Los Fondos Propios

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre los fondos propios. A continuación se explicará este tema.

Financiación mediante Fondos Propios

Una empresa puede financiar sus operaciones mediante capital, deuda o ambos. Los fondos propios son el efectivo aportado a la empresa, ya sea por el propio propietario o por uno o varios inversores. Los fondos propios están representados por la emisión de acciones de la empresa. Las acciones se emiten en proporción directa a la cantidad invertida, de modo que la persona que ha invertido más dinero controla efectivamente la empresa. Los inversores invierten dinero en una empresa con la esperanza de participar en sus beneficios y de que el valor de las acciones aumente (se revalorice).

Desarrollo (Emprendedor)

Pueden, por supuesto, recibir dividendos (la parte de los beneficios), pero sólo pueden realizar el valor de las acciones vendiéndolas.

El efectivo obtenido contrayendo deudas es la segunda fuente principal de financiación.

Algunas Observaciones Adicionales

Se pide prestado a un prestamista a un tipo de interés fijo y con una fecha de vencimiento predeterminada. El principal debe devolverse íntegramente en la fecha fijada, pero los reembolsos periódicos del principal pueden formar parte del acuerdo de préstamo. La deuda puede adoptar la forma de un préstamo o de la venta de bonos; la forma en sí no cambia el principio de la transacción: el prestamista conserva el derecho sobre el dinero prestado y puede exigir su devolución en las condiciones especificadas en el acuerdo de préstamo.

Dinámica de los Fondos Propios

La dinámica de invertir efectivo en una empresa -ya sea el efectivo del propietario o el de otra persona- gira en torno al riesgo y la recompensa.

Algunas Observaciones Adicionales

Según las disposiciones de la legislación concursal, los acreedores son los primeros en la cola cuando una empresa quiebra y los propietarios (incluidos los inversores) son los últimos y, por tanto, corren un riesgo mayor. No es sorprendente que esperen mayores beneficios que los prestamistas.

Desarrollo (Emprendedor)

Por estas razones, el inversor externo potencial está muy interesado en la exposición personal del propietario en primer lugar, y en la exposición de otros inversores en segundo lugar. Cuanto más haya invertido personalmente el propietario, más motivos tendrá para hacer que la empresa tenga éxito. Del mismo modo, si otras personas también han invertido mucho, el posible nuevo inversor tendrá más confianza.

La liquidez de la inversión es otro punto de presión.

Algunas Observaciones Adicionales

Si una empresa es privada, vender acciones de esa empresa puede ser más difícil que vender las acciones de una entidad que cotiza en bolsa: hay que encontrar compradores en privado; establecer el valor de las acciones requiere auditorías de la empresa. Cuando una empresa ha crecido sustancialmente y, por tanto, sus acciones se han revalorizado, tienden a aumentar las presiones para "sacarla a bolsa" con el fin de que los inversores puedan retirar su dinero si así lo desean.

Desarrollo (Emprendedor)

Pero si la empresa paga dividendos muy altos, esas presiones pueden ser menores, ya que los inversores dudan en "diluir" las acciones vendiendo más y obteniendo así una parte menor de los beneficios.

Relación deuda-capital

Si la empresa también recurrió a la deuda como forma de financiar sus actividades, la perspectiva del prestamista también influye. La relación entre la deuda y los fondos propios de la empresa influirá en la disposición del prestamista a conceder préstamos.

Algunas Observaciones Adicionales

Si los fondos propios son superiores a la deuda, el prestamista se sentirá más seguro.

Algunas Observaciones Adicionales

Si la proporción se desplaza en sentido contrario, los inversores se sentirán animados. Verán que cada uno de sus dólares "apalanca" muchos más dólares de los prestamistas. La U.S.

Algunas Observaciones Adicionales

Small Business Administration, en su página web titulada "Fundamentos de la financiación", saca la siguiente conclusión para la pequeña empresa: "Cuanto más dinero hayan invertido los propietarios en su negocio, más fácil les resultará atraer financiación [de deuda].

