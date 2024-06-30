Historia de las Vacaciones, el Ocio y el Turismo: Geo-Historia del Turismo

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Nacimiento y difusión espacial del turismo

Algunos historiadores, en su búsqueda de rastros lejanos de las actividades actuales, han remontado el turismo muy atrás en el tiempo, porque existen similitudes entre las actividades de ocio y recreo desde la Antigüedad hasta nuestros días. En el mundo romano,otium, u ocio, se refería al tiempo libre y a las actividades intelectuales, meditativas o artísticas. Se asociaba a una estancia en una propiedad rural o costera, propicia a la paz y la serenidad. Villégiature, palabra derivada del italiano villegiare ("permanecer en la propia casa de campo o villa para descansar o entretenerse"), se opone al negotium y a la vida cotidiana, es decir, al tiempo de negocios. Reapareció durante el Renacimiento en la campiña romana, en los alrededores de Florencia y en la región del Véneto. Otros investigadores, adoptando un enfoque posmoderno, quieren romper con los grandes relatos eurocéntricos y se proponen demostrar que la búsqueda de evasión y ociosidad es universal, revelando que ciertas prácticas de descanso y placer de diversas poblaciones amerindias, africanas o asiáticas pueden haber influido en la forma en que se adoptó el turismo.

El "Grand Tour", el antepasado más directo del turismo

Estos planteamientos son espectacularmente anacrónicos, porque no podemos entender la dinámica del turismo como un fenómeno social a muy gran escala que implica a una mayoría de individuos y a un gran número de instituciones sin partir de la sociedad inglesa que lo generó y codificó en la segunda mitad del siglo XVIII. Este lugar y esta época arrojan luz sobre la difusión espacial y social del turismo.

El antepasado más directo del turismo es el "Grand Tour", una práctica que comenzó en el siglo XVI y desapareció a principios del XIX. Se trataba de un viaje formativo por la Europa continental que emprendían los jóvenes ingleses al terminar sus estudios, acompañados por su tutor o preceptor, y que recorrían a veces durante dos o tres años Francia, Suiza, Alemania, sobre todo por el valle del Rin, y las Provincias Unidas, camino de Italia o procedentes de ella. París era a menudo la primera etapa importante de su educación. Esta escuela de vida les enseñaba buenos modales, baile, esgrima y equitación, preparándoles para las más altas carreras diplomáticas y políticas.

Una vez cruzados los Alpes, Turín, Florencia y Venecia, importantes centros académicos, eran la siguiente parada antes de Roma y Nápoles. El programa incluía el estudio de las ruinas de la antigua Roma, los yacimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano, y la arquitectura y la pintura del Renacimiento y el Barroco. A la vuelta, se hicieron escalas en Innsbruck, Viena, Múnich, Dresde, Berlín, Potsdam y Hamburgo, antes de regresar a Inglaterra vía Ámsterdam y las Provincias Unidas (Towner, 1996). En su punto álgido, a mediados del siglo XVIII, se calcula que entre 15.000 y 20.000 ingleses realizaban el Grand Tour cada año. Sin embargo, alemanes como el filósofo Goethe, franceses, holandeses y rusos como Pedro el Grande también optaron por esta carísima experiencia. Algunas mujeres también pudieron, de este modo, adquirir una cultura que les era negada en el sistema educativo de la época.

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La ruta del "Grand Tour" se basaba en el eje de ciudades que se había desarrollado en la Edad Media, desde Flandes hasta el sur de Italia, y que se había convertido en la columna vertebral de Europa. Cambió poco durante más de dos siglos y medio, salvo que Suiza se convirtió en una escala importante en el siglo XVIII. El "Grand Tour" es un buen indicador de los centros de poder político, económico y cultural de la época. A partir de mediados del siglo XVIII, sus practicantes fueron sustituidos gradualmente por hombres y mujeres mayores o por familias en busca de descanso. Decayeron las motivaciones formativas centradas en la adquisición de conocimientos políticos, sociales y militares que les permitieran moverse con soltura en la alta sociedad, así como las humanidades clásicas. La nueva sensibilidad romántica se alejó de las grandes ciudades en favor de la contemplación de los paisajes de regiones agrestes, como el Distrito de los Lagos en el noroeste de Inglaterra o las Tierras Altas en Escocia.

