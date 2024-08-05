Emprender

Rachel Morgan
Aug 18, 2024

Me parece increíble todo pero sobretodo: Todo proyecto resuelve un problema de algún tipo, pero la gente tiende a saltarse la definición del problema. Esto es un gran error. La forma en que se define un problema determina cómo se va a resolver, por lo que es fundamental que se elabore una definición adecuada. Por ejemplo, con demasiada frecuencia se define un problema en términos de solución. Una persona puede decir: “Tengo un problema. Mi coche se ha averiado y no tengo forma de llegar al trabajo. ¿Cómo voy a reparar mi coche porque no tengo dinero para hacerlo?”.

Aimee
Aug 17, 2024

Me parece que muchas veces se subestima la importancia de alinear al equipo con una visión y misión claras al inicio de un proyecto. Sin esta base compartida, es fácil que el equipo se desvíe o que surjan malentendidos que afecten el resultado final. Además, definir el problema de manera superficial o apresurada es un error común pero grave. Es esencial tomarse el tiempo necesario para entender realmente el problema, porque una mala definición puede llevar a soluciones ineficaces o irrelevantes. Creo que una planificación cuidadosa en estas etapas iniciales es clave para el éxito de cualquier proyecto.

