Estrategias de Propiedad Intelectual

Resumen

Esta entrada ofrece una descripción general de los objetivos de una estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) y analiza los problemas de gestión involucrados en la implementación de dicha estrategia. Otros capítulos de este Manual proporcionan información más detallada sobre la gestión de la propiedad intelectual; El propósito de este capítulo es proporcionar un marco integrado para otorgar a los derechos de PI la consideración equilibrada que merecen.

Introducción

La estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) puede significar muchas cosas. Para entender la relevancia y las implicaciones del término, primero debemos analizar qué se entiende por los términos propiedad intelectual y estrategia., cómo funcionan en combinación, y las implicaciones de una estrategia de PI para las organizaciones. Para algunas personas, significa las tácticas utilizadas para administrar un programa de derechos de propiedad intelectual, con atención detallada a las estrategias de concesión de licencias, archivo y litigios. Para otros, el término se refiere a una estrategia comercial general que utiliza los derechos de propiedad intelectual para administrar la tecnología. Otros pueden asumir que una estrategia de PI es solo una preocupación para grandes corporaciones con fines de lucro e irrelevante para organizaciones más pequeñas o sin fines de lucro.

Sin embargo, una estrategia de PI y el uso informado de los derechos de PI son importantes para las organizaciones de todos los tamaños. Autor: Williams

Definición

Los estrategas de propiedad intelectual son un nuevo tipo de asesor de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Combinamos la visión para los negocios con el conocimiento de la propiedad intelectual para proporcionar asesoramiento centrado en el negocio. Un estratega de la propiedad intelectual no le aconseja que gaste su dinero en obtener la propiedad intelectual porque puede hacerlo, sino porque necesita hacerlo. Es decir, un invento puede tener derecho legal a una patente, pero si esa patente no protege un producto o tecnología que su empresa está vendiendo actualmente o planea vender en el futuro, obtener una patente es un desperdicio de los valiosos recursos de su compañía. Para asegurarse de no gastar dinero en derechos de propiedad intelectual que no se alinean con sus objetivos, un estratega de propiedad intelectual trabaja con usted para garantizar que solo obtenga una propiedad intelectual que respalde y maximice su valor comercial.

En otras palabras, una estratega de propiedad intelectual lo escucha primero para determinar cuáles son sus objetivos comerciales y cómo desea alcanzarlos, y solo entonces el estratega de propiedad intelectual le sugerirá que continúe con la obtención de la protección de propiedad intelectual adecuada para su costo. Ese pasaje, y en particular la última oración, sugiere que la estrategia de propiedad intelectual significa obtener la protección legal óptima de un activo intelectual para lograr un objetivo comercial. Para los fines de esta definición, un "activo intelectual" significa una marca, diseño, tecnología u obra de arte o literatura. Se subraya que lo óptimo significa mejor: no es el más extenso y ciertamente el más caro, sino la protección legal más apropiada para un nombre o logotipo comercial, un nuevo diseño de producto, un nuevo invento, una película, pintura o presentación en vivo.

En este contexto, se debe enfatizar que muchos activos pueden estar protegidos de más de una manera. Un inventor puede patentar su invención, pero igualmente puede mantenerlo en secreto y confiar en la ley de confianza para evitar el uso o la divulgación no autorizados. El secreto comercial puede durar mucho más tiempo y ser mucho más efectivo que una patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La receta de Coca Cola se ha mantenido en secreto durante más de un siglo y la de Chartreuse es considerablemente más larga.

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De manera similar, un comerciante puede solicitar el registro de una marca comercial o puede confiar en la ley de aprobación.

La elección de la protección legal dependerá de varios factores, como la naturaleza del activo, la forma en que se explotará, los países en los que se venderá, la vida útil de la ventaja competitiva, etc.. Patentar en todos los principales mercados del mundo puede ser la protección legal óptima para un producto farmacéutico que ha tardado años y cuesta millones en desarrollarlo. El diseño comunitario no registrado puede ser suficiente para un artículo de moda o una novedad que será demandada por una temporada o incluso menos.

Relación con un plan de negocios

Una estrategia de propiedad intelectual bien construida debería complementar y amplificar un plan de negocios de la misma manera que se supone que debe hacer un plan de marketing y un presupuesto. A veces puede ser conveniente adjuntar la estrategia de propiedad intelectual al plan de negocios junto con esos otros documentos. El lapso de tiempo de la estrategia de PI debe ser coherente con el plan de negocios, los gastos no deben exceder cualquier provisión que se haya hecho para la PI en el presupuesto, las patentes deben relacionarse con los planes de investigación y desarrollo de la compañía y las marcas comerciales con sus planes de distribución.

y marketing.

Auditoría de propiedad intelectual

Para poder planificar de manera efectiva, una empresa debe tener un conocimiento preciso de sus activos intelectuales y sus responsabilidades intelectuales reales y potenciales en cada uno de los países en los que opera y, si son diferentes, en los que operan sus competidores. Esto requerirá auditorías periódicas de propiedad intelectual.

¿Quién debe idear la estrategia?

Debido a que una estrategia de PI debe complementar y ampliar un plan de negocios, debe ser elaborada por el propietario de la empresa o la alta gerencia en colaboración con los asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "assessors" en derecho anglo-sajón, en inglés) profesionales de la compañía. Por lo general, estos incluirán los abogados de la compañía y los abogados de patentes o marcas, pero no deben limitarse a ellos. También habrá roles importantes para los asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "assessors" en derecho anglo-sajón, en inglés) financieros, de marketing y técnicos de la empresa. Siempre que sea posible, el equipo debe incluir un estratega de propiedad intelectual, idealmente alguien que sea independiente de los abogados y otros proveedores de servicios legales y, por lo tanto, pueda asesorarlo de manera objetiva. Autor: Williams

Estrategias

Se necesita una taxonomía simple de la estrategia de PI para dividir el campo, al igual que el campo más amplio de la gestión estratégica se divide en recursos internos y externos. Por un lado, hay actividades externas a la organización que involucran la interacción con otras partes.

Por otro lado, hay actividades internas relacionadas con la administración dentro de la organización.

La palabra estrategia tiende a invocar imágenes de acción competitiva, pero la perspectiva interna de la estrategia de PI no debe descuidarse a favor de lo externo, ya que ambas están directamente relacionadas con el valor y la asignación de recursos. Que se elaborará una distinción adicional es que entre IP estrategia e IP de gestión.

Esto podría compararse con la diferencia entre estrategia y táctica; La diferencia está entre los principios generales y los objetivos que rigen los cursos de acción (estrategia) y la implementación real de esos cursos de acción (gestión).

Estrategia de propiedad intelectual externa

Los componentes clave de una estrategia de propiedad intelectual externa son los problemas de explotación y lo que podría denominarse litigios, licencias y aprendizaje.

En cierto sentido, los litigios y las licencias son opuestos, ya que uno niega y el otro permite lo que de lo contrario sería una infracción de los derechos de propiedad intelectual. El hecho de que ambas sean opciones dentro del rango de estrategias de un titular de derechos de propiedad intelectual ilustra el poder de control proporcionado por una estrategia de propiedad intelectual. El titular de un derecho de propiedad intelectual tiene el poder de detener, permitir o incluso fomentar el uso de ese derecho, dependiendo de la fuerza de los derechos de propiedad intelectual en cuestión. Con respecto al litigio, quizás la principal distinción que se debe hacer es entre las tácticas de litigio, por ejemplo, decidir en qué país litigar contra múltiples infractores o decidir qué argumentos utilizar.

En contraste, la estrategia de litigio implica, por ejemplo, decidir si resistir u otorgar licencias a los infractores, para que el litigio pueda resolverse antes de que llegue a los tribunales. Especialmente cuando se infringen los derechos de propiedad intelectual en el extranjero, se puede convencer a los titulares de derechos de propiedad intelectual para que resuelvan la infracción mediante la concesión de licencias para convertir a los infractores locales en licenciados.

Sin embargo, esto puede no ser siempre el mejor curso de acción; Ciertamente, los mejores licenciatarios no siempre se encuentran entre ex infractores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los infractores pueden haber infringido deliberadamente con el objetivo de adquirir licencias en condiciones ventajosas.

En efecto, Un enfoque en la estrategia de litigio puede alentar al titular de los derechos de propiedad intelectual a tomar malas decisiones sobre a quién otorgar una licencia.

Además, si bien las opciones de un titular de una patente pueden ser más limitadas cuando se opera en el extranjero, los infractores no deben decidir una estrategia de litigio, sino el titular de los derechos de propiedad intelectual. Siempre que sea posible, cualquier decisión sobre el otorgamiento de licencias debe estar motivada por consideraciones de otorgamiento de licencias, más que por un deseo de evitar un litigio. Para las instituciones y organizaciones cuyo objetivo principal es maximizar el uso de sus innovaciones, los litigios deben ser secundarios, muy por detrás de la explotación y la concesión de licencias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier decisión sobre la licencia debe ser impulsada por consideraciones de licencia en lugar de un deseo de evitar un litigio. Para las instituciones y organizaciones cuyo objetivo principal es maximizar el uso de sus innovaciones, los litigios deben ser secundarios, muy por detrás de la explotación y la concesión de licencias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier decisión sobre la licencia debe ser impulsada por consideraciones de licencia en lugar de un deseo de evitar un litigio. Para las instituciones y organizaciones cuyo objetivo principal es maximizar el uso de sus innovaciones, los litigios deben ser secundarios, muy por detrás de la explotación y la concesión de licencias. Cuando se busca explotar la propiedad intelectual, una organización tiene al menos tres opciones principales. Primero, puede vender la tecnología directamente y salir del campo (excepto quizás para proporcionar asesoramiento técnico durante un período de transición). O podría optar por explotar la tecnología de manera interna, utilizando sus recursos para desarrollar y comercializar productos y servicios.

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Finalmente, una organización podría optar por licenciar la tecnología. En todos los casos, las implicaciones de cada enfoque deben ser consideradas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La organización tiene como objetivo hacer el mayor uso de los recursos bajo su control.

En el caso de los activos intelectuales, como una tecnología patentada, una pregunta clave debe ser qué recursos se requieren para explotar con éxito la tecnología. Teece ha sugerido que las empresas necesitan más que derechos de propiedad intelectual: el éxito en un mercado competitivo requiere derechos de propiedad intelectual más sólidos y acceso a "activos complementarios". Para la mayoría de las tecnologías, pasar del laboratorio al mercado o al paciente, receptor u otro beneficiario de la tecnología requiere mucho más que solo inventar y anunciar la tecnología. El desarrollo de procesos, pruebas, ensayos, aprobación, ingeniería de producción, instalaciones de producción, cadenas de distribución y habilidades de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) son solo algunos de los recursos necesarios para explotar una tecnología.

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No todas las organizaciones tienen los recursos necesarios.

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Incluso aquellos que tienen los recursos solo pueden poseerlos en mercados limitados, poniendo la explotación internacional fuera de su alcance. Entonces, si asumimos que una nueva tecnología está bien protegida utilizando los derechos de propiedad intelectual, entonces la pregunta sigue siendo si la organización tiene los activos complementarios necesarios para explotar la tecnología. De hecho, si una nueva invención proporciona ventajas sustanciales sobre las tecnologías existentes, se puede suponer que la invención será un éxito tecnológico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que no se puede saber es si la organización que lo inventó tendrá más éxito que sus competidores para hacer que la invención esté ampliamente disponible. Es muy poco probable que las organizaciones con recursos limitados, al menos para las empresas multinacionales más grandes, puedan explotar nuevos productos o servicios rápidamente. Esto significa que los activos de la organización deberán ser utilizados o comercializados para adquirir los recursos necesarios. Especialmente para las organizaciones más pequeñas con personal, finanzas y activos físicos limitados, el único recurso que probablemente sea lo suficientemente escalable para expandirse para satisfacer los recursos necesarios para la explotación en el extranjero será la propiedad intelectual asociada con la invención. Los retornos de la tecnología de licencias externas son inevitablemente menores que los ingresos potenciales derivados de la explotación interna de esos activos.

Pero las licencias pueden hacer posible el acceso a mercados y campos técnicos.

Otros Elementos

Por lo tanto, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de dicha licencia puede valer la pena, ya que la cantidad de valor agregado probablemente será sustancial, en relación con los costos.

