Nota: Como bonus, más abajo, se ofrece también: Cómo garantizar la demanda antes de lanzarte y por qué fracasan la mayoría de las startups: Encaje entre público y mercado frente a encaje entre producto y mercado: la clave del éxito de las empresas emergentes.

El marketing con vibras de agente ya está aquí

Un experto en marketing + iAgents de IA conforman el nuevo equipo de crecimiento de 5 personas.

Vi a un profesional del marketing en solitario lograr más en un mes que la mayoría de los equipos de cinco personas en todo un año. Una sola persona. Cero reuniones diarias para abordar los obstáculos.

El efecto Ringelmann lo demostró hace un siglo. A medida que aumenta el tamaño del grupo, disminuye la productividad individual. Si a esto le sumamos la ley de Brooks, obtenemos el verdadero problema. Añadir personas a un proyecto que ya está retrasado, lo retrasa aún más. El exceso de personal genera ineficiencia.



Con las herramientas adecuadas, un solo profesional de marketing capacitado puede lograr lo que antes requería un gran equipo. No necesitas un equipo de crecimiento completo, pero sí algunos agentes de IA que nunca descansen.

Un experto en marketing + agentes de IA = el nuevo equipo de crecimiento de cinco personas.

Hace unos años, el término “desarrollador independiente” pasó de ser un meme a un movimiento. Ahora está ocurriendo lo mismo con el marketing.

¿Recuerdas cómo era antes?

Equipo de marketing:

Redactor publicitario especializado en páginas de destino.

Un diseñador para embellecer las cosas

Un comprador de medios para realizar experimentos.

Un analista de datos para explicar por qué nada funciona.

Una serie de reuniones diarias para discutir obstáculos que no deberían existir.

Esa era la estrategia. Costosa, lenta y extrañamente frágil. Una sola campaña podía tardar un mes en lanzarse, y eso se consideraba “eficiente”.

¿Ahora?

Puedes reemplazar a la mayor parte de ese equipo con flujos de trabajo.

Un profesional del marketing con la tecnología adecuada puede:

Crear y lanzar un micrositio con contenido personalizado para 5 ICP (potenciales clientes ideales).

Generar automáticamente correos electrónicos en frío a partir del contenido extraído, con un tono adaptado a cada cliente potencial.

Capturar los anuncios de la competencia y probar 100 versiones mejores en minutos.

Lanzar mañana una campaña que abarque correo electrónico, redes sociales y páginas de destino.

Mapear los datos de conversión entre segmentos de usuarios sin molestar a tu equipo de datos.

Lo más sorprendente es que esto ya está sucediendo.

Este podría ser el organigrama del futuro. Todos los que estén por debajo de “Usuario” serán agentes de IA.

¿Qué cambió?

Tres cosas encajaron a la perfección:

Las herramientas de IA se han vuelto útiles, no solo para escribir, sino también para flujos de trabajo, micro SaaS, elementos visuales e investigación de audiencias. La automatización ya no es solo para ingenieros: con herramientas como n8n y Make, cualquiera puede crear flujos basados ​​en lógica. Crear herramientas personalizadas es rápido y económico; piensa en prototipos creados durante un fin de semana, no en proyectos que duren un mes.

Un informe de McKinsey estimaba que la IA generativa podría aportar hasta 4,4 billones de dólares a la productividad global anual, y que las funciones de marketing y ventas están en condiciones de captar una parte significativa de este valor.

La velocidad de ejecución ya no está limitada por el número de empleados.

El momento de arbitraje que la mayoría de los fundadores se pierden.

En la actualidad, o hasta hace poco, la mayoría de las startups siguen contratando personal según el antiguo organigrama de marketing, una estrategia que a menudo conduce a resultados decepcionantes.

Hace menos de 2 años, los fundadores de una startup de 150k de capital apostaron por la cantidad de personal en lugar de por los sistemas. Estaban contratando generalistas junior y esperando que surja la magia.

Mientras tanto, los profesionales del marketing independientes y con experiencia están creando discretamente plataformas que:

Prueba más rápido

Aprende más rápido

Escala más rápido

Esta es la verdadera ventaja competitiva: Ser 10 veces más eficiente a la hora de captar la atención, generar clientes potenciales y aprender qué funciona incluso antes de que tus competidores terminen de informar a su equipo de diseño.

El coste del fracaso es prácticamente nulo. Eso significa que el coste de la indecisión es enorme.

¿Cómo se juega a esto?

