Marcela Distefano
4d

Muy buen articulo! El excel sigue reinando (soy contadora), y siempre me sorprende que siga, yo he usado el 123 Lotus (era joven jeje) y Excel lo destrono relativamente pronto. En algún futuro la IA lo reemplazara pero creo que no lo ha hecho porque, en principio tenes excel en todas las computadoras, y hasta el que no sabe usarlo puede hacer una simple suma, y de ahi al Control B y las tablas dinámicas, hay un paso

1 respuesta de Salvador Lorca 📚
Rachel Morgan
4d

Más allá de decir si Excel ha muerto o no, este tipo de conversaciones ayuda a evaluar por qué ciertas herramientas siguen vigentes y qué opciones nuevas realmente aportan valor. Es un buen punto de partida para pensar en productividad con sentido práctico.

