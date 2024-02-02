Glosario de Propiedad intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Ofrece un completo glosario de la propiedad intelectual. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Denominación de origen Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas > Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Agricultura, Silvicultura y Pesca > Actividad agropecuaria > Producción vegetal > Obtención vegetal Asuntos Sociales > Cultura y religión > Política cultural > Propiedad literaria y artística Derecho > Derechos y libertades > Derecho del individuo > Protección de la vida privada > Derecho a la imagen Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión > Capital intelectual Educación y Comunicación > Organización de la enseñanza > Material de enseñanza > Recurso educativo abierto Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad intelectual

Véase la definición de Propiedad intelectual en el diccionario.

Glosario de Propiedad intelectual

Resumen: Breve resumen de un invento, libro o publicación periódica para ayudar a identificar rápidamente sus características principales. Todos los derechos reservados: Se refiere a un aviso que indica que se conservan todos los derechos otorgados por la ley de derechos de autor, incluidos los derechos a emprender acciones legales, si se produce alguna infracción. Anticipación: Se refiere a cuando el estado de la técnica divulga todos y cada uno de los elementos de una invención reivindicada. En la India, el Capítulo VI de la Ley de Patentes de 1970 habla de la anticipación. Solicitud básica: Una solicitud de base es el documento de prioridad en cualquier país en el que se solicite la protección de una patente en otro país. Un solicitante que presente una solicitud básica de patente en un país del convenio puede presentar una solicitud en la India en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la solicitud básica. Patentes de métodos comerciales: Clase de patentes que revelan nuevas formas de hacer negocios; son la iteración más reciente de los tipos de patentes y han sido objeto de escrutinio por parte de los tribunales por cuestiones de elegibilidad. Certificado de registro: Confirmación oficial de que su diseño, derecho de autor o marca comercial ha sido registrado. Clases: Las patentes, las marcas, los diseños y los derechos de obtención vegetal tienen cada uno un sistema de clasificación reconocido internacionalmente que divide sus respectivas aplicaciones en diferentes grupos tecnológicos, clases de servicios o bienes, o variedades vegetales.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

India utiliza estos sistemas de clasificación como ayuda para la búsqueda en nuestras bases de datos de patentes, marcas, diseños y variedades vegetales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las clases para las patentes están determinadas por el sistema de Clasificación Internacional de Patentes; las marcas, por la Clasificación Internacional NICE; los diseños, por el Sistema de Clasificación de Locarno; y las obtenciones vegetales, por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Claramente descriptiva: Marca que describe claramente una característica de un producto o servicio y que, por lo tanto, no puede registrarse como marca. Coinventor: Se refiere a un inventor que es nombrado con al menos otro inventor en una solicitud de patente, en la que cada inventor contribuye a la concepción (creación) de la invención expuesta en al menos una reivindicación en una solicitud de patente. Marca colectiva: Marca utilizada en el tráfico económico por los miembros de una asociación. Una asociación es un organismo no incorporado e incluye cualquier organización de personas con un propósito común y una estructura formal, como una sociedad, un club, un sindicato u otro organismo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La asociación de personas propietarias de marcas colectivas puede estar compuesta por fabricantes, comerciantes, productores u organismos profesionales como el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Agentes de Patentes, Agentes de Marcas, Junta de Control de Críquet, o similares. Obra colectiva: Una obra, como el número de una revista, una antología o una enciclopedia, en la que varias contribuciones, que constituyen obras separadas e independientes en sí mismas, se reúnen en un todo colectivo. Especificación completa: Es la base de su patente.

