Historia del Emprendimiento en el Siglo XX

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Historia del Emprendimiento en 1945 en América

El lugar de la pequeña empresa en la economía nacional americana

El declive de la pequeña empresa en la Segunda Guerra Mundial

Durante el período de participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha, medio millón de pequeñas empresas han desaparecido de la economía estadounidense.

En el Marco del Emprendimiento

En general, se acepta que las condiciones de prosperidad de la posguerra, y la absorción (véase su concepto jurídico) de once millones de personas de servicio en un empleo útil, requieren la restauración a gran escala de los negocios suspendidos y el establecimiento de muchas empresas nuevas, tanto pequeñas como grandes.

Las exigencias de la guerra en cuanto a la rapidez de la producción y de los contratos de guerra han acentuado la tendencia de la preguerra a la concentración de la producción y de la actividad comercial en un número relativamente reducido de empresas de gran tamaño. Al mismo tiempo, muchas pequeñas empresas dedicadas a actividades de servicio y distribución, así como a la producción de artículos de lujo, se han visto obligadas a reducir o cesar sus operaciones por falta de mano de obra y materiales. Miles de empresas unipersonales han cerrado cuando sus propietarios se han alistado en las fuerzas armadas o han optado por aceptar trabajos de guerra.

Algunas Observaciones Adicionales

Se ha expresado ampliamente el temor de que los cambios en tiempos de guerra y el cierre de empresas al por mayor hayan hecho sonar la campana de la muerte de la pequeña empresa en Estados Unidos.

Diferentes definiciones de "pequeña empresa"

La pequeña empresa se ha definido en función de la valoración de su capital, el número de sus empleados y su relación con los competidores.

En el Marco del Emprendimiento

En términos generales, la pequeña empresa es cualquier tipo de empresa económica por debajo del nivel de la corporación de tamaño moderado. A efectos de agitación política, ha sido casi todo lo que no se reconoce claramente como "trust".

Una organización privada define una pequeña empresa como aquella que emplea a menos de 500 personas, salvo que en algunos casos una corporación puede superar esta cifra y seguir siendo "pequeña" en comparación con el productor dominante en su campo. El Departamento de Comercio define una pequeña empresa, a efectos estadísticos, como una planta de fabricación con menos de 100 empleados; un establecimiento mayorista con menos de 200.000 dólares de volumen de ventas netas anuales; tiendas minoristas, establecimientos de servicios, hoteles, lugares de diversión y empresas de construcción con menos de 50.000 dólares de volumen de ventas netas anuales.

En el Marco del Emprendimiento

En términos generales, el departamento "considera que una empresa es pequeña cuando no puede permitirse comprar para sí misma, con cierto grado de regularidad y consistencia, el tipo de servicios de investigación y asesoramiento de gestión, el tipo de asesoramiento de ingeniería, marketing, económico y financiero, que una gran empresa compra para su propio uso con sus recursos sustanciales".1 Thurman Arnold, antiguo fiscal general adjunto encargado de la aplicación de la legislación antimonopolio, describió en una ocasión una pequeña empresa como aquella que no tenía oficina en Washington.

En términos de propuestas para ayudar a las "pequeñas empresas" después de la guerra, una pequeña empresa parece ser cualquier empresa que (a) tiene dificultades para obtener capital social o préstamos a largo plazo, (b) debe pagar altos tipos de interés por el capital prestado, (c) no puede permitirse los servicios de asesoramiento legal o de gestión a tiempo completo, o la representación en Washington, (d) no puede mantener su propio laboratorio o personal de investigación, (e) carece de un sistema de distribución o comercialización a nivel nacional, (f) no puede aprovechar los métodos de producción en masa, las compras a gran escala, o la producción integrada de materias primas a bienes terminados de los principales artículos.

El Departamento de Comercio estimó en junio de 1943 que había unos 2.750.000 establecimientos de pequeñas empresas en los Estados Unidos, que representaban alrededor del 93% del número total de establecimientos. Estas pequeñas empresas empleaban a un total de unos 8.350.000 trabajadores y realizaban aproximadamente un tercio de los negocios de la nación. Los pequeños fabricantes comprendían 169.000 o el 6,1 por ciento del número total de pequeñas empresas; los minoristas, 1.614.000 o el 58,5 por ciento; los mayoristas, 72.000 o el 2,6 por ciento; las empresas de construcción, 200.000 o el 7,2 por ciento; las organizaciones de servicios, 638.000 o el 23,2 por ciento; los lugares de diversión, 40.000 o el 1,5 por ciento; y los hoteles, 25.000 o el 0,9 por ciento.

Un inventario detallado de las empresas de venta al por menor en Estados Unidos, realizado por el Departamento de Comercio en 1939, reveló que el 47% de ellas no tenía más trabajadores que el propietario.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo el 1,2 por ciento tenía hasta 100 trabajadores y sólo el 0,1 por ciento empleaba hasta 500 trabajadores.

