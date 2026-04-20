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Martina López
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Este es el futuro del marketing... Hablando del equipo, ya me pregunto si debería contratar un nuevo recurso o si puedo usar la IA para permitir que mi equipo duplique su producción. Porque la siguiente ventaja injusta no es un equipo más grande. Es uno más agudo impulsado por agentes que nunca duermen.

Cuando considero la IA y si podría usarse en lugar de contratar a alguien, pienso principalmente en campañas o proyectos y no en roles. Cuando la IA puede ayudarme a ejecutar varias campañas de marketing, desde imágenes hasta textos y anuncios, entonces no hay necesidad de contratar recursos adicionales, como por ejemplo. un director de marketing, para gestionar esas campañas. Una vez que la IA maneja los ciclos completos de campaña de principio a fin, el trabajo pasa de gestionar personas a gestionar resultados.

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Martina López
2d

Buenos días, Salvador. Solo quería comentarte que este artículo tuyo ha sido seleccionado como Gran Historia en la edición de hoy del Diario de Substack: https://columnas.substack.com/p/substack-una-ilusion-de-algo-mejor

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Por supuesto, sigue adelante.

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