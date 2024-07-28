Emprender

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Salvador Lorca 📚
Jul 28, 2024

"¿En qué parte de su vida o de su trabajo persigue actualmente la comodidad, cuando lo que hace falta es un poco de incomodidad? Perseguir los proyectos vitales que más le importan casi siempre implicará no sentirse totalmente en control de su tiempo, inmune a los dolorosos asaltos de la realidad, o confiado en el futuro. Significa embarcarse en empresas que pueden fracasar, quizá porque descubra que carece del talento suficiente; significa arriesgarse a pasar vergüenza, mantener conversaciones difíciles, decepcionar a los demás y meterse tanto en las relaciones que el sufrimiento adicional -cuando les ocurren cosas malas a los que le importan- está prácticamente garantizado. Y por eso tendemos de forma natural a tomar decisiones sobre nuestro uso diario del tiempo que priorizan en su lugar la evitación de la ansiedad. La procrastinación, la distracción, la fobia al compromiso, despejar las cubiertas y asumir demasiados proyectos a la vez son formas de intentar mantener la ilusión de que uno está al mando de las cosas. De un modo más sutil, también lo es la preocupación compulsiva, que ofrece su propia sensación sombría pero reconfortante de que está haciendo algo constructivo para intentar mantener el control. James Hollis recomienda preguntarse ante cada decisión importante en la vida: "¿Esta elección me disminuye o me engrandece?". La pregunta elude el impulso de tomar decisiones al servicio de aliviar la ansiedad y, en su lugar, le ayuda a entrar en contacto con sus intenciones más profundas para su tiempo. Si está intentando decidir si dejar un trabajo o una relación determinados, digamos, o redoblar su compromiso con ellos, es probable que preguntarse qué le haría más feliz le atraiga hacia la opción más cómoda o le deje paralizado por la indecisión. Pero suele saber, intuitivamente, si permanecer en una relación o en un trabajo le plantearía el tipo de retos que le ayudarán a crecer como persona (ampliación) o el tipo que hará que su alma se marchite con cada semana que pasa (disminución). Elija la incómoda ampliación en lugar de la cómoda disminución siempre que pueda".

- Oliver Burkeman ("Cuatro mil semanas: gestión del tiempo para mortales")

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Jul 28, 2024

"Los empresarios que conservaron su trabajo diario tenían un 33% menos de probabilidades de fracasar que los que renunciaron. Si tiene aversión al riesgo y algunas dudas sobre la viabilidad de sus ideas, es probable que su empresa esté construida para durar. Si es usted un jugador desenfrenado, su startup es mucho más frágil. Al igual que el equipo de Warby Parker, los emprendedores cuyas empresas encabezaron las recientes listas de las más innovadoras de Fast Company permanecieron por lo general en sus trabajos cotidianos incluso después de lanzarse. La antigua estrella del atletismo Phil Knight empezó a vender zapatillas de correr en el maletero de su coche en 1964, pero siguió trabajando como contable hasta 1969. Tras inventar el ordenador Apple I original, Steve Wozniak fundó la empresa con Steve Jobs en 1976, pero siguió trabajando a tiempo completo en su puesto de ingeniero en Hewlett-Packard hasta 1977. Y aunque los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, descubrieron cómo mejorar drásticamente las búsquedas en Internet en 1996, no abandonaron sus estudios de posgrado en Stanford hasta 1998. "Estuvimos a punto de no fundar Google", dice Page, porque "estábamos demasiado preocupados por abandonar nuestro programa de doctorado". En 1997, preocupados porque su incipiente motor de búsqueda les estaba distrayendo de sus investigaciones, intentaron vender Google por menos de 2 millones de dólares en efectivo y acciones. Por suerte para ellos, el comprador potencial rechazó la oferta. Este hábito de mantener el propio trabajo diurno no se limita a los empresarios de éxito. Muchas mentes creativas influyentes han seguido trabajando a tiempo completo o estudiando incluso después de obtener ingresos de proyectos importantes. La directora de Selma, Ava DuVernay, hizo sus tres primeras películas mientras trabajaba en su empleo diurno como publicista, y sólo se dedicó al cine a tiempo completo después de trabajar en ello durante cuatro años y ganar múltiples premios. Brian May estaba en medio de sus estudios de doctorado en astrofísica cuando empezó a tocar la guitarra en una nueva banda, pero no lo dejó hasta varios años después para dedicarse por completo a Queen. Poco después redactó "We Will Rock You". El ganador de un Grammy John Legend publicó su primer álbum en 2000, pero siguió trabajando como consultor de gestión hasta 2002, preparando presentaciones de PowerPoint por el día mientras actuaba por la noche. El maestro del thriller Stephen King trabajó como profesor, conserje y empleado de gasolinera durante siete años después de escribir su primera historia, y sólo lo dejó un año después de que se publicara su primera novela, Carrie. El autor de Dilbert, Scott Adams, trabajó en Pacific Bell durante siete años después de que su primera tira cómica llegara a los periódicos. ¿Por qué todos estos originales jugaron sobre seguro en lugar de arriesgarlo todo?".

- Adam M. Grant ("Originales: cómo los inconformistas mueven el mundo")

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