El "Grand Tour" dio lugar a una verdadera cultura del viaje en Gran Bretaña, sobre todo porque sus practicantes tendían a plasmar sus viajes por escrito y difundirlos en forma de cartas o memorias, para dar a conocer lo que habían descubierto. Esta acumulación de conocimientos explica que, mientras surgía una nueva forma de experimentar el mundo, en la que la movilidad se acortaba y el viaje circular (el "tour") dejaba paso a la estancia sedentaria, los primeros destinos turísticos de la Europa continental se situaran en el eje Londres-Nápoles, informados por los escritos del "Grand Tour". La Península Ibérica, en cambio, se quedó rezagada respecto a los territorios y reinos transalpinos en materia de turismo. El desfase fue espectacular. Mientras que España no fue considerada digna de interés por las guías Baedeker hasta 1897 en alemán, la famosa guía de Italia Central y Roma ya iba por la 12ª edición, la de Suiza por la 20ª y la de Egipto por la 4ª.

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La primera forma de estancia turística fue la temporada balnearia, y el primer lugar que pudo considerarse destino turístico fue Bath, en el suroeste de Inglaterra. Esta modesta ciudad mercado, donde vivían unos cuantos aburridos visitantes de balnearios, pasó de tener 2.000 habitantes en 1660 a 33.000 en 1801, a través de sucesivas fases de urbanización que transformaron la ciudad. El lugar saludable se convirtió en un lugar de placer con salones de baile y salas de juegos, donde la gente bebía algo más que té y agua, y donde conocía a gente nueva. Tomar las aguas se convierte en un pretexto. Como brillante escenario cultural y social, Bath sólo es comparable a Londres. Las funciones sociales se celebraban en los salones de actos , donde la aristocracia ociosa en declive se codeaba con la nueva élite burguesa e industrial. Este crisol de culturas dio lugar al turismo, una forma de organización que transformó el tiempo no laboral en tiempo de ocio. En Bath, esto correspondía al deseo de una sociedad privilegiada de reunirse, descansar y entretenerse.

Las clases altas inglesas comenzaron a hacerse a la mar en las primeras décadas del siglo XVIII. Convergieron en las ciudades costeras de Brighton, Margate y Scarborough, que, aunque carecían del entretenimiento de Bath, ofrecían algunos alojamientos y entretenimientos para matar el tiempo después del baño matutino. El doctor Richard Russell (1687-1759) ensalzó las virtudes terapéuticas del agua de mar y recomendó especialmente su uso cerca de Brighton, declarando que sus propiedades eran superiores a las de los balnearios continentales. El éxito de sus tratamientos, calcados del tratamiento balneario y basados en un baño diario acompañado de la ingestión de agua de mar, fue tal que transformó Brighton en un elegante balneario.

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El "baño de cuchilla" se practicaba en agua fría: "bañistas" y "bañistas" sumergían al cliente o paciente en el agua, con la cabeza por delante, en busca de la asfixia que se suponía beneficiosa. Al estar cerca de Londres y beneficiarse de su mecenazgo real, Brighton se convirtió en un centro turístico de moda a finales del siglo XVIII, desplazando a Bath. En Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, las clases medias y los trabajadores de la revolución industrial de Yorkshire y Lancashire dieron lugar a un balneario más popular y menos ostentoso. Brighton y Blackpool ejercieron una influencia considerable en Gran Bretaña, donde proliferaron las estaciones balnearias en el siglo XIX, así como en la Europa continental y el noreste de Estados Unidos, donde se exportó este nuevo modelo de explotación del litoral, y más concretamente de la playa, basado en el veraneo. La contemplación del mar era una característica importante, lo que explica la proliferación de los "paseos marítimos".

El periodo de Niza o la invención de la invernada

Junto a estas estaciones balnearias, surgió otro tipo de destino turístico en la segunda mitad del siglo XVIII, con la llegada de poblaciones extranjeras atraídas por la suavidad del invierno. Como consecuencia, Niza experimentó una profunda transformación, ya que la llegada de visitantes invernales dio lugar a la creación de una "ciudad invernal". Este "momento Niza" se produjo en la década de 1760, cuando las familias aristocráticas británicas comenzaron a establecerse aquí. El escocés Tobias Smollett (1721-1771), que escribió sobre la estancia de su familia en Niza entre 1763 y 1765 (Viajes por Francia e Italia, 1766), contribuyó en gran medida a la reputación de Niza como ciudad de clima suave. Se estaba inventando un nuevo tipo de vacaciones. Se basaba en la belleza de los paisajes, que trataban de hacer más exóticos introduciendo especies de plantas tropicales ornamentales que pudieran aclimatarse gracias a las temperaturas invernales positivas.

Poco a poco fueron surgiendo otras localidades, empezando por Hyères, luego Cannes, Monte-Carlo y Menton. El turismo se desarrolló a lo largo de una delgada franja costera, bautizada como "Costa Azul" en 1887 por el abogado, hombre de letras, alto funcionario y dandi Stéphen Liégeard, convirtiéndose en el "jardín de invierno" de Francia. Su intensa vida social y su específico carácter urbano la convirtieron en un punto de referencia de la Belle Époque, y se valoró de forma similar la indulgencia de otras costas.

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Dentro del Imperio Austrohúngaro, la posición protegida de Opatija en el norte del Adriático, en el golfo de Kvarner, la convertía en "otra Niza", y a los soviéticos les gustaba presentar Yalta como la "Niza Roja". La proliferación de la "Riviera", término utilizado originalmente para designar el litoral del golfo de Génova, revela este proceso de duplicación. A finales del siglo XIX, la costa este de Florida se convirtió en la "Riviera americana". A principios del siglo XX, la península de Izu fue rebautizada por algunos como la "Riviera japonesa", porque los extranjeros que vivían en la región de Tōkyō la preferían para pasar sus vacaciones de invierno. Al utilizar el nombre de "Riviera" para designar un litoral densamente poblado y protegido, con un clima considerado muy agradable e idóneo para el turismo de vacaciones de las poblaciones adineradas, los geógrafos demuestran el papel desempeñado por la Costa Azul como modelo en la geohistoria del turismo.

La colonización, vector de difusión del turismo

La zona tomada por el turismo se extendió principalmente a lo largo de las redes de colonización del siglo XIX, ya que los occidentales que se instalaron lejos de sus países de origen modelaron sus prácticas turísticas sobre las de Europa. Este mimetismo cultural por parte de colonos, expatriados y élites desarraigadas fue un poderoso motor de la primera globalización del turismo. El turismo era, por tanto, una faceta de la europeización del mundo en marcha en aquella época.

En el Imperio indio, a finales del siglo XIX, existían unas ochenta estaciones de montaña, lugares exclusivos donde se congregaba la élite occidental durante los calurosos meses de verano. El poder colonial se duplicó espacialmente con su migración estacional a mayores altitudes, hasta que Simla (a 2.200 m sobre el nivel del mar) fue declarada oficialmente capital de verano del Raj británico en 1903. Se pueden encontrar estaciones de montaña británicas en Malasia, Birmania y Ceilán.

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Los holandeses en Java (Bogor), los alemanes en África Oriental, los franceses en Indochina (Dalat) y Madagascar, y los estadounidenses en Filipinas (Baguio) también crearon estaciones de montaña para hacer frente mejor a la expatriación. Construidas a partir de finales de la década de 1820 por razones sanitarias, sobre todo tras la gran epidemia de cólera en la India, también tuvieron una función estratégica, ocupando y asegurando el territorio colonizado. De este modo, el turismo desempeñó un papel en la integración de los territorios montañosos periféricos.

La toma de parte de China por Occidente en el siglo XIX, con la apertura de puertos (incluido Shanghai) y la creación de puestos comerciales (Hong Kong, Qingdao), provocó la llegada de expatriados, que a su vez crearon otras estaciones de montaña. El mismo fenómeno se produjo en Japón, con la apertura del archipiélago a partir de la década de 1870 y la llegada de occidentales a Yokohama y Kōbe. Los Estados Unidos crearon Karuizawa, mientras que los británicos se instalaban en Hakone o Nikkō en verano.

En la ruta hacia la India, Egipto era una de las paradas en el camino. Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, el operador turístico Thomas Cook lo convirtió en un destino preferente para los turistas europeos estableciendo cruceros por el Mediterráneo oriental y por el Nilo. Thomas Cook y sus barcos, que echaron una mano a la expedición de Charles Gordon durante los problemas de Sudán entre 1881 y 1884, contribuyeron al control territorial del Imperio Británico sobre esta parte del mundo.

La aparición en inglés en 1873 de la expresión "globe-trotter" (trotamundos) para designar a los privilegiados que realizan "sin pretensiones el viaje bastante fácil hoy en día de circunnavegar el globo" (Dr. B. Anger, 1890, citado por S. Venayre, 2012) demuestra el fuerte crecimiento del comercio internacional y la construcción de un sistema de mercados cada vez más integrados en el que el mundo se percibe cada vez más reducido. Paralelamente a esta expansión sin precedentes del espacio ocupado por el turismo a escala mundial, en Europa Occidental los inicios del turismo de masas condujeron a una primera densificación del espacio turístico, especialmente a través de la proliferación de los balnearios ingleses y galeses, con la afluencia de las clases trabajadoras en las últimas décadas del siglo XIX. En Estados Unidos, fue durante el periodo de entreguerras, con la motorización de los hogares, cuando se produjo esta densificación. En Europa, la masificación del turismo se produjo en la década de 1950.

