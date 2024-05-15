Gestión de la Propiedad Intelectual en China

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Una breve historia legislativa del derecho de propiedad intelectual en China

La formulación de leyes y reglamentos para regir los derechos de propiedad intelectual en China comenzó a principios de los años ochenta.

La protección de marcas registradas y derechos de autor ha existido, hasta cierto punto, en China durante mucho tiempo, pero una ley de marcas chinas formal no se promulgó hasta 1982.

La promulgación de la ley de marcas fue un hito para el establecimiento de un moderno derecho de propiedad intelectual. régimen en china. Una ley de patentes china siguió a 1984, y una ley de derechos de autor china se adoptó en 1990. Estas tres leyes han sido modificadas varias veces para mejorar las protecciones que brindan.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera enmienda de la ley de patentes, en 1992, amplió el alcance de la protección de patentes a productos químicos y extendió el período de patentes de utilidad a 20 años y las patentes de diseño a diez años.

En 2001, la ley de patentes se modificó nuevamente para ofrecer nuevas protecciones judiciales y administrativas, procedimientos de solicitud mejorados y procedimientos de cumplimiento simplificados. La ley de marcas ha sido modificada dos veces desde su adopción; La ley de derechos de autor ha sido modificada una vez.

Las últimas modificaciones de estas tres leyes han ofrecido una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en línea con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En un esfuerzo por adaptar su protección de PI a los sistemas internacionales, China ha participado activamente en la mayoría de las principales organizaciones y tratados internacionales de PI desde 1980. Ahora es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo de Madrid sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. En toda la historia legislativa china, ninguna ley ha recibido más atención que las relativas a la propiedad intelectual. El gobierno chino ha tratado de establecer un sistema legal que cumpla con el nivel actual de protección de la propiedad intelectual en el sistema mundial.

Compartir

De todas las leyes en China, estas leyes de propiedad intelectual son las más cercanas a las leyes correspondientes en los países desarrollados.

En otras palabras, China ha intentado, dentro de 20 años, alcanzar el nivel de protección de la propiedad intelectual que tardó más de 100 años en alcanzar los países desarrollados. Un resultado de tan rápido progreso es que las leyes resultantes van más allá del reconocimiento y la práctica comunes de la sociedad.

Emprendedoras chinas millonarias hechas a sí mismas - Siete de las diez primeras tienen una riqueza combinada que supera los 57.600 millones de dólares. Las motivaciones laborales globales toman direcciones contradictorias; mientras que en India prima la conciliación, en China domina una ambición pragmática enfocada en el ascenso social. Esta mentalidad se ejemplifica en la figura de Zhou Qunfei y otras empresarias chinas que, partiendo de orígenes humildes y sacrificios extremos, han posicionado a China como el país con más mujeres millonarias hechas a sí mismas, transformando el lema “enriquecerse es glorioso” en un motor de éxito empresarial femenino sin precedentes.

En los últimos 20 años, China ha estado pasando de una economía planificada a una economía de mercado. Para los chinos, la propiedad intelectual es un fenómeno nuevo, y todos los problemas relacionados con la propiedad intelectual en China deben entenderse a la luz de esto.

Bajo el sistema económico planificado centralmente, típicamente solo se presentaron unas pocas solicitudes de patentes, y tuvieron poco significado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la nueva legislación y la publicidad asociada a ella en los últimos años, la conciencia social sobre los derechos de propiedad intelectual en el país ha aumentado gradualmente. Autor: Williams

Regulación del derecho de los derechos de PI

En la ley china de patentes y derechos de autor, solo se dan definiciones generales de la invención o el trabajo de un empleado.

Ley de patentes

Artículo 6

Una invención realizada por una persona durante la ejecución de tareas para un empleador, o que implique el uso de materiales y medios técnicos pertenecientes o proporcionados por el empleador, se considera una invención de servicio, o trabajo por contrato. Para una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente en China pertenece a la entidad empleadora. Una vez aprobada la solicitud de patente, la entidad empleadora será el titular de la patente. Para una invención que no es una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente pertenece al inventor. Una vez aprobada la solicitud de patente, el inventor será el titular de la patente. Con respecto a una invención hecha por una persona que usa los medios materiales y técnicos del empleador, donde el empleador y el inventor han celebrado un contrato que establece el derecho a solicitar y poseer patentes, se aplicarán los términos de la disposición negociada..

Artículo 8

Para una invención realizada por una entidad o un individuo que trabaja bajo comisión o contrato para otra entidad o individuo, el derecho de solicitar una patente pertenece, a menos que se acuerde lo contrario, a la entidad o individuo que realizó la invención.

Una vez aprobada la solicitud de patente, la entidad o persona que realizó la solicitud será el titular de la patente.

Derecho de autor

Artículo 16

El trabajo creado por un individuo en el cumplimiento de tareas asignadas a él por una entidad legal u organización se considerará como un trabajo creado en el curso del empleo. El autor tendrá los derechos de autor de dicho trabajo, siempre que la entidad legal u organización empleadora tenga un derecho de prioridad para explotar el trabajo dentro del alcance de sus actividades profesionales.

Compartir

Durante los dos años posteriores a la finalización del trabajo, el autor no podrá, sin el consentimiento de la entidad legal u organización empleadora, autorizar a un tercero para explotar la obra de la misma manera que lo hace la entidad legal u organización empleadora. El autor de una obra creada en el curso del empleo gozará del derecho de autoría, mientras que la entidad legal u organización empleadora gozará de otros derechos incluidos en los derechos de autor y podrá recompensar al autor, como en los siguientes casos:

Los dibujos de diseños de ingeniería, diseños de productos y mapas, software de computadora y otras obras se crean en el curso del empleo, principalmente con los recursos materiales y técnicos de la entidad legal u organización y bajo su supervisión.

Obras creadas en el curso de empleo, de acuerdo con las leyes, regulaciones administrativas o contratos, disfrutados por la entidad legal u organización.

Propiedad de la propiedad intelectual creada bajo fondos del gobierno

Antes de 1994, no existía una política gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) uniforme con respecto a la propiedad intelectual creada con fondos del gobierno, y el gobierno se hizo cargo de todos los derechos de propiedad intelectual derivados del trabajo que financió.

En China, casi todas las universidades e institutos de investigación que emprendían proyectos gubernamentales eran legalmente consideradas entidades estatales. El gobierno tenía así derecho de jure a los derechos de propiedad intelectual de ellos.

Sin embargo, los derechos se mantuvieron de facto en las universidades o institutos de investigación.

Debido a que no existía una política gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) con respecto a los derechos y transacciones de PI realizadas bajo fondos del gobierno, las universidades no tenían ningún impulso para participar en la gestión de la PI.

Además, pocas universidades o institutos entendieron la importancia de la propiedad intelectual.

En consecuencia, la gestión de la propiedad intelectual en las universidades e institutos de investigación era prácticamente inexistente. En 1994, la antigua Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología emitió un reglamento titulado Medidas de los Derechos de Propiedad Intelectual elaborados en el marco del Financiamiento Gubernamental del Programa Nacional de Alta Tecnología. Proporcionó reglas específicas para la propiedad de los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones desarrolladas con fondos del gobierno y contiene varias disposiciones importantes:

Cuando el gobierno firma un contrato con la universidad o el instituto, se debe prever la propiedad de los derechos de propiedad intelectual.

A menos que se estipule lo contrario en el contrato, la universidad o el instituto de investigación tiene derecho a todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con las invenciones financiadas por el gobierno.

La universidad o el instituto debe divulgar los resultados a la agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) que los financia dentro de los 30 días posteriores a la finalización del proyecto y decidir si presentar una solicitud de patente. Además, la universidad o el instituto tiene la opción de mantener los resultados como un secreto comercial.

La universidad o el instituto debe presentar un informe con un plan para utilizar la invención a la agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) que lo financia dentro de los seis meses posteriores a la finalización del proyecto.

La universidad o el instituto tiene derecho a los derechos de autor sobre el trabajo, incluido el software financiado por el gobierno.

La universidad o instituto puede usar, asignar y licenciar exclusivamente IP o secretos comerciales financiados por el gobierno.

Aunque esta es solo una regla ministerial, es la primera política gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) uniforme en China con respecto a la propiedad de la propiedad intelectual en invenciones financiadas por el gobierno. En 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas emitieron conjuntamente Medidas para la Propiedad Intelectual elaboradas con fondos del Gobierno, que a menudo se denominan "Ley China de Bayh-Dole". Según el reglamento anterior, va más allá:

La universidad o el instituto tiene derecho a la propiedad intelectual realizada con fondos del gobierno.

El organismo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) de financiación (o financiamiento) puede decidir, por razones de peso (como la seguridad del estado, otros intereses vitales del estado o el interés vital del público), que el título de la propiedad intelectual debe recaer en el gobierno.

La universidad o el instituto puede usar los resultados o la propiedad intelectual por sí misma o puede asignar o licenciarlos exclusivamente a un tercero.