Mayores ingresos de un número reducido de pequeñas empresas

El número total de empresas en funcionamiento en los Estados Unidos ha disminuido desde un máximo de casi 3,4 millones en 1941 hasta el punto más bajo actual de quizás 2,8 millones. Algunas personas han visto en este descenso una alarmante tendencia a la concentración del poder económico en manos de las grandes corporaciones, acompañada de una continua congelación de las pequeñas empresas.

Incluso antes de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el Comité Económico Nacional Temporal encontró pruebas que apoyan la conclusión de que "la tendencia hacia el dominio de un pequeño número de establecimientos va en aumento".

"¿Cuál es el panorama total? Se trata de un aumento lento pero definitivo del tamaño de los establecimientos desde el cambio de siglo....

En el Marco del Emprendimiento

En gran medida, este aumento no es el resultado de una tendencia universal hacia el tamaño, sino de la creciente importancia de algunas de las grandes industrias.

Algunas Observaciones Adicionales

Se ha llegado a un punto en el que menos del dos por ciento de las plantas emplean al 40 por ciento de los trabajadores. Hasta la depresión de 1929-1933, no había pruebas de que los operadores de pequeña escala se vieran afectados, pero desde entonces se ha producido un notable descenso de las plantas pequeñas."

La desaparición de las unidades más pequeñas se ha acelerado durante la guerra, mientras que las empresas e industrias más grandes se han expandido. Durante los últimos cuatro años, una sexta parte, neta, de todas las empresas ha cesado su actividad, desde un tercio de todas las unidades de construcción por contrato hasta una duodécima parte de las empresas financieras, de seguros e inmobiliarias.3 En las industrias de productos metálicos, las plantas con más de 2.500 empleados aumentaron su participación en la producción total del 22,3% en 1939 al 55,5% en 1943. Las plantas con 500 a 2.500 empleados disminuyeron del 31,3% al 21,3% durante el mismo período. Las pequeñas fábricas con 100 a 500 empleados disminuyeron del 27,8 al 12,2 y las fábricas con menos de 100 disminuyeron del 18,6 al 11,0 por ciento.

Las cifras de las industrias de productos metálicos parecen indicar que las pequeñas empresas han salido perdiendo en la competencia por los contratos de guerra.

Detalles (Emprendimiento)

Pero se señaló ante la Comisión de la Pequeña Empresa del Senado que una parte del descenso se debió al rápido crecimiento del número de empleados en las plantas más pequeñas, de modo que pasaron a categorías superiores; otra parte fue el resultado de una producción muy grande por parte de las grandes empresas de artículos para uso bélico, como motores caros, piezas metálicas pesadas y grandes máquinas de combate.

La posición de las pequeñas empresas no es tan infeliz como su descenso numérico o porcentual podría dar a entender. "Superficialmente, [las cifras] sugieren que las filas de las empresas han sido diezmadas por la guerra", dice un informe del Departamento de Comercio.

Desarrollo (Emprendedor)

Pero, "no se deduce necesariamente de ellas... que los efectos de la guerra sobre las empresas hayan sido adversos".

La disminución del número de empresas no ha ido acompañada, en general, de un descenso similar de la rentabilidad o del volumen de negocio. Aunque ha habido notables excepciones, la producción, las ventas y los beneficios en la mayoría de las líneas -tanto en las pequeñas como en las grandes empresas- se han mantenido en un nivel alto... De hecho, un gran número de muertes recientes de empresas se han debido no al hecho de que las fuerzas económicas de la guerra hayan expulsado a los empresarios del negocio, sino a que los propietarios han encontrado atractivas oportunidades alternativas en las industrias de guerra o han sido llamados a las fuerzas armadas. La existencia de oportunidades de empleo lucrativas y el funcionamiento del Servicio Selectivo han sido aún más poderosos como elemento disuasorio para la entrada en el negocio.

Las pequeñas y medianas plantas de producción de guerra han mejorado rápidamente su posición como resultado de la guerra, en opinión de F. C. Dirks, del personal de investigación de la Junta de la Reserva Federal. De hecho, han mejorado "más agudamente que las empresas más grandes". Dirks descubrió que una "muestra de 147 pequeños fabricantes con activos inferiores a 250.000 dólares cada uno tenía en 1943 unos beneficios antes de impuestos que suponían una media del 56% del patrimonio neto, frente al 28% que ganaban 333 grandes empresas con activos superiores a 10 millones de dólares." Además, "el efecto de los impuestos federales sobre la renta y el exceso de beneficios, tanto antes como durante la guerra, ha sido menos severo en las ganancias de las empresas más pequeñas que en las más grandes".5 Dirks también encontró que en el comercio mayorista y minorista, con pocas excepciones, "los beneficios de las pequeñas empresas fueron en promedio más altos en 1943 que en 1940" y esto fue cierto incluso entre los mayoristas y minoristas de automóviles.

