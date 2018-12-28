Estrategia de Patente para Emprendedores

Este elemento es una profundización de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Ser inquebrantable

Las empresas de nueva creación entienden que, para tener un valor real, sus patentes deben ser consideradas por un tercero como significativas para la oportunidad, ya sea clientes, flujo de ingresos o cualquier otra estrategia comercial, que este potencial socio, licenciante o adquirente busca. acceso. Dicho de otra manera, las patentes generadas por las empresas en etapa temprana que están desarrollando tecnología innovadora deben "hacer que sea más barato revisarlas que a su alrededor".

Desarrollo (Emprendedor)

Para este tipo de propietarios de patentes, la diligencia debida llevada a cabo por terceros es más que "patear los neumáticos". ”De la cartera de patentes; en su lugar, sus patentes serán examinadas por un equipo de expertos para asegurarse de que no se "rompan" solo cuando más se necesitan.

Como aspecto inicial de esta discusión, se debe enfatizar que no todas las patentes tienen el mismo valor. Algunas patentes, y, en opinión de algunos expertos, esta es la gran mayoría de las patentes, en realidad no importan mucho para la suerte de su propietario.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, una patente obtenida por una organización establecida probablemente no haga o deshaga a la compañía. Claro, será decepcionante si la compañía introduce un producto que un competidor puede realizar sin incurrir en responsabilidad legal, pero esto probablemente signifique solo que no se lograrán los ingresos esperados que motivaron el gasto y el esfuerzo para introducir ese producto en el mercado.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien las ganancias pueden disminuir, la compañía no suele cerrar el negocio.

Otros Elementos

Además, en mis más de 20 años como profesional de patentes, nunca he visto a nadie oficialmente culpo al fracaso en lograr las proyecciones de ingresos en la obtención por parte de la empresa de una protección de patente inadecuada (aunque puedo ver que esto ocurre con frecuencia en mi práctica).

Una Conclusión

Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de las patentes no necesitan ser (o parecen ser) "irrompibles".

En contraste, es probable que una empresa nueva "apueste a la compañía" en el desarrollo de una tecnología para un mercado o cliente específico.

Desarrollo (Emprendedor)

Para aquellas pocas empresas que tienen éxito en hacer coincidir un producto con clientes en un mercado escalable, generalmente se puede esperar que otras compañías quieran una parte de la acción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Esas compañías se enfrentarán a una decisión de Compilación contra Compra: si tiene más sentido hacerlo solo para adquirir al cliente, invariablemente lo hará, especialmente si son legalmente libres de ir por este camino.

Una Conclusión

Por lo tanto, las patentes sólidas, es decir, la cobertura de patentes que protege la propuesta de valor del cliente, en lugar de solo proteger un producto específico proporcionado al cliente, se convierten en un aspecto crítico de la construcción del incumbente vs. decisión de compra para una compañía en etapa temprana que busca obtener la atención de la compañía establecida.

Con este fin, algunos emprendedores recientemente pasaron por la debida diligencia con compañías establecidas que buscaron acceso a cada una de sus tecnologías innovadoras, aunque ninguna de ellas había generado aún muchos clientes. Los valores respectivos de mis clientes con respecto a estos incumbentes eran principalmente sus soluciones tecnológicas, que nos habíamos esforzado por proteger ampliamente con las solicitudes de patentes. Cada uno de estos incumbentes consideraba valioso poder vender a los clientes potenciales a los que atendían mis clientes, aunque hoy en día los clientes solo son hipotéticos. Los titulares consideraban deseables los flujos de ingresos futuros de estos clientes, pero primero tenían que determinar si serían sostenibles de una manera que justificara la inversión en mis respectivos clientes. Un componente importante de la cuestión de la sostenibilidad se incorporó en el contenido y el alcance de las solicitudes de patente.

Algunas Observaciones Adicionales

Si las patentes pudieran "romperse", entonces la sostenibilidad de las fuentes de ingresos estaría en duda.

En cada una de estas situaciones de diligencia debida con los clientes, los expertos en patentes de los titulares "evaluaron el estrés" de las solicitudes de patentes de mis clientes. El quid de la evaluación analizó el contenido y el alcance de los documentos presentados para establecer si crearían una ventaja competitiva sostenible para ellos si terminaran siendo dueños de las patentes. Los expertos preguntaron sobre el alcance de nuestras revisiones de la técnica anterior (extensas) y la estrategia para generar reclamos que protegen no solo el "cómo" (por ejemplo, el producto), sino también el "por qué" (por ejemplo, el valor del cliente). También evaluaron la habilidad con la que navegamos la solicitud a través de la Oficina de Patentes. Cada uno de estos elementos puede ser crucial para la "rompibilidad" de una patente en el futuro.

En particular, el marco de referencia del valor de la patente para estas compañías predominantes fue diferente para aquellos de mis clientes en etapa inicial. La mayoría de las empresas nuevas como mis clientes no tienen (y deberían tener) interés en demandar a otra empresa por infracción de patentes. De hecho, les digo a mis clientes en etapa temprana "si está pensando en un litigio, planea fallar en su estrategia comercial". Esto debería tener sentido: mis clientes están en el negocio de desarrollar tecnología que resuelva las necesidades significativas de los clientes no satisfechas que Puede generar ingresos sostenibles y escalables.

Algunas Observaciones Adicionales

Sus modelos de negocios no tienen espacio para gastar montones de dinero en juicios.