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Debe describir su invención de forma completa, detallar la mejor manera de poner en práctica su invención e incluir al menos una reivindicación. Programa informático: Se refiere a un conjunto de declaraciones o instrucciones que se utilizarán directa o indirectamente en un ordenador para obtener un determinado resultado. Concepto: Una idea o diseño. Copias: Se refiere a los objetos materiales, distintos de los fonogramas, en los que se fija una obra por cualquier método conocido en la actualidad o desarrollado posteriormente, y a partir de los cuales la obra puede ser percibida, reproducida o comunicada de otro modo, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo. El término "copias" incluye el objeto material, que no sea un fonorecord, en el que la obra se fija por primera vez. Infracción de los derechos de autor: Violación de los derechos de autor mediante la copia o utilización no autorizada de una obra u otra materia sujeta a derechos de autor. En R.G. Anand contra Delux Films, el tribunal sostuvo que los derechos de autor no subsisten en una idea y, por lo tanto, no pueden infringirse. Marca falsificada: Se refiere a una marca espuria que es idéntica o sustancialmente indistinguible de una marca registrada. Dominio de nivel superior con código de país: Es un dominio de nivel superior de Internet generalmente utilizado o reservado para un país. Nombre de dominio: Un nombre de dominio es el nombre único que se corresponde con una dirección de protocolo de Internet. Suele ser fácil e intuitivo de recordar. Por ejemplo, Law Wire™ se encuentra en http://www.lawwireonline.com. Obra dramática: Incluye cualquier pieza para recitación, trabajo coreográfico o entretenimiento en espectáculo mudo, cuya disposición escénica o forma de actuación esté fijada por escrito o de otro modo, pero no incluye una película cinematográfica. Dibujos: Los dibujos (o fotografías) revelan el diseño industrial y son un requisito básico de una solicitud de diseño. Examen de Marcas: Proceso mediante el cual la Oficina de Marcas determina si una solicitud de marca es registrable. Excepción: Disposición de una ley de derechos de autor que permite el uso de una obra a grupos de usuarios definidos sin el consentimiento de su creador o sin el pago de regalías, condiciones que normalmente constituirían una infracción de los derechos de autor. Ejemplos de grupos de usuarios que se benefician de las excepciones son las instituciones educativas, las bibliotecas, los museos, los archivos y las personas con una discapacidad perceptiva. Comercio justo: Uso de obras con fines de estudio privado, investigación, crítica, reseña o información periodística que no constituye una infracción de los derechos de autor. First to File: Sistema de patentes en el que el primer inventor que presenta una solicitud de patente para una invención específica tiene derecho a la patente. En la India y en la mayoría de los demás países, la primera persona que presenta una solicitud tiene prioridad sobre otras personas que reclaman derechos para la misma invención. Fijación: Cuando una obra se fija en un soporte tangible de expresión. Se produce cuando la plasmación de una obra en un ejemplar o fonograma, por el autor o bajo su autoridad, es lo suficientemente permanente o estable como para permitir que sea percibida, reproducida o comunicada de otro modo durante un periodo de duración superior a la transitoria. Una obra consistente en sonidos, imágenes, o ambos, que esté siendo transmitida, está "fijada" a efectos de este título si se está realizando una fijación de la obra simultáneamente con su transmisión. Dominio genérico de nivel superior: Se refiere a una de las categorías de dominios de nivel superior (TLD) mantenidos por la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA) para su uso en el sistema de nombres de dominio de Internet. Es visible para los usuarios de Internet como el sufijo al final de un nombre de dominio. Por ejemplo, el nombre de dominio de Law Wire™ es http://www.law-wireonline.com y el gTLD es .com. .INDRP (.IN Política de Resolución de Disputas): La INDRP ha sido formulada por la Bolsa Nacional de Internet de la India (NiXI), y ha establecido los términos y condiciones para resolver las disputas sobre nombres de dominio entre el registrante y el demandante en relación con el uso del nombre de dominio de Internet .in. Solicitud conjunta: Solicitud en la que la invención se presenta como de dos o más personas. Inventor conjunto: Un inventor que es nombrado con al menos otro inventor en una solicitud de patente, en la que cada inventor contribuye a la concepción de la invención expuesta en al menos una reivindicación en una solicitud de patente. Obra conjunta: Se refiere a una obra preparada por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario. Licencia: Se refiere a un acuerdo legal que concede a alguien permiso para utilizar una obra para determinados fines o bajo determinadas condiciones. Una licencia no constituye un cambio en la titularidad de los derechos de autor. Licenciar una invención: Permitir a una empresa o a un particular fabricar y vender una invención, normalmente a cambio de regalías. Licenciatario: Si una entidad está autorizada por o con la autoridad del propietario a utilizar la marca, y el propietario tiene un control directo o indirecto sobre el carácter o la calidad de los productos o servicios con los que se utiliza la marca, se considera que el uso por parte del licenciatario de la marca o de un nombre comercial que incluya la marca tiene, y siempre ha tenido, el mismo efecto que el uso por parte del propietario. Obra literaria: Se refiere a la obra consistente en texto como novelas, poemas, letras de canciones sin música, catálogos, informes, tablas, así como traducciones de dichas obras. También incluye los programas informáticos. Logotipo: Representación gráfica o símbolo del nombre de una empresa o marca comercial, normalmente diseñado para que se reconozca fácilmente. El término no tiene significado legal en el derecho de marcas. Derechos morales: Derechos que un autor conserva sobre la integridad de una obra y el derecho a ser nombrado como su autor incluso después de la venta o transferencia de los derechos de autor. Este punto de vista fue defendido por el tribunal en Mannu Bhanáari contra Kala Vikas Pictures Ltd., AIR 1987 Delhi 13. Notificación: Signo formal o notificación que se adjunta a los objetos físicos que incorporan o reproducen un derecho de propiedad intelectual. Novedad: Para ser patentable, una invención debe ser "nueva". Es una de las tres condiciones que debe cumplir una invención para ser patentable.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La novedad está presente si cada elemento de la invención reivindicada no está divulgado en una sola pieza del estado de la técnica. Obviedad: Condición de no patentabilidad en la que una invención no puede recibir una patente válida porque una persona con conocimientos ordinarios de esa tecnología puede deducirla fácilmente de la información disponible públicamente (estado de la técnica). Oficina de Patentes: La autoridad india de concesión de patentes y difusora de información sobre patentes. Patente pendiente: Etiqueta que a veces se coloca en los nuevos productos para informar a los demás de que el inventor ha solicitado una patente y de que puede estar próxima la protección jurídica contra la infracción (incluidos los derechos retroactivos). Maraña de patentes: Una densa red de DPI superpuestos que una empresa debe abrirse camino para comercializar realmente una nueva tecnología. Patente: Derecho exclusivo a explotar comercialmente una invención, concedido por un plazo limitado a cambio de la divulgación pública de la invención. Piratería: El acto de reproducción exacta, no autorizada e ilegal a escala comercial de una obra protegida por derechos de autor o de un producto con marca registrada. Lugar de origen: Palabra o representación que designa el origen de un producto o servicio y que, por tanto, no puede registrarse como marca. Plagio: Utilizar la obra (o parte de ella) de otra persona y reivindicarla como propia. Derechos de obtención vegetal: Los derechos de obtención vegetal se utilizan para proteger nuevas variedades de plantas otorgando derechos comerciales exclusivos para comercializar una nueva variedad o su material reproductivo. Búsqueda preliminar: La búsqueda en los registros de la Oficina de Marcas que uno debe realizar antes de presentar una solicitud de registro de marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La búsqueda puede revelar marcas conflictivas y demostrar que el proceso de solicitud sería en vano. Estado de la Técnica: Toda la información que se ha divulgado al público en cualquier forma sobre una invención antes de una fecha determinada. Fecha de prioridad: La fecha de prioridad es un concepto de la ley de propiedad intelectual por el que el primero en realizar una determinada acción tiene un derecho que excluye a otros que hayan innovado más tarde. Por ejemplo, en la mayoría de los países, si dos personas solicitan de forma independiente una patente sobre la misma invención, la solicitud anterior tiene prioridad y, por tanto, puede impedir que la segunda tenga éxito. También las divulgaciones públicas realizadas antes de la fecha de prioridad son relevantes para determinar si una invención es nueva e inventiva para las patentes y los dibujos y modelos nuevos y distintivos. Copia privada: Copia de obras musicales pregrabadas, actuaciones de intérpretes y grabaciones sonoras en un soporte virgen, como una cinta de audio o un casete, para uso personal. Solicitud provisional: Una solicitud provisional es un documento provisional en las acciones de patentes.

