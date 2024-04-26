La Evolución de la Historia Económica

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre Evolución de la Historia Económica. Puede ser de interés también el contenido relativo a Revolución Económica.

A continuación se explicará este tema.

Evolución de la Historia Económica

Recogida de alimentos y caza

La primera etapa de la historia económica, la recolección de alimentos y la caza primitivas (véase más detalles), tuvo lugar durante la Edad de Piedra o Paleolítico (500.000 a.C. a 10.000 a.C.). Con el tiempo, las sociedades de recolectores de alimentos y cazadores desarrollaron habilidades y herramientas adicionales para hacer frente a su entorno. Estas formas primitivas de capital real se idearon principalmente para mejorar la supervivencia de la tribu mediante la recolección de alimentos y la caza. Las herramientas y las armas se fabricaban con recursos naturales como la piedra, la madera y los huesos de animales.

Agricultura permanente y domesticación de animales

La segunda etapa de la historia económica, la agricultura permanente y la domesticación de animales (véase más detalles), comenzó durante la Nueva Edad de Piedra o Neolítico (10.000 a.C. a 3.500 a.C.). El término "revolución agrícola" se utiliza para describir el trascendental cambio de un estilo de vida nómada a otro más sedentario en granjas y asentamientos permanentes. Las sociedades agrícolas y los grupos nómadas coexistieron durante todo el Neolítico y más allá. Algunas de las regiones que fueron las primeras en adoptar la revolución agrícola se encontraban en Oriente Medio, el noreste de China, América Central y del Sur y el este de África.

La era industrial

La tercera etapa de la historia económica, la era industrial, fue el resultado de la industrialización, es decir, de la transición económica de la producción a pequeña escala con uso intensivo de mano de obra a la producción a gran escala con uso intensivo de capital en fábricas y molinos. La industrialización no se produjo simultáneamente en todas las regiones del mundo. En cambio, la industrialización generalizada, que pronto se llamaría Revolución Industrial, comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII y se extendió a otros países europeos y a Estados Unidos durante el siglo XIX.

Gran Bretaña fue el catalizador de los épicos cambios económicos y sociales provocados por la industrialización. Gran Bretaña contaba con una gran variedad de recursos nacionales, como ríos navegables y puertos profundos, minerales como el mineral de hierro y el carbón, y una abundancia de mano de obra barata. Otros recursos, como la madera y el algodón, se importaban a bajo coste de las posesiones coloniales británicas en Norteamérica, África y Asia. Además, el gobierno británico era estable y, en muchos aspectos, previsor. Por ejemplo, Gran Bretaña no tardó en reconocer los beneficios económicos de establecer relaciones comerciales rentables y un imperio colonial, y de crear una formidable armada para proteger sus intereses comerciales.

Durante la era industrial se estableció un nuevo modelo de producción en masa de bienes, llamado sistema de fábricas. Bajo el sistema de fábricas, el tamaño de las instalaciones de producción creció y la producción pasó a depender del manejo eficiente de maquinaria pesada por parte de mano de obra no cualificada. El sistema fabril exigía que los trabajadores se especializaran en una tarea específica dentro de un proceso de producción más amplio. Esta rígida división del trabajo a menudo deshumanizaba el proceso de producción, obligando a hombres, mujeres y niños a soportar condiciones de explotación en las fábricas, molinos y minas. También desmanteló el sistema doméstico tradicional, un sistema de producción en el que la gente trabajaba desde sus casas para fabricar telas, zapatos y otros artículos.

El desarrollo de las nuevas tecnologías apuntaló el crecimiento del sistema fabril durante la era industrial. En los años 1700 y 1800 se inventó maquinaria compleja para producir artículos como hilos o telas. El vapor se utilizó para hacer funcionar fábricas y molinos, barcos de vapor y locomotoras. A finales del siglo XIX, la electricidad se utilizaba para las infraestructuras básicas, como las comunicaciones telefónicas, los sistemas de iluminación, los tranvías y los ferrocarriles. Las nuevas tecnologías también extendieron las técnicas de producción en masa a industrias totalmente nuevas, como el acero y el automóvil, a medida que la era industrial maduraba. Estos avances tecnológicos aumentaron la producción nacional en economías avanzadas como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. La era industrial también sentó las bases para una mejora gradual del nivel de vida de los trabajadores en las sociedades industrializadas.

