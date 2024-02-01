Historia de la Propiedad

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad: Historia

Tema: home-historia. El concepto de propiedad es muy antiguo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sociedades primitivas solían compartir ciertos derechos de propiedad, como el derecho a cazar o pescar en un determinado lugar. Aunque existía cierta propiedad personal, como las armas o los utensilios de cocina, parece ser que la propiedad real era común.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tierra no empezó a considerarse como propiedad privada hasta después de la edad media.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo el sistema feudal, la tierra podía ocuparse, pero no se tenía la propiedad. Esta ocupación implicaba muchas obligaciones.

En el sentido moderno de propiedad, tan solo los monarcas y la Iglesia poseían la tierra. El aumento de la clase comerciante a finales de la época feudal, fue afectando paulatinamente a la importancia relativa de la propiedad real y personal. Históricamente, la propiedad personal no tenía importancia en comparación con la de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la propiedad, transmisión y herencia de las propiedades personales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La creciente clase media que acumulaba riqueza podía transmitirla fácilmente mediante un testamento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la Revolución Industrial (véase también sus consecuencias y la industrialización), el consiguiente abandono de la agricultura y la aparición de acciones y bonos rentables, la propiedad personal alcanzó la misma importancia que la propiedad real.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tierra se convirtió en un bien que podía comprarse y venderse, como cualquier otro bien. Tema: home-historia.

Historia Filosófica de la Propiedad hasta la Edad de la Revolución

La revista "Libros de Economía y Empresa" realizó una reseña del libro "Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution", del que se reproduce una parte: "A lo largo de los últimos años, la ciencia económica ha tenido un destino paradójico. Por un lado, ha experimentado un aumento muy sustancial de la especialización de cada una de las ramas que la componen. Pero, por otro, y esto es lo que nos toca, la Economía ha sufrido un enriquecimiento al acercarse a otras ciencias sociales. El Análisis Económico del Derecho, la Public-Choice, la Nueva Historia Económica, son algunas de las nuevas corrientes que se han generado del contacto de la Economía con el Derecho, la Política o la Historia. Este último proceso ha contribuido a desdibujar el contorno y los límites del campo de estudio de la ciencia económica, y a que los mercados y los precios sean solo una de las partes, y no el todo, para el economista. La Nueva Economía Institucional, fruto también del encuentro entre Economía y otras ciencias sociales, nos ha descubierto que la estructura institucional es determinante para explicar el crecimiento económico y que, dentro de este soporte de normas, la definición y ejecución de los derechos de propiedad es una variable clave. Si esto es así, el buen economista habrá de estudiar cómo se generan los precios, los mercados, el dinero y ahora también la estructura de derechos de propiedad. Y, a su vez, ¿qué debe hacer el historiador del pensamiento económico? La respuesta es sencilla: ver quiénes, cuándo y cómo establecieron las ideas económicas sobre los precios, los mercados, el dinero y, por supuesto, los derechos de propiedad. Y aquí llegamos a Peter Garnsey, un historiador del mundo antiguo que nos hace el trabajo. Thinking about Property interesa al economista porque indaga en la historia de la propiedad y, en consecuencia, puede entenderse como un libro de una “nueva” historia del pensamiento económico: la “historia del pensamiento económico institucional”. Veamos ahora su contenido. El libro de Garnsey está formado por cuatro ensayos independientes de dos capítulos cada uno. El único nexo en común es que el concepto de propiedad está presente en todos ellos, pero, por lo demás, son autónomos en la medida en que mantienen un objetivo diferente en su investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto) (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Repasémoslos.

En el capítulo primero y segundo se busca la huella del pensamiento relativo a la propiedad de Platón en el pensamiento antiguo.

En estos dos capítulos, Garnsey insiste en cómo esta teoría estuvo absolutamente sesgada por la interpretación que Aristóteles hizo de ella; una interpretación que Garnsey no duda en descalificar.

En el tercer y cuarto capítulo Garnsey repite el análisis, pero sustituye a Platón por la Biblia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las referencias a la propiedad en los Hechos de los Apóstoles, primero, y después Los Evangelios, son los textos que toma de referencia y que incitaron profundas disquisiciones, desde el comienzo de la era cristiana hasta el siglo XIV, sobre cómo debería vivir un verdadero creyente.

En el capítulo quinto y sexto hay un cambio en el modelo. Aquí el objetivo es describir la evolución del mito de la Edad Dorada. Este mito, presente desde la poesía de Hesiodo, hace referencia a un mundo hipotético en el que se supone que el hombre comenzó su andadura en la tierra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad continúa en el análisis porque quienes elucubraron sobre este estado primigenio de la humanidad hubieron de preguntarse sobre el origen de la apropiación.

