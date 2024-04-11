Estructura Financiera de la Propiedad intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la estructura financiera de la propiedad intelectual. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Propiedad Intelectual

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad Intelectual

Véase la definición de propiedad intelectual en el diccionario.

Acceso y Estructura Financiera de la Propiedad Intelectual

A lo largo de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital se destaca la importancia de la propiedad intelectual para la innovación y el crecimiento económico. También reconoce que las pequeñas y medianas empresas (PYME) se enfrentan a dificultades particulares para acceder a la financiación, lo que puede limitar su capacidad para invertir en innovación y propiedad intelectual. También se analiza el papel de los derechos de propiedad intelectual (DPI) como instrumentos para atraer inversiones y financiación. Sostiene que los DPI pueden proporcionar un entorno seguro y predecible para los inversores, lo que puede aumentar su disposición a invertir en proyectos innovadores. Además, se menciona algunas iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la financiación de las PYME y las empresas de nueva creación. Por ejemplo, se hace referencia a una convocatoria de pruebas sobre el plan de Garantía de Financiación Empresarial (EFG), que proporciona préstamos a las PYME que no pueden obtener financiación de las fuentes tradicionales. También se menciona el Plan de Inversión en Semillas para Empresas (SEIS) y el Plan de Inversión Empresarial (EIS), que ofrecen incentivos fiscales a los inversores que apoyan a las empresas en fase inicial.

Acceso a la financiación

A pesar de la creciente importancia de los activos intangibles, las actuales normas contables de la UE y EE.UU.

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No captan satisfactoriamente su valor. Según el Centro de Activos Intelectuales, las empresas suelen estar infravaloradas hasta en un 80% porque no tienen en cuenta sus activos intangibles. Esto es especialmente problemático en el caso de la propiedad intelectual que se ha generado internamente, en lugar de comprarse o licenciarse a cambio de un canon. Si los activos intangibles no se contabilizan adecuadamente, los inversores tomarán decisiones de inversión que no serán las óptimas. Como resultado de una mala valoración de los activos intelectuales, las empresas encuentran problemas para conseguir capital riesgo. El acceso a la financiación es especialmente problemático para las PYME.

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Deberían desarrollarse directrices de buenas prácticas para reducir esta laguna en la información y el consiguiente impacto en las empresas. Existen algunas ideas e iniciativas para modificar las normas contables con el fin de tener en cuenta los activos intelectuales y, mientras tanto, se fomenta el uso voluntario por parte de las empresas de un IP informe. Un informe de PI ayudaría a centrar la atención de una empresa en su PI y ayudaría a explicar cómo la PI de una empresa se relaciona con su estrategia. Sin embargo, este tipo de informe está aún en sus inicios y no es una solución perfecta al problema.

La representación profesional representa la mayor parte de los costes

En términos de presupuesto global, las tasas de la Oficina de Patentes suelen ser insignificantes (aproximadamente 200 libras en total para conceder una patente) en comparación con los honorarios que cobran los agentes de patentes (aproximadamente 300 libras por hora, según la Federación de Pequeñas Empresas). El coste total de los honorarios profesionales de presentación de patentes oscila entre las 1.000 y las 6.000 libras, según las investigaciones de los bufetes de abogados. Estos honorarios pueden resultar inasequibles para las PYME. El problema de los honorarios por representación legal se agrava cuando se solicitan patentes en el extranjero. Las PYME (y ahora las grandes empresas) disponen de créditos fiscales para I+D, pero éstos no cubren específicamente las solicitudes de PI. Varias contribuciones han pedido que se amplíen los créditos fiscales a la I+D para ayudar a pagar a los agentes de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Revisión no recomienda la ampliación de los créditos fiscales a la I+D para pagar la adquisición de PI porque adquirir PI no es en sí mismo I+D. En algunos países existen planes de apoyo a las PYME. Por ejemplo, la Fundación para las Invenciones Finlandesas apoya y ayuda a particulares y empresarios a desarrollar y explotar propuestas de invención. Esto puede adoptar la forma de asesoramiento general o específico de la invención, evaluación del potencial de mercado y patentabilidad, financiación de la obtención de patentes y orientación sobre el desarrollo y la comercialización del producto. Se conceden subvenciones o préstamos que pueden cubrir hasta el 100% de los costes. El importe medio de la financiación proporcionada por invención es de 10.000 euros. El Gobierno de la Asamblea de Gales concede subvenciones de hasta el 50% de los costes (dentro de unos límites máximos) para cubrir los honorarios del agente de patentes y de la Oficina de Patentes.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las iniciativas españolas proporcionan préstamos blandos o sin intereses para ayudar con las solicitudes de patentes nacionales, europeas e internacionales. "Enterprise Ireland" financiará en algunos casos el procedimiento de obtención de patentes en Irlanda y en el extranjero; la ayuda financiera puede cubrir hasta el 100% de los costes del proceso de obtención de la patente. Parte de los royalties del producto revierten en "Enterprise Ireland". En general, en este artículo y otros de la presente plataforma online ofrece un análisis detallado del acceso a la financiación, y reconoce la importancia de esta cuestión para la innovación y el crecimiento económico. También se destaca algunas iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la financiación de las PYME y las empresas incipientes, que pueden ser útiles para los interesados en este tema. A continuación, se presentarán algunas preguntas clave sobre el acceso a la financiación en este tema.

Cuestiones Clave

Se presentan aquí preguntas clave relacionadas con el acceso a la financiación en el sistema de la PI:

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las PYME a la hora de acceder a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual?

¿Cómo pueden los derechos de propiedad intelectual (DPI) atraer inversiones y financiación para proyectos innovadores?

¿Qué ejemplos hay de garantía de financiación empresarial y cómo ayuda a las PYME a acceder a la financiación?

¿Existen otras iniciativas o políticas que tengan como objetivo mejorar el acceso a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual?

¿Cómo puede afectar el acceso a la financiación a las decisiones de inversión relacionadas con la propiedad intelectual?

¿Cuáles son los costes o beneficios de los derechos de propiedad intelectual para el acceso a la financiación?

¿Qué son las licencias Lambert?

¿Qué mejoras podrían introducirse en el sistema de propiedad intelectual para promover el acceso a la financiación de la innovación y la propiedad intelectual?

¿Hasta qué punto es fácil para las PYME negociar licencias para utilizar la PI de otros con fines comerciales o sin ánimo de lucro, y afecta esto a su acceso a la financiación?

¿Qué ejemplos hay de acuerdos internacionales en materia de PI?

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las PYME a la hora de acceder a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual?

Nota: En otras parte de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital se ofrece contenido acerca de los retos a los que se enfrentan las PYME a la hora de acceder a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual.

Se reconoce que las PYME se enfrentan a dificultades particulares para obtener financiación de las fuentes tradicionales. Esto puede limitar su capacidad para invertir en innovación y propiedad intelectual, lo que puede suponer un obstáculo importante para el crecimiento y la competitividad. Se sugiere que las PYME pueden carecer de las garantías o el historial exigidos por los bancos y otros prestamistas, lo que puede dificultarles el acceso a la financiación. Además, se señala que las PYME pueden enfrentarse a costes de transacción más elevados y a riesgos asociados a la propiedad intelectual, lo que puede disuadir a los inversores y a los prestamistas. En general, se reconoce la importancia de mejorar el acceso a la financiación para las PYME y las nuevas empresas, especialmente en el contexto de la innovación y la propiedad intelectual.

¿Cómo pueden los derechos de propiedad intelectual (DPI) atraer inversiones y financiación para proyectos innovadores?

Nota: En otras parte de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital se ofrece contenido acerca de cómo pueden los derechos de propiedad intelectual (DPI) atraer inversiones y financiación para proyectos innovadores. Se sostiene que los derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar un entorno seguro y predecible para los inversores, lo que puede aumentar su disposición a invertir en proyectos innovadores. Al conceder derechos exclusivos a los inventores y creadores, los DPI impiden que otros se aprovechen de la inversión y permiten al titular de los derechos explotar sus conocimientos o su creatividad en el mercado. Esto crea incentivos para innovar y puede conducir al desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías que generen valor económico. Además, los DPI pueden ayudar a señalar la calidad y el potencial de los proyectos innovadores, lo que puede reducir las asimetrías de información y aumentar la confianza de los inversores y prestamistas. En general, se sugiere que los derechos de propiedad intelectual pueden desempeñar un papel importante a la hora de atraer inversiones y financiación para proyectos innovadores, especialmente en el contexto de las PYME y las empresas de nueva creación que pueden tener dificultades para acceder a la financiación de las fuentes tradicionales.

¿Qué ejemplos hay de garantía de financiación empresarial y cómo ayuda a las PYME a acceder a la financiación?

Por ejemplo, el plan EFG es una iniciativa del gobierno británico que ofrece garantías a los prestamistas para animarles a conceder préstamos a las PYME que, de otro modo, no podrían acceder a la financiación. El plan está diseñado para ayudar a las PYME que tienen propuestas empresariales viables pero carecen de la seguridad o el historial exigidos por los prestamistas. El gobierno proporciona una garantía de hasta el 75% del valor del préstamo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo para los prestamistas y aumentar su disposición a prestar. El plan EFG está administrado por el British Business Bank y está a disposición de las PYME del Reino Unido. En el mismo país, el Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) y el Enterprise Investment Scheme (EIS) son iniciativas del gobierno británico que ofrecen incentivos fiscales a los inversores que invierten en empresas en fase inicial.

El SEIS se dirige específicamente a las empresas de nueva creación y ofrece desgravaciones fiscales de hasta el 50% en inversiones de hasta 100.000 libras esterlinas al año. El EIS está dirigido a empresas más grandes y proporciona desgravaciones fiscales de hasta el 30% sobre inversiones de hasta 1 millón de libras esterlinas al año. Ambos regímenes están diseñados para fomentar la inversión en empresas de alto riesgo y gran potencial que pueden tener dificultades para acceder a la financiación de fuentes tradicionales. Estos regímenes pueden ser especialmente beneficiosos para las PYME y las empresas de nueva creación que están desarrollando productos o servicios innovadores, ya que pueden ayudar a atraer inversiones y apoyar el crecimiento. Sin embargo, estos regímenes han sido objeto de abusos y que es necesario garantizar que se utilizan adecuadamente para apoyar la innovación y el crecimiento genuinos.

¿Qué aspectos son relevantes en cuanto al acceso a la financiación para la propiedad intelectual?

Nota: En otras parte de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital se ofrece contenido complementario acerca del acceso a la financiación para la propiedad intelectual, y también se proporciona algunos análisis y recomendaciones. Se señala que una valoración deficiente de los activos intelectuales puede acarrear problemas a la hora de obtener capital riesgo, en particular para las PYME. Se sugiere que se elaboren directrices sobre las mejores prácticas para reducir la falta de información y animar a las empresas a que utilicen un informe de PI para centrarse en su PI y explicar cómo se relaciona con su estrategia. Aunque hay expedientes gubernativos que apoyan las iniciativas para modificar las normas contables a fin de tener en cuenta los activos intelectuales, sin embargo, se reconoce que este tipo de informes está aún en sus inicios y no es una solución perfecta al problema.

¿Existen otras iniciativas o políticas que tengan como objetivo mejorar el acceso a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual?

Sí, se menciona a continuación, como ejemplo, varias otras iniciativas y políticas destinadas a mejorar el acceso a la financiación para la innovación y la propiedad intelectual:

La creación de un régimen Patent Box, que ofrece un tipo reducido del impuesto de sociedades sobre los beneficios generados por las invenciones patentadas.

La creación de un Centro para la Propiedad Intelectual y la Innovación, que proporcionaría asesoramiento y apoyo a las PYME en materia de propiedad intelectual e innovación .

El desarrollo de un modelo de licencias de PI entre empresas mediante la consulta a la industria y la evaluación del modelo de licencias Lambert.

La publicación y el mantenimiento de una base de datos web de estándares abiertos que contenga todas las patentes concedidas bajo licencia de derecho y todas las patentes caducadas.

La formación de un grupo de trabajo con representación de la Oficina de Patentes, RDA y Business Link para identificar y promover las mejores prácticas para maximizar el uso de esquemas eficaces en todo el país.

Estas iniciativas y políticas están diseñadas para fomentar la inversión en innovación y propiedad intelectual, reducir la brecha informativa y proporcionar apoyo práctico y asesoramiento a las PYME.

¿Cómo puede afectar el acceso a la financiación a las decisiones de inversión relacionadas con la propiedad intelectual?

En relación con su pregunta, el acceso a la financiación puede tener un impacto significativo en las decisiones de inversión relacionadas con la propiedad intelectual. En particular, una mala valoración de los activos intelectuales puede llevar a que los inversores tomen decisiones de inversión que no sean óptimas, lo que puede ser especialmente problemático para las PYME. Esto se debe a que los inversores pueden ser reacios a invertir en empresas que no pueden demostrar el valor de su propiedad intelectual o que no han tomado medidas para proteger su PI.

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Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, las empresas pueden tener dificultades para conseguir la financiación que necesitan para desarrollar y comercializar sus innovaciones, lo que puede ahogar la innovación y el crecimiento. Se sugiere que iniciativas como el Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) y el Enterprise Investment Scheme (EIS) pueden ayudar a resolver este problema ofreciendo incentivos fiscales a los inversores que invierten en empresas en fase inicial. Estos regímenes están diseñados para fomentar la inversión en empresas de alto riesgo y gran potencial que pueden tener dificultades para acceder a la financiación de fuentes tradicionales.

¿Cuáles son los costes o beneficios de los derechos de propiedad intelectual para el acceso a la financiación?

