Photo by Umberto on Unsplash

Glosario de Términos de Edición Digital

Este texto es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Ofrece un amplio Glosario de Edición Digital, en el marco de la Industria Editorial en la Edad Digital, sin incluir mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, por estar cubierto ampliamente en otros textos de la presente plataforma digital.

Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual", el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, la Industria Editorial en la Edad Digital, la "Inteligencia Artificial Generativa", y la "Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

