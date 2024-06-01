Glosario de Edición Digital
Los términos de edición más frecuentes, enfocados en el contexto digital, defnidos.
Glosario de Términos de Edición Digital
Este texto es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Ofrece un amplio Glosario de Edición Digital, en el marco de la Industria Editorial en la Edad Digital, sin incluir mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, por estar cubierto ampliamente en otros textos de la presente plataforma digital.
Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual", el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, la Industria Editorial en la Edad Digital, la "Inteligencia Artificial Generativa", y la "Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Glosario de Edición Digital
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Emprender para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.