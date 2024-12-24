He Automatizado El 90% De Mi Negocio Unipersonal...He Aquí Cómo:

Por: Ryan Hutchinson

Ahhhhhh el encanto de ser un «Solopreneur».

Has comprado todos los cursos de 100 $, te has unido a 15 nuevas comunidades empresariales, has leído todos los artículos de «El Autoempresario», y has visto más vídeos de YouTube que programas de televisión.

Esa única idea de negocio en la que llevas años pensando te está torturando.

Estás listo para empezar.

Así que, como cualquier otro gurú influyente... sigues sus pasos.

Día 1 - Empiezas a publicar contenido. ¡Cosas emocionantes!

Día 90 - Tienes una relación de amor/odio con las redes sociales.

Por un lado, las redes sociales te han ayudado a hacer crecer tu negocio. Es genial saber que puedes relacionarte con la gente y conseguir clientes potenciales sólo por escribir palabras en Internet.

Pero como alguien sabio dijo una vez, «Gratis» no es gratis.

La rutina del marketing orgánico empieza a arruinar tu salud mental: