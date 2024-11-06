Google Discover: Qué es y cómo Podemos Utilizarlo?

Si alguna vez has utilizado el motor de búsqueda de Google en tu tableta o smartphone, sabrás que justo debajo de la barra de búsqueda suele haber una lista de historias con imágenes grandes, a menudo de sitios de noticias. Estas historias de Google Discover se denominan «tarjetas». Toca una y accederás a un sitio web con la información que buscas.

Google Discover es un servicio de Google que muestra a los usuarios de tabletas o teléfonos inteligentes noticias de última hora. Cada noticia, que se muestra debajo de la barra de búsqueda, incluye una imagen grande, un titular y un teaser o descripción.

Google Discover es un nuevo desarrollo para el antiguo feed de noticias de Google. Ahora, se puede tener en cuenta el contenido de todos los sitios web, en lugar de sólo los de noticias. Originalmente, Google Discover sólo funcionaba en dispositivos Android, pero ahora también puede utilizarse en dispositivos iOS de Apple.

También puede activa…