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Incluso para una organización sin fines de lucro, cualquier forma de contrato que efectivamente intercambie los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) por oportunidades para explotar es casi inevitable. Sin embargo, existen dos preocupaciones potenciales con los acuerdos de licencia. El otorgamiento de licencias es solo una opción en un continuo de posibles interacciones entre las organizaciones, que van desde la venta, la compra hasta la obtención de licencias y las empresas conjuntas y alianzas hasta la adquisición total y la fusión de las organizaciones. Estas opciones deben considerarse como alternativas a la concesión de licencias si la explotación interna o la venta total de la tecnología es imposible. Para una organización con recursos limitados, la licencia puede ser la opción más fácil, pero no necesariamente la más eficiente para maximizar el control y los retornos disponibles para la organización innovadora. La venta directa implica la pérdida de control y, lo que es más importante, puede arreglar las devoluciones disponibles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como alternativa a una venta directa, puede ser preferible algún tipo de licencia exclusiva, ya que los contratos pueden redactarse para incluir opciones que permitan al innovador beneficiarse de aumentos inesperados en los ingresos y nuevas oportunidades para explotar la invención.

Este enfoque aplica esencialmente el concepto de opciones reales para ayudar a la organización a limitar su riesgo a la baja, al tiempo que permite que la organización aproveche cualquier ventaja inesperada al alza. Otra forma de lograr este efecto de opción real es licenciar la tecnología a una empresa spinout formada por la organización para desarrollar la tecnología de manera independiente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La formación de una escisión, sin embargo, requiere obtener financiamiento adicional de otras fuentes, con la organización original recuperando su inversión de la eventual revalorización del capital de sus acciones en la compañía.

Pero las demandas de aquellos involucrados en la escisión son posiblemente mayores que aquellos involucrados con la explotación, ya sea a través de licencias o ventas. Eso es cierto porque todos los intereses de los inversionistas, la industria y aquellos en la organización deben reconciliarse.

Sin embargo, tal estrategia de escisión puede proporcionar mayores rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) a la organización y, debido a que podría generarse una inversión externa, la estrategia puede permitir la explotación en una escala que hubiera sido imposible, ya sea mediante la concesión de licencias o la venta de la tecnología a compañías existentes.

Aspectos

Las escisiones pueden ser utilizadas por cualquier organización, incluidas las organizaciones del sector público como las universidades.

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De hecho, hay muchos ejemplos de su uso por las oficinas de transferencia de tecnología (TTO). El objetivo de todas las licencias o ventas de activos intelectuales es que la organización obtenga el máximo beneficio de la innovación para que pueda lograr sus objetivos. Esto significa buscar el máximo beneficio no solo para oportunidades inmediatas sino también para oportunidades futuras, como la expansión en el extranjero.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La estrategia de propiedad intelectual no puede ser miope, en términos de mercados o tiempo.

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Del mismo modo que un abogado de patentes en la redacción de reclamos los enmarcará tan ampliamente como lo permita la técnica anterior, permitiendo que se obtenga el alcance completo de la protección de patentes y no se restrinja innecesariamente a medida que se desarrollen nuevos usos de la invención, significa que una TTO debe establecer contratos y acuerdos de licencia para Aprovecha todas las posibilidades.

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De hecho, tales prácticas deberían ser una parte normal de la gestión estratégica responsable de los activos intelectuales de una organización. Un aspecto final de la concesión de licencias, igualmente importante para las organizaciones sin fines de lucro, es el tema del aprendizaje o la difusión de la tecnología.

En un mercado competitivo, la concesión de licencias por parte de un líder tecnológico dará acceso, no solo a la tecnología licenciada, sino a oportunidades de aprendizaje.25 Cuando el objetivo es difundir la tecnología lo más ampliamente posible, tal acceso dual puede ser una ventaja positiva.

Por otro lado, cuando el objetivo es mantener una ventaja competitiva sobre aquellos que pueden aprender mediante la concesión de licencias, puede resultar una desventaja considerable que no se ve compensada por los ingresos que genera la concesión de licencias.

Más Información

Los otorgantes de licencias de activos intelectuales pueden necesitar equilibrar los efectos del aprendizaje con los ingresos potenciales de la concesión de licencias. Finalmente, un aspecto a veces descuidado de las licencias se refiere a las externalidades de red donde el valor de una tecnología para los usuarios aumenta cuanto más usuarios atraen.

En tales casos, incluso en una situación competitiva, puede ser preferible que una organización obtenga una licencia o haga que la tecnología esté disponible, incluso a bajo costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) o por debajo, ya que esto generará una gran base de usuarios y fomentará una mayor adopción de la tecnología. (Por supuesto, una organización debe estar al tanto de cualquier restricción a la ley de competencia que pueda ser relevante).

