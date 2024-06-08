Estructuras de Gestión de Propiedad Intelectual

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Una auditoría de propiedad intelectual debería analizar la gestión de la propiedad intelectual en un instituto de investigación desde la perspectiva de la idoneidad de las estructuras y procedimientos de gestión.

También debe considerar la gestión de la propiedad intelectual en términos del conocimiento del personal sobre las obligaciones de la propiedad intelectual.

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Finalmente, se deben examinar los mecanismos institucionales para tratar con el instituto y la propiedad intelectual de terceros.

Auditoría y Estructuras de Gestión de Propiedad Intelectual

Nota: para más información sobre la auditoría de PI, véase aquí.

Cultura de la Gestión de la Propiedad Intelectual

Una característica crítica de la gestión efectiva de la propiedad intelectual es la existencia de una cultura de investigación en la que se comunica a los investigadores el conocimiento de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el fin de determinar el alcance del conocimiento de la propiedad intelectual y de las prácticas de gestión de la propiedad intelectual en un instituto, los cuestionarios se pueden administrar al personal administrativo y de investigación.

Para complementar las actividades generales de sensibilización sobre la propiedad intelectual que se mencionaron anteriormente, sería muy útil que el personal reciba un manual de propiedad intelectual que contenga una introducción general sobre la propiedad intelectual, así como todos los documentos y procedimientos pertinentes de propiedad intelectual. Este manual de propiedad intelectual también podría estar disponible en línea y accederse desde el sitio web del instituto.

Coordinación de la Oficina de Propiedad Intelectual

A medida que la propiedad intelectual se vuelve cada vez más importante para la investigación científica, el establecimiento de una oficina u oficial de coordinación de la propiedad intelectual para un instituto se vuelve más importante. Esta oficina, que puede estar dentro del instituto de investigación o ubicada dentro de las oficinas de un subcontratista externo, sería responsable de coordinar la administración y los procedimientos de PI dentro del instituto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La oficina de propiedad intelectual también sería responsable del enlace externo de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La coordinación de los procedimientos de PI incluiría asegurar el cumplimiento de la PI por parte del personal y los visitantes; garantizar la inclusión de las disposiciones de PI en los acuerdos de terceros pertinentes; asegurar la utilización de los MTA apropiados por parte del instituto, como receptor y distribuidor de germoplasma y herramientas biológicas; mantenimiento de un depósito central de documentos IP; mantenimiento de la base de datos IP del instituto; y crear conciencia sobre las cuestiones de propiedad intelectual. Externamente, un coordinador de la propiedad intelectual podría proporcionar una dimensión de la propiedad intelectual a las negociaciones con colaboradores de investigación y actuar como enlace con los funcionarios de propiedad intelectual de otros institutos. La oficina de coordinación de PI se aseguraría de que:

El personal y los visitantes firman y se adhieren a los acuerdos de propiedad intelectual y confidencialidad.

Los permisos e indemnizaciones de derechos de autor están asegurados para diversas publicaciones.

Las copias de los MTA y otros acuerdos de propiedad intelectual se archivan de manera centralizada y se entregan a los miembros apropiados del personal.

Los registros de investigación adecuados se hacen, se mantienen y se archivan.

Se coordina el procedimiento de concesión de MTA.

Las disposiciones de PI de otros acuerdos son supervisadas.

Los asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "assessors" en derecho anglo-sajón, en inglés) legales del instituto están actualizados en materia de propiedad intelectual.

Registros de investigación

Establecer la procedencia para la investigación es fundamental para cualquier política de garantizar y explotar los derechos de propiedad intelectual que podrían generarse a partir de la investigación de una institución.

La práctica de mantener cuadernos de laboratorio con páginas numeradas consecutivamente que son firmadas al final de cada día por el científico supervisor es normal en la empresa privada, pero puede ser ajena a la cultura de investigación en un instituto público de investigación.

Sin embargo, sin este tipo de práctica de gestión, sería difícil cuestionar el primero en inventar disputa bajo la ley de patentes.

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Del mismo modo, sería difícil identificar los conocimientos tecnológicos aportados por un científico al instituto y distinguirlos de los que se han desarrollado en el instituto. Esto es importante para delinear la información confidencial respectiva de un miembro del personal y del instituto.

Acuerdos de transferencia de material (MTA)

Las directrices y los procedimientos para la aprobación de acuerdos de transferencia de material podrían dirigir de manera eficiente la gestión de la propiedad intelectual en un instituto de investigación científica. Para el germoplasma designado en virtud del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ya existe un procedimiento establecido. Algunos de los bancos de genes del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) distinguen entre el germoplasma designado y el germoplasma que ellos mismos han desarrollado, lo que, en consecuencia, se considera no designado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los centros de investigación están desarrollando MTA separados para tratar la distribución de este material. Autor: Williams

Auditoría y Propiedad Intelectual de Terceros

Patentes y know-how (véase la información relativa a secreto industrial) asociados a tecnologías biológicas

La mayoría de los institutos de investigación tendrán licencias de tecnología patentada de terceros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La base de las reclamaciones de propiedad de la mayoría de los otorgantes de licencias será la confidencialidad de los materiales biológicos o los conocimientos técnicos autorizados al instituto de investigación.

Además, las tecnologías de investigación patentadas pueden tener licencia. Las características sobresalientes de estas licencias son:

Uso permisible del material con licencia limitado a la investigación científica.

Confidencialidad del material con licencia a preservar.

toda la información relacionada con las mejoras en el material o las invenciones asociadas con el material que se debe informar al licenciante.

El progreso de la investigación se informará periódicamente.

Uso de material solo por científicos del instituto identificados.

Copias anticipadas de manuscritos de publicaciones que se entregarán al licenciante.

Las diversas obligaciones que estos acuerdos con terceros imponen enfatizan la importancia de una instalación de gestión de PI en un instituto de investigación.

Material genético

La investigación médica y agrícola utiliza cada vez más el material genético proporcionado a un instituto bajo un MTA o acuerdo de confidencialidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los términos de ese MTA pueden restringir cómo se puede usar ese material. Por ejemplo, puede estar a condición de que no se busquen derechos de propiedad intelectual en relación con ese material, o que no se utilice con fines comerciales. A veces, el MTA requerirá que el material derivado del material suministrado también se suministre bajo esas condiciones.

En cada uno de estos casos, la responsabilidad de observar esas condiciones se impondrá en el instituto; El propósito de la auditoría será identificar estas obligaciones y documentar cómo se están gestionando. En ocasiones, el material genético está disponible de manera informal por un científico de un tercero, actuando sin la autoridad de ese tercero.

En este caso, el uso no autorizado podría involucrar al instituto de investigación en responsabilidad.

En consecuencia, la auditoría debe identificar los términos de todas las accesiones de material genético de terceros.

Derechos de propiedad intelectual asociados con equipos utilizados por un instituto de investigación

Varios artículos de equipo de investigación obtenidos de proveedores comerciales pueden generar obligaciones de propiedad intelectual. Por ejemplo, el aparato Bio-Rad Biolistic PDS-1000 / He se suministra a menudo a los investigadores del IRRI, sujeto a un acuerdo para que se use "solo con fines de investigación". El termociclador Hybaid PCR Express también está sujeto a una licencia "para la práctica El proceso de PCR para la investigación interna y el desarrollo". Autor: Williams