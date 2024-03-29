Funcionalidad

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Funcionalidad en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Aspecto de diseño gracias al cual un producto realiza mejor la función prevista, en oposición a los aspectos de diseño destinados a mejorar la apariencia externa del mismo o identificar su fuente de origen comercial.