Evolución de la Biotecnología
Evolución de la Biotecnología
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
El Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 7 de junio de 1992 (1760 Serie de Tratados de las Naciones Unidas 1947- 79; véase diversidad biológica) fue adoptado por una Conferencia de las Partes en Cartagena, Colombia, el 29 de enero de 2000 (2226 Serie de Tratados de las Naciones Unidas 1947- 208) y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Su objetivo es garantizar "un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica...": artículo 1. Véase Louka, Biodiversity and Human Rights (2002). Y véase el sitio web cbd.int en internet (en inglés). Revisor de hechos: N Perri Para más conceptos e información internacional de contexto, puede consultarse, en la plataforma digital general, sobre el derecho internacional en general, y la biotecnología.
Biotecnología (tradicional y Moderna) en el Derecho Medioambiental Global y Comparado
Biotecnología (tradicional y Moderna) en relación con Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados
Esta subsección examina parte de la literatura y las principales ideas y reflexiones asociadas con biotecnología (tradicional y moderna) en el contexto de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificadosy la biodiversidad. Asimismo, forma parte del contenido relativo a Terminología y delimitación conceptual, localizable en la presente plataforma.
Nota: Biotecnología (tradicional y Moderna) forma parte del Plan de Estudios de diversas facultades de Derecho y otras ciencias en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y otros países, en ocasiones en la especialidad de Derecho Ambiental.Tema: derecho-ambiental. Tema: biodiversidad-y-bioseguridad.
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Recursos
Véase También
Bibliografía
Cámara de Diputados, Foro Nacional sobre Procuración de Justicia Ambiental, México, Cámara de Diputados LVII Legislatura, 1998. _____, Foro sobre Biodiversidad y Ecoturismo, México, Cámara de Diputados LVII Legislatura, 1998. INEGI, Estadísticas del Medio Ambiente, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1997. Novoa Monreal, Eduardo, Nacionalización y Recuperación de Recursos Naturales ante la Ley Internacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. Pigretti, Eduardo A, Derecho de los Recursos Naturales, Buenos Aires, Argentina, la Ley, 1971.
Vogt, William, los Recursos Naturales de México (Continentales Renovables), Su Pasado, Presente y Futuro, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1965.
Urquidi, Víctor L, los Desafíos del Desarrollo Sustentable en la Región Latinoamericana, México, El Colegio de México- Programa LEAD, 2002. Valerio, Emilio, la Legislación Europea del Medio Ambiente: Su aplicación en España; España, COLEX, 1994.