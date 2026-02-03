¡Bienvenidos a la primera entrega de nuestra serie sobre el futuro del Excel en la era de la IA para los emprendedores y cómo dominar las habilidades que ofrece esta herramienta si se combina con la IA!

Ya seas empresario, emprendedor individual, freelance o profesional, esta serie está diseñada para brindarte un enfoque nuevo sobre Excel e IA, que esperamos ayude a impulsar tu crecimiento personal y profesional.

Introducción a la serie

En esta serie, profundizaremos en qué va a pasar con el Excel en el inmediato futuro, con información práctica, en formato entrevista, y pasos prácticos para implementar algunas técnicas, en combinación con la IA, que podrás usar en tu negocio y en tu vida.

Boletín 1: El Excel del futuro.

Boletín 2: Sorpresa

Boletín 3: Repaso y Sorpresa

Boletín 4: Sorpresa y Ejercicios

Boletín 5: Sorpresa y Conclusión

Al finalizar esta serie, esperamos que cuentes con las herramientas necesarias para abordar las soluciones que esta combinación Excel + IA ofrece, y que ello permita mejorar tu negocio más rápido que nunca.

Hemos hecho una larga entrevista a Sergio Hernández, una de las personas que, en nuestra opinión, conocen la herramienta excel para los emprendedores (como él) en México. Hemos charlado de muchas cosas, incluyendo:

por qué Excel sigue siendo el estándar y cómo sería su sucesor ideal (”Excel del futuro”) y sus limitaciones;

las herramientas líderes para los emprendedores que buscan capturar la “magia” de Excel (reactividad, flexibilidad y modelos mentales familiares) en flujos de trabajo modernos;

el dominio de mercado de Excel, basadas en su estrategia, su psicología y filosofía de producto, y su resilencia;

la función “lambda” y su importancia;

cómo Excel dicta el rumbo de la industria tecnológica, basadas en la estrategia de “desmembramiento” e inspiración;

la intersección entre diseño de producto, flexibilidad y el movimiento No-Code.

Todo ello, dividido en 5 partes.

Hola, Sergio, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué tu interés por el Excel?

La verdad es que no tiene mucho misterio. Desde niño ya veía, en casa, sistemas de cálculo (tengo una familia de contadores), y pronto aprendí a enamorarme de cualquier herramienta que me ayudar con cálculos complejos (empezando con las calculadoras de la época). No soy contador, más bien un empresario, pero muy centrado en la parte financiera, de control financiero.

Y, ahora, ¿qué aspectos dominas y crees que son importantes para un empresario o alguien que quiera profundizar en el excel aplicado a las empresas?

No quiero aburrir con ello, y hay excelentes cursos y libros sobre el tema. Pero yo aconsejaría conocer un poco sobre tablas Dinámicas (para resumir grandes volúmenes de datos), Power Query (para manejar datos de múltiples fuentes), dashboards interactivos (con los KPIs importantes para tu negocio), y todo lo relacionado con modelado financiero y planificación estratégica (por ejemplo, las funciones para evaluar inversiones y rentabilidad).

Hay mucho más de interés para los emprendedores (como usar macros o llevar a cabo validación de datos), pero es que excel es tan útil y flexible que no acabaría nunca.

Quisiera empezar sobre la naturaleza contradictoria y el éxito de Excel como “anti-patrón”: ¿Por qué Excel triunfa a pesar de ser considerado un “flujo de trabajo roto”?

Desde una perspectiva técnica, Excel es un anti-patrón: archivos estáticos aislados, fórmulas opacas y errores catastróficos potenciales. Sin embargo, sigue invicto porque lo que los ingenieros llaman “errores” (como la falta de gobernanza o las fórmulas libres), los usuarios reales lo perciben como autonomía y agilidad operativa.

¿Por qué seguimos prefiriendo archivos estáticos sobre datos en la nube?

Aunque herramientas modernas ofrecen datos en vivo, colaboración y escalabilidad, la práctica de “descargar el CSV” persiste, y por buenos motivos: La naturaleza finita y controlable de un archivo de Excel permite al emprendedor manipular la información sin las restricciones o la complejidad técnica de las herramientas de Business Intelligence (BI) tradicionales.

¿Son los “defectos” de Excel en realidad características deseadas?

