, el proceso interdictal se moldeó de forma adecuada para el juicio de las reclamaciones conflictivas de una posesión disputada. Entonces comenzó un movimiento que, como señaló el Sr. John Austin, se reprodujo exactamente en el derecho inglés.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los propietarios, domini, empezaron a preferir las formas más sencillas o el curso más rápido del Interdicto a las lentas e intrincadas formalidades de la Acción Real, y con el fin de hacer uso del remedio posesorio recurrieron a la posesión que se suponía implicada en su propiedad. La libertad concedida a las personas que no eran verdaderos poseedores, sino propietarios, para reivindicar sus derechos mediante recursos posesorios, aunque al principio pudo ser una bendición, tuvo finalmente el efecto de deteriorar seriamente tanto la jurisprudencia inglesa como la romana. El derecho romano le debe esas sutilezas en materia de posesión que tanto han contribuido a su descrédito, mientras que el derecho inglés, después de que las acciones que destinaba a la recuperación de la propiedad real cayeran en la más desesperante confusión, se deshizo al fin de toda la masa enmarañada mediante un remedio heroico Nadie puede dudar de que la virtual abolición de las acciones reales inglesas que tuvo lugar hace casi treinta años fue un beneficio público, pero las personas sensibles a la armonía de la jurisprudencia lamentarán que, en lugar de limpiar, mejorar y simplificar las verdaderas acciones de propiedad, las hayamos sacrificado todas a la acción posesoria de expulsión, basando así todo nuestro sistema de recuperación de tierras en una ficción legal. Los tribunales jurídicos también han contribuido poderosamente a dar forma y modificar las concepciones del derecho de propiedad por medio de la distinción entre Derecho y Equidad, que siempre hace su primera aparición como una distinción entre jurisdicciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad equitativa en Inglaterra es simplemente la propiedad que se encuentra bajo la jurisdicción del Tribunal de la Cancillería. En Roma, el Edicto del Prætor introdujo sus novedosos principios bajo la forma de una promesa de que, en determinadas circunstancias, se concedería una determinada acción o un determinado motivo; y, en consecuencia, la propiedad in bonis, o Equitable Property, del derecho romano era una propiedad protegida exclusivamente por recursos que tenían su origen en el Edicto. El mecanismo por el que los derechos de equidad se salvaban de ser anulados por las reclamaciones del propietario legal era algo diferente en los dos sistemas. En nuestro caso, su independencia está garantizada por el mandato judicial del Tribunal de Equidad. Sin embargo, como el Derecho y la Equidad, aunque todavía no estaban consolidados, eran administrados bajo el sistema romano por el mismo Tribunal, no se requería nada parecido al Requerimiento, y el Magistrado tomaba el camino más sencillo de negar al Propietario de Derecho Civil aquellas acciones y alegaciones por las que sólo podía obtener la propiedad que pertenecía en equidad a otro. Pero el funcionamiento práctico de ambos sistemas era casi el mismo. Ambos, por medio de una distinción en el procedimiento, fueron capaces de preservar las nuevas formas de propiedad en una especie de existencia provisional, hasta que llegara el momento en que fueran reconocidas por toda la ley.

