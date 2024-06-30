Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jun 30, 2024

El turismo es un fenómeno global. Mientras que en sus inicios se limitaba a los ciudadanos de los Estados más prósperos, en la actualidad se ha extendido a las clases altas y medias de casi todos los países del mundo. Es una de las manifestaciones más visibles de la globalización económica y uno de los sectores más poderosos, ya que representa alrededor de una décima parte del PIB y del empleo mundiales.

Desde que fue "inventado" y codificado por los ingleses en el siglo XVIII, ha mostrado una gran versatilidad y se ha diversificado notablemente para responder al deseo de encuentro de la gente, a su sed de descubrir lugares y sociedades, a su necesidad de descanso, relajación y rejuvenecimiento, a su deseo de actividad física o de ir de compras. En los dos últimos siglos, es la actividad que más lugares ha producido, a menudo en zonas hasta entonces no desarrolladas o subdesarrolladas por el hombre, como ciertas costas o las altas montañas. Ha convertido en oro la arena, la nieve, el hielo y las ruinas. Ha ofrecido puestos de trabajo allí donde, hasta hace poco, la emigración era a menudo la única solución a la pobreza.

Pero desde el principio ha sido criticado por desfigurar los paisajes y transformar o incluso folclorizar las sociedades locales. Hoy en día, la cuestión del "sobreturismo" demuestra la necesidad de introducir formas de regulación para controlar mejor el flujo de visitantes a determinados lugares.

Ayer, precisamente, miles se manifestaron en Málaga para acabar con los pisos turísticos. Otros intentos, como el de Venecia de cobrar 5 euros diarios, han fracasado.

Interesante esta historia breve del turismo y sus orígenes:

Responder
Compartir
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Jul 3, 2024

Información realmente interesante

Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura