Gestión de la Innovación

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre la gestión de la innovación.

A continuación se explicará este tema.

Gestión de la Innovación en la Empresa

La empresa es el actor central para la realización de la innovación y el cambio tecnológico. Los grandes laboratorios industriales del siglo pasado han dado paso a fuentes de tecnología más difusas desde el punto de vista organizativo y geográfico, lo que hace aún más hincapié en las capacidades de coordinación de los directivos. Las capacidades dinámicas son las habilidades, los procedimientos, las estructuras organizativas y las reglas de decisión que las empresas utilizan para crear y capturar valor.

Informaciones

Los directivos deben ser capaces de percibir las oportunidades, elaborar un modelo de negocio para aprovecharlas y reconfigurar sus organizaciones, y a veces sus sectores, a medida que cambian el entorno empresarial y la tecnología. Los empleados clave en este sentido son los expertos (literati y numerati), cuya gestión requiere una jerarquía limitada, equipos flexibles e incentivos basados en el rendimiento.

Desarrollo (Emprendedor)

Para abarcar estas realidades, la teoría de la empresa debe ampliarse para tener en cuenta la oportunidad y el oportunismo, la coordinación más allá de los límites de la empresa y dentro de ella, las variaciones en el nivel de capacidad de las empresas y la frecuente superioridad de la empresa sobre los mercados para la creación, transferencia y protección de los activos intangibles. Las complementariedades y la coespecialización se presentan como dos conceptos emergentes de especial relevancia para una teoría de la empresa innovadora que obtiene rendimientos superiores a los normales.

El ecosistema de la innovación

Varias obras importantes abordan los factores del entorno externo de la empresa que influyen en su rendimiento innovador. Estas literaturas no están bien integradas y llevan etiquetas como sistemas nacionales de innovación, sistemas regionales de innovación, clusters y ecosistemas. Esta sección no pretende revisar esta literatura, sino que se limita a destacar algunos de los elementos clave.

El argumento básico de la literatura es que la innovación a nivel de empresa depende de la oferta de trabajadores cualificados (que no son totalmente móviles a nivel internacional), de las universidades (para el acceso tanto a los talentos altamente formados como a la investigación del profesorado), de las instituciones financieras (especialmente del capital de riesgo), del sistema legal (especialmente de la ley de propiedad intelectual y de la ley de empleo), de la base de suministro (incluidos los complementadores), del mercado nacional y de la presencia de otras empresas en la misma industria o en industrias relacionadas.

Aunque las estructuras institucionales pueden tener identidades nacionales, también pueden tener identidades regionales. Los trabajos sobre los sistemas nacionales y regionales abogan, desde los años 90, por definir lo que podría considerarse como ecosistemas empresariales nacionales y regionales de apoyo a la innovación. Las pruebas que apoyan este concepto son considerables, siendo Silicon Valley, también desde entonces, un caso clásico, pero no único.

Los historiadores económicos siempre han dado un peso considerable al papel de las instituciones y el gobierno en el crecimiento económico a nivel nacional, pero muy pocos estudios, proporcionalmente, relacionan el rendimiento de empresas concretas con elementos clave del ecosistema.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, abundan las viñetas y las anécdotas.

En el Marco del Emprendimiento

En la industria aeronáutica civil estadounidense, por ejemplo, la tecnología extranjera y la contratación pública fueron aportaciones vitales para la innovación nacional. Boeing y otros en Estados Unidos accedieron a los avances en la tecnología de los motores a reacción que se habían producido en el Reino Unido y Alemania en la creación de sus propios aviones. Boeing aprovechó su posterior éxito con el avión cisterna KC-130, construido para las Fuerzas Aéreas, para crear una versión civil -el Boeing 707- y se hizo con una cuota de mercado mundial (o global) que duró hasta la aparición y el crecimiento de Airbus. La naciente industria de los semiconductores también se benefició de la disposición del ejército estadounidense a comprar productos avanzados a precios superiores.

Otro ejemplo destacado del ecosistema que influye en la innovación es Internet. La tecnología básica y la estructura de Internet tienen su origen en la investigación universitaria aplicada a finales de los años 60 por Bolt, Beranek y Newman, un contratista del Departamento de Defensa de EE.UU., para construir una red que conectara a los investigadores con contratos gubernamentales con los ordenadores patrocinados por el gobierno con el fin de maximizar la utilización de los recursos. ARPANET fue extendiendo su alcance por todo el mundo y en 1983 se fusionó con redes similares para formar Internet.

Datos verificados por: Cox

Innovación en Inteligencia Artificial

Sobre este tema, hay un análisis sobre la "Innovación en Inteligencia Artificial" en la presente plataforma digital.

Desarrollo (Emprendedor)

Puede ser de interés, relacionado con ello, la información sobre los riesgos de la inteligencia artificial, el análisis sobre la IA en la gestión de relaciones con los clientes, y consultar acerca de la "Inteligencia Artificial para Contratar Trabajadores".

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Recursos

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Véase También