La mejora de la posición durante la guerra de las empresas de tamaño muy pequeño, como las no constituidas en sociedad y los establecimientos unipersonales, se pone de manifiesto en el aumento desproporcionado de los activos en efectivo de esas clases. El examen de 23.000 cuentas corrientes en 111 bancos de 86 comunidades realizado por Irwin Friend, de la Comisión de Valores y Bolsa, ha demostrado que entre junio de 1942 y junio de 1943 se produjo un aumento de 8.000 millones de dólares en los depósitos individuales a la vista: empresarios, 4.500 millones; agricultores, 800 millones; otros, 2.700 millones. Los propietarios del comercio al por menor, la categoría más numerosa con diferencia, "experimentaron el mayor incremento porcentual entre los grupos empresariales no constituidos en sociedad, mostrando un aumento del 95 por ciento". Las tres cuartas partes de las cuentas de los empresarios aumentaron durante el periodo, frente a las dos terceras partes de las cuentas de los particulares. De un incremento porcentual neto de 70 en todas las cuentas individuales, las empresas no constituidas en sociedad representaron el 56%.

Un estudio sobre la mortalidad de los pequeños comercios minoristas concluye que el cierre de empresas establecidas es estadísticamente más numeroso, y la creación de nuevos establecimientos menos frecuente, en las zonas de auge de la guerra porque "los empleos mejor pagados en las fábricas de guerra tienen el efecto de animar a los pequeños minoristas a cerrar y de desanimar a los futuros minoristas a abrir".

El pequeño comercio como piedra angular de la libre empresa

La pequeña empresa siempre ha sido la "piedra angular de la empresa americana" en opinión del Director de Movilización de Guerra Byrnes.

En el Marco del Emprendimiento

En su informe al Presidente y al Congreso, el 1 de enero de 1945, Byrnes dijo que habría necesidad de ayuda financiera para las pequeñas empresas durante la reconversión; esto lo instó al Congreso a proporcionar porque las pequeñas empresas eran "la columna vertebral de la prosperidad americana." Henry Wallace, durante su mandato como vicepresidente, fue un abierto defensor del pequeño empresario y un severo crítico de los cárteles y las actividades empresariales centralizadas.

Algunas Observaciones Adicionales

Su primera acción al asumir su nuevo cargo de Secretario de Comercio fue nombrar un comité para sugerir formas de permitir a las pequeñas empresas "hacer su parte en la provisión del máximo empleo" después de la guerra.

Desarrollo (Emprendedor)

Por razones tanto económicas como políticas, en opinión del economista Emerson P.

Algunas Observaciones Adicionales

Schmidt, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, "debemos preocuparnos por el crecimiento y la supervivencia de la pequeña empresa". Una pequeña empresa sana y adecuada, cree Schmidt, es el pilar de la clase media y, por tanto, es el mejor medio para mantener difundido el poder económico y político.

Un subcomité sobre los problemas especiales de la pequeña empresa, nombrado por el Comité de Desarrollo Económico, ha proclamado una serie de postulados "evidentes" en cuanto a la importancia de las pequeñas empresas para la nación.

"Los altos niveles de empleo y producción después de la guerra sólo pueden alcanzarse mediante la participación vigorosa en una planificación audaz e inteligente por parte de... los empleadores de las empresas más pequeñas. También será esencial el establecimiento de un gran número de nuevas empresas".

La pequeña empresa y la nueva empresa son un laboratorio de nuevas ideas y productos.

La pequeña empresa proporciona "competencia y flexibilidad" y "protección contra las prácticas monopolísticas".

La pequeña empresa proporciona entrenamiento en "la autosuficiencia y el ingenio que han sido tan importantes en la formación del espíritu de América."

El mantenimiento de la oportunidad para cada ciudadano, sin discriminación, de establecer y construir su propio negocio independiente "es esencial para la preservación de una sociedad libre."

La pequeña empresa, dice un informe de progreso del Comité de la Pequeña Empresa del Senado, del 12 de febrero, "ha sido siempre el semillero del crecimiento económico". La comprensión generalizada del papel de la pequeña empresa en la guerra y en la prosperidad de la posguerra "es nuestra salvaguarda más segura para continuar y perfeccionar nuestro sistema de libre empresa competitiva."

Esfuerzos para proteger y ayudar a las pequeñas empresas

Respuesta de la pequeña empresa a los cambios cíclicos

Las influencias que afectan a la pequeña empresa hacen que ésta reaccione directamente a todas las fases del ciclo económico y explican la llamada "flexibilidad" de esta rama de la economía nacional.

En el Marco del Emprendimiento

En el transcurso de un año normal, alrededor del 30% de las empresas cierran sus puertas y son sustituidas por nuevas empresas.

En el Marco del Emprendimiento

En los años prósperos, el incentivo para abrir un nuevo negocio es alto y menos empresas fracasan, por lo que el número neto de empresas aumenta.