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No constituye la base de la concesión de la patente, sino que es un documento que precede a la solicitud completa en la que se basa la concesión. Una solicitud provisional establece una fecha de prioridad para la divulgación de los detalles de una invención y permite un periodo de hasta 12 meses para el desarrollo y perfeccionamiento de la invención antes de que las reivindicaciones de la patente adopten su forma definitiva en una solicitud completa. Publicación: Se refiere a la distribución de copias o fonogramas de una obra al público mediante venta u otra transferencia de propiedad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo. El ofrecimiento de distribuir copias o fonogramas a un grupo de personas con fines de distribución posterior, representación pública o exhibición pública constituye publicación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La representación o exhibición pública de una obra no constituye en sí misma una publicación. Daños punitivos: Se trata de daños destinados a reformar o disuadir al demandado y a otros de incurrir en conductas similares a las que constituyeron la base de la demanda. En palabras sencillas, son daños que exceden la simple indemnización y que se conceden para castigar al demandado. Búsqueda: El acto de buscar en los registros de PI con el fin de verificar si una patente, marca o diseño industrial ha sido presentada o registrada previamente. Marca de servicio: La marca de servicio es una marca utilizada en algunos países para identificar un servicio en lugar de un producto. Grabaciones sonoras: Se refiere a las obras que resultan de la fijación de una serie de sonidos musicales, hablados o de otro tipo, pero sin incluir los sonidos que acompañan a una película cinematográfica u otra obra audiovisual, independientemente de la naturaleza de los objetos materiales, como discos, cintas u otros fonogramas, en los que estén incorporados. Nombre comercial: Se refiere a cualquier nombre utilizado por una persona para identificar su negocio o vocación. Política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio: ICANN exige que todos los registradores de los dominios de primer nivel .biz, .com, .info, .name, .net y .org sigan la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP). En virtud de la UDRP, muchas disputas sobre nombres de dominio basadas en marcas deben resolverse mediante acuerdo, acción judicial o arbitraje antes de que un registrador cancele, suspenda o transfiera un nombre de dominio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disputas de titularidad que supuestamente se originan por la ocupación ilegal cibernética u otras prácticas de registro de "mala fe" pueden abordarse mediante procedimientos administrativos acelerados, iniciados por el titular de la marca a través de un Proveedor de Servicios de Resolución de Disputas (DRSP) aprobado. Para iniciar un procedimiento en virtud de la Política Uniforme, el titular de la marca debe presentar una demanda ante un tribunal debidamente competente contra el titular del nombre de dominio (por ejemplo, una acción in rem relativa al nombre de dominio) o presentar una demanda ante un DRSP autorizado. Patente de utilidad: Se concede a cualquier persona que invente o descubra cualquier procedimiento, máquina, artículo de fabricación o composición de materias nuevos y útiles o cualquier mejora nueva y útil de los mismos. OMPI: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas creado para fomentar la actividad creativa, promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo en 1967. Marca denominativa: Se refiere a una forma de marca compuesta por texto. Revisor de hechos: Reuben