La era de la información

La cuarta etapa de la historia económica, la era de la información, se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de producción. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son los avances tecnológicos que aumentan la capacidad de las personas para recopilar, almacenar, recuperar y compartir información. La era de la información comenzó durante el último cuarto del siglo XX, pero sus raíces estaban firmemente plantadas en las tecnologías de la era industrial, como la electricidad, el teléfono, los primeros ordenadores y el software. Lo que es radicalmente nuevo en las TIC recientes es el ritmo de su desarrollo y el grado de integración en la actividad empresarial en toda la economía mundial.

La era de la información se basa en varias tecnologías clave. La primera es la tecnología informática, que ha progresado a la velocidad del rayo desde la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se inventó en Estados Unidos el Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), el primer ordenador electrónico funcional del mundo. Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido a la industria informática evolucionar desde el uso de tubos de vacío, hasta los transistores, los circuitos integrados y los microprocesadores. La tecnología también ha ampliado el atractivo de los ordenadores, pasando de los grandes ordenadores centrales, utilizados principalmente por las grandes empresas, el gobierno y las universidades, a los ordenadores personales de fácil manejo. En segundo lugar, la producción de sofisticados programas informáticos ha complementado los avances de la tecnología informática, fomentando las aplicaciones informáticas en los hogares, las escuelas y las pequeñas empresas. En tercer lugar, las tecnologías de las comunicaciones, como los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos sin cables, se han acelerado exponencialmente en los últimos años.

La invención de Internet en 1969 por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos puso en marcha el proceso de conexión de redes informáticas. El uso de Internet, o "interconexión de redes", se expandió durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se desarrolló una infraestructura básica y se añadieron comodidades como el correo electrónico. La invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1989 abrió las puertas al uso de Internet. Gracias a ella, la era de la información se disparó, ya que la gente podía comunicarse y compartir información a través de una red global que era fácil de usar y barata. En 2013, se calcula que 2.700 millones de personas de todo el mundo tenían acceso a Internet. La era de la información, al igual que la anterior era industrial, ha progresado a un ritmo diferente para los países de todo el mundo. Los países desarrollados de altos ingresos son más capaces de integrar las últimas TIC en sus economías, mientras que los países en desarrollo de bajos ingresos tienden a quedarse atrás. Estas desigualdades tecnológicas han creado una importante brecha en las TIC entre los países más ricos y los más pobres, a menudo denominada brecha digital. Como resultado, los países más pobres se ven aún más marginados y se les niega el acceso a algunas oportunidades de comercio e inversión. En los últimos años, el aumento del uso de Internet en el mundo en desarrollo ha reducido la brecha digital en algunos países. De 2005 a 2013, por ejemplo, el número de usuarios de Internet en el mundo en desarrollo pasó de 408 millones de personas a 1.800 millones. Esto representa casi un tercio de todas las personas que viven en el mundo en desarrollo. Durante este mismo periodo de tiempo, el uso de Internet aumentó en los países desarrollados de 616 millones a 958 millones de personas, lo que representa el 77% de todas las personas que viven en estos países más ricos.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien el uso de Internet aumentó en todas las regiones del mundo entre 2005 y 2013, siguió siendo inferior en África, donde menos de una de cada cinco personas tiene acceso a Internet.

Las TIC han transformado la forma de hacer negocios en la acelerada economía mundial actual, especialmente en los países desarrollados más ricos. A través de Internet, las empresas exploran el planeta en busca de recursos de bajo coste, se anuncian y venden su producción a los compradores. La actividad empresarial que tiene lugar a través de Internet reduce algunos de los costes del ladrillo y el mortero asociados a los métodos de producción tradicionales, como la construcción de tiendas minoristas u otros edificios. En la década de 2010, el comercio electrónico de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C) representaba un billón de dólares al año en la economía mundial.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo en Estados Unidos, la Oficina del Censo informó de 4,1 billones de dólares en comercio electrónico en 2010, de los cuales cerca del 90% eran transacciones B2B y el 10% restante transacciones B2C.

Datos verificados por: Monroe [sc name="empresa-y-economia"][/sc] [sc name="economia"][/sc]

Teoría de la Evolución Económica

Este es el título de un importante libro de Joseph Aloys Schumpeter (1883-1950). Este autor escribió en el Prefacio a Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Teoría de la evolución económica) que la evolución económica es una "idea que abarca todo el campo de la teoría e incluso permite ampliar sus límites". La ambición se cumplió. Publicado por Schumpeter a los veintiocho años, este segundo libro contiene el germen de la prolífica obra que vendría después: Imperialismo y clases sociales en 1918, Ciclos económicos en 1939 y Capitalismo, socialismo y democracia en 1942. Junto a esta parte teórica, que trata de renovar los fundamentos mismos del análisis del dinero, el crecimiento y los ciclos, Shumpeter dedica una segunda parte de su obra a la historia de las teorías económicas: Esquisse d'une histoire de la science économique des origines au début du XXe siècle (Esbozo de una historia de la ciencia económica desde sus orígenes hasta principios del siglo XX) en 1914, y luego, publicada tras su muerte, la monumental Histoire de l'analyse économique (Historia del análisis económico) en 1954.

Circuito y evolución

El marco está fijado desde el principio. Desde las primeras páginas de su Teoría de la evolución económica, Schumpeter distingue entre circuito económico y evolución económica. El circuito es un modelo estacionario, que describe en términos walrasianos (equilibrio general, razonamiento al margen, marco estático, analogía mecánica) una economía sin crédito ni beneficio. La evolución surge de una ruptura endógena en las rutinas del circuito, que Schumpeter denomina "innovación", y que define como una "nueva combinación" de factores de oferta: un nuevo producto, un nuevo método de producción, una nueva salida, nuevas materias primas o la nueva organización de un sector productivo. La innovación es puesta en práctica por una figura central, el empresario, al que Schumpeter describe a través de una "trinidad" de características. Un "objeto": la realización de nuevas combinaciones productivas en un entorno incierto. Un "medio": el recurso al crédito bancario, definido como la creación ex nihilo de dinero. Una "función esencial": la iniciativa para la innovación, la función de líder - Führerschaft. Este nuevo tipo de empresario deja así de ser un agente del equilibrio, como lo era en la teoría clásica y marginalista, y se convierte en un agente del desequilibrio, de la ruptura, aunque ésta cree otro estado de equilibrio.

Algunas Observaciones Adicionales

Sus motivaciones no se describen en términos de interés, sino en términos de "el sueño y la voluntad de fundar un reino", o "la alegría de crear una nueva forma económica". Cuando la innovación tiene éxito, le proporciona una "renta de monopolio", que le diferencia del capitalista: éste recibe un interés, aquél un "beneficio puro", nacido de la innovación, y que no existe en la lógica del circuito únicamente. En segundo lugar, la innovación se propaga en "clusters", desencadenando movimientos cíclicos a corto y largo plazo dentro del proceso evolutivo.

Un sistema general

La Teoría de la Evolución Económica sienta las bases de una teoría general de los ciclos económicos.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo faltaba agregar estos elementos en una tipología general, que Schumpeter desarrolló en Business Cycles: los ciclos de Kitchin, de cuarenta meses de duración, los ciclos de Juglar, de siete a doce años, y los ciclos de Kondratieff, de cincuenta a sesenta años, todos ellos derivados de innovaciones y superpuestos entre sí. De esta secuencia dedujo, en un estilo muy weberiano, la evolución irreversible del capitalismo, que, de éxito en éxito, condujo al "socavamiento de las instituciones sociales que lo protegen" y a la "clara designación del socialismo como su presunto heredero" (Capitalisme, socialisme et démocratie, 1990). A J.

Algunas Observaciones Adicionales

Schumpeter debemos la profunda estima que merecen quienes, en cualquier orden del saber humano, no se contentaron con descubrir o elaborar verdades fragmentarias, sino que abarcaron en un sistema general el conjunto de la materia que se propusieron comprender. Este "sistema general" hizo de Schumpeter el fundador de una tradición teórica original, la economía evolutiva, cuyos desarrollos conciernen tanto a los temas schumpeterianos - el papel de la innovación tecnológica y la naturaleza de los ciclos económicos - como al proyecto mismo de construir una teoría económica basada ya no en un modelo de equilibrio tomado de la física, sino en una representación evolutiva y organicista de la historia de los individuos y las sociedades.

Revisor de hechos: EJ [rtbs name="historia-economica"] [rtbs name="fundamentos-de-economia"]

Recursos

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Notas y Referencias

Véase También

Economía, Economía en General, Políticas Públicas, Sistemas Económicos, Fundamentos de Economía