Esto no significa que vayas a despedir a todo el mundo mañana. Significa que debes replantearte cómo se lleva a cabo la ejecución.

Los profesionales más brillantes que conozco no piensan en herramientas, sino en sistemas. Flujos de trabajo que generan impulso sin necesidad de intervención manual constante. Ciclos de marketing que se perfeccionan automáticamente, que prueban, se adaptan y escalan sin esperar aprobaciones.

Están creando canales de distribución propios en lugar de depender exclusivamente de plataformas que no pueden controlar para su crecimiento. Listas de correo electrónico. Visibilidad SEO. Incluso presencia en LinkedIn, por muy doloroso que parezca.

Herramientas de IA que impulsarán el marketing de sensaciones en 2026

Prueba con una. Automatiza algo que odies hacer. Así es como se empieza.

Por ejemplo, he ayudado a automatizar el proceso interno de reuniones informativas y aprobación de mis equipos de marketing con Make, Trello y Slack. Ahora mismo estoy experimentando más con n8n y parece muy prometedor.

Los equipos pequeños ahora poseen capacidades creativas extraordinarias que los departamentos de marketing de las empresas Fortune 500 no podían igualar hace cinco años.



Aquí vemos a Pika en acción.

Así es como se ve el flujo de trabajo de marketing de un agente de IA en n8n.

Flujo de trabajo de marketing con IA utilizando n8n

Las empresas emergentes solían tener que elegir entre dos opciones:

Actúa con rapidez con un equipo pequeño y sacrifica la calidad. Contrata un gran equipo y ralentiza todo.

Ya no.

Los profesionales del marketing y los fundadores más inteligentes se preguntan ahora:

“¿Qué podríamos hacer si una sola persona pudiera realizar el trabajo de todo un equipo?”

Mucho más de lo que piensas.

Imagínate darles a los profesionales del marketing 100 manos de agentes y dejarles trabajar en lo que realmente importa.

Estrella polar para el marketing de ambiente de agente

Marketing de Vibración con Agentes = Codificación de Vibración + Agentes de IA + Gusto.

Las próximas startups de éxito serán aquellas con los sistemas de crecimiento más ágiles y optimizados mediante agentes. Creadas por operadores que saben cómo combinar creatividad, pensamiento sistémico, programación e inteligencia artificial en un ciclo virtuoso y repetible.

Pero también necesitarán líderes de marketing capaces de sobrevivir al caos de una startup y pensar como profesionales. He escrito sobre esto en mi libro “Cómo triunfar como director de marketing de una startup (sin agotarse en 6 meses)”, donde abordo los cambios de mentalidad necesarios para sobrevivir.

La cuestión no es si la IA puede hacer marketing.

Se trata de cuánto tiempo tardarán tus competidores en darse cuenta de que una sola persona puede trabajar más que todo tu equipo.

Bonus: Por qué Fracasan la Mayoría de las Empresas Emergentes y Cómo Garantizar la Demanda antes de Lanzarte

El 95 % de los productos de consumo fracasan.

El 80 % de las startups de SaaS nunca consiguen adaptarse al mercado de productos.

Ahora deja la tarjeta de crédito.

No compres ese dominio.

La razón por la que la mayoría de las startups fracasan no es por malas ideas, sino porque a nadie le importan. Según un informe de CB Insights, el 42 % de las startups que estudiaron fracasaron por falta de demanda en el mercado.

Los fundadores se obsesionan con el encaje entre el producto y el mercado cuando deberían pensar en el encaje entre el público y el mercado. Si no puedes crear una audiencia antes del lanzamiento, no tendrás clientes después.

Sin embargo, los fundadores siguen lanzando, convencidos de que son la excepción. Los fundadores se convencen a sí mismos de que su producto es transformador, pero se saltan el paso que garantiza la demanda: crear una audiencia antes de crear un producto.

Yo he pasado por eso. Me uní a una empresa emergente de tecnología financiera que dedicó seis meses a lo que creían que iba a cambiar las reglas del juego. Toda la tecnología, cero audiencia.

¿El día del lanzamiento? Nada de nada.

Crear un producto en 2026 no es suficiente. Necesitas una audiencia preparada y a la espera.

Esta guía desglosa por qué fracasan las empresas emergentes y cómo validar la demanda antes de invertir tiempo y dinero en algo que nadie quiere.