En el Marco del Emprendimiento

En los años de depresión se abren menos empresas y fracasan más, por lo que el número neto disminuye. Además de la influencia cíclica en el número de empresas en funcionamiento, un crecimiento secular del número de empresas ha coincidido con la industrialización y el desarrollo del país, de modo que el número neto de empresas activas en Estados Unidos se duplicó entre 1900 y 1940. Una segunda tendencia secular ha sido el resultado de la expansión de ciertas empresas de éxito inusitado, monopólicas o necesariamente grandes, que se han impuesto en sus campos, más o menos con la exclusión de las unidades más pequeñas.

Durante los años de la depresión de la década de 1930, una reducción cíclica de las empresas comerciales siguió a un aumento inusual del tamaño y el número de grandes corporaciones.

En el Marco del Emprendimiento

En 1935, la Oficina de Impuestos Internos informó de que el 52% de todos los activos empresariales eran propiedad de una décima parte del 1% de todas las empresas, y menos del 5% de todas las empresas poseían el 87% de todos los activos empresariales.

Legislación sobre la pequeña empresa en los años de la depresión

Durante la década de 1930 se propusieron en el Congreso tres grupos básicos de medidas legislativas para proteger o ayudar a las pequeñas empresas, pero no se promulgó ninguna medida exhaustiva en ninguna de las tres categorías.

Algunas Observaciones Adicionales

Se propusieron (1) endurecer las leyes antimonopolio para desalentar la combinación de grandes empresas, los recortes de precios monopolísticos y la manipulación restrictiva de los derechos de patente; (2) ampliar las nuevas fuentes de financiación (o financiamiento) a largo plazo y de bajo coste para las pequeñas empresas; (3) poner a disposición de las pequeñas empresas las instalaciones de investigación técnica y el asesoramiento legal y administrativo que la mayoría de las grandes empresas son capaces de proporcionar por sí mismas. Entre 1933 y 1938 se adoptaron quince medidas distintas en beneficio de las pequeñas empresas, de un total de 243 proyectos de ley sobre "pequeñas empresas" presentados en las dos cámaras.

Una de las primeras medidas de recuperación del New Deal, la Ley de Recuperación Industrial Nacional del 16 de junio de 1933, pretendía aliviar a las pequeñas empresas de la competencia extrema y fomentar las prácticas comerciales cooperativas bajo una exención parcial de las leyes antimonopolio. Una medida aprobada el 19 de junio de 1934 modificó la Ley de la Reserva Federal para autorizar préstamos de la Reserva Federal con vencimiento de hasta cinco años a empresas comerciales o industriales que no pudieran obtener créditos a largo plazo de otras fuentes. La ley también autorizó a la Reconstruction Finance Corporation a prestar hasta 100.000 dólares por períodos de hasta cinco años a cualquier empresa establecida antes del 1 de enero de 1934, para promover la recuperación y ampliar el empleo.

La Ley Robinson-Patman del 20 de junio de 1936 prohibió la discriminación de precios entre compradores de bienes similares. Enmendó la Ley Clayton para mitigar los efectos monopolísticos de las compras en cadena, prohibir los descuentos injustificados y autorizar a la Comisión Federal de Comercio a pronunciarse sobre los precios diferenciales. La Ley Miller-Tydings, aprobada el 18 de agosto de 1937, se esforzó por proteger a los pequeños comercios minoristas contra los recortes de precios en los artículos estándar. La ley estipula que en los estados que tienen leyes propias de mantenimiento de precios al por menor, las leyes federales antimonopolio pueden ser relajadas para sancionar pisos de precios mínimos de reventa en productos básicos en competencia justa con productos similares de otros productores.

Efectos de las condiciones de la guerra en las pequeñas empresas

El senador O'Mahoney (D., Wyo.), que había sido presidente del T. N. E. G., advirtió en repetidas ocasiones durante los primeros días de la guerra que las necesidades bélicas de grandes cantidades de materiales estaban conduciendo a una mayor concentración de negocios en los Estados Unidos. Entre junio de 1940 y marzo de 1943, dijo, más del 70 por ciento del valor de todos los contratos de guerra del gobierno habían ido a parar a 100 empresas. Durante el primer año de producción bélica activa, estas 100 empresas habían recibido más del 86 por ciento del valor de todos los contratos gubernamentales.

Los factores que condujeron a la disminución de las actividades de las pequeñas empresas durante la guerra fueron reportados al Senado por su Comité de Pequeñas Empresas, el 14 de julio de 1944. Los principales factores fueron (a) un cambio drástico en los mercados de las compras individuales a las federales; (b) la necesidad de una rápida conversión de las plantas a la producción de guerra; (c) el recorte y la regulación de los suministros; (d) la escasez de mano de obra; (e) la necesidad de capital para financiar la conversión y para cubrir la ampliación de las necesidades operativas; (f) el trabajo detallado que implica el control federal sobre la fabricación y la distribución.

Las propuestas del Congreso para ayudar a las pequeñas empresas que habían sufrido escasez de mano de obra y materiales u otras dificultades adoptaron al principio la forma de ayudas específicas a los concesionarios de automóviles y neumáticos, a los establecimientos vacacionales y de ocio, y otras similares.