Pues sí. El texto sugiere que el desorden, la falta de versiones estrictas y la flexibilidad extrema no son fallos del sistema, sino características clave (features). Los usuarios se niegan a abandonar Excel porque prefieren la libertad de “trastear” con los datos por su cuenta antes que someterse a procesos rígidos y bien gobernados que limitan su creatividad, por mucho que la IA ayude.

¿Cómo debería ser el software que realmente logre destronar a Excel?

Para que una herramienta reemplace a Excel a largo plazo, creo que no debe intentar “corregir” sus supuestos problemas. El ganador, pienso yo, será quien construya una versión mejorada de esos mismos anti-patrones: una herramienta que mantenga la flexibilidad y el control individual de la hoja de cálculo, en lugar de una que intente imponer flujos de trabajo basados puramente en código o estructuras rígidas, como ocurre con muchas alternativas “más modernas”.

Ahora me gustaría entrar en un tema complejo pero interesante para algunos emprendedores y las empresas en general: Por qué Excel sigue siendo el estándar y cómo sería su sucesor ideal (”Excel del futuro”), y cuál es, en relación a esta herramienta, la realidad del usuario frente al software corporativo. Mi primera pregunta, en este caso, es:¿Por qué los equipos de ventas siguen usando Excel si ya tienen Salesforce?

Porque las herramientas como Salesforce son rígidas. Los gerentes necesitan hacer “ajustes manuales” (el dedo oculto en la balanza) basados en su intuición sobre los representantes de ventas, sobre los datos comerciales, algo que no quieren que aparezca en un tablero corporativo oficial y transparente.

Pues vaya. ¿Por qué el dato “en vivo” a veces se considera “malo”?

Para un directivo, los datos que cambian misteriosamente son una pesadilla. Prefieren versiones estáticas e inmutables (ej. pronostico_enero_26.xls ) para comparar fotos fijas del rendimiento en diferentes momentos, sin que la base de datos se actualice sola.

¿Cuál es el problema con la colaboración en tiempo real?

Aunque suena bien, la colaboración forzada puede ser caótica. Excel permite el “offroading”: manipular datos de forma aislada, sin restricciones de procesos y sin que el resto de la oficina vea tus borradores o experimentos.

¿Por qué los emprendedores y directivos prefieren Excel antes que visualizaciones tipo “drag-and-drop”?

Las abstracciones de las herramientas modernas a veces “ensucian” la lógica de suma de campos críticos. En Excel, la relación entre los datos crudos y el resultado final es directa y transparente; no hay cajas negras que oculten cómo se calculó un número, lo cual es muy útil.

Hablemos del Excel del futuro, de su diseño: ¿Cuál es el requisito número uno para reemplazar a Excel?

En mi opinión, debe ser una aplicación de escritorio capaz de abrir archivos locales. Si obligas al usuario a iniciar sesión, subir datos a la nube o “conectar” una base de datos para empezar, ya has perdido. La fricción debe ser cero.

¿Qué ventaja tiene Excel al ser base de datos y herramienta de “business intelligence” (BI) a la vez?

Excel es el “stack de datos moderno en una caja”. Al enviar un archivo, envías los datos crudos, la lógica de manipulación y la presentación. La mayoría de las herramientas de BI son solo un prisma: si no hay luz (datos externos) pasando por ellas, no sirven de nada, obviamente.

¿Por ello Tableau no ha logrado destronar a Excel?

Bueno, además de no venir preinstalado, Tableau crea una capa de abstracción. No puedes manipular los números directamente en la cuadrícula. Esa distancia entre los datos y el gráfico genera desconfianza en el usuario no técnico.

¿Existe una “curva de aprendizaje intuitiva” de Excel?

Sí. Al no haber nada entre tú y el dato, el aprendizaje es visual. Ves una tabla, haces un gráfico y entiendes inmediatamente el origen. Un reemplazo real de Excel debe mantener esa cercanía física con la información.

¿Cómo debería integrarse el código en el nuevo Excel del futuro?

En lugar de forzar al usuario a ir a un cuaderno (notebook), el software debería permitir insertar bloques de código (Python, R, SQL) directamente dentro de la hoja de cálculo. Unir la flexibilidad de la celda con la potencia del script.

Hablemos ahora de la escalabilidad y la sincronización: ¿Cuál es la mayor debilidad técnica actual de Excel que un emprendedor puede atacar?

Pensándolo ahora, la escala sí que es una debilidad. Excel tiene límites computacionales claros. El sucesor ideal debería poder mover el procesamiento pesado a la nube de forma transparente (vía AWS o Azure) mientras el usuario sigue trabajando en su app de escritorio.

