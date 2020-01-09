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Factores de Éxito de las PYMES Emprendedoras en la Era de la Globalización

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Factores Críticos de Éxito de las PYMES Emprendedoras que Sobreviven en la Era de la Globalización

Las pequeñas y medianas empresas emprendedoras se enfrentan a una competencia cada vez mayor no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial. Mientras que las grandes empresas y las corporaciones multinacionales suelen acaparar el protagonismo, las investigaciones y los estudios revelan que las PYME constituyen el núcleo del motor de crecimiento de la mayoría de las economías nacionales y son fundamentales para reconstruir la economía a partir de una crisis económica. De hecho, las pequeñas y medianas empresas contribuyen de manera significativa al crecimiento económico y siguen desempeñando un papel fundamental como catalizador del desarrollo para impulsar la innovación, la competitividad y el crecimiento futuro.

Puntualización

Sin embargo, debido a su tamaño y a sus limitados recursos, la mayoría de las PYME suelen tener dificultades para mantenerse al día en el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades y encuentran dificultades para mantener el equilibrio de sus actividades operativas.

En general, sobre habilidades que puedes desarrollar que sean valiosas y difíciles de replicar, puede interesarte esta cita:

“El 99% de las personas en el mundo están convencidas de que son incapaces de lograr grandes cosas, así que apuntan a objetivos mediocres. El nivel de competencia es, por tanto, más feroz para esos objetivos ‘realistas’ que comparte todo el mundo, lo que paradójicamente los hace más competitivos y por tanto más difíciles de alcanzar.” - Tim Ferriss

Una Conclusión

Por lo tanto, es inevitable que la mayoría de los gobiernos se hayan interesado mucho por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante la provisión de infraestructuras y subvenciones financieras.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ello, se argumenta que las pequeñas y medianas empresas con limitaciones de recursos deben mantener el enfoque y el impulso para sobrevivir y crecer en el mundo interconectado e interdependiente de hoy en día. Las pequeñas y medianas empresas deben estar debidamente equipadas con una profunda capacidad de liderazgo (véase también carisma) transformador, tecnicidad y espíritu empresarial, así como con la capacidad de innovación necesaria para internacionalizarse con mayor rapidez y rentabilidad en el mundo actual, cada vez más desprovisto de fronteras.

Revisor: Lawrence