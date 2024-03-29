Estrategia de Patente según Modelo de Negocios

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Las compañías de productos deben modificar la estrategia de patentes al adoptar la innovación como modelo de negocio Ciertamente, generar un alto volumen de patentes es mucho más fácil cuando una compañía crea un alto volumen de nuevos productos de forma regular. Siempre y cuando el nuevo producto sea novedoso y no obvia, se puede obtener una patente.

Sin embargo, crear nuevos productos a partir de programas de innovación es un proceso muy diferente. Esto significa que, junto con la adopción de la innovación como una estrategia comercial, mi cliente debe reconsiderar su comprensión de que más patentes tienen más valor: es probable que las patentes resultantes de los esfuerzos de innovación sean menos, pero, si se hacen correctamente, serán más " significativo." Para generar patentes "significativas" en el espacio de innovación de productos, la protección de la necesidad subyacente del consumidor es primordial. Tenga en cuenta que si bien la empresa puede ser ahora o en el futuro realmente un innovador, y no solo un desarrollador de productos, existen diferentes "sabores" de innovación en el contexto de las estrategias de redacción de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La innovación de productos debe contrastarse con la innovación tecnológica, la última de las cuales está trabajando en el ámbito de las necesidades tecnológicas no satisfechas, donde dichas necesidades no satisfechas podrían usarse en una variedad de productos finales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando una empresa está innovando en el espacio tecnológico, los esfuerzos de patente "significativos" requerirán una mentalidad de redacción diferente. En resumen, los competidores no se preocupan por el producto, se preocupan por los clientes.

Otros Elementos

Por lo tanto, cualquier patente que "de manera significativa" proteja la innovación del producto debe abarcar la razón por la cual el cliente deseará el producto en primer lugar. Una forma de hacer esto es ignorar las características del producto, es decir, el "cómo", al redactar las reclamaciones de patentes. Para cualquier empresa que realmente busque llevar las innovaciones de productos de consumo al mercado, la modificación de la estrategia de patentes es obligatoria para evitar que los competidores se apropien de los clientes de quienes el producto resuelve sus necesidades no satisfechas. En un contexto más general, sin la inversión del innovador, los competidores no estarían seguros de la existencia del cliente, pero una vez que el cliente haya sido validado por los esfuerzos del innovador, el cliente estará listo para ser aceptado a menos que exista una protección de patente que impida la competencia legal. para ese cliente En el espacio de innovación del producto, dicha protección debería centrarse típicamente en los aspectos funcionales del producto que están definidos por los parámetros de la necesidad no satisfecha del cliente. Si la estrategia de patente de un innovador adopta el enfoque típico de asumir que la cobertura del producto es el punto de referencia para la protección, los competidores podrán resolver la misma necesidad del cliente con un producto sustituto que no infrinja.

Además, estos competidores podrán alcanzar a este cliente utilizando los esfuerzos del innovador como una hoja de ruta, y sin la misma cantidad de inversión.

El innovador se encontrará entonces en un entorno erosionado por el precio, donde los márgenes de ganancia más bajos hacen que sea imposible lograr las proyecciones financieras que definen la decisión de hacer la inversión en innovación en primer lugar. En conclusión, se debe tener en cuenta que este enfoque solo es aplicable cuando la empresa realmente está ofreciendo innovaciones de nuevos productos a los consumidores. Para la mayoría de las compañías, las introducciones de productos que resultan de los esfuerzos de innovación serán menos numerosas que las que surgen de los esfuerzos rutinarios de desarrollo de productos.

Aviso

No obstante, las estrategias de patentes de la mayoría de las empresas no distinguen entre las dos vías de desarrollo de productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cobertura de productos específicos seguirá siendo relevante para la mayoría de las compañías, y probablemente será la estrategia más frecuente para aquellas compañías que están en el negocio de productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando un producto es el resultado de la innovación y no el desarrollo rutinario del producto, la compañía también debe modificar su estrategia de patente para generar protección de toda la innovación (es decir,, la necesidad del consumidor), no solo la invención (es decir, el producto). Autor: Williams

Innovación en Patentes y otras formas de Propiedad Intelectual

La protección de la propiedad intelectual parece estar en desacuerdo con la búsqueda de una innovación abierta.

Aspectos

Las empresas utilizan la innovación abierta cuando buscan tecnologías avanzadas, toman ideas externas e internas, así como rutas internas y externas al mercado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando las empresas utilizan de forma selectiva la investigación que otros han llevado a cabo, aportan nuevas ideas a sus negocios, haciéndolos más productivos y rentables, ahorrando tiempo y, a menudo, ahorrando dinero. Pero si su departamento de propiedad intelectual pone en evidencia cuándo y con quién debe cooperar, limitará su innovación abierta.

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Muchas compañías grandes tienen una “política de no hablar, no hablar”.

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No colaborarán con otras partes si no tienen una solicitud de patente vigente. Ese enfoque evita que otros los acusen de robar tecnología.

