Falsificación de Marcas

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Falsificación de Marcas, en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) global, en general, hace referencia o se utiliza para la representación falsa del origen o la naturaleza de productos, ya sea mediante el uso falso de marcas de bienes o servicios, etiquetas, firmas artísticas, etc., o para la imitación ilegal de la presentación o empaquetado de productos, cuando dicha presentación está protegido por derechos de autor o legislación de marcas y patentes.

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), los conceptos y temas relacionados con falsificación de marcas incluyen los siguientes: Normas técnicas y especificaciones, Imitación fraudulenta, Permisos y licencias, Publicidad, Protección al consumidor, Etiquetado, Embalaje. Para más información sobre falsificación de marcas en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Product counterfeiting (falsificación de marcas).

Protegiéndose contra la Falsificación de Marcas

Si su compañía tiene una marca fuerte con seguidores leales, obviamente eso es bueno.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mala noticia es que también significa que existe una gran posibilidad de que los falsificadores estén en su contra. Y en un giro irónico, todo el tiempo y la energía que invierte en la gestión de su presencia en línea ha ayudado a garantizar esto. En un pasado no muy lejano, los minoristas solo tenían que lidiar con el problema del robo de marca y la falsificación en el reino de los ladrillos y morteros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los bolsos falsos de Louis Vuitton, los relojes Rolex y la zirconia cúbica eran relativamente fáciles de detectar, y en general estaban relegados a los vendedores ambulantes. Hoy en día, la amenaza que representan los falsificadores es mucho más amplia y no debe tomarse a la ligera. El mundo en línea está lleno de productos falsificados, y los perpetradores utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, como la impresión 3D, para fabricar productos y piezas. Esto podría ser un golpe grosero, pero un sorprendente 98 por ciento de las marcas cuya presencia en línea está supervisada por NetNames, una firma de seguridad en línea que me emplea como Director de Producto de Protección de Marca, han sido objeto de infracciones de marca de las cuales no estaban No sé. Si eso te hace sentir expuesto, no estás solo.

En una encuesta reciente que realizamos, descubrimos que el 60 por ciento de las empresas no tienen ningún sistema para monitorear (vigilar) o proteger su propiedad intelectual en línea. La ubicuidad y sofisticación de las falsificaciones en la actualidad es tal que incluso algunos minoristas respetados venden sin saberlo productos falsificados. Esto duele más que las marcas.

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Millones de puestos de trabajo están en riesgo. Al observar solo una industria muy afectada, los productos farmacéuticos recetados, en realidad encontramos más negocios fraudulentos que operan en línea que legítimos, con muchos sitios web turbios adicionales en el medio. Y no se equivoquen, la precisión y creatividad que utilizan estos estafadores para replicar productos de marca es realmente aterradora porque representa una amenaza para la salud y la seguridad de los clientes, no solo una amenaza económica. Los falsificadores dirigidos a los consumidores promedio confían en la publicidad en línea, a menudo utilizando correos electrónicos no deseados y, lo que es más convincente, en las redes sociales, la red de publicidad gratuita más grande del mundo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estafadores también explotan las tiendas de aplicaciones móviles. Y tenga en cuenta que nuestra investigación sugiere que es menos probable que los usuarios móviles cuestionen la legitimidad de las aplicaciones en sus teléfonos que una URL a la que se dirigen en sus computadoras. En pocas palabras, entre la falsificación en el terreno y las infracciones en línea, sociales y móviles, ninguna empresa puede darse el lujo de esperar que el problema desaparezca.

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No lo hará.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada vez más ciberdelincuentes socavan y dañan la reputación de los propietarios de marcas cada día. Y no hay duda de que el problema va a empeorar. Para fines de 2015, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) estimaba que el valor de los productos falsificados alcanzará los US $ 1,7 billones, aproximadamente el dos por ciento de la producción económica mundial. El comercio internacional representa más de la mitad de la falsificación, mientras que la producción y el consumo nacionales representan entre US $ 370 mil millones y US $ 570 mil millones de esta cifra asombrosa.

Aspectos

Las estimaciones previas de la CCI colocaron el valor económico total de productos falsificados y pirateados en US $ 650 mil millones en 2008. La única pregunta es qué planeas hacer al respecto.

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Necesitas educarte y tener un plan en marcha. Hay muchos recursos en línea para ayudarte a educarte. Este blog, por ejemplo, ofrece consejos sobre cómo proteger su marca del fraude publicitario en línea.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Coalición Internacional contra la Falsificación, la organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada exclusivamente a proteger la propiedad intelectual y disuadir a la falsificación, es otro buen recurso. En cuanto a un plan, aquí hay algunos pasos para ayudarlo a defenderse. Primero, haga un balance de la presencia de su marca en línea, incluidos su sitio web, redes sociales y componentes móviles, para identificar las grietas en su armadura (examine más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Realizar una auditoría inicial de actividad fraudulenta en plataformas de redes sociales y tiendas de aplicaciones móviles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La auditoría debe centrarse en los problemas clave que probablemente afecten a sus marcas y marcas comerciales individuales. A continuación, priorizar. Un sistema de puntuación específico para las marcas más importantes y las infracciones permitirá tomar decisiones estratégicas basadas en la actividad vista en tiempo real; y permitirá que su organización se centre en la aplicación que realmente importa. Ahora puede dedicarse al negocio de acabar con los falsificadores.

En este punto, los propietarios de marcas deben asumir la responsabilidad de detectar y priorizar las acciones contra las infracciones individuales.

Pero puede eliminar o interrumpir el material infractor en cuclillas en las plataformas de medios sociales de varias maneras. Estos incluyen el uso del propio mecanismo de informes de la plataforma para las infracciones de propiedad intelectual, el uso de mecanismos de motores de búsqueda para eliminar los enlaces y la solicitud directa al infractor para eliminar el contenido fraudulento. Esta combinación puede ser sorprendentemente efectiva. La falsificación y el robo de marca son delitos a los que se les ha dado una nueva vida ilimitada en línea. Es más importante que nunca que las empresas tomen precauciones contra la falsificación en todos los canales.

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Nadie es inmune, y todo está cambiando tan rápido que cada propietario de marca necesita tener un plan para proteger su negocio. Autor: Williams, provisional

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

Véase También