Esta semana trato los siguientes temas:

Por qué el ajuste entre audiencia y mercado es mejor que el ajuste entre producto y mercado

Por qué la atención es tu verdadera ventaja competitiva

Por qué tu audiencia es tu foso

Aprende a resolver el problema del arranque en frío antes de lanzarte

La fórmula de crecimiento que da prioridad a la audiencia

Estrategias para crear audiencia.

Ajuste entre audiencia y mercado frente a ajuste entre producto y mercado: ¿cuál es realmente importante?

A los gurús de las startups les encanta predicar sobre el «ajuste entre producto y mercado».

Pero aquí está el truco:

Los mercados son objetivos en movimiento.

Los productos son reemplazables.

Mira, el encaje producto-mercado sigue siendo una pieza crucial del rompecabezas. Un producto verdaderamente excepcional que resuelva un problema real sigue siendo esencial. Sin embargo, sin una audiencia, el encaje producto-mercado es una conjetura. Estás tratando de afinar un motor sin combustible.

Juicero sigue siendo el mejor ejemplo de la estupidez de Silicon Valley

Juicero, la exprimidora de zumo «inteligente» que recaudó 120 millones de dólares, se convirtió en el ejemplo perfecto de los excesos de Silicon Valley. El dispositivo de 400 dólares prometía zumo fresco de paquetes patentados, pero fracasó estrepitosamente cuando la gente descubrió que simplemente podían exprimir los paquetes a mano.

Juicero no resolvió un problema real. Peor aún, puso de manifiesto lo que ocurre cuando las empresas emergentes se saltan la interacción con su público antes del lanzamiento. Unos cuantos grupos de discusión sencillos podrían haber revelado el defecto fatal del producto y haber evitado que se convirtiera en una historia con moraleja.

Lo que realmente importa, y lo que proporciona ese «combustible» esencial, es la adecuación entre el público y el mercado. La adecuación entre el público y el mercado garantiza que tu producto tenga un público receptivo dispuesto a adoptarlo desde el primer día.

Con un público comprometido, no lo estás apostando todo a un solo producto. Puedes probar varias ideas, cambiar de rumbo si es necesario y dar forma a la demanda en lugar de perseguirla.

Lanzar con una audiencia significa:

Validación antes de gastar: Tu audiencia se convierte en tus primeros usuarios y en tu grupo de discusión, lo que te permite poner a prueba ideas antes de invertir tus ahorros en ellas.

Demanda incorporada: El día del lanzamiento se siente como una celebración, no como una lucha desesperada por llamar la atención. Tu audiencia ya estará haciendo cola.

Menores costes: Olvídate de derrochar en anuncios. Una audiencia leal te promociona porque cree en lo que estás construyendo.

Basecamp lo demostró.

Antes del lanzamiento, su blog atrajo a decenas de miles de lectores. Esa audiencia garantizaba la demanda. En cuestión de meses, ganaban 10 000 dólares al mes.

Sin una audiencia, gastas 10 veces más en anuncios, luchando por llamar la atención en un mar de ruido.

Tu audiencia es tu truco.

Por qué captar la atención es la principal ventaja de las empresas emergentes en 2026

Construir una audiencia es más rápido que perfeccionar tu código:

Cada seguidor trae su red.

Cada suscriptor amplifica tu alcance.

Cada lector se convierte en embajador.

A diferencia del código, que puede ser copiado, una audiencia comprometida es tu ventaja injusta.

En una startup, pasé dos semanas profundizando en los puntos débiles de nuestro nicho antes de escribir una sola línea de código. Construimos todo en torno a esas frustraciones, y funcionó. Una victoria con un gasto mínimo, ya que esos primeros clientes se convirtieron en embajadores y corrieron la voz.

Esos primeros clientes se convertirán en embajadores, correrán la voz y atraerán a más gente.

Construye una audiencia ahora, o invierte 10 veces más para ponerte al día más adelante.

Cómo una audiencia leal protege a tu startup de la competencia

La mayoría de los fundadores piensan que su foso es su tecnología.

Características brillantes, algoritmos patentados, todo el cuento de hadas de la «ventaja del pionero».

Pero la tecnología se puede copiar.

El público es fiel a las personas, no a los productos. Te defenderán en Reddit, te recomendarán a sus amigos y se quedarán contigo incluso cuando tu competidor lance un producto a un precio más bajo.

Los inversores también se dan cuenta de esto.

Un público sólido es señal de demanda, credibilidad e impulso.

Tu público y su confianza son el verdadero foso.

Cómo superar el problema del comienzo en frío y lanzar con éxito

El problema del comienzo en frío es uno que muchos fundadores subestiman.