El gobierno retiene una licencia no exclusiva y libre de regalías para practicar las invenciones realizadas con fondos del gobierno.

La universidad o el instituto tiene derecho a recibir ingresos de la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de la propiedad intelectual, pero la universidad o el instituto debe compartir con el inventor (s) una parte de los ingresos recibidos.

Bajo ciertas circunstancias, el gobierno puede exigir a la universidad o instituto que otorgue una licencia a un tercero.

Las universidades o institutos deben dar preferencia al inventor al comercializar un invento.

Cuando una universidad o instituto solicita fondos de investigación del gobierno, la solicitud debe contener un análisis de la viabilidad de obtener una patente.

Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de propiedad intelectual correrán a cargo de la universidad o instituto.

En 2002, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional emitió un reglamento titulado Medidas de los Derechos de Propiedad Intelectual elaborados en el marco de Proyectos de Tecnología de Financiamiento Gubernamental para la Defensa. Se afirma que:

A menos que se estipule por separado en un contrato, el contratista tiene derecho a la propiedad intelectual contenida en las invenciones desarrolladas como proyectos de tecnología de defensa y realizadas bajo fondos del gobierno.

La agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) de financiamiento puede decidir, por razones de peso (como la seguridad del estado, otros intereses vitales del estado o el interés vital del público) que el título de la propiedad intelectual debe recaer en el gobierno.

Bajo ciertas circunstancias, el gobierno puede exigir al contratista que otorgue una licencia a un tercero.

De acuerdo con las medidas anteriores, la propiedad intelectual resultante de una investigación financiada por el gobierno es en la práctica generalmente propiedad de universidades.

Sin embargo, todavía no existe una ley en China que cubra específicamente la propiedad de los derechos de propiedad intelectual creados con fondos gubernamentales. Autor: Williams, 2007

Gestión de la propiedad intelectual en las universidades chinas

Crecimiento de las solicitudes de patentes de las universidades chinas

Después de que se emitieron las normas ministeriales y de la comisión y se fortaleció el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, el número de solicitudes de patentes presentadas por las universidades aumentó rápidamente. Este aumento se debe principalmente a la creciente conciencia y reconocimiento de las universidades chinas sobre el valor de la PI y ha sido acompañado por una creciente aceptación de la idea de la PI en la sociedad china.

Sin embargo, el rápido aumento de las solicitudes de patentes universitarias también se debe en parte a la política del gobierno (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recientemente, con respecto a la reputación de una universidad o las posibilidades de promoción de un miembro de la facultad individual, el número de solicitudes de patentes ha cobrado una importancia casi igual a las revisiones externas y al número de publicaciones. Para algunas universidades y su facultad, las solicitudes de patentes se han convertido en un sustituto de las publicaciones (las solicitudes de patentes son mucho más fáciles de obtener que las publicaciones).

Además, en algunas universidades, los estudiantes deben presentar una publicación o solicitud de patente para graduarse (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recientemente, El Ministerio de Educación ha clasificado a las universidades según el número de solicitudes de patente presentadas.

Más Información

Las universidades han comenzado a prestar mucha atención a las patentes porque están estrechamente relacionadas con la reputación institucional.

Pero debido a que las patentes ahora adquieren prestigio institucional, las universidades están presentando solicitudes de patentes para invenciones que no son patentables o tienen poco valor comercial.

Compartir

De hecho, a pesar de este aumento en el número de solicitudes de patentes, persisten algunos problemas reales con la gestión de la propiedad intelectual en las universidades chinas.

Más Información

Las universidades están presentando solicitudes de patentes para invenciones que no son patentables o tienen poco valor comercial.

Compartir

De hecho, a pesar de este aumento en el número de solicitudes de patentes, persisten algunos problemas reales con la gestión de la propiedad intelectual en las universidades chinas.

Más Información

Las universidades están presentando solicitudes de patentes para invenciones que no son patentables o tienen poco valor comercial.

Compartir

De hecho, a pesar de este aumento en el número de solicitudes de patentes, persisten algunos problemas reales con la gestión de la propiedad intelectual en las universidades chinas.

Falta de políticas institucionales de PI y comprensión

A pesar de las cifras, la pérdida de la propiedad intelectual potencial por parte de las universidades es un problema grave.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las universidades no tienen una política de propiedad intelectual clara. Si bien las leyes chinas de patentes y derechos de autor articulan, en principio, lo que constituye un invento de un empleado y un trabajo por contrato, la mayoría de las universidades chinas carecen de interpretaciones claras y políticas para implementar. A menudo no existe una definición de lo que constituye una invención de un empleado o un trabajo a sueldo, y no hay un procedimiento común para divulgar invenciones o para presentar solicitudes de patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las cláusulas relacionadas con la propiedad intelectual rara vez aparecen en los contratos de empleo entre universidades y profesores, y muchas universidades pierden la propiedad intelectual debido a la movilidad de los profesores, estudiantes y académicos visitantes entre las universidades y entre las universidades y la industria.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluso en las universidades que tienen una política de propiedad intelectual establecida por los empleados, A menudo no está claro a quién se aplica esa política.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el reconocimiento cada vez mayor del valor de la propiedad intelectual, cada vez surgen más problemas sobre quién posee las patentes o el software. Mientras crece, el conocimiento de profesores y estudiantes sobre temas de propiedad intelectual aún no alcanza lo que se necesita, e incluso los conceptos básicos no siempre se comprenden. Si bien muchas universidades chinas ofrecen algún tipo de educación en PI a los profesores y estudiantes, rara vez es sistemática o regular y, en la mayoría de los casos, tiene poco efecto. La mayoría de los miembros de la facultad no tienen un concepto de barra de publicación.

Las solicitudes de patente a menudo se presentan al mismo tiempo o incluso después de que los resultados se publican o divulgan públicamente.

Deja un comentario

Muchas solicitudes de patentes son rechazadas por la barra de publicación o por falta de novedad.

Falta de oficinas institucionales de gestión de PI o transferencia de tecnología

La mayoría de las universidades carecen de una oficina independiente responsable de la gestión de la propiedad intelectual o la transferencia de tecnología. Tales funciones suelen recaer en la oficina de investigación y tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las responsabilidades principales de esta oficina son solicitar fondos de investigación del gobierno, supervisar proyectos, informar los resultados de los proyectos a la agencia de financiamiento y facilitar la publicación de artículos basados ​​en los proyectos por parte de la facultad. Por lo general, ni siquiera hay un miembro del personal a tiempo completo responsable de la gestión de la propiedad intelectual. En el pasado, el sistema económico de planificación (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) centralizada, el deber más importante de la oficina de investigación y tecnología era informar sobre los resultados de un proyecto al comité de expertos correspondiente de la agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) que financió el proyecto.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluso ahora, estos informes siguen siendo comunes en la mayoría de las universidades e institutos de investigación chinos. Todos los resultados del proyecto son evaluados para premios a través de un proceso de revisión y discusión por el comité de la agencia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los premios se otorgan a aquellos proyectos cuyos resultados se determinaron lo suficientemente avanzados. Estos premios tienen un impacto significativo en la reputación de las universidades y en la promoción de los profesores individuales, al igual que las publicaciones. Publicaciones y evaluaciones de premios enfatizan los resultados finales.

Compartir

De hecho, en la gestión de proyectos de investigación, la mayor parte de la atención se centra generalmente en las etapas finales y los resultados del proceso de investigación.

En la mayoría de las universidades, casi no hay supervisión administrativa de las etapas iniciales de los proyectos de investigación. Dado que la oficina de ciencia y tecnología de la universidad, que está a cargo de la gestión de la propiedad intelectual, centra su trabajo en los resultados del proceso de investigación, no se presta mucha atención a la patentabilidad de una tecnología al solicitar financiamiento para proyectos. Y durante el curso de la investigación, se presta poca atención al estado de la técnica tal como está articulado en la ley de patentes. Para la mayoría de los proyectos, la evaluación de la patentabilidad y el estado de la técnica solo se realiza una vez finalizado el trabajo. Dado que la oficina de investigación y tecnología concentra la mayor parte de sus esfuerzos en la administración de proyectos, los miembros de esa oficina deben administrar la propiedad intelectual solo como un trabajo de medio tiempo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, la gestión de la propiedad intelectual es una consideración secundaria en comparación con el trabajo diario de la oficina.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La falta de profesionales que se especializan en propiedad intelectual en las universidades chinas refleja en parte la escasez de profesionales con experiencia en propiedad intelectual en China.

El crecimiento en las solicitudes de patentes no significa un crecimiento en la transferencia de tecnología

Para la mayoría de las universidades chinas, la gestión de la propiedad intelectual significa esencialmente hacer solicitudes de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las universidades chinas no tienen a nadie específicamente responsable de la transferencia de tecnología. Sin una oficina de transferencia de tecnología (TTO, por sus siglas en inglés) o cualquier persona a cargo de los esfuerzos de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de tecnología, se hacen pocos esfuerzos para promover la transferencia o comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) real de las patentes resultantes.

