Gran Esquema de Tecnología

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Ofrece un amplio esquema de tecnología. Véase el Esquema de Biotecnología en relación a la Bioética. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Gran Esquema de Tecnología

Cabe señalar varios puntos sobre las relaciones de este gran esquema con los demás.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tecnología implica aplicaciones del conocimiento de la naturaleza tratado en las partes primera, segunda y tercera y, a su vez, influye en el desarrollo de ese conocimiento. Tiene un papel importante en relación con la comunicación humana y una influencia en la vida cultural, social, económica, política, jurídica y educativa de la humanidad, tratada en el gran esquema de la sociedad humana; y un efecto condicionante en el desarrollo de las bellas artes, tratado en el gran esquema del arte. Hasta cierto punto, los avances tecnológicos afectan a la evolución de la vida religiosa de los humanos, tratada en el gran esquema de religión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tecnología es una dimensión importante en la historia de la humanidad, tema del gran esquema de la historia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las ramas de la tecnología y de la ingeniería se han convertido por sí mismas en objeto de estudios históricos y analíticos.

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Dichos estudios se presentan en el esquema sobre las ciencias tecnológicas, en el marco de las ramas del conocimiento. Estos son los grupos de esquemas sobre tecnología:

Naturaleza y desarrollo de la tecnología.

Elementos de la tecnología.

Principales campos de la tecnología.

Sobre el Esquema de Tecnología

Benjamín Franklin definió al hombre como "el animal que fabrica herramientas". Si hubiera añadido la frase "con previsión", habría descrito adecuadamente al Homo faber, el hombre tecnólogo. La inventiva era la condición indispensable para la supervivencia de la especie humana. Sin pieles ni plumas, sin caparazón ni escamas, el hombre ancestral estaba desnudo ante los elementos; y sin colmillos ni garras ni colmillos para luchar contra sus depredadores, sin velocidad para eludirlos, sin camuflaje para engañarlos ni la capacidad de subirse a los árboles como su primo, el mono, estaba físicamente en una desventaja irremediable.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que desarrolló para hacer frente a sus deficiencias fue la capacidad de inventar.

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No sólo poseía percepciones sensoriales (aunque éstas eran menos agudas que las de muchos de sus congéneres), sino también imaginación y habilidad con los dedos.

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No se limitaba a improvisar para hacer frente a una emergencia, como podría hacer un simio al utilizar una rama rota como arma; también veía la necesidad de tener un garrote a mano: planificaba con antelación. Otras criaturas tenían sus instintos heredados, su experiencia incorporada. Algunas, como el castor o el ave tejedora, con sus herramientas biológicas, podían idear estructuras bastante elaboradas; otras, como las abejas o las hormigas, podían desarrollar organizaciones eficientes; otras, como la ardilla, eran previsoras en el sentido de hacer acopio de provisiones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con agilidad de cerebro y mano, una combinación de materia gris y células motoras, el hombre podía maquinar para alcanzar, con garrote, o lanza o honda, a sus enemigos naturales; podía manejar la naturaleza y escapar de las ataduras de su entorno. Se vistió con pieles y se trasladó a climas inhóspitos, dominó el fuego y se atrevió a introducirlo en su vivienda para calentarse y cocinar, aprendió a cultivar y plantar la tierra, domesticó animales e ideó herramientas especializadas como la azada y el hacha para mejorar la eficacia de su trabajo. Desde los tiempos más remotos y empezando por los artilugios más simples, todo descubrimiento e invento ha dependido del hecho de que el ser humano no es sólo una criatura perceptiva sino también conceptual, capaz de observar, memorizar y yuxtaponer imágenes. Puede realizar un diseño mental, una fantasía tecno-poética, incluso cuando no dispone de los medios para producirlo realmente. Hace setecientos años, Roger Bacon podía imaginar un barco propulsado a motor, un carruaje sin caballos, un avión, el servomotor miniaturizado, "de sólo un dedo de largo y uno de ancho", y la batisfera. Sin embargo, la visión no puede materializarse a menos que el hombre disponga del método. Éste es el proceso por el que hace una observación (perceptiva); se forma una hipótesis (conceptual); experimenta para probar esta "corazonada"; formula una teoría para justificar sus percepciones; y mediante pruebas adicionales produce "leyes" según las cuales cualquiera puede seguir repitiendo los resultados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el lenguaje hablado, puede transferir la experiencia, de padre a hijo, de maestro a aprendiz, de generación en generación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el lenguaje escrito, puede producir los libros de texto que son los listos-reckoners para otros innovadores que de este modo no tienen que redescubrir las leyes de Newton o las leyes de la termodinámica cada pocos años. Este tratamiento sistemático de las artes y los oficios es la expresión más sencilla del significado de "tecnología", de las raíces griegas techne, artes, y logia, palabras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los antiguos griegos no tenían un término combinado de este tipo porque sus filósofos separaban las habilidades manuales de las búsquedas intelectuales. Platón reprendió a Eudoxo y Arquitas cuando mediante experimentos y el recurso a instrumentos resolvieron problemas que los teóricos consideraban insolubles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Les acusó de "servirse de la materia que requiere trabajo manual y es objeto de oficios serviles". Esta condescendencia intelectual aún persiste, aunque algunos tecnólogos hayan obtenido el reconocimiento de las sociedades científicas y de las academias eruditas. El prejuicio viene sugerido por la aceptación del término "ciencia y tecnología". Sin embargo, tanto la ciencia como la tecnología utilizan el método científico. ¿Fue Leonardo da Vinci, además de un artista, un científico o un tecnólogo? En términos de descubrir y probar nuevos conocimientos fue un hombre de ciencia, pero sus diseños de innovaciones prácticas superaron a los de Thomas Alva Edison. Edison, 400 años después, patentó más de 1.000 inventos.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluían los más importantes, por los que se le recuerda, pero también cientos de piezas de hardware útiles, importantes a su manera. Sólo hizo un descubrimiento científico, el efecto Edison, que patentó pero no llevó a cabo. El resto fueron derivados de conocimientos y desarrollos científicos. Vio las relevancias rentables que otros hombres menores pasaron por alto; encajó la tuerca mental en el perno mental y creó cosas.

