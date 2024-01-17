Fondos de Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre fondos de patentes. Véase también acerca de los consorcios de patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Fondos de patentes en Economía

En inglés: Patent Pools in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Fondos de patentes en economía.

Introducción a: Fondos de patentes en este contexto

Un consorcio de patentes es un acuerdo entre varios titulares de patentes para compartir la propiedad intelectual entre ellos o para conceder licencias de una cartera de patentes como un paquete a personas externas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los consorcios de patentes fueron comunes en los Estados Unidos desde la década de 1890 hasta la de 1940; desde mediados de la década de 1990, ha habido un resurgimiento de los consorcios de patentes vinculados a los estándares tecnológicos. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Fondos de patentes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Datos verificados por: Sam.

Estudio de caso - Fondo común de patentes RFID" box_color="#242256. Un consorcio de veinte proveedores de la nueva tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) ha creado un fondo común de patentes. El consorcio pretende reducir la confusión sobre los derechos de patente, reducir los riesgos para los usuarios finales y ofrecer una forma cómoda a los titulares de derechos de gestionar su propiedad intelectual. El consorcio cobra un canon y reparte los ingresos entre los titulares de patentes en función de los derechos que posean. Es probable que esto mantenga bajo el coste de los equipos RFID, lo que fomentará su adopción por parte de los consumidores. Para unirse al consorcio, una empresa o un particular debe ser titular de patentes consideradas esenciales para la norma correspondiente. Los miembros fundadores del RFID Consortium LLC, 3M, ThingMagic y Zebra Technologies, junto con otras empresas que se les unieron, Hewlett-Packard, France Telecom, LG Electronics y Motorola, presentaron en 2007 un plan de negocio al Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) centrado en las leyes antimonopolio, que se comprometió a revisar. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La carta de revisión comercial resultante, en 2010, permitió al Consorcio iniciar sus actividades de concesión de licencias y reclutar nuevos miembros con la confianza de que era poco probable que se enfrentara a un desafío en virtud de las leyes antimonopolio.

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Recursos

Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También