En tales casos, la renuencia a otorgar licencias de salida a la tecnología puede llevar a una desventaja competitiva, aunque se cree que la innovación es Siendo protegidos y explotados. Una vez más, La lección aquí es que el control que otorgan los derechos de PI es más importante que la mera capacidad de prevenir la explotación por parte de otros; una actitud demasiado restrictiva hacia los derechos de propiedad intelectual puede actuar en desventaja de una organización.

Estrategia interna de PI

La estrategia de PI implica no solo problemas externos, sino también una variedad de problemas internos relacionados con los recursos dentro de una organización.

Algunos de estos temas que son particularmente relevantes para la estrategia de PI son: valoración, información, coordinación y educación, incluida la gestión de los investigadores en sus roles como creadores y conservadores de la propiedad intelectual dentro de una organización.

Valoración

La valoración de la propiedad intelectual refleja la naturaleza del sistema de PI en general. A pesar de los mejores esfuerzos de los economistas, a menudo se puede argumentar cuán valioso es el sistema de propiedad intelectual para cualquier clase general de innovaciones.

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Del mismo modo, a pesar de los mejores esfuerzos de los gerentes y contadores, a menudo no se sabe exactamente cuán valioso es un derecho de propiedad intelectual en particular, a pesar del hecho de que decidir obtener o preservar el derecho implica un valor específico.26 Si las organizaciones van a hacer un gasto para obtener y proteger la propiedad intelectual, especialmente la propiedad intelectual que requiere un procedimiento de solicitud complejo, como las solicitudes de patentes en el extranjero, entonces los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) considerables deben justificarse. Es bastante fácil justificar los honorarios legales establecidos desde hace tiempo para preservar un flujo de ingresos establecido, por ejemplo, de la concesión de licencias de una propiedad intelectual exitosa.

Sin embargo, mucho más a menudo se requerirá que los administradores de propiedad intelectual tomen decisiones sobre incurrir en costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de propiedad intelectual de valor desconocido. Tal toma de decisiones en las primeras etapas de la vida de una patente, por ejemplo, es inevitablemente problemática porque las decisiones requieren especulación sobre las perspectivas futuras de la invención.

Después de todo, tales predicciones sobre el futuro pueden ciertamente ser erróneas. En respuesta, se pueden tomar dos enfoques potenciales. El primero es simplemente adoptar una visión de la gestión de la cartera de la innovación y suponer que, aunque se desperdicien muchos gastos en I + D y protección de la propiedad intelectual, habrá suficientes éxitos para más que pagar por los fracasos. Si bien este enfoque es adoptado a menudo por compañías más grandes que pueden permitírselo, este enfoque no es fácil de sostener cuando las presiones financieras aumentan y las organizaciones buscan costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) a corto plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para reducir.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La consecuencia de tales presiones financieras es que las compañías que operan cerca de los márgenes de rentabilidad pueden encontrar que su cobertura de derechos de PI es irregular, lo que refleja las fluctuaciones en su posición financiera.

En casos desafortunados, las dificultades financieras coinciden con la creación de una innovación valiosa, El segundo enfoque es adoptar un análisis caso por caso de cada desarrollo, teniendo en cuenta toda la información disponible sobre las perspectivas futuras de la innovación.

La característica clave de dicho análisis es el hecho de que la ausencia de ingresos actuales al principio de la vida de un invento no debería contar tanto como su ausencia más adelante en la vida del invento. Por supuesto, es fácil valorar un flujo de ingresos estable una vez que un invento ha tenido éxito.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La esencia de la valoración de la innovación en una etapa temprana es tener en cuenta que dichos derechos de propiedad intelectual representan opciones reales sobre los ingresos adicionales futuros que podrían derivarse de los derechos de propiedad intelectual que protegen la invención.27 Pero el cálculo de los valores de patentes, teniendo en cuenta tales opciones reales, no es sencillo.

En la práctica, los abogados de patentes y los administradores de propiedad intelectual realizan valoraciones implícitas de este tipo cuando justifican preservar un derecho de propiedad intelectual que actualmente es improductivo, siempre que prevean alguna posibilidad de que produzca un flujo de ingresos en el futuro. En términos de evaluar cursos de acción alternativos, alguna forma de valoración es esencial para evaluar los resultados potenciales contra los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) potenciales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La estrategia está así íntimamente ligada a la valoración.