Algunas Observaciones Adicionales

Se hicieron varias propuestas para financiar la conversión a la producción de guerra o para ampliar las negociaciones de contratos para incluir una gama más amplia de productores. La R (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). F. C. fue autorizada por una medida aprobada el 11 de mayo de 1942, para comprar o hacer préstamos sobre la garantía de ciertos productos básicos racionados cuando las restricciones de racionamiento impidieran la venta de dichos bienes en un plazo de seis meses.

Algunas Observaciones Adicionales

Se crearon comités especiales en el Senado y en la Cámara de Representantes para estudiar los problemas de las pequeñas empresas y recomendar leyes que sirvieran a sus intereses. La Corporación de Pequeñas Plantas de Guerra fue creada por una ley aprobada el 11 de junio de 1942, para prestar dinero, adquirir instalaciones y ayudar a las pequeñas empresas a superar las dificultades del funcionamiento en tiempos de guerra.

Las medidas para ayudar a las pequeñas empresas durante la reconversión incluyen la Ley de Excedentes de Propiedad, aprobada el 3 de octubre de 1944, la Ley de Reconversión, aprobada el 3 de octubre de 1944, y la Ley de Ayuda a los Militares (G. I. Bill of Rights), aprobada el 22 de junio de 1944. La Ley de Excedentes de Propiedad exige la aprobación por parte del Fiscal General de la venta de instalaciones de producción de propiedad del gobierno para evitar la perpetuación de los monopolios. La Ley de Reconversión garantiza la participación de las pequeñas empresas en la producción de artículos restringidos durante la reconversión, y exige una asignación equitativa de artículos civiles sobre la base de cuotas de producción. Las pequeñas empresas creadas durante la guerra tienen derecho a participar en dichas asignaciones, y la Smaller War Plants Corporation está autorizada a participar en el establecimiento de las asignaciones. Una disposición de la Ley de Ayuda a los Militares ofrece préstamos a los veteranos para adquirir propiedades comerciales. El Administrador de Asuntos de los Veteranos concede una garantía del 50% hasta un total de 4.000 dólares, siempre que se garantice que el préstamo se destinará a una propiedad productiva necesaria y de precio razonable que el veterano sea razonablemente competente para explotar. Cuando sea necesario, el veterano puede solicitar un segundo préstamo, totalmente garantizado, hasta un límite de 2.000 dólares.

Operaciones de la Corporación de Pequeñas Plantas de Guerra

La Corporación de Pequeñas Plantas de Guerra no pudo durante el primer año y medio de su existencia lograr mucho en la forma de asistencia a las pequeñas empresas debido a la presión para la producción rápida de materiales de guerra y la necesidad de dejar la mayoría de los contratos a las grandes empresas. Desde el 1 de septiembre de 1942 hasta el 31 de diciembre de 1943, la S.W.P.C.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo administró 58 millones de dólares en préstamos y arrendamientos a pequeñas empresas de producción de guerra.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, entre el 1 de enero de 1944 y el 1 de enero de 1945, administró 197 millones de dólares en préstamos y arrendamientos. Entre los dos mismos periodos, la tasa de adquisición para el Ejército por parte de la S.W.P.C. aumentó del 13 al 22 por ciento, y para la Marina del 8 al 24 por ciento. De los 3.174 préstamos concedidos por la corporación, 2.633, es decir, el 82,9%, se destinaron a empresas con menos de 100 empleados.

La S.W.P.C. realiza inventarios de las instalaciones de las pequeñas empresas que solicitan contratos de guerra, y realiza gestiones ante el Ejército, la Marina, la Comisión Marítima y la División de Adquisiciones del Tesoro para obtener contratos para las pequeñas empresas. Cuando es necesario, la corporación concede préstamos para nuevas instalaciones o capital de explotación. Asesora sobre problemas de producción y ventas, sugiere artículos para producir después de la guerra y proporciona información sobre las 45.000 patentes del enemigo disponibles para los empresarios estadounidenses a través del Custodio de la Propiedad Extranjera.

Los proyectos de ley presentados en el presente Congreso por los Reps. Celler (D., N. Y.), Patman (D., Tex.) y el Senador Murray (D., Mont.) ampliarían la vida de la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. desde el 1 de julio de 1945 hasta el 31 de diciembre de 1947. El testimonio del consejero general de la corporación, ante el Comité Bancario y Monetario del Senado, el 6 de febrero, sobre el papel que debe desempeñar la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. en la administración de la legislación de reconversión puede resumirse como sigue:

"En virtud de la Ley de Liquidación de Contratos, la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. está autorizada a "realizar liquidaciones, préstamos y pagos parciales en caso de recortes, cambios y cancelaciones en los contratos de guerra" y a "proteger a las pequeñas empresas, especialmente a los subcontratistas" en los contratos rescindidos.

Algunas Observaciones Adicionales

Se requiere la colaboración de la corporación en las operaciones administrativas del Director de Liquidación de Contratos.

En virtud de la Ley de Excedentes de Propiedad, la corporación debe evitar la "discriminación contra las pequeñas empresas en la venta y distribución de excedentes", estudiar las necesidades y requisitos de las pequeñas empresas que pueden ser satisfechos por los materiales excedentes, adquirir bienes excedentes para revenderlos a las pequeñas empresas, financiar las compras realizadas de excedentes por las pequeñas empresas, financiar la adquisición, conversión y operación de las plantas de guerra del gobierno, y cooperar con la Junta de Excedentes de Propiedad para asegurar "una amplia distribución de los excedentes del gobierno, especialmente entre los pequeños empresarios y los veteranos".

En virtud de la Servicemen's Aid Act, la Administración de Veteranos ha solicitado la asistencia de la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C.

Desarrollo (Emprendedor)

Para facilitar sus operaciones y ayudar a los veteranos que se dedican a la pequeña empresa

En virtud de la War Mobilization and Reconversion Act, la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. actúa como agente de Washington para ayudar a las pequeñas empresas a obtener cuotas y liberaciones de materiales necesarios para la producción de bienes civiles.

Un proyecto de ley del representante Voorhis (demócrata, California) ampliaría la vida de la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. hasta el 1 de julio de 1948, y cambiaría su nombre por el de "Corporación Federal de Pequeñas Empresas". La corporación estaría autorizada a prestar dinero para expandir la producción en tiempos de paz, para desarrollar nuevas empresas, para ayudar a los veteranos, para asegurar los préstamos bancarios, para proporcionar "servicio y asistencia técnica y de gestión", y poner a disposición de las pequeñas empresas "las patentes, procesos, instalaciones u otra tecnología que pueda ser propiedad de cualquier agencia del gobierno". La corporación estaría autorizada a redescontar papel de los bancos miembros de la Reserva Federal, un poder que ahora tiene la R (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). F. C. Además, la corporación estaría dirigida a estudiar propuestas de reducción de impuestos para las pequeñas empresas, y a sugerir legislación de posguerra para estimular a las pequeñas empresas."

La reactivación de la pequeña empresa después de la Segunda Guerra Mundial

Dificultades inherentes a las pequeñas empresas

Con el cese de las hostilidades, todas las empresas del país volverán a enfrentarse al principal problema de todas las empresas en tiempos de paz: cómo descubrir lo que el consumidor quiere, y cómo hacer llegar el artículo deseado al consumidor a un coste que sea inferior a los precios que piden los competidores. Durante la guerra, el gobierno federal ha asumido la mayor parte de la determinación de los precios, el tipo y la cantidad de los productos.

Desarrollo (Emprendedor)

Para las empresas que dominan determinados mercados, la reanudación de estas funciones en la posguerra no presenta grandes dificultades; los planes ya tienen forma de proyecto.

Detalles

Las empresas más pequeñas, cuyas decisiones sobre el tipo y la cantidad de productos y el tipo de mercado son intrínsecamente oportunistas, se enfrentarán a riesgos considerables en la posguerra.

Los fracasos de las pequeñas empresas poco después de su creación fueron atribuidos por la T.N.E.C. en gran medida a la incompetencia de los gestores: mal criterio en cuanto a la ubicación, las relaciones laborales, el control de las existencias, la inversión en nuevas existencias, la concesión de privilegios crediticios y otros aspectos similares. El T.N.E.C. concluyó que una parte sustancial de la ineficacia de la gestión podría eliminarse mediante la provisión de asesoramiento federal al pequeño empresario, para permitirle superar los riesgos iniciales de una empresa. "Cuando una empresa supera con éxito los primeros años, sus posibilidades de continuar en el negocio aumentan considerablemente".

Una de las principales dificultades con las que se encuentra toda pequeña empresa es la falta de acceso a capital social o a créditos a largo plazo con los que financiar sus operaciones. Incluso para el crédito a corto plazo, las pequeñas empresas se ven obligadas con frecuencia a recurrir a fuentes que cobran altos tipos de interés porque los bancos dudan en prestar con la seguridad que pueden ofrecer.

En el Marco del Emprendimiento

En las audiencias ante el Comité Bancario y Monetario del Senado, el presidente Maverick de la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. testificó que las grandes empresas obtenían su dinero por tan sólo siete octavos del uno por ciento, mientras que las pequeñas empresas debían pagar hasta el seis y el ocho por ciento. "Sostengo que esa es la llamada causa de la ineficiencia y no da a la pequeña planta la oportunidad de estar en una posición competitiva justa".

Otra dificultad del pequeño empresario, señalada por el T. N. E. C., es su falta de acceso a la información que las grandes empresas obtienen a través de sus servicios de investigación y análisis.

