Evolución de la Biotecnología

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología

El Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 7 de junio de 1992 (1760 Serie de Tratados de las Naciones Unidas 1947- 79; véase diversidad biológica) fue adoptado por una Conferencia de las Partes en Cartagena, Colombia, el 29 de enero de 2000 (2226 Serie de Tratados de las Naciones Unidas 1947- 208) y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Su objetivo es garantizar "un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica...": artículo 1. Véase Louka, Biodiversity and Human Rights (2002). Y véase el sitio web cbd.int en internet (en inglés). Revisor de hechos: N Perri Para más conceptos e información internacional de contexto, puede consultarse, en la plataforma digital general, sobre el derecho internacional en general, y la biotecnología.

Biotecnología (tradicional y Moderna) en el Derecho Medioambiental Global y Comparado

Biotecnología (tradicional y Moderna) en relación con Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados

Esta subsección examina parte de la literatura y las principales ideas y reflexiones asociadas con biotecnología (tradicional y moderna) en el contexto de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificadosy la biodiversidad. Asimismo, forma parte del contenido relativo a Terminología y delimitación conceptual, localizable en la presente plataforma.

Deja un comentario

Nota: Biotecnología (tradicional y Moderna) forma parte del Plan de Estudios de diversas facultades de Derecho y otras ciencias en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y otros países, en ocasiones en la especialidad de Derecho Ambiental.Tema: derecho-ambiental. Tema: biodiversidad-y-bioseguridad.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

Véase También

Bibliografía