Algunas Observaciones Adicionales

Si su empresa tiene una elevada proporción de fondos propios en relación con la deuda, probablemente debería buscar financiación mediante deuda.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, si su empresa tiene una elevada proporción de deuda respecto a fondos propios, los expertos aconsejan que aumente su capital de propiedad (inversión en fondos propios) para obtener fondos adicionales. De ese modo no estarás sobreapalancado hasta el punto de poner en peligro la supervivencia de tu empresa".

Control

Para el propietario de la empresa, el control es un elemento importante de la dinámica de los fondos propios. La situación ideal es aquella en la que el 51% del capital invertido es propio del propietario, lo que garantiza un control absoluto.

Desarrollo (Emprendedor)

Pero si se necesita un capital importante, esto rara vez es posible. Lo siguiente mejor es tener muchos pequeños inversores, otra condición difícil de crear para la empresa de nueva creación. Cuanto mayor sea el número de inversores, menor será el control del propietario, sobre todo si las cosas se complican.

Ventajas y Desventajas de los Fondos Propios

Para la pequeña empresa, la principal ventaja de los fondos propios es que no es necesario devolverlos. En cambio, los préstamos bancarios u otras formas de financiación mediante deuda tienen un impacto inmediato en el flujo de caja y conllevan graves penalizaciones si no se cumplen las condiciones de pago. Además, es más probable que las nuevas empresas con buenas ideas y planes sólidos dispongan de financiación mediante acciones. Los inversores de capital buscan principalmente oportunidades de crecimiento; están más dispuestos a arriesgarse con una buena idea. También pueden ser una fuente de buenos consejos y contactos. Los financiadores de deuda buscan seguridad; normalmente exigen algún tipo de historial antes de conceder un préstamo. Muy a menudo, la financiación de capital es la única fuente de financiación.

La principal desventaja de la financiación mediante capital propio es el problema de control antes mencionado.

Algunas Observaciones Adicionales

Si los inversores tienen ideas diferentes sobre la dirección estratégica de la empresa o las operaciones cotidianas, pueden plantear problemas al empresario.

Desarrollo (Emprendedor)

Puede que estas diferencias no sean obvias al principio, pero pueden surgir cuando se producen los primeros baches. Además, algunas ventas de capital, como las ofertas públicas iniciales limitadas, pueden ser complejas y costosas e inevitablemente consumen tiempo y requieren la ayuda de abogados y contables expertos.

Fuentes de Financiación del Capital

Las pequeñas empresas pueden obtener financiación de capital de una gran variedad de fuentes. Algunas posibles fuentes de financiación de capital son los amigos y familiares del empresario, inversores privados (desde el médico de cabecera hasta grupos de propietarios de empresas locales o empresarios adinerados conocidos como "ángeles"), empleados, clientes y proveedores, antiguos Empleadores, empresas de capital riesgo, empresas de banca de inversión, compañías de seguros, grandes empresas y Sociedades de Inversión en Pequeñas Empresas (SBIC) respaldadas por el gobierno. Las operaciones de puesta en marcha, que buscan la llamada financiación de "primer nivel", casi siempre deben recurrir a amigos y "ángeles", personas privadas, en otras palabras, a menos que la idea empresarial tenga un verdadero atractivo explosivo, actual y de moda.

Las empresas de capital riesgo suelen invertir en empresas nuevas y jóvenes.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, como sus inversiones tienen un mayor riesgo, esperan un gran rendimiento, que suelen materializar vendiendo acciones a la empresa o en una bolsa de valores pública en algún momento futuro. En general, las empresas de capital riesgo están más interesadas en empresas tecnológicas nuevas y de rápido crecimiento.

Algunas Observaciones Adicionales

Suelen establecer políticas y normas estrictas sobre los tipos de empresas que considerarán para las inversiones, basándose en industrias, áreas técnicas, fases de desarrollo y requisitos de capital. En consecuencia, el capital riesgo formal no está al alcance de un gran porcentaje de pequeñas empresas.