¿Cómo funcionaría el “control de versiones” en el Excel del futuro?

Creo que debería funcionar como una rama de código (Git): trabajas localmente en tu “sandbox” y, solo cuando estás listo, sincronizas tus cambios con un repositorio central para que otros los vean.

¿Por qué es importante que la herramienta sea “políglota”?

Buena pregunta. Porque un VLOOKUP complejo a veces es peor que un simple JOIN de SQL. El emprendedor del futuro debe permitir que el usuario elija la herramienta más eficiente para cada paso del proceso de datos dentro del mismo entorno.

Aquí hay importantes lecciones para inversores y emprendedores. ¿Qué significa que Excel es un “anti-patrón” exitoso?

Significa que rompe todas las reglas del desarrollo de software moderno (es estático, no escalable, propenso a errores), pero satisface una necesidad psicológica de control que las herramientas “perfectas” ignoran.

¿Cómo afecta también que hay, “por defecto”, un Excel, a su popularidad?

Muchos usan Excel simplemente porque su computadora abre archivos .csv o .xlsx con él por defecto. Convertirse en la herramienta predeterminada del sistema operativo es un foso defensivo (moat) casi imbatible. Esto lo sabe bien Microsoft, y lo intenta hacer con algunas otras de sus herramientas. No siempre le sale bien, claro.

¿Qué lección de “usabilidad vs. flexibilidad” nos deja este análisis?

Que no debes intentar eliminar el “caos” del usuario. El software que gane será el que soporte el desorden de forma inteligente, no el que intente erradicarlo mediante reglas estrictas. La oportunidad no es hacer algo “diferente”, sino hacer algo que potencie lo que ya amamos de lo “barbárico” y funcional de Excel.

¿Es posible crear un Excel basado 100% en SaaS?

Es poco probable para el mercado profesional profundo. El usuario avanzado valora la propiedad del archivo local y la capacidad de trabajar sin conexión o sin procesos de carga lentos. También hay temas de privacidad, o de fallos en la nube, como ha ocurrido.

Gracias. Ahorra querríamos empezar con el tema de si Excel, en plena era de la IA, va a desaparecer. ¿Qué opinas sobre ello?

No va a desaparecer, ni morir.

Bien, veo que lo tienes claro, como otros muchos. Al respecto, ¿por qué se dice que Excel es “eterno” frente a otras herramientas?

A diferencia del software moderno que amamos por novedad o del antiguo que odiamos por obligación, Excel habita una categoría única: es veterano (nacido en 1985) pero profundamente amado. Es una herramienta que los profesionales prefieren mantener por encima de cualquier alternativa actual. También ocurre, en algunas profesiones (por ejemplo, los abogados), con el outlook: No quieren abandonarlo por supuestas nuevas herramientas “mucho más completas”, pero más complejas y difíciles de conocer.

¿Es cierto que un programa de hojas de cálculo “no deja espacio para los milagros”?

Aunque autores como Rory Sutherland sugieren que las hojas de cálculo son rígidas, la realidad es la opuesta. Para un usuario experto, Excel es un lienzo donde ocurre la creatividad técnica, permitiendo resolver problemas complejos de formas inesperadas.

¿Cómo transforma Excel a sus usuarios en “programadores”?

Quienes dominan Excel, especialmente en sectores como finanzas, marketing o consultoría, y desde luego entre los emprendedores, son en realidad practicantes del “no-code”. Al construir modelos y automatizar procesos, están programando lógica compleja sin necesidad de escribir código tradicional, mucho antes de que el movimiento no-code fuera tendencia.

¿Qué significa realmente ser “proficiente en Excel” hoy en día?

Mientras que la frase “dominio de Office” se ha convertido, hace ya mucho tiempo, en un meme vacío en los currículums, la capacidad real de doblegar a Excel a tu voluntad es, en mi opinión, una verdadera insignia de honor. No es solo saber usarlo, es tener la destreza para estructurar datos y soluciones de manera magistral.

En tu opinión, ¿cuál es el impacto más duradero de Excel más allá de las celdas?

Para mí, el legado de Excel no está solo en sus funciones o tablas dinámicas, sino en la ferviente pasión de su comunidad. Ha definido la forma en que el mundo de los negocios, de las empresas, piensa, analiza y estructura la información, sobreviviendo a décadas de cambios tecnológicos.