Sin embargo, más allá de estas evaluaciones, existe el problema más general de los valores que impulsan los objetivos de la organización.

Pueden existir problemas donde los valores de la organización determinan decisiones que no se basan únicamente en un análisis financiero.

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Dicho esto, incluso cuando estos objetivos estratégicos plurales y valores no financieros están involucrados, el análisis financiero podría ser una base perfectamente válida para tomar muchas decisiones relacionadas con la propiedad intelectual. La valoración es un elemento crítico e inevitable de la gestión y la estrategia de PI.

Sin embargo, esto no hace que la valoración sea más fácil de realizar de manera confiable al tomar decisiones estratégicas importantes.

Información

Una de las funciones de los derechos de propiedad intelectual es difundir información.

El sistema de patentes, por ejemplo, promueve el beneficio público al obligar a los inventores a revelar sus invenciones al mundo a cambio de la concesión de derechos de patente. Por supuesto, la publicación de dicha información tiene sus inconvenientes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La publicación proporciona una fuente de información de gran utilidad para la organización y también de uso para los competidores. Además de las publicaciones, los investigadores deben realizar búsquedas de patentes junto con búsquedas de literatura. Aunque las publicaciones académicas pueden emitirse antes que las solicitudes de patentes relacionadas, a menudo la solicitud de patente es la única, o la primera, publicación disponible relacionada con una tecnología competidora.

Varios

Además de establecer lo que ya existe en el estado de la técnica, la búsqueda de patentes puede dar una muy buena visión de la trayectoria tecnológica de las organizaciones y, por lo tanto, tiene una importancia estratégica para tratar con competidores o al negociar licencias u otros acuerdos.

Otros Elementos

Por lo tanto, la información sobre patentes y otra información relacionada con la propiedad intelectual desempeña, no solo un papel técnico, sino también estratégico. La estrategia casi siempre se formula con confianza en la información imperfecta.

En consecuencia, cualquier acceso a la información que pueda informar decisiones es un recurso valioso.

Coordinación

Aquellos involucrados en el manejo de la propiedad intelectual necesitan coordinación, y dicha coordinación es esencial para el proceso estratégico de "asignación de recursos" identificado en la definición de estrategia de Chandler. El problema frecuente en la gestión estratégica de la propiedad intelectual es que el rango de personas, habilidades y calificaciones requeridas es tal que ninguna persona o grupo de personas puede realizar fácilmente, de manera integrada, todas las tareas requeridas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La gama de habilidades necesarias incluirá las de especialistas legales, como abogados de patentes con experiencia en la redacción y el procesamiento de solicitudes de patentes y marcas registradas; abogados especializados en propiedad intelectual que pueden ayudar con litigios o contratos de licencia; y R & D gerentes que pueden proporcionar incentivos adecuados y motivación para mantener al personal involucrado en la obtención y protección de los derechos de propiedad intelectual. Otro personal, como los gerentes de licencias, que pueden no estar calificados legal o técnicamente pero tienen una experiencia comercial importante, también tienen un papel importante en la administración de la propiedad intelectual. Finalmente, se necesitan gerentes de alto nivel para guiar y supervisar la administración estratégica general de la propiedad intelectual de la organización.

La persona responsable en última instancia de la propiedad intelectual en una empresa puede provenir de un fondo legal, comercial o técnico.

Sin embargo, dado que sería inusual que cualquiera de estos gerentes tenga todas las habilidades necesarias para administrar la propiedad intelectual, una característica esencial de una buena gestión de los derechos de propiedad intelectual es la buena comunicación y coordinación entre quienes, como grupo, poseen las habilidades necesarias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La comunicación y la coordinación son conceptos clave que se deben tener en cuenta al reunir al personal para proporcionar las habilidades para la organización.

Estos conceptos son especialmente importantes al tomar decisiones sobre dónde ubicar al personal o encontrar especialistas externos. Por ejemplo, ubicar a los abogados de patentes cerca de los científicos de investigación y desarrollo con los que los abogados deben interactuar facilitará el proceso de patente y la transferencia de tecnología.