Las sociedades de inversión de capital cerrado son similares a las empresas de capital riesgo, pero disponen de cantidades de dinero más pequeñas y fijas (o cerradas) para invertir. Estas empresas venden acciones a los inversores y utilizan los beneficios para invertir en otras empresas. Las sociedades cerradas suelen concentrarse en empresas de alto crecimiento con un buen historial, más que en empresas de nueva creación. Del mismo modo, los clubes de inversión están formados por grupos de inversores privados que ponen en común sus recursos para invertir en empresas nuevas y existentes dentro de sus comunidades. Estos clubes son menos formales en sus criterios de inversión que las empresas de capital riesgo, pero también están más limitados en la cantidad de capital que pueden aportar.

Las grandes empresas suelen crear ramas de inversión muy similares a las empresas de capital riesgo.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, estas empresas suelen estar más interesadas en acceder a nuevos mercados y tecnologías a través de sus inversiones que en obtener estrictamente beneficios financieros. Asociarse con una gran empresa mediante un acuerdo de financiación de capital puede ser una opción atractiva para una pequeña empresa. La asociación con una empresa más grande puede aumentar la credibilidad de una pequeña empresa en el mercado, ayudarla a obtener capital adicional y proporcionarle una fuente de experiencia que de otro modo no estaría disponible. Las inversiones de capital realizadas por grandes empresas pueden adoptar la forma de una venta completa, una compra parcial, una empresa conjunta o un acuerdo de licencia.

El método más común de utilizar a los empleados como fuente de financiación de capital es un Plan de Propiedad de Acciones para Empleados (ESOP). Básicamente un tipo de plan de jubilación, un ESOP implica la venta de acciones de la empresa a los empleados con el fin de compartir el control con ellos en lugar de con inversores externos. Los ESOP ofrecen a las pequeñas empresas una serie de ventajas fiscales, así como la posibilidad de pedir dinero prestado a través del ESOP en lugar de a un banco. También pueden servir para mejorar el rendimiento y la motivación de los empleados, ya que éstos tienen una mayor participación en el éxito de la empresa.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, la creación y el mantenimiento de los ESOP pueden resultar muy caros. Tampoco son una opción para las empresas en las primeras fases de desarrollo.

Desarrollo (Emprendedor)

Para crear un ESOP, una pequeña empresa debe tener empleados y llevar tres años en funcionamiento.

Los inversores privados son otra posible fuente de financiación de capital. En los últimos años se han creado varias bases de datos informáticas y redes de capital riesgo para ayudar a poner en contacto a los empresarios con posibles inversores privados. También existen varias fuentes gubernamentales para financiar pequeñas empresas mediante capital social y otros acuerdos. Las Sociedades de Inversión en Pequeñas Empresas (SBIC) son sociedades de inversión de propiedad privada, constituidas por los estados en los que operan, que realizan inversiones de capital en pequeñas empresas que cumplen determinadas condiciones. También existen muchas formas "híbridas" de financiación que combinan características de la deuda y de la financiación mediante acciones.

Métodos de Financiación del Capital

Hay dos métodos principales que utilizan las pequeñas empresas para obtener financiación de capital: la colocación privada de acciones con inversores o empresas de capital riesgo, y las ofertas públicas de acciones. La colocación privada es más sencilla y más habitual en empresas jóvenes o de nueva creación. Aunque la colocación privada de acciones sigue implicando el cumplimiento de varias leyes de valores federales y estatales, no requiere el registro formal en la Comisión de Bolsa y Valores. Los principales requisitos de la colocación privada de acciones son que la empresa no puede hacer publicidad de la oferta y debe realizar la transacción directamente con el comprador.

En cambio, las ofertas públicas de acciones conllevan un proceso de registro largo y costoso. De hecho, los costes asociados a una oferta pública de acciones pueden suponer más del 20% del importe del capital obtenido.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ello, las ofertas públicas de venta de acciones suelen ser una mejor opción para las empresas maduras que para las que empiezan.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, las ofertas públicas de acciones pueden ofrecer ventajas en términos de mantenimiento del control de una pequeña empresa, al repartir la propiedad entre un grupo diverso de inversores en lugar de concentrarla en manos de una empresa de capital riesgo.