El recorrido de este ensayo rebasa con creces el de los dos anteriores; también comienza en la Edad Antigua, pero se extiende al pensamiento político del XVII, a Rousseau y a la filosofía de Hegel y Kant. Por último el cuarto ensayo, capítulos séptimo y octavo, está dedicado a buscar los antecedentes de dos doctrinas diferentes sobre los derechos de propiedad: la basada en la ley positiva y la fundamentada en el Derecho Natural.

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Garnsey insiste en el error que comenten los especialistas en Derecho Romano al afirmar que no existía nada parecido a un derecho de propiedad en su cuerpo legal. También en el último capítulo se pregunta por los factores que pueden explicar que se admitiera la propiedad como derecho fundamental dentro de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia de 1789 y se excluyera en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Es momento de pasar a las valoraciones. Son tres los comentarios que me sugiere la lectura de este libro. El primero tiene que ver con cierto grado de insatisfacción en las expectativas que crea el tercero de los ensayos: el dedicado al mito de la Edad Dorada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Creo sin ninguna duda que, como objetivo de investigación, es el más interesante y trascendente.

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De esa Edad Dorada procede toda especulación del estado de naturaleza que dio origen a la Filosofía Política moderna. Es posible que un estudio como el planteado por Garnsey dé para mucho más que para dos capítulos de un libro.

Además, la obligada compresión del tema no es excusa si tenemos en cuenta que se detiene en explicar durante varias páginas el imperativo categórico kantiano (págs.165-168). He de confesar que este primer comentario está influido por fascinación personal hacia esa construcción ideal del estado de naturaleza. El segundo comentario es mucho más profesional. El estudio de los derechos de propiedad en la economía en los últimos años no ha sido meramente descriptivo, también ha forjado una teoría que establece las repercusiones de un determinado sistema de derechos sobre la actividad económica. Se supone, por ejemplo, que la propiedad privada es capaz de gestionar los recursos más eficientemente que la propiedad común, y que es aconsejable que no existan límites al uso de los bienes más allá de lo que establece la ley. Este análisis economicista no aparece en el libro de Garnsey. Apenas cita la defensa aristotélica y tomista a la propiedad privada por motivos de eficiencia (pág. 43), y solo hace una alusión a los peligros inherentes de la revocación de la propiedad privada en caso de extrema necesidad; un límite a la propiedad no establecido por ley (pág. 220). Estos aspectos son muy relevantes para el economista, pero parecen no serlo tanto para un historiador; algo que evidencia que la formación condiciona más de lo que creemos al investigador. Si la primera crítica era personal y la segunda profesional, la tercera lo es cultural.

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No es hacer nacionalismo si reivindicamos la impronta española en la historia intelectual de la propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los teólogos españoles y filósofos políticos del XVI y XVII tuvieron mucho que decir sobre el tema.

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Nombres como Vitoria, Soto, Suárez, Lugo y Vázquez de Menchaca, hicieron importantes contribuciones en este campo.

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Garnsey salta en su recorrido de Ockham a Grocio sin reparar en que precisamente la inspiración del holandés sobre este tema la había leído de fuentes españolas1. Por si fuera poco, Garnsey cita a Vitoria únicamente dos veces y en una de ellas habla de su “lógica retorcida” (pág. 209). Termino con las virtudes. Posiblemente el estudio del mito de la Edad Dorada dé para mucho más, se pueda extraer una visión más economicista del tema y se deba incluir a la escolástica española, pero no resta para afirmar la calidad indiscutible del trabajo de Garnsey.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Llama especialmente la atención, entre otros muchos aspectos, el estudio de la teoría de la propiedad en Averroes (págs. 36-43), la influencia de los Hechos de los Apóstoles en el surgimiento de las órdenes monásticas (págs. 69-80) y las ricas referencias a De Divitiis, “el tratado de la historia antigua más radical en contra de la propiedad privada” escrito por un monje pelagiano en el siglo V (págs. 94-98). Éstas y otras joyas parecidas se encuentran en este libro. Además Garnsey es capaz de engarzar como pocos las tres tradiciones de las que ha surgido la civilización occidental. Por eso Thinking about Property nos enseña que la propiedad, como otros conceptos centrales de nuestra cultura, es fruto de “el logos de Grecia, el ius romano y la gracia de Jerusalem”." 1 Sobre este tema hay abundante bibliografía, aquí basta con citar la referencia expresa de Grocio a Vázquez de Menchaca en el capítulo VII de su afamado libro La Libertad de los mares.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Historia de la Propiedad en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Historia de la Propiedad