Pormenores

Por el contrario, aislar a un departamento especializado en propiedad intelectual de la gestión estratégica de la organización no ayudará a integrar la gestión de la propiedad intelectual en el pensamiento estratégico de la organización en su conjunto. Es posible que se deban alcanzar compromisos para conciliar las demandas conflictivas del laboratorio de investigación y desarrollo, el departamento legal de propiedad intelectual y la sede de la organización.

Sin embargo, el objetivo debe ser permitir que la I + D, la ley de PI, la ley general y la estrategia general trabajen juntas de manera eficiente.

Educación

Finalmente, debe haber un nivel mínimo de capacitación en concientización sobre la propiedad intelectual para todo el personal, especialmente la mayoría que no son especialistas en propiedad intelectual.

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Dicha capacitación es necesaria para evitar que los empleados pongan en peligro la propiedad intelectual valiosa porque no saben, por ejemplo, que la publicación antes de presentar una solicitud de patente invalida la solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La capacitación en PI también puede servir para mejorar la comunicación entre investigadores y especialistas en PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sesiones de capacitación pueden proporcionar un foro para dar a conocer la política de la organización sobre incentivos ofrecidos a los empleados para respaldar el proceso de obtención y conservación de los derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los resultados preliminares de la investigación en el Reino Unido y de la experiencia común de quienes trabajan como abogados internos de patentes muestran que, si bien la mayoría de los gerentes han oído hablar de patentes, solo tienen un conocimiento limitado de información más detallada.Por lo tanto, el objetivo de la actividad de concientización sobre la propiedad intelectual de una organización debe ser disipar dicha ignorancia sin tratar de convertir a todos los empleados en abogados de patentes, garantizando así que los empleados estén razonablemente equipados para preservar los intereses de propiedad intelectual de la organización. Autor: Williams

Mejorando la Estrategia

Las estrategias de PI inevitablemente difieren con el tamaño y el tipo de organización.

Como hemos visto, los elementos clave de una estrategia de PI involucran factores externos e internos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los factores externos incluyen cuestiones de licencias y litigios; Los factores internos incluyen temas de valoración, información, coordinación y educación.

Todos estos aspectos de la estrategia de PI deben referirse a todos los tipos de instituciones, hasta cierto punto, aunque el énfasis variará.

Más Información

Las instituciones públicas pueden tender a concentrarse más en las licencias, la información y la educación.

Spinouts y las pequeñas empresas estarán más preocupadas por los problemas externos de licencias y litigios y, en consecuencia, la valoración.