Una valoración deficiente de los activos intelectuales puede acarrear problemas a la hora de obtener capital riesgo, en particular para las PYME. Se sugiere que se elaboren directrices sobre las mejores prácticas para reducir las deficiencias en la presentación de informes y animar a las empresas a utilizar un informe sobre la propiedad intelectual para centrarse en su propiedad intelectual y explicar cómo se relaciona con su estrategia. Algunos informes gubernamentales, como el de Gowers, también apoya las iniciativas para modificar las normas contables con el fin de tener en cuenta los activos intelectuales.

¿Qué son las licencias Lambert?

Las licencias Lambert hacen referencia a los acuerdos modelo entre empresas y universidades recomendados por la Lambert Review of Business-University collaboration. Estos acuerdos se desarrollaron en consulta con las partes interesadas para reducir los costes de transacción y proporcionar un acuerdo contractual justo y transparente para ambas partes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes debería empezar a desarrollar este tipo de licencias a través de grupos de trabajo Gobierno-Industria.

¿Qué mejoras podrían introducirse en el sistema de propiedad intelectual para promover el acceso a la financiación de la innovación y la propiedad intelectual?

Esto, obviamente, variará de país a país. En relación con algunos países europeos, por ejemplo, hay varias mejoras que podrían introducirse en su sistema de PI para promover el acceso a la financiación de la innovación y la propiedad intelectual. Entre ellas se incluyen:

Creación de un Centro para la Propiedad Intelectual y la Innovación, que proporcionaría asesoramiento y apoyo a las PYME en materia de PI e innovación.

Desarrollar un modelo de licencias de PI de empresa a empresa mediante la consulta a la industria.

Publicar y mantener una base de datos web de estándares abiertos que contenga todas las patentes emitidas bajo licencia de derecho y todas las patentes caducadas.

Reforzar la aplicación de los derechos de PI, ya sea mediante la represión de la piratería o del comercio de productos falsificados.

Reducir los costes de registro y litigación de los derechos de PI para las empresas grandes y pequeñas.

Mejorar el equilibrio y la flexibilidad de los derechos de PI para permitir que los particulares, las empresas y las instituciones utilicen los contenidos de forma coherente con la era digital.

Crear un régimen de Patent Box, que proporcione un tipo reducido del impuesto de sociedades sobre los beneficios generados por las invenciones patentadas.

Formar un grupo de trabajo con representación de otros organismos nacionales para identificar y promover las mejores prácticas para maximizar el uso de esquemas eficaces en todo el país.

Estas mejoras están diseñadas para fomentar la inversión en innovación y propiedad intelectual, reducir el déficit de información y proporcionar apoyo práctico y asesoramiento a las PYME.

¿Hasta qué punto es fácil para las PYME negociar licencias para utilizar la propiedad intelectual de otros con fines comerciales o no lucrativos, y afecta esto a su acceso a la financiación?

La negociación de licencias para utilizar la PI de otros puede ser un proceso complejo y costoso, especialmente para las PYME. Esto puede afectar a su acceso a la financiación, ya que los inversores pueden mostrarse reacios a invertir en empresas que no pueden demostrar el valor de su propiedad intelectual o que no han tomado medidas para proteger su PI. Algunos informes, como el de Gowers, sugieren que iniciativas como el Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) y el Enterprise Investment Scheme (EIS) pueden ayudar a resolver este problema ofreciendo incentivos fiscales a los inversores que inviertan en empresas en fase inicial.

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Estos regímenes están diseñados para fomentar la inversión en empresas de alto riesgo y gran potencial que pueden tener dificultades para acceder a la financiación de fuentes tradicionales. También señalan que la Oficina de Patentes ha puesto en marcha iniciativas de concienciación sobre la PI para las empresas y proporciona información al Registro de Sociedades, que se transmite a las nuevas empresas cuando se registran. Aunque los usuarios han encontrado beneficiosa esta información, se puede hacer más para proporcionar asesoramiento público sobre PI en el Reino Unido. En general, se sugiere que la mejora del acceso de las PYME a la financiación requiere una serie de medidas, como una mayor concienciación sobre la PI, más apoyo y asesoramiento práctico e incentivos fiscales para los inversores.

¿Qué ejemplos hay de acuerdos internacionales en materia de PI?

Aunque existen leyes nacionales, hay un gran número de acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) para la protección de las obras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los más importantes de todos ellos son el Convenio de Berna de 1886 y la Convención Universal del Copyright de 1952. Otros convenios importantes son los de París y Ginebra. Para más información sobre propiedad intelectual en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Intellectual property (propiedad intelectual).

Características de Propiedad intelectual

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Propiedad Intelectual

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de propiedad intelectual, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.Tema: derecho-civil. Tema: derechos-reales. Tema: derechos-de-la-propiedad.

Propiedad Intelectual en Economía

Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También

Bibliografía