En este sentido, las compañías predominantes con productos, clientes, mercados y canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de distribución ya poseen modelos de negocios.

Desarrollo (Emprendedor)

Presumiblemente, partes de estos modelos de negocios establecidos incorporan un entendimiento de sus competidores, y cómo la protección de patentes puede o no afectar el comportamiento de otros en sus mercados. [rtbs name="mercados"] Estos incumbentes tienen bolsillos mucho más profundos y, probablemente, asignaciones presupuestarias existentes para gastos legales tales como litigios. Al realizar la debida diligencia en el portafolio de patentes de una compañía en etapa temprana que ha desarrollado una tecnología interesante, estas compañías establecidas estarán interesadas en saber si las patentes de la compañía podrían "quebrarse" fácilmente (o al menos parecer "rompibles") por un competidor que estaba decidido a competir por esos mismos clientes. Una patente "irrompible", o incluso una que sería difícil de romper (es decir, costosa) de romper, a menudo será un valor significativo para una empresa en etapa temprana porque el licenciante o el adquirente apreciarán que un competidor puede estar fuera del mercado.

En el Marco del Emprendimiento

En virtud de una fuerte protección de patentes.

En el Marco del Emprendimiento

En otras palabras, el objetivo general de la diligencia debida en la concesión de licencias o en la adquisición es determinar si las carteras de patentes de mis clientes "harán que sea más barato revisarlas que a su alrededor" con respecto a sus competidores.

Esto plantea la pregunta de cómo los empresarios que creen que las patentes son un aspecto crítico de su valor comercial pueden seleccionar mejor a sus profesionales de patentes. Esta es una pregunta difícil de responder en el resumen, pero puedo proporcionar una perspectiva general basada en mi propia experiencia (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recientemente, un cliente que se encuentra en la etapa de redacción de patentes me preguntó cómo trabajo para asegurarme de que estamos generando una protección de patentes que hará que las empresas multimillonarias a las que esta empresa busca licenciar su tecnología consideren nuestras patentes como "irrompibles". ”De tal manera que nos atravesarían en lugar de a nuestro alrededor (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Respondí: “cuando rompes cosas, sabes cómo funcionan”. Miro una estrategia de protección de patentes como esta porque, al principio de mi carrera legal, era un litigante de propiedad intelectual.

En el Marco del Emprendimiento

En este cargo, pasé mucho tiempo "rompiendo" las patentes de otras compañías (y tratando de evitar que las patentes de mis clientes fueran "rotas" por los abogados de los competidores de mis clientes). La aplicación de esta experiencia a mi trabajo como fiscal de patentes en mi próximo trabajo me hizo muy consciente de cómo las acciones que estaba tomando durante el proceso de patentización tendrían potencialmente en la "capacidad de ruptura" de esa patente en relación con cualquier actividad posterior en la cual esa patente Puede ser relevante, ya sea en materia de licencias, litigios o de otro tipo.

Otros Elementos

Además, puedo confirmar que otros profesionales de patentes que conozco y con los que trabajo ahora y en el pasado que tienen tanto litigio sustantivo como experiencia en el procesamiento de patentes tienden a ver las patentes desde un marco similar.

Desafortunadamente, los problemas estructurales que subyacen a la profesión legal no incentivan ni a los abogados ni a los bufetes de abogados a permitir que alguien obtenga una capacitación sustantiva tanto en litigios de patentes como en el procesamiento de patentes durante la fase de capacitación de sus carreras.

Desarrollo (Emprendedor)

Para hacer que la economía funcione, un abogado joven normalmente debe elegir un enfoque de práctica temprano. Este fue ciertamente el caso para mí cuando comencé a practicar como litigante de PI.

Puntualización

Sin embargo, tuve la suerte de poder cambiar de marcha después de unos años para volver a capacitarme como fiscal de patentes.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien no es una trayectoria profesional común, es posible encontrar personas con experiencia que hicieron el cambio. De hecho, tengo varios colegas con quienes colaboro que tienen este conjunto de habilidades variadas.

Para concluir con esta sección, quizás sea conveniente recordar que, en la práctica, las patentes rara vez importan, pero cuando importan, importan mucho.

Algunas Observaciones Adicionales

Si su estrategia comercial se basa en cómo sus patentes pueden hacer que sea deseable que otra compañía obtenga una licencia o adquiera la tecnología de su empresa, sus patentes son muy importantes. Las patentes en esta categoría no deben aparecer "rompibles" en la diligencia debida. Más bien, tales patentes deben parecer sólidamente elaboradas cuando están sujetas a una revisión por parte de un experto que está motivado para encontrar fallas en la redacción o el enjuiciamiento.

En el Marco del Emprendimiento

En consecuencia, si usted toma decisiones en una empresa en una etapa temprana que necesita patentes que puedan hacer frente a tales pruebas de estrés, sería más útil buscar expertos en patentes más ampliamente que para asuntos que son de menor importancia para el éxito de su empresa.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien puede que no sea fácil encontrar a alguien con experiencia para hacer que una patente parezca "irrompible" para un tercero, la suerte de su empresa puede depender de que haga un esfuerzo adicional para encontrar al experto adecuado.

Autor: Williams

Recursos

[rtbs name="informes-jurídicos-y-sectoriales"][rtbs name="quieres-escribir-tu-libro"]

Notas

Véase También

Bibliografía