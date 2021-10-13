Historia del Emprendimiento

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Origen del Emprendimiento en Francia

A partir de una búsqueda semántica y semiológica de las apariciones de los términos "empresa" y "empresario", descubrimos que a partir del siglo XVII se asocian a cuatro grandes ámbitos: la justicia (en la que el empresario es el que se extralimita en sus derechos); la política (en la que el empresario trabaja para conseguir un proyecto ilícito); el dinero (en la que la empresa consiste en realizar un negocio cuyo precio ha sido determinado de antemano); y la guerra (en la que la empresa es una operación militar). Esta evolución refleja un conflicto fundamental entre una visión de la empresa basada en la confrontación de riesgos o en el análisis estratégico. Al contrastar los ideales típicos de Alejandro de Macedonia y César, surgen dos visiones del empresario: el que agita las cosas, que busca cambiarlas en su benefi…