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De este modo, el prætor romano otorgaba un derecho de propiedad inmediato a la persona que había adquirido una Res Mancipi por mera entrega, sin esperar a la maduración de la Usucapión. Asimismo, con el tiempo reconoció la propiedad al hipotecario, que al principio era un mero "comodatario" o depositario, y al enfiteuta, o arrendatario de un terreno que estaba sujeto a una renta fija perpetua. Siguiendo una línea de progreso paralela, el Tribunal de Cancillería inglés creó una propiedad especial para el Hipotecario, para el Cestui que Trust, para la Mujer Casada que tenía la ventaja de un tipo particular de acuerdo, y para el Comprador que aún no había adquirido una propiedad legal completa. Todos estos son ejemplos en los que se reconocieron y conservaron formas de derecho de propiedad, claramente nuevas. Pero indirectamente la propiedad ha sido afectada de mil maneras por la equidad, tanto en Inglaterra como en Roma. En cualquier rincón de la jurisprudencia que sus autores empujaron el poderoso instrumento que tenían a su disposición, estaban seguros de encontrar, y tocar, y modificar más o menos materialmente la ley de la propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se ha hablado de ciertas distinciones y expedientes legales antiguos como si hubieran afectado poderosamente a la historia de la propiedad, debe entenderse que la mayor parte de su influencia ha surgido de los indicios y sugerencias de mejora infundidos por ellos en la atmósfera mental que respiraban los fabricantes de sistemas equitativos. Pero describir la influencia de la equidad en la propiedad sería escribir su historia hasta nuestros días. Se alude a ello principalmente porque parte de la literatura de fines del siglo XIX observaban que en la separación romana de la propiedad equitativa de la legal tenemos la clave de esa diferencia en la concepción de la propiedad, que aparentemente distingue el derecho de la Edad Media del derecho del Imperio Romano.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La característica principal de la concepción feudal es su reconocimiento de una doble propiedad, la propiedad superior del señor del feudo coexistiendo con la propiedad inferior o patrimonio del arrendatario. Ahora bien, esta duplicación del derecho de propiedad se parece mucho a una forma generalizada de la distribución romana de los derechos sobre la propiedad en quiritarios o legales, y (para usar una palabra de origen tardío) bonitarios o equitativos. El propio Gayo observa la división del dominio en dos partes como una singularidad del derecho romano, y la contrasta expresamente con la propiedad entera o alodial a la que estaban acostumbradas otras naciones. Justiniano, es cierto, reconsolidó el dominio en uno solo, pero entonces fue el sistema parcialmente reformado del Imperio de Occidente, y no la jurisprudencia de Justiniano, con el que los bárbaros estuvieron en contacto durante tantos siglos.

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Mientras permanecieron al borde del Imperio, bien puede ser que aprendieran esta distinción, que más tarde dio notables frutos. A favor de esta teoría, hay que admitir en todo caso que el elemento de derecho romano en los diversos cuerpos de costumbres bárbaros ha sido examinado de forma muy imperfecta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las teorías erróneas o insuficientes que han servido para explicar el feudalismo se asemejan entre sí en su tendencia a desviar la atención de este ingrediente particular de su textura.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los investigadores más antiguos, a los que se ha seguido mayoritariamente en este país, concedieron una importancia exclusiva a las circunstancias del período turbulento durante el cual el sistema feudal alcanzó su madurez; y en épocas posteriores se ha añadido una nueva fuente de error a las ya existentes, en ese orgullo de nacionalidad que ha llevado a los escritores alemanes a exagerar la integridad del tejido social que sus antepasados habían construido antes de su aparición en el mundo romano. Uno o dos investigadores ingleses que buscaron los fundamentos del sistema feudal en el lugar correcto, no lograron, sin embargo, llevar sus investigaciones a un resultado satisfactorio, ya sea por buscar exclusivamente analogías en las compilaciones de Justiniano, o por limitar su atención a los compendios de derecho romano que se encuentran anexos a algunos de los códigos bárbaros existentes. Pero, si la jurisprudencia romana tuvo alguna influencia en las sociedades bárbaras, probablemente había producido la mayor parte de sus efectos antes de la legislación de Justiniano, y antes de la preparación de estos compendios.

