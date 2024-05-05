Habilidades de Comunicación Efectiva para Aumentar tu Influencia y Persuasión
Razones por las que no funcionan y qué puedes hacer al respecto. Habilidades de influencia, persuasión y comunicación que necesitas tener.
Si usted es dueño de un negocio, líder, o casi cualquier otra cosa, la comunicación es crítica. Sin embargo, si sus habilidades de comunicación son limitadas, su potencial de éxito también lo será.
Llegar a tu potencial: "Los grandes mentores se desvelan pensando en cómo hacerte mejor. Disfrutan creando un entorno donde puedes sacar lo mejor de ti mismo. La mayoría de las personas no dedica mucho tiempo a pensar en cómo mejorar a los demás. Pero eso es lo que define a los mejores."
- Ronnie Lott
En el tema de la comunicación, la influencia, la persuasión y las habilidades de comunicación que necesita tener, en esta revista, pero también en la plataforma digital, se comparte pasos y estrategias comprobadas para mejorar sus habilidades de comunicación y cómo usar esas habilidades para alcanzar sus metas y vivir sus sueños.
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Después de leer y estudiar los artículos y recursos, entenderás por qué la comunicación poderosa es tan importante para el éxito en todas las áreas de tu vida.
Maneras Poco Conocidas de Sacar El Máximo Provecho de Las Habilidades De Comunicación Eficaz para Aumentar tu Influencia y Persuasión
Al menos, esto parece desprenderse de este vídeo sobre la materia:
Sobre la influencia en general, hemos hablado de ello en otros lugares, como por ejemplo:
Y también en este otro lugar:
Y además en:
Razones por las que no funcionan y qué puedes hacer al respecto: Habilidades de influencia, persuasión y comunicación
Como se ha dicho, hay varios recursos y artículos en la plataforma digital y en esta colección de revistas.
Por ejemplo, aprenderá:
Cómo debería ser la comunicación, y por qué tan a menudo no sucede como pensamos que debería... o sucedió. El papel del lenguaje corporal, la inflexión y el tono de voz, y cómo constituyen más del 90% de la forma en que se recibe la comunicación
Cómo crear compenetración y poner a la gente en un estado de ánimo receptivo; no, no son trucos mentales de Jedi, pero funcionan como tales
Cómo determinar los estilos de comunicación personales; No importa lo buen comunicador que creas que eres si estás alienando a personas con un estilo diferente al tuyo
Consejos para usar el correo electrónico y los teléfonos móviles, y para dar y recibir feedback; para que no eches por tierra todo el progreso que tanto te ha costado conseguir.
Con la ayuda de estas informaciones, y otras disponibles en cursos y en internet, esperamos que estarás en camino de lograr casi cualquier cosa que puedas imaginar.
Si tienes grandes sueños y metas elevadas, la clave para conseguir lo que quieres es ser capaz de comunicarte eficazmente con las personas que pueden ayudarte a conseguir tus deseos.
La Gente que hace Cosas Diferentes: “Un día me uní a una sesión de apoyo con un grupo de CEOs. Cuando vi los números — todos compartimos nuestras cifras —, los dos CEOs fundadores excéntricos la estaban rompiendo, y los ocho sacados del molde tradicional estaban fracasando. Y pensé: ‘Basta de intentar ser el CEO prototípico. Voy a ser exactamente quien soy, y vamos a hacer que todos los demás se adapten a eso’.
Dos CEOs increíbles son Jensen Huang en Nvidia y Elon Musk en SpaceX, y ambos ignoraron por completo casi todo lo que se enseña en la ‘escuela de CEOs’, las lecciones para CEOs y las ‘mejores prácticas’. Y eso me parece fascinante.
Yo también soy excéntrico. No me importa serlo; voy a apoyarme en mi excentricidad y ser yo mismo. Y he sido así desde entonces, y no creo que exista un perfil definido de lo que debe ser un CEO.”
- Brian Halligan, cofundador de HubSpot
En general, sobre habilidades que puedes desarrollar que sean valiosas y difíciles de replicar, puede interesarte esta cita:
“El 99% de las personas en el mundo están convencidas de que son incapaces de lograr grandes cosas, así que apuntan a objetivos mediocres. El nivel de competencia es, por tanto, más feroz para esos objetivos ‘realistas’ que comparte todo el mundo, lo que paradójicamente los hace más competitivos y por tanto más difíciles de alcanzar.”
- Tim Ferriss
Algunos títulos sugeridos y descartados rápidamente:
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