Vacaciones pagadas y turismo de masas

El término "turismo de masas" hace referencia a la difusión social del turismo en Europa a partir de la década de 1950. Se había esbozado al otro lado del Atlántico antes del crack de 1929, pero se preparó sobre todo en el periodo de entreguerras con la difusión progresiva de las vacaciones pagadas. Éstas contribuyeron a la creación de un mercado turístico de masas y supusieron un momento importante en la historia política y social de Europa y de otros muchos países occidentales. En 1919, la flamante República de Austria garantizó a los trabajadores una semana de vacaciones pagadas tras un año en la empresa y dos semanas tras cinco años de servicio. Los empleados recibían entre dos y cinco semanas. Entre 1920 y 1923, los trabajadores domésticos y agrícolas también se beneficiaron. El ejemplo austriaco fue rápidamente seguido por Finlandia, Polonia, la URSS en 1922, Italia en 1927, luego Francia en 1936 y Nueva Zelanda en 1944. En el Reino Unido, tras veinte años de debate, laLey de Vacaciones Retribuidas de 1938, aunque no impuso una semana de vacaciones pagadas, legitimó las actividades de ocio para la clase trabajadora. En el Reino Unido, al igual que en Suecia y Dinamarca, se consiguió el mismo resultado mediante convenios colectivos negociados a nivel de rama.

Las vacaciones y el turismo tardaron mucho tiempo en converger: hasta los años 50, la gran mayoría de los asalariados pasaban sus vacaciones en casa. La crisis económica de los años 30 y después la Segunda Guerra Mundial retrasaron la adopción masiva del turismo, aunque los británicos se adelantaron, ya que un tercio de ellos se fue de vacaciones poco antes de la guerra. Carecemos de cifras para comparar situaciones, pero la tasa de personas que iban de vacaciones en Francia era sólo del 20% en 1950, pasando al 50% veinticinco años más tarde. Fue durante este periodo, conocido como los "Treinta Gloriosos", cuando se estableció el turismo de masas, con el aumento del nivel de vida de los hogares y su motorización, así como la ampliación de las vacaciones pagadas, que pasaron de dos a tres semanas en Francia en 1956, luego a cuatro semanas en 1969 y finalmente a cinco semanas en 1982. El turismo se identificó con la sociedad de consumo y se multiplicaron las instalaciones populares como los campings y los centros de vacaciones. Este floreciente turismo de masas dependía en gran medida de las agencias de viajes y de los paquetes "todo incluido".

Visualización Jerárquica de Turismo

La difusión del turismo

La época contemporánea es la de la "turistificación" generalizada. Los turistas están ahora en casi todas partes: de la Antártida a Alaska, del Sáhara al desierto de Gobi, de las cumbres de los Andes a los atolones del Pacífico. Tras conquistar los países desarrollados, el turismo despegó en los países en desarrollo gracias al transporte aéreo y a la globalización del capitalismo, con la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de capitales y la determinación de los poderes públicos, las grandes organizaciones internacionales y las empresas turísticas multinacionales. Puede ser de interés también lo siguiente:

A partir de los años 50, como consecuencia de la descolonización y/o del deseo de romper con la tutela económica de Europa y Estados Unidos, varios países, sobre todo los que carecían de ingresos procedentes del petróleo o del gas, se orientaron hacia nuevos sectores de actividad, entre los que el turismo ocupaba un lugar destacado. Las instituciones internacionales, encabezadas por el Banco Mundial, que presta apoyo financiero a una serie de proyectos en Bali (Indonesia), Marruecos, Túnez, Turquía, Senegal, México y la República Dominicana, les están animando enérgicamente a hacerlo.

La crisis de la deuda de los países en desarrollo (1982) y las políticas de ajuste estructural impuestas por las potencias occidentales en más de setenta países como respuesta a esta crisis facilitaron el despliegue del capital privado mediante la desregulación y la privatización de las empresas públicas de turismo. Varios gobiernos emprendieron enérgicas políticas de liberalización económica (Infitah en Egipto a partir de 1975, Dôi Moi en Vietnam a partir de 1986, etc.). Esto condujo a un fuerte aumento del número de proyectos turísticos privados, desarrollados en el marco de complejos paquetes financieros, similares al auge de la propiedad turística observado en Turquía a partir de mediados de los años ochenta. Esta expansión se ha visto reforzada por la afluencia masiva de empresas no occidentales al turismo.

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Este fenómeno se remonta precisamente a 1964, año en que Tōkyō acogió los Juegos Olímpicos, cuando se liberalizaron los viajes de los japoneses al extranjero. Los "cuatro dragones asiáticos" (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) siguieron su ejemplo. Les siguen los cinco "tigres asiáticos" (Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas). América Latina y, en menor medida, África se están sumando a este proceso de "turistificación" interna. Pero es la llegada de China a la escena turística el acontecimiento más llamativo. En menos de un cuarto de siglo, China se ha convertido en el mayor emisor de viajeros extranjeros del mundo (150 millones en 2018), y los turistas chinos gastan miles de millones de dólares en China cada año.