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No fue la jurisprudencia reformada y purificada de Justiniano, sino el sistema no digerido que prevalecía en el Imperio de Occidente, y que el Corpus Iuris de Oriente nunca logró desplazar, el que concibo como el que revistió de carne y músculo el escaso esqueleto del uso bárbaro. Hay que suponer que el cambio tuvo lugar antes de que las tribus germánicas se apropiaran claramente, como conquistadores, de cualquier porción de los dominios romanos y, por tanto, mucho antes de que los monarcas germánicos ordenaran la elaboración de breviarios de derecho romano para uso de sus súbditos romanos. Todos los que saben apreciar la diferencia entre el derecho arcaico y el desarrollado sentirán la necesidad de alguna hipótesis de este tipo. Por muy rudas que sean las Leges Barbarorum que nos quedan, no son lo suficientemente rudas como para satisfacer la teoría de su origen puramente bárbaro; tampoco tenemos ninguna razón para creer que hayamos recibido, en registros escritos, más que una fracción de las reglas fijas que practicaban entre sí los miembros de las tribus conquistadoras. Si podemos persuadirnos de que un elemento considerable del derecho romano degradado ya existía en los sistemas bárbaros, habremos hecho algo para eliminar una grave dificultad. El derecho germánico de los conquistadores y el derecho romano de sus súbditos no se habrían combinado si no tuvieran más afinidad entre sí que la que suele tener la jurisprudencia refinada con las costumbres de los salvajes. Es muy probable que los códigos de los bárbaros, por muy arcaicos que parezcan, no sean más que un compuesto de verdaderos usos primitivos con reglas romanas a medio entender, y que fuera el ingrediente extranjero el que les permitiera confluir con una jurisprudencia romana que ya había retrocedido un poco desde el acabado comparativo que había adquirido bajo los emperadores occidentales. Pero, aunque todo esto debe admitirse, hay varias consideraciones que hacen poco probable que la forma de propiedad feudal fuera directamente sugerida por la duplicación romana de los derechos de dominio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La distinción entre la propiedad legal y la equitativa parece una sutileza poco apreciable para los bárbaros; y, además, apenas puede entenderse si no se contemplan los tribunales de justicia en funcionamiento regular. Pero la razón más fuerte en contra de esta teoría es la existencia en el derecho romano de una forma de propiedad -una creación de la equidad, es cierto- que proporciona una explicación mucho más simple de la transición de un conjunto de ideas a la otra. Se trata de la enfiteusis, sobre la que a menudo se ha basado el feudo de la Edad Media, aunque sin saber muy bien qué parte exacta tuvo en la introducción de la propiedad feudal en el mundo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo cierto es que la Emphyteusis, probablemente no conocida aún por su denominación griega, marca una etapa en una corriente de ideas que condujo finalmente al feudalismo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera mención en la historia romana de fincas más grandes que las que podía cultivar un paterfamilias, con su casa de hijos y esclavos, se produce cuando llegamos a las posesiones de los patricios romanos. Estos grandes propietarios no parecen haber tenido la menor idea de un sistema de explotación por parte de arrendatarios libres. Sus latifundios parecen haber sido cultivados universalmente por cuadrillas de esclavos, bajo el mando de alguaciles que eran a su vez esclavos o libertos; y la única organización que se intentaba parece haber consistido en dividir a los esclavos inferiores en pequeños cuerpos, y convertirlos en el peculio de los mejores y más confiables, quienes así adquirían una especie de interés en la eficiencia de su trabajo. Sin embargo, este sistema era especialmente desfavorable para una clase de propietarios de fincas, los municipios. Los funcionarios en Italia fueron cambiados con la rapidez que a menudo nos sorprende en la administración de la propia Roma; de modo que la superintendencia de un gran dominio terrestre por parte de una corporación italiana debió ser excesivamente imperfecta. En consecuencia, se nos dice que con los municipios comenzó la práctica de arrendar agri vectigules, es decir, de arrendar la tierra a perpetuidad a un arrendatario libre, a una renta fija y bajo ciertas condiciones. El plan fue luego ampliamente imitado por los propietarios individuales, y el arrendatario, cuya relación con el propietario había sido determinada originalmente por su contrato, fue posteriormente reconocido por el Prætor como propietario calificado, que con el tiempo se conoció como Emphyteusis. A partir de este punto la historia de la tenencia se divide en dos ramas. En el transcurso de ese largo período durante el cual nuestros registros del Imperio Romano son más incompletos, las bandas de esclavos de las grandes familias romanas se transformaron en los coloni, cuyo origen y situación constituyen una de las cuestiones más oscuras de toda la historia. Podemos sospechar que se formaron en parte por la elevación de los esclavos, y en parte por la degradación de los agricultores libres; y que demuestran que las clases más ricas del Imperio Romano se dieron cuenta del mayor