Categorías

Habitualmente, la ciencia, o la jerarquía científica, se divide en cuatro categorías:

La investigación pura, o académica

La investigación pura, o académica, es la búsqueda del conocimiento por sí mismo. Es principalmente el trabajo de un individuo, o del grupo que dirige. El científico puro sólo tiene que justificarse ante un jurado de sus iguales. Se le juzga no por la utilidad sino por la integridad de su trabajo. Es el Hacedor de Posibilidades.

La investigación fundamental

La investigación fundamental orientada sigue siendo ciencia básica; es decir, el científico sigue cuestionando la naturaleza, tratando de ampliar el conocimiento y la comprensión, pero no es un agente libre que da rienda suelta a su curiosidad. Está restringido dentro de un marco de referencia. Por ejemplo, al estudiar las reacciones químicas a altas presiones no está suponiendo que va a descubrir el polietileno, o si estudia los gases a altas temperaturas no está pensando necesariamente en motores a reacción o cohetes; pero está recopilando datos que serán importantes en un campo general y que probablemente tendrán algunas aplicaciones previstas. En las grandes empresas, esto se llama "investigación especulativa". Es probable que un científico así disponga de instalaciones de investigación, dotaciones o contratos adecuados. Es el "creador probable".

La investigación aplicada

La investigación aplicada es una investigación programada. Se especifica el objetivo y se esperan resultados. El rendimiento previsto es la medida del apoyo. El científico rinde cuentas en el informe anual. Es el "Hacedor para que Suceda."

El desarrollo

El desarrollo es realmente tecnología, pero acoplarlo a la investigación (I+D) lo mantiene en la jerarquía científica y alejado de los "rudos mecánicos". Es la transferencia de los resultados de laboratorio, a través de la planta piloto, a la línea de producción.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La I+D es, de lejos, el soporte científico más caro porque la prueba y error a gran escala ("volver a la mesa de dibujo") implica multimillonarias sumas de dinero. El científico de I+D es el "hacedor" del trabajo.

Historia y Aforismos

A través de los gremios artesanos y sus "misterios" y su conversión a métodos fabriles, la tecnología tuvo una historia evolutiva en muchas culturas y muchas tierras. Alfred North Whitehead afirmó que "la mayor invención del siglo XIX fue la invención del método de invención". En ningún lugar quedó esto mejor demostrado que en la "fábrica de inventos" de Edison en Menlo Park, Nueva Jersey, donde, a partir de 1876, Edison organizó el primer laboratorio de investigación industrial. En el folclore, se le considera un "solitario" que inventaba por intuición.

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De hecho, sistematizó el proceso de invención, coordinando y aplicando los conocimientos pertinentes a través de un equipo muy trabajador que incluía a matemáticos, físicos, químicos y mecánicos cualificados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La invención ya no era el capricho privado del aficionado superdotado o del raro profesional; se había creado una tecno-metodología para garantizar el éxito comercial. En el caso de Edison, el resultado era a menudo un "paquete completo": no sólo la lámpara incandescente, sino también la planta generadora y el sistema de transmisión. En el caso de Henry Ford, no fue sólo el Modelo T, sino la cadena de montaje, que amplió a una fábrica de un quinto de milla de largo, con un sistema de cintas transportadoras que sincronizaba cada fase de construcción con la entrega de cada pieza al operario. Encarnó la gestión científica, con sus estudios de tiempo y movimiento y su ingeniería de producción. El sistema de retroalimentación entre el know-why (ciencia académica) y el know-how (tecnología) está recalibrando la función-tiempo del cambio. Un nuevo descubrimiento científico (explicación de un fenómeno) es aprovechado por los tecnólogos y puesto en práctica. A su vez, los tecnólogos proporcionan los instrumentos que, con mayor refinamiento y rapidez, permiten a los científicos realizar