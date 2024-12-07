Gran Ejemplo de Serialización de Libros en Substack

En tiempo real, David J. Waldron, autor de la newsletter Quality Value Investing, está serializando su próximo libro sobre la inversión en valor basada en la calidad, en Substack.

Una vez completados los segmentos del cuerpo interno del manuscrito, el siguiente paso es reescribirlo en formato de capítulos siguiendo el conocido método Hemingway.

Los próximos pasos incluyen el diseño de la portada y la contraportada, la formación de un equipo para el lanzamiento del libro, una campaña de Kickstarter, la presentación de la portada, la edición y corrección del manuscrito final y la publicación con distribución mundial.

Publicándolo en Substack, David espera contar con el apoyo y los comentarios de los suscriptores mientras elabora el manuscrito en tiempo real.

He estado investigando y traduciendo varias opciones de serialización de libros en Substack, e intentando buscar soluciones para la publicación de libros y cursos usando exclusivamente…