La pequeña empresa se beneficiaría enormemente si contara con las ventajas de un servicio sistemático de información e investigación expresamente diseñado para sus necesidades peculiares y distintivas, comparable al que el Departamento de Agricultura proporciona al agricultor, y a las grandes empresas a través de sus propios laboratorios y del Departamento de Comercio. Un servicio de información de este tipo podría contribuir en gran medida a la introducción de métodos contables modernos y a la aplicación más amplia de las prácticas empresariales que se han asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) comúnmente con las unidades más grandes de la empresa.

Presiones competitivas de las grandes empresas

Un examen de la Comisión Federal de Comercio sobre la eficiencia relativa de las empresas grandes, pequeñas y medianas ha demostrado que, si bien las operaciones a gran escala ofrecen ciertas ventajas económicas, éstas tienden a sobrevalorarse. Muchas de las recompensas importantes del gran tamaño residen en la capacidad de una gran empresa para dominar un campo y trasladar al consumidor los costes de un funcionamiento ineficiente. "Nuestro análisis... no nos lleva a esperar que las combinaciones de grandes empresas resulten en la práctica más verdaderamente eficientes en el sentido del bienestar que las empresas de tamaño moderado", informó la F. T. C.

La comisión sostuvo que si las grandes unidades empresariales eran realmente más eficientes que las pequeñas, como a veces resultaba ser el caso, entonces esas ganancias de eficiencia deberían repercutir en el consumidor. Algunas economías de producción se producían en el funcionamiento de una única y gran planta de forma altamente especializada. Las plantas integradas, en las que todas las funciones se realizaban en una pequeña zona geográfica, a veces resultaban más eficientes que las organizaciones separadas que realizaban cada una de las funciones.

Detalles (Emprendimiento)

Pero las combinaciones horizontales de un número de productores en un solo campo sólo daban ventajas tales como "beneficios de los promotores y suscriptores, mayor facilidad en la financiación, economía en la venta, mayor poder de negociación en la compra a los pequeños productores, y mayor control de los precios a través del debilitamiento de la competencia y a través del liderazgo de los precios". El efecto de tales combinaciones era claramente el de monopolizar el campo, trasladar los costes de ineficiencia al consumidor y desalentar la competencia de las pequeñas empresas independientes.

En el Marco del Emprendimiento

En tales condiciones, "el efecto del gran tamaño en los negocios es proteger, conservar y perpetuar la ineficiencia en los negocios y destruir el capitalismo".

Ayuda federal y autoayuda para las pequeñas empresas

Ante el Comité Bancario y Monetario del Senado, la propuesta del presidente Maverick de que la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C.

Algunas Observaciones Adicionales

Se ampliara después de la guerra como agencia de préstamos a las pequeñas empresas contó con la oposición de la American Bankers Association. Harold Stonier, director ejecutivo de la A. B. A., dijo que su organización no tenía ninguna objeción a la continuación de las actividades de préstamo de la S. W.

Desarrollo (Emprendedor)

P. C. durante la guerra, pero sí a su continuación en tiempos de paz.

Algunas Observaciones Adicionales

Stonier dijo que los bancos tenían un plan que "se encargaría de las pequeñas empresas sin problemas".

El plan de la A. B. A.

Desarrollo (Emprendedor)

Para ayudar a las pequeñas empresas se formó tras la adopción de una resolución por parte de la asociación en septiembre de 1943, que condenaba "los préstamos del gobierno o la garantía de préstamos" para las empresas comerciales después de la guerra como "realmente contrarios a una política financiera sólida y a los mejores intereses de la economía americana." Los banqueros estaban dispuestos, como alternativa, a conceder préstamos a plazo a las empresas más pequeñas, a establecer departamentos de préstamos a las pequeñas empresas en todos los bancos importantes, a ampliar los servicios especializados a los bancos corresponsales más pequeños para que éstos, a su vez, pudieran prestar dinero a los pequeños empresarios, y a formar grupos o consorcios de crédito para minimizar los riesgos crediticios que un solo banco podría ser reacio a asumir. Hasta el momento se han organizado 22 de estos grupos de crédito bancario y otros 14 están en proceso de organización. Los compromisos de crédito bancario con los grupos se aproximan a los 500 millones de dólares. "En última instancia, el país estará cubierto de grupos de crédito regionales ".