Sin embargo, también hace que pierdan muchas ideas externas potencialmente valiosas que aún no están patentadas. No solo las grandes empresas utilizan esta política equivocada.

Más Información

Las universidades también suelen insistir en sus propios términos de propiedad intelectual antes de trabajar con industrias. Si lo hace, crea una barrera importante, evitando que las mentes brillantes colaboren (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Rolls Royce plc, por ejemplo, encuentra que se necesitan 18 meses para negociar acuerdos de colaboración de investigación con socios universitarios. Habiendo experimentado rutinariamente tales retrasos, la compañía está considerando si terminar su red de investigación universitaria. Del mismo modo, muchas empresas activas en investigación y desarrollo patentan todo lo que crean sus laboratorios de investigación.

Hacerlo conlleva enormes costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y enormes desperdicios. Siemens Aktiengesellschaft y Procter & Gamble Co., por ejemplo, informaron recientemente que usan solo el 10% de sus patentes, sin embargo, pagan millones en tarifas de renovación anual por el 90% restante. Y de nuevo, todas estas patentes inhiben a posibles colaboradores. La propiedad intelectual beneficia a la innovación abierta cuando se usa más como un dispositivo de señalización que como un derecho de control. La innovación abierta sufre cuando la captura de la propiedad intelectual se convierte en un fin en sí misma, en oposición a un medio para mejorar el valor de una innovación.

De hecho, la mayoría de las empresas solo han tenido un éxito moderado, si acaso, en ganar dinero mediante la concesión de licencias o la venta de su propiedad intelectual.

Aspectos

Las empresas que poseen el 40% de todas las patentes de licencias de EE. UU (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Representan el 99% de los ingresos. Eso significa que el 60% restante de los titulares de patentes recibe solo el 1% de los ingresos. Además, la recompensa monetaria de las licencias de patentes puede ser engañosa. Al insistir en que la propiedad intelectual solo puede dejar a una compañía si alguien la paga, entonces esa empresa elimina las posibilidades de cooperar con otras en esas tecnologías y beneficiarse de las innovaciones relacionadas o de segunda generación que puedan crear. De hecho, concentrarse demasiado en la propiedad intelectual ahuyentará a las personas que podrían proporcionar a una empresa los mayores beneficios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes excesivas y las políticas de propiedad intelectual demasiado estrictas prohíben que los investigadores de la empresa se comuniquen con personas externas, lo que hace que los colaboradores busquen en otra parte. En contraste, considere a International Business Machines Corp., que está involucrada en "ecosistemas" interconectados, que dependen fundamentalmente de la cooperación con otras partes para generar innovaciones y ganancias. Hasta hace unos años, IBM negociaba acuerdos de propiedad intelectual con colaboradores antes de comenzar un proyecto, un proceso que consumía tiempo y dinero.

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Finalmente, el CEO Sam Palmisano cuestionó el valor de este proceso. Preguntó si algún socio de IBM había presentado una demanda por infracción de IP.

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Nadie podía recordar un caso así, por lo que Palmisano instituyó un nuevo acuerdo ligero para compartir la propiedad intelectual (ya sea a través de la propiedad conjunta o la concesión automática de licencias) derivada de dichos proyectos. Sin embargo, la propiedad intelectual no siempre es mala para la innovación abierta. Hay muchas situaciones en las que la propiedad intelectual facilita las actividades de investigación y desarrollo en colaboración. Tomar el proceso de desarrollo + Conectar de P&G.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La compañía busca la propiedad intelectual de otras partes para colocarla en su propio canal de productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando P&G encuentra ideas que quiere convertir en productos, transferirlas a P&G es mucho más fácil si una patente protege la tecnología. Primero, P&G puede entender mejor la idea y cómo funciona, ya que la patente informa esa información.

En segundo lugar, los inventores no deben temer que P&G malinterprete sus ideas, porque las patentes prueban que son suyas.

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Finalmente, tener una patente permite transferir fácilmente los derechos de propiedad. P&G puede simplemente licenciar o comprar la patente. IBM, por su parte, utiliza su propia gran cartera de patentes para fomentar la innovación abierta en su ecosistema. Por ejemplo, en 2005, IBM puso a disposición de la comunidad de software de código abierto 500 valiosas patentes, que luego podrían usarlas de forma gratuita.

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IBM esperaba estimular la innovación, aumentando así su valor total. En general, la propiedad intelectual beneficia la innovación abierta cuando se usa más como un dispositivo de señalización que como un derecho de control. Tener una patente le permite a un empresario mejorar sus negociaciones con capitalistas de riesgo, posibles colaboradores o grandes empresas interesadas en comprar la idea.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente muestra a terceros que la compañía que la compró ha dado un paso inventivo en un área en particular. El panorama IP se está transformando.

Aspectos

Las empresas que desean prosperar en este nuevo entorno deben encontrar un equilibrio entre los programas de innovación cerrados y la creación de capacidades que puedan compartirse a través de programas abiertos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual debe ser un vehículo para construir y sostener comunidades, no una defensa automática contra todos los forasteros. Autor: Williams

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

Véase También

Bibliografía