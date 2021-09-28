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Geografía del Emprendimiento

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Visualización Jerárquica de Emprendimiento

Empresa y Competencia > Organización de la empresa > Vida de la empresa Empresa y Competencia > Organización de la empresa > Estructura de la empresa > Empresario

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Emprendimiento

Véase la definición de Emprendimiento en el diccionario.

Geografía del Emprendimiento

El estudio del espíritu empresarial desempeña un papel fundamental en la comprensión de la cambiante geografía de la economía. El espíritu empresarial es un proceso que implica la creación y el crecimiento de nuevas empresas. Existe una literatura bien desarrollada sobre el espíritu empresarial y las aglomeraciones o clusters, así como sobre el espíritu empresarial étnico. Urge seguir investigando para entender la aparición de "empresas nacidas globales" o empresas que desde su momento inicial buscan desarrollar una presencia internacional o global.

El espíritu empresarial

La geografía económica aún no ha desarrollado un programa importante de investigación o enseñanza sobre el espíritu empresarial. Una lectura de la literatura geográfica existente sobre el espíritu empresarial lleva a suponer que el espíritu empresarial tiene que ver con la agrupación o quizás con las poblaciones étnicas minoritarias. Más recientemente, se está desarrollando una interesante literatura geográfica sobre la relación entre el lugar y el espíritu empresarial y con un enfoque particular en el autoempleo.

Internet, las nuevas tecnologías y la continua división del trabajo han creado oportunidades para nuevas formas de emprendimiento. Esto ha creado nuevos modelos empresariales con geografías económicas distintivas y a menudo inusuales. El estudio de las pequeñas empresas y el espíritu empresarial ha tendido a quedar relegado a un segundo plano en comparación con la investigación sobre las cadenas de valor mundiales, las ETN y los negocios internacionales. No obstante, el espíritu empresarial es un proceso geográfico fundamental, que se ve facilitado y limitado por las relaciones basadas en el lugar y las relaciones translocales. Existe una interesante oportunidad para que la geografía económica preste más atención a los emprendedores y a la iniciativa empresarial; el estudio de todos los tipos de iniciativa empresarial y del comportamiento empresarial debería constituir uno de los pilares centrales de investigación y enseñanza de la geografía económica.

El mundo del empresario se está transformando con los avances tecnológicos y la aparición de nuevos modelos de negocio.

Detalles

Los avances en el comercio electrónico han reducido las barreras para la creación de empresas; las nuevas empresas pueden establecerse en lugares inusuales siempre que tengan una presencia efectiva en la web. El auge de las empresas basadas en la web ha provocado una importante revolución en la geografía de la actividad empresarial.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, se trata de una revolución que aún no ha sido explorada por los geógrafos, pero se han realizado investigaciones exploratorias en estudios de marketing. Los enfoques convencionales sobre la formación de nuevas empresas destacan que éstas se establecen inicialmente para proporcionar bienes y servicios a los mercados locales. Con el tiempo, una empresa puede empezar a comerciar más allá de su mercado local y, finalmente, puede empezar a exportar bienes o servicios.

En el Marco del Emprendimiento

En la última década se han creado nuevas empresas que han "nacido globales". Una empresa nacida globalmente es una empresa que desde el momento inicial busca desarrollar una presencia internacional o global. La empresa nacida globalmente comienza con una visión "sin fronteras" de la economía mundial (o global) y el proceso de formación incluye una estrategia para dirigirse a clientes o consumidores situados en otros países. La aparición de empresas nacidas en el ámbito mundial (o global) representa una importante oportunidad para comprender las complejas formas en que los individuos y grupos de individuos están desarrollando nuevos modelos empresariales que operan en la interfaz entre un conjunto de procesos locales y globales.

Datos verificados por: Brown [rtbs name="geografia-economica"] [rtbs name="liderazgo"] [sc name="geografia-humana"][/sc]

Recursos

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Véase También

Capital Riesgo, Ciencias Económicas, Ciencias Económico-Administrativas, Economía, Economía Básica, EM, Emprendimiento, Empresa y Competencia, Estructura de la empresa, Formato Extenso, Formato Muy Extenso, Guía de Estrategias Avanzadas en Emprendimiento y Ecología, Internacionalización, Internacionalización Empresarial, Negocios Internacionales, Operaciones Empresariales Internacionales, Organización de la empresa, Vida de la empresa