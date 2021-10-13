Historia del Emprendimiento
La empresa, al igual que la innovación, se asocia tradicionalmente a la transgresión del orden establecido. Así, la historia económica nos enseña que, bajo el Antiguo Régimen, los empresarios luchaban por imponer el tipo de actividad al que habían
Origen del Emprendimiento en Francia
A partir de una búsqueda semántica y semiológica de las apariciones de los términos "empresa" y "empresario", descubrimos que a partir del siglo XVII se asocian a cuatro grandes ámbitos: la justicia (en la que el empresario es el que se extralimita en sus derechos); la política (en la que el empresario trabaja para conseguir un proyecto ilícito); el dinero (en la que la empresa consiste en realizar un negocio cuyo precio ha sido determinado de antemano); y la guerra (en la que la empresa es una operación militar). Esta evolución refleja un conflicto fundamental entre una visión de la empresa basada en la confrontación de riesgos o en el análisis estratégico. Al contrastar los ideales típicos de Alejandro de Macedonia y César, surgen dos visiones del empresario: el que agita las cosas, que busca cambiarlas en su benefi…