En muchos casos, las patentes y los resultados de investigación comercialmente valiosos simplemente se dejan en el estante. Poco se hace para publicitarlos, lo que dificulta que la industria aprenda sobre las nuevas tecnologías.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluso cuando un empresario puede estar informado e interesado en otorgar una licencia de patente, a menudo no está claro quién tiene la autoridad para negociar en la universidad. Algunas universidades autorizan a las agencias externas de propiedad intelectual para administrar su propiedad intelectual, pero generalmente tales agencias simplemente se concentran en presentar solicitudes de patentes.

Pormenores

Las agencias externas disponibles también carecen de profesionales con experiencia en transacciones de PI. Otra razón del bajo nivel de transferencia de tecnología es que las patentes a menudo se solicitan sin ninguna investigación sobre la demanda del mercado para la invención, lo que significa que gran parte de la propiedad intelectual de la universidad carece de valor comercial. La muy baja tasa de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) en las universidades chinas produce ingresos insuficientes para cubrir los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de patentes, y esto, a su vez, afecta la capacidad de la universidad para obtener y mantener patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de las patentes están cubiertos exclusivamente por las universidades y generalmente provienen de líneas de financiamiento de investigación.

Muchas patentes no se mantienen porque las universidades carecen de fondos para pagar las cuotas de mantenimiento. A medida que aumentan los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de patentes en China, y debido a que es mucho más costoso archivar en países extranjeros, las universidades pueden dudar cada vez más en presentar solicitudes de patentes debido a inquietudes presupuestarias. A menos que esté respaldado por una transferencia de tecnología viable, la patente por sí sola no será sostenible.

Falta de políticas sobre el reparto de ingresos, el conflicto de intereses y la investigación patrocinada

La mayoría de las universidades chinas carecen de políticas claras sobre cómo se compartirán los ingresos de la propiedad intelectual con el inventor. Y para aquellos que tienen tales políticas, la proporción de los ingresos compartidos a menudo no refleja con precisión el esfuerzo o la contribución del inventor. Sin una definición proporcionada por la política de la universidad sobre lo que se contrató para inventar o trabajar para contratarmedios, o a quién deben aplicarse estos términos, y sin restricciones impuestas por el contrato de trabajo, muchos miembros de la facultad prefieren aumentar su ventaja personal al colaborar directamente con la industria (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recientemente, los miembros de la facultad se han involucrado cada vez más en empleos a tiempo parcial o en contratos con la industria.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los conflictos de intereses resultantes entre las obligaciones de la facultad con la universidad y la industria son muy comunes. Aún así, la mayoría de las universidades chinas carecen de cualquier política con respecto al conflicto de intereses de la facultad. En los acuerdos de investigación en colaboración entre la industria y las universidades que son financiados por el socio de la industria, las universidades a menudo renuncian a los derechos de propiedad de la propiedad intelectual realizados bajo dicho patrocinio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las cláusulas de PI en los acuerdos de investigación patrocinados por la industria a veces se pueden interpretar como injustas para la universidad, especialmente cuando el contrato es con una empresa grande o influyente.

Deja un comentario

Normalmente, la empresa no otorgará la propiedad de la propiedad intelectual resultante a la universidad, ni compartirá los ingresos con la universidad.

En algunos casos, la compañía puede incluso tratar de incluir una licencia no exclusiva para IP de fondo que no financió. Algunas compañías buscan cláusulas de garantía en los acuerdos de investigación que rigen los proyectos colectivos que asignan a la universidad toda responsabilidad por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Adicionalmente, algunas empresas no aceptarán otorgar a la universidad los derechos para utilizar la propiedad intelectual resultante con fines docentes o de investigación.

No existe una asociación universitaria en China para defender los intereses de las universidades.

Deja un comentario

No es sorprendente que, aparte de unas pocas universidades famosas, la mayoría de las universidades chinas se encuentren en una posición inferior al negociar acuerdos de investigación patrocinada con grandes empresas.

Compartir

Deben aceptar los términos contractuales adversos para obtener la financiación (o financiamiento) de la investigación.

Desequilibrios regionales

Finalmente, existe un desequilibrio significativo entre las universidades chinas en términos de gestión de la propiedad intelectual. El desarrollo económico en China está avanzando a ritmos muy diferentes en diferentes regiones.

En algunas de las regiones más desarrolladas, como Shanghai y Beijing, hay universidades de clase mundial (o global) que hacen un buen trabajo en la gestión de su propiedad intelectual. Autor: Williams, 2007