Lanzar sin público es como organizar una fiesta sin lista de invitados. El lugar puede ser impresionante, la lista de reproducción genial, pero si no hay nadie, el ambiente está muerto.

La mayoría de las startups fracasan porque crean productos que a nadie le importan. No seas ese fundador.

Figma lo hizo bien. No se limitaron a lanzar una herramienta, construyeron una comunidad.

Desde el principio, incorporaron a diseñadores a su versión beta, escucharon sus comentarios y les hicieron sentir que formaban parte de algo más grande. Cuando lanzaron, ya tenían evangelistas leales, no solo usuarios.

Así es como se resuelve el problema del arranque en frío: crea expectación antes de lanzar.

Crecimiento centrado en la audiencia: un marco de trabajo probado para el éxito de las empresas emergentes

La mayoría de los fundadores: Producto → Rezar → Cambiar de rumbo.

Fundadores inteligentes: Audiencia → Producto → Crecimiento.

Así es como se hace:

Define a tu cliente ideal. Construye una audiencia resolviendo sus problemas. Comparte ideas que los detengan en seco. Deja que sus comentarios den forma a tu hoja de ruta. Crea un MVP para poner a prueba tus ideas.

Lánzate a una multitud que ya está entusiasmada contigo.

El producto sigue a la audiencia, no al revés.

Crea un MVP utilizando herramientas sin código como Replit y Lovable.

Fórmula: Audiencia → Producto → Crecimiento

Los fundadores más inteligentes no crean para la multitud. Crean con la multitud.

Una vez que tengas una audiencia, escúchala. Utiliza sus comentarios para dar forma a tu hoja de ruta.

Estrategias para crear una audiencia

No necesitas un millón de seguidores para empezar. 100 fans comprometidos es más beneficioso.

Aquí tienes cómo crear una audiencia desde cero:

Identifica dónde pasa el tiempo tu público objetivo en línea (subreddits específicos, grupos de Facebook, comunidades de LinkedIn, etc.) y conviértete en un colaborador valioso. Comparte tu experiencia, responde preguntas y construye relaciones. No te limites a promocionar tu producto; céntrate en aportar un valor genuino.

Olvídate de las entradas de blog genéricas. Crea guías detalladas, tutoriales, plantillas y herramientas que resuelvan los problemas reales de tu público. Así es como estableces autoridad y generas confianza.

En lugar de enviar correos electrónicos en frío a clientes potenciales, busca a personas que ya estén hablando del problema que tú resuelves e interactúa con ellas. Ofrece información, responde a sus preguntas y conviértete en un recurso de confianza.

Crea una lista de correo electrónico. Sí, ya sé que estamos en 2026 y sigo hablando de listas de correo electrónico. Pero tu lista de correo electrónico es tu línea directa con tu público. Ofrece un imán de clientes potenciales valioso (por ejemplo, un libro electrónico, una hoja de trucos, un curso gratuito) a cambio de direcciones de correo electrónico.

Crea una identidad de marca que le guste a tu público objetivo. Esto incluye desarrollar una voz de marca, una identidad visual y un mensaje únicos. Piensa en Liquid Death.

Mientras creas tu audiencia, concéntrate en equilibrar el compromiso con el desarrollo de productos.

Recopila comentarios para guiar las decisiones sobre productos.

Crea un producto mínimo viable para poner a prueba tus ideas con usuarios reales.

Perfecciona e itera basándote en sus comentarios en lugar de en suposiciones.

La clave es la coherencia. Muéstrate. Comparte ideas. Y no tengas miedo de experimentar.

El objetivo es simple.

Para cuando lo lances, estarás resolviendo problemas que ya preocupan a tu público.

No caigas en la trampa de intentar atraer a todo el mundo. Esto diluye tu mensaje y reduce tu relevancia para segmentos específicos de clientes. Céntrate en un nicho específico o público objetivo para maximizar tu impacto.

Mis reflexiones finales

Estamos pasando del «producto mínimamente viable» al «producto mínimamente visible».

Deja de perseguir la perfección. Empieza a construir relaciones con tus primeros 100 fans. Ellos validarán tus ideas, amplificarán tu mensaje y se quedarán contigo cuando aparezcan los competidores.

Tu público no es solo un laboratorio de investigación.

Son tus co-creadores, probadores beta y evangelistas más ruidosos.

Son tu verdadero foso.

Son tu ventaja.

Nota: Agradecemos a Martin su colaboración en este artículo.

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