Algunos Aspectos de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual cubre todo trabajo original literario, dramático, artístico, musical, científico, con independencia de que su calidad sea buena o mala: todo producto de la inteligencia humana está protegido. Aunque existen leyes nacionales, hay un gran número de acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) para la protección de las obras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los más importantes de todos ellos son el Convenio de Berna de 1886 y la Convención Universal del Copyright de 1952. Otros convenios importantes son los de París y Ginebra.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Civil Español

Para un análisis más detenido acerca de la propiedad intelectual y, en general, del derecho civil español (derecho hipotecario), véase aquí (el vínculo le llevará a la enciclopedia jurídica española). Parte de lo dispuesto en esta sección sobre la propiedad intelectual, puede aplicarse al derecho civil español. Para más información sobre propiedad intelectual en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Intellectual property (propiedad intelectual).

La PI reside en objetos cotidianos" box_color="#242256. La propiedad intelectual (PI) reside en objetos cotidianos, como un tarro de café o chocolate: El contenido de un tarro, la tapa y el cierre pueden estar protegidos por patentes. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de diseño registrados y no registrados también pueden proteger la tapa y la forma del tarro. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor pueden proteger el material gráfico de las etiquetas, y las marcas pueden proteger la forma del tarro, las etiquetas, los colores utilizados y los nombres comerciales.

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion. Tema: intercambios-economicos-y-comerciales. Tema: organizaciones-internacionales. Tema: agricultura-silvicultura-y-pesca. Tema: asuntos-sociales. Asunto: derecho-mercantil. Tema: empresa-y-competencia. Tema: educacion-y-comunicacion. Tema: derecho-civil. Tema: derechos-reales. Tema: derechos-de-la-propiedad.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También