Las grandes empresas se preocuparán por igual de todas las cuestiones, y es posible que las empresas estén más conscientes de los problemas de propiedad intelectual debido a sus departamentos de propiedad intelectual internos. ... Para las instituciones del sector público y los laboratorios de investigación, las acciones básicas para mejorar la estrategia de PI podrían incluir: Promover el conocimiento de la propiedad intelectual desde la perspectiva del innovador, incluido su valor para la institución. promover el uso de la información contenida en las bases de datos de patentes y otras bases de datos de propiedad intelectual para informar nuevas innovaciones Proporcionar fuentes de asesoramiento y asistencia con la propiedad intelectual y la explotación de la innovación, especialmente en los mercados extranjeros. Dar un gerente dentro de la organización responsabilidad específica para la gestión de la propiedad intelectual combinando el rol de administrador de IP con el de gerente de TTO para controlar la explotación de la tecnología producida por la organización y brindar asesoramiento sobre contratos de investigación con organizaciones externas (este enfoque funcionará en una organización relacionada con la I + D) tomar medidas para facilitar una buena comunicación entre los generadores de IP y los administradores de IP, así como entre los administradores de IP y los que controlan la organización en general Spinouts y otras pequeñas y medianas empresas podrían emprender estas acciones: promover el conocimiento de los conceptos básicos del derecho de propiedad intelectual y la explotación de la propiedad intelectual entre el personal para que todos sepan qué errores cruciales deben evitarse alentar a las organizaciones a gastar dinero para preservar y explotar la propiedad intelectual comercialmente valiosa, donde hacerlo es obviamente económicamente justificable alentar a las empresas a utilizar fuentes de información sobre propiedad intelectual, como las bases de datos de patentes y marcas registradas, para complementar las búsquedas bibliográficas e informar a las empresas sobre las actividades de los competidores tanto en el país como en el extranjero permitir a las empresas gestionar y ofrecer incentivos a aquellos inventores que son la fuente de la propiedad intelectual de una empresa y que pueden ser la fuente de la futura propiedad intelectual estar preparado para formar alianzas y acuerdos de licencias para complementar los recursos de la empresa y explotar los mercados antes de lo que sería el caso, especialmente en las primeras etapas de la vida de la empresa, durante el cual los recursos del período son escasos (tales licencias no deben ser tan tardías que Los competidores han invertido inversiones en el desarrollo de su propia tecnología competitiva, ni tan temprano que el valor de la tecnología de la empresa no se apreciaría o valoraría completamente. estar preparado para la explotación de una sucesión de innovaciones (la capacidad de la compañía para explotar completamente sus invenciones debería aumentar gradualmente con el tiempo a medida que se reinvierten los beneficios de la explotación de invenciones iniciales). Entre las instituciones del sector público y los científicos de los laboratorios de investigación, las actividades para mejorar la estrategia de PI podrían incluir: Asegurar que los cuadernos de laboratorio se guarden adecuadamente y que cualquier publicación esté precedida por una evaluación de patentabilidad y potencial comercial. Asegurar que todo el personal de investigación esté al tanto de los conceptos básicos de la ley de propiedad intelectual, especialmente que la tecnología de publicación antes de presentar una solicitud puede impedir la protección de patentes Asegurar que todo el personal de investigación esté familiarizado con el personal relacionado con la propiedad intelectual en la organización o, si es necesario, con la OTT externa o los abogados de patentes que puedan brindar asesoramiento de expertos a corto plazo. asegurarse de que todos los científicos que entren en acuerdos de colaboración con otras instituciones tengan dichos acuerdos examinados por expertos en propiedad intelectual antes de firmarlos Finalmente, las empresas más grandes deberán tener en cuenta los siguientes puntos: Aunque una gran empresa puede tener acceso a todos los recursos necesarios para una explotación exitosa de la propiedad intelectual, estos pueden quedar inútiles por una comunicación inadecuada entre las distintas personas involucradas. Se deben tomar medidas para facilitar una buena comunicación entre los generadores de IP y los administradores de IP, así como entre los administradores de IP y los que controlan la organización en general. La propiedad intelectual debe considerarse tanto una fuente de tecnología para explotar como un medio para explotar la tecnología: una actitud “No inventada aquí” hacia la tecnología de origen externo puede ser miope. 7.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Conclusión La estrategia de PI abarca una gama de problemas mucho mayor que la que se puede tratar aquí.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los problemas estratégicos relacionados con la propiedad intelectual, en particular, la interacción entre la fuerza de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a activos complementarios, así como la naturaleza especializada de las habilidades necesarias para su gestión, son específicos de la gestión de la propiedad intelectual.

Sin embargo, la estrategia de PI puede caber dentro de una serie de marcos teóricos de gestión estratégica convencionales, en particular la visión de la empresa basada en los recursos, considerando sus activos intangibles como un recurso de la organización, y también las consideraciones teóricas de la distribución de valor agregado.. Al igual que con cualquier otro recurso, los activos intelectuales se deben utilizar para obtener los mejores beneficios para lograr los objetivos de la organización. Los sistemas de propiedad intelectual siempre son controvertidos, porque parecen ser casos de medios que justifican fines: utilizan algo generalmente considerado indeseable (monopolio, aunque sea temporal) para lograr algo deseable (progreso técnico o comercial).

Aviso

No obstante, los sistemas de derechos de PI ahora están institucionalmente integrados en muchas sociedades hasta tal punto que abolirlos o incluso debilitarlos sería extremadamente difícil sin la cooperación internacional coordinada. Tal cooperación es muy poco probable que ocurra.

Otros Elementos

Por lo tanto, independientemente de las opiniones que se tengan del sistema, las organizaciones no tienen opción, por ahora, sino de trabajar lo mejor que puedan dentro de él. El siguiente es un principio esencial para cualquier organización, incluidas las organizaciones sin fines de lucro: que si los innovadores no utilizan los derechos de PI a su disposición para tratar de influir o controlar la explotación de sus propios inventos, otros lo harán por ellos.. Si esto sucede, los inventos de la organización pueden ser explotados de manera que no se ajusten o contribuyan a los objetivos de la organización. Autor: Williams

Véase También

reclamaciones comercialización derechos de autor infracción propiedad intelectual (PI) invención licencia concesionario licenciante patente (US) técnica anterior