Los empresarios interesados en obtener financiación mediante acciones deben preparar un plan de negocio formal, que incluya proyecciones financieras completas. Al igual que otras formas de financiación, la financiación de capital requiere que el empresario venda sus ideas a personas que tienen dinero para invertir. Una planificación cuidadosa puede ayudar a convencer a los posibles inversores de que el empresario es un gestor competente que tendrá ventaja sobre la competencia. En general, la financiación mediante fondos propios puede ser una opción atractiva para muchas pequeñas empresas.

Desarrollo (Emprendedor)

Pero los expertos sugieren que la mejor estrategia consiste en combinar la financiación mediante acciones con otros tipos de financiación, incluidos los fondos propios del empresario y la financiación mediante deuda, a fin de distribuir los riesgos de la empresa y garantizar que se dispondrá de suficientes opciones para necesidades financieras posteriores. Los empresarios deben abordar la financiación mediante fondos propios con cautela para seguir siendo los principales beneficiarios de su propio trabajo y del crecimiento de la empresa a largo plazo.

Revisor de hechos: Robertson

Definición en Derecho

En una sociedad, los aportados por los socios o producto de su actividad mercantil.

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Fondos Propios en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Fondos

Véase una definición de fondos propios en el diccionario y también más información relativa a fondos (propios o de otro tipo). [rtbs name="patrimonio"]

Fondos Propios o Patrimonio Neto

El patrimonio neto es el valor pecuniario de un negocio o activo, neto de cualquier gravamen o deuda relacionados. También se conoce como fondos propios. Es una cifra ideal que representa la cantidad de dinero que se pagaría a los accionistas si la empresa liquidara sus activos y pagara sus deudas. En el uso informal, el término ha evolucionado para referirse a las acciones cotizadas en bolsa.

En contabilidad, los fondos propios aparecen generalmente en el lado derecho del balance de una empresa. En este contexto, los fondos propios se refieren generalmente al valor contable de la cantidad que los inversores aportan a la empresa, más los beneficios no distribuidos. Los fondos propios se calculan restando el pasivo de la empresa de su activo total, según la siguiente ecuación estándar del balance:

Activo = Pasivo (o deudas) + Fondos propios (o capital)

En la práctica, el valor contable (o declarado) de los fondos propios de una empresa suele ser engañoso. Los activos se registran generalmente a su coste histórico, menos la depreciación.

Desarrollo (Emprendedor)

Por lo tanto, pueden valer mucho más (por ejemplo, un edificio comprado hace años que ha aumentado de valor). En algunos casos, pueden valer mucho menos (por ejemplo, determinados activos bancarios estadounidenses tras la crisis financiera de 2008).

Palabras clave de patrimonio o fondos propios:

Valor contable. El valor de un activo según consta en los libros de una empresa. El valor contable difiere del valor de mercado, que depende del precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el activo.

Deterioro. Desarrollo (Emprendedor) Pérdida de valor de un activo (por ejemplo, debido al desgaste).

Gravamen. Un derecho sobre un activo, mantenido como garantía de una deuda. Desarrollo (Emprendedor) Por ejemplo, una persona puede comprar un coche con un préstamo bancario con la condición de conceder al banco un derecho de retención sobre el coche, en virtud del cual el banco puede embargar el coche y venderlo si el comprador no devuelve el préstamo.

Liquidación. Convertir activos en efectivo.

Acción. Título sobre una parte del capital de una empresa. Los titulares de acciones se denominan "accionistas".

Revisor de hechos: Can

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Recursos

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Véase También

Activos Financieros, Contabilidad, Contabilidad General, Economía Industrial, Fondos, Gestión, Gestión Administrativa, Gestión Contable, Capital, Financiación de la deuda; Estructura de capital