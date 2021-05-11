Glosario de Emprendimiento

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Glosario Internacional de Emprendimiento

Pérdida asequible: La máxima pérdida que está dispuesto a aceptar si se produce el

fracaso de la empresa.

Teoría de la agencia: Identifica los mecanismos y costes que el principal tiene que poner en marcha para asegurarse de que el agente se ajusta a un acuerdo legal.

Analogía: Conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas.

Análisis de atributos: Se examinan las características de un producto/servicio para ver si pueden modificarse para ofrecer los mismos o mejores beneficios a los clientes.

Líderes auténticos: Líderes que siguen sus verdaderos valores y creencias, su brújula interna.

Balance general: Instantánea en un momento dado que muestra los activos de una empresa y de dónde proceden los fondos para adquirirlos.

Producción por lotes: Cuando hay un volumen de producción suficiente para justificar organizar la producción de la manera más eficiente y eficaz

Bootstrapping: Utilización de recursos que no se poseen.

Brainstorming: Actividad de grupo que genera el mayor número posible de ideas sin críticas.

Business angels: Inversores de capital privado.

Modelo de negocio: Cómo hacer llegar una idea de negocio a los clientes para lograr su objetivo empresarial y obtener beneficios.

Punto de equilibrio: Costes fijos divididos por el margen de contribución (expresado en la facturación).

Capital: Normalmente se refiere al capital financiero (véase la definición), pero también puede

referirse al capital social y humano (véanse las definiciones).

Flujo de caja: Total de ingresos en efectivo menos el total de pagos en efectivo, en cualquier

período.

Organización de Caridad: Organización constituida con fines benéficos y registrada en la Comisión de Beneficencia, en el caso del Reino Unido.

Empresa social benéfica: Empresa creada íntegramente con fines benéficos que beneficia al público y que está registrada en el Registro de Empresas y en la Comisión de Caridad, en el caso del Reino Unido.

Empresario cívico: Un empresario de una organización cívica.

Procesos cognitivos: Las creencias, suposiciones y actitudes que el personal tiene en común y da por sentado.

Riesgo de comercialización: El riesgo único asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) al desarrollo de un nuevo producto y a asegurar la aceptación por parte de los clientes.

Sociedad de beneficio comunitario (BenComs) del Reino Unido: Una sociedad industrial y de previsión constituida, una entidad jurídica entidad jurídica creada con objetivos sociales, que realiza actividades empresariales en beneficio de su comunidad.

Sociedad de interés comunitario (CIC): Sociedad de responsabilidad limitada con restricciones en sus operaciones y en la distribución de beneficios. No es una organización benéfica. Del Reino Unido.

Compartimentar el riesgo: Establecer cada operación como una entidad jurídica independiente.

Mercado consolidado: Mercado en el que hay pocos y grandes competidores, normalmente en un sector maduro o en declive.

Consumidor: La persona u organización que consume o utiliza un producto.

Teoría de la contingencia: Teoría que subraya que el estilo de liderazgo adecuado depende del grupo, la tarea y las circunstancias.

Producción continua: Cuando los volúmenes han aumentado hasta tal punto que existe un proceso inflexible y dedicado a funcionar todo el día, todos los días, con un mínimo de paradas.

Contrato de trabajo: Contrato legal que establece las condiciones de empleo.

Margen de contribución: Contribución por unidad dividida por el precio de venta, o contribución total dividida por el volumen de negocio (expresada como fracción decimal, pero a menudo convertida en %).

Contribución por unidad: Precio de venta menos el coste variable.

Derechos de autor: Derecho legal de protección del material original que impide a otros utilizar la obra sin permiso.

Responsabilidad social de las empresas (RSE): La combinación de la ética empresarial, la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental.

Corporate venturing: Cuando las grandes empresas "compran" el desarrollo de productos adquiriendo empresas más pequeñas.

Coste +" o precio de coste total: Se toma el coste total de producción de un producto o de prestación de un servicio y se divide por el número previsto de unidades que se venderán, para llegar al coste medio, al que se añade un margen de beneficio objetivo.

Audacia creativa: La confianza para superar los límites más allá de las convenciones aceptadas. También la capacidad de eliminar el miedo a lo que los demás puedan pensar de ti.