valor que obtiene la propiedad de la tierra cuando el cultivador tiene un interés en el producto de la misma. Sabemos que su servidumbre era predial; que tenía muchas de las características de la esclavitud absoluta, y que prestaban su servicio al terrateniente al entregarle una porción fija de la cosecha anual. Sabemos además que sobrevivieron a todas las mutaciones de la sociedad en el mundo antiguo y moderno. Aunque incluidos en los niveles más bajos de la estructura feudal, continuaron en muchos países rindiendo al terrateniente precisamente las mismas cuotas que habían pagado al dominus romano, y de una clase particular de ellos, los coloni medietarii, que reservaban la mitad del producto para el propietario, descienden los arrendatarios metayer, que todavía dirigen el cultivo de la tierra en casi todo el sur de Europa. Por otra parte, la enfiteusis, si podemos interpretar así las alusiones a ella en el Corpus Juris, se convirtió en una modificación favorita y beneficiosa de la propiedad; y puede conjeturarse que dondequiera que existieran agricultores libres, era esta tenencia la que regulaba su interés en la tierra. El pretor, como se ha dicho, trataba al enfiteuta como un verdadero propietario.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando era expulsado, se le permitía reintegrarse por medio de una acción real, la insignia distintiva del derecho de propiedad, y estaba protegido de la perturbación por el autor de su contrato de arrendamiento mientras se pagara puntualmente el canon o renta de arrendamiento. Pero, al mismo tiempo, no debe suponerse que la propiedad del autor del arrendamiento se haya extinguido o esté latente. Se mantenía viva gracias a un poder de reentrada en caso de impago de la renta, un derecho de tanteo en caso de venta y un cierto control sobre el modo de cultivo. Tenemos, pues, en la Enfiteusis un ejemplo sorprendente de la doble propiedad que caracterizaba a la propiedad feudal, y que, además, es mucho más simple y mucho más fácil de imitar que la yuxtaposición de derechos legales y equitativos. Sin embargo, la historia de la tenencia romana no termina en este punto. Tenemos pruebas claras de que entre las grandes fortalezas que, dispuestas a lo largo de la línea del Rin y del Danubio, aseguraron durante mucho tiempo la frontera del Imperio contra sus vecinos bárbaros, se extendía una sucesión de franjas de tierra, los agri limitrophi, que eran ocupados por soldados veteranos del ejército romano en los términos de una enfiteusis. Había una doble propiedad. El Estado romano era el propietario de la tierra, pero los soldados la cultivaban sin molestias mientras se mantuvieran dispuestos a ser llamados al servicio militar cuando el estado de la frontera lo requiriera.

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De hecho, una especie de servicio de guarnición, bajo un sistema muy parecido al de las colonias militares de la frontera austro-turca, había tomado el lugar del quit-rent que era el servicio del enfiteuta ordinario. Parece imposible dudar de que éste fue el precedente copiado por los monarcas bárbaros que fundaron el feudalismo. La frontera había estado a su alcance durante unos cien años, y muchos de los veteranos que la vigilaban eran, hay que recordarlo, de origen bárbaro, y probablemente hablaban las lenguas germánicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La proximidad de un modelo tan fácil de seguir no sólo explica de dónde sacaron los soberanos francos y lombardos la idea de asegurar el servicio militar de sus seguidores mediante la concesión de partes de su dominio público, sino que tal vez explique la tendencia que se manifestó inmediatamente en los beneficios a convertirse en hereditarios, ya que una enfiteusis, aunque podía moldearse según los términos del contrato original, descendía sin embargo, como norma general, a los herederos del concesionario. Es cierto que el titular de un beneficio, y más recientemente el señor de uno de esos feudos en los que se transformaban los beneficios, parece que debía ciertos servicios que no eran susceptibles de ser prestados por el colono militar, y que ciertamente no eran prestados por el enfiteuta. El deber de respeto y gratitud hacia el superior feudal, la obligación de ayudar a dotar a su hija y equipar a su hijo, la responsabilidad de su tutela en la minoría de edad, y muchos otros incidentes similares de la tenencia, deben haber sido literalmente tomados de las relaciones de Patrón y Liberto bajo el derecho romano, es decir, de cuádruple amo y cuádruple esclavo. Pero entonces se sabe que los primeros beneficiarios eran los compañeros personales del soberano, y es indiscutible que esta posición, brillante como parece, estuvo al principio acompañada de alguna sombra de degradación servil.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La persona que atendía al soberano en su corte había renunciado a algo de esa libertad personal absoluta que era el privilegio más orgulloso del propietario alodial. Datos verificados por: PD Tema: sucesion. Tema: propiedad. Tema: derecho-civil. Tema: teoria-del-derecho. Tema: historia-del-derecho. Tema: derecho-antiguo. Tema: derecho-romano. Tema: historia-del-derecho. Tema: edad-antigua. Tema: republica-romana. Tema: imperio-romano-de-occidente.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También