Para asegurar "un amplio crédito para el comercio y la industria, particularmente las pequeñas empresas, para la reconversión", la R (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). F. C. anunció, el 1 de marzo, que estaba preparada para tomar hasta el 75 por ciento de los préstamos hechos a través de los grupos de crédito de los bancos regionales si así lo deseaban. La R (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). F. C. cobraría un 4% por su parte de cualquier préstamo, con el entendimiento de que el banco o el pool de bancos no cobraría más del 6% por su parte. Cuando un pool prefiriera prestar toda la cantidad, la R (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). F. C. garantizaría dicho préstamo con un cargo de tres cuartos del uno por ciento, entendiendo que el pool bancario no cobraría más del cuatro por ciento por la cantidad total.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos sostiene que "las principales dificultades de las pequeñas empresas se han debido a las condiciones que obstaculizaban todos los negocios" y que no son deseables "remedios especiales o privilegios especiales". "En caso de que el gobierno o los grupos privados proporcionen ayuda especial a las pequeñas empresas, es menos probable que se produzcan abusos si dicha ayuda se pone a disposición de las empresas de todos los tamaños". El Comité para el Desarrollo Económico adopta una posición algo diferente, ya que sostiene que deben eliminarse los obstáculos que "impiden el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento de las pequeñas empresas independientes", y que existe la necesidad de "proporcionar ayuda positiva para la reducción o eliminación de las desventajas diferenciales que a menudo sufre la pequeña empresa". El comité propone una aplicación estricta de la legislación antimonopolio, un trato justo a las pequeñas empresas en la asignación de materiales y cuotas de producción de bienes civiles durante la reconversión, y un trato preferente en la desgravación fiscal. Como alternativa a la ayuda financiera federal y a los servicios de asesoramiento técnico, el C.E.D.

Desarrollo (Emprendedor)

Propone la actuación de sus 1.300 comités locales para proporcionar capital, establecer instituciones de investigación y utilizar las instalaciones educativas existentes para la instrucción en materias comerciales.

Resistencia de la pequeña empresa

El violento descenso del número de pequeñas empresas durante la Segunda Guerra Mundial puede considerarse en su mayor parte un fenómeno temporal que probablemente se invertirá con el retorno de la paz. Una evolución similar se produjo durante y después de la Primera Guerra Mundial, cuando las empresas registraron un descenso numérico durante los años de guerra, al que siguió un aumento de casi 115.000 durante los dos primeros años después del Armisticio.

El descenso de empresas en activo durante la Segunda Guerra Mundial parece haberse agotado en 1944. El número de nuevas empresas creadas el año pasado seguía siendo muy inferior a la media, pero el número de quiebras empresariales era aún menor. Las quiebras de empresas en 1944, según informó Dun and Bradstreet a principios de marzo, se situaron en el punto más bajo de los últimos 51 años, siendo algo más de un tercio de la cifra de 1943, y menos de una doceava parte de la media de 51 años.

Cuando la industria vuelva a funcionar normalmente en tiempos de paz, dice Howard Bowen, del Departamento de Comercio, habrá menos énfasis en la producción de bienes pesados y más en la de bienes de consumo y servicios, momento en el que "cabe esperar que se restablezca, al menos en parte, la posición relativa de las pequeñas y grandes empresas". Además, "parece muy probable que se produzca un resurgimiento de la pequeña empresa en la posguerra con la eliminación de los obvios obstáculos de los tiempos de guerra a la apertura de nuevas empresas, con el regreso de los empresarios potenciales de las fuerzas armadas y los trabajos de guerra, y con la restauración de la economía civil".

Durante la guerra se ha acumulado una enorme demanda insatisfecha de bienes no duraderos y de bienes para sustituir los artículos duraderos desgastados en manos de los consumidores. Además, los nuevos productos y los pequeños procesos desarrollados durante la guerra ofrecen una gran oportunidad para nuevos negocios. El Secretario de Comercio Wallace afirmó ante el subcomité de aviación del Comité de Comercio del Senado, el 13 de marzo, que los desarrollos aeronáuticos de la posguerra podrían proporcionar 400.000 puestos de trabajo. Habló de las muchas nuevas empresas que se abrirían para hacer uso de los avances tecnológicos de la guerra. El presidente Dow, de la Dow Chemical Company, dijo al Comité de la Pequeña Empresa del Senado, el 5 de marzo, que los productos de metales ligeros ofrecían "miles de posibilidades" para la creación de nuevas pequeñas empresas. Citó 35 artículos prometedores en el campo de los metales ligeros, incluyendo carretillas, mangles portátiles, esquís, juguetes, camiones de mano, carrocerías de camiones, electrodomésticos, remolques, muebles, cintas transportadoras, planchas y muchos otros. El Comité de la Pequeña Empresa del Senado, en su informe de progreso del 12 de febrero, señaló que "se han desarrollado un gran número de nuevas técnicas y productos científicos en esta guerra", como la electrónica, la pulvimetalurgia, la fundición centrífuga y la fabricación de magnesio.

Según Bowen, hay "abundantes pruebas de que la pequeña empresa es una institución de gran vitalidad".

Algunas Observaciones Adicionales

Su única ventaja es su adaptabilidad en períodos de rápido cambio tecnológico o de desarrollo económico. Es de esperar que un mínimo de estímulo en forma de desgravación fiscal, mayores facilidades de crédito, servicios de asesoramiento y aplicación de la normativa antimonopolio, amplíe enormemente el número de nuevas pequeñas empresas después de la Segunda Guerra Mundial.

En el Marco del Emprendimiento

En opinión del presidente Krug de la Junta de Producción de Guerra, "florecerán como el sarampión de la semana pasada".

Datos verificados por: Brown, 1945

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Recursos

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Véase También