Complejidad creativa: La capacidad de transportar grandes cantidades de información y ser capaz de manipular y gestionar las relaciones entre dicha información.

Conexión creativa: La capacidad de establecer conexiones entre cosas que no parecen estar conectadas.

Curiosidad creativa: El deseo de cambiar o mejorar las cosas que otros ven como normales.

Paradoja creativa: Capacidad de aceptar y trabajar simultáneamente con afirmaciones que son contradictorias.

Persistencia creativa: Capacidad de obligarse a sí mismo a seguir buscando más y mejores soluciones, incluso cuando ya se han generado otras buenas.

Perspectiva creativa: Capacidad de cambiar la perspectiva de una situación en términos de espacio, tiempo y otras personas.

Camino crítico: El camino más largo a través del diagrama y el tiempo más corto posible para completar la tarea.

Factores críticos de éxito: Las actividades de las que depende críticamente el éxito de la empresa.

Elasticidad cruzada de la demanda: Cómo reacciona la demanda a los cambios de precio.

Crowdfunding: Préstamos o inversiones entre pares, basados en Internet.

Activo corriente: Efectivo o activos que pueden convertirse en efectivo en el plazo de un año. Normalmente, efectivo, deudores (cuentas por cobrar) y existencias (inventario).

Pasivo corriente: Pasivos que deben pagarse en el plazo de un año. Normalmente, descubiertos, acreedores (cuentas por pagar) y cualquier préstamo o pasivo (como compras a plazos) que deba reembolsarse en el año.

Ratio de corriente: Activo corriente dividido por el pasivo corriente (expresado en número o fracción decimal).

Rotación de deudores (créditos): Ventas (volumen de negocio) dividido por los deudores (créditos), (expresado en número).

Liderazgo disperso: Se centra en el liderazgo a todos los niveles y en diferentes formas.

Innovación disruptiva: Introducción de productos/servicios radicalmente nuevos en los mercados existentes.

Diversificación: Alejarse de las áreas principales de actividad para entrar en áreas de producto/mercado completamente nuevas y no relacionadas.

Lógica dominante: Paradigmas o convenciones que establecen un statu-quo que rara vez se cuestiona.

Adoptantes tempranos: El segundo grupo de clientes que compra un nuevo producto: personas con estatus en su segmento de mercado y líderes de opinión.

Economías de alcance o sinergia: Término utilizado cuando se utiliza menos cantidad de un recurso porque se reparte entre múltiples actividades.

Inteligencia emocional: Apreciación de uno mismo, de sus diferentes circunstancias y capacidad de adaptar su comportamiento para satisfacerlas y relacionarse con la gente.

Emprendedor: Persona que crea y/o explota el cambio para obtener beneficios, innovando, aceptando el riesgo y trasladando los recursos a áreas de mayor rendimiento.

Empresas emprendedoras: Empresas creadas para crecer desde el principio y que aportan al mercado ideas y formas de hacer innovadoras.

Ruta de salida (evento de liquidez): La venta de una inversión de capital.

Factoring (o descuento de facturas): Forma de financiación (o financiamiento) en la que las facturas de venta actúan como garantía.

Deber fiduciario (de los directivos): Deber legal de lealtad y cuidado para actuar honestamente y de buena fe, ejercer la habilidad y el cuidado y asumir todos los deberes legales.

Capital financiero: Término utilizado de forma imprecisa (a veces sólo llamado capital) que se refiere al dinero invertido en la empresa. Desarrollo (Emprendedor) Puede proceder de los fundadores, de otros inversores de capital o de préstamos (a menudo denominado capital de préstamo).

Mercado fragmentado: Mercado en el que hay un gran número de competidores de aproximadamente el mismo tamaño, normalmente en un sector maduro o en declive.

Franquicia: Negocio en el que el propietario del nombre y el método de hacer negocios (el franquiciador) permite a un operador local (el franquiciado) establecer un negocio bajo ese nombre ofreciendo sus productos o servicios.

Pensamiento prospectivo: Perspectiva holística que desarrolla una visión sobre el estado futuro después de que se haya producido un cambio.

Diagrama de Gantt: Forma visual de mostrar los vínculos entre diferentes actividades secuenciales.

Análisis de brechas: Un "mapa" de los atributos del producto/mercado basado en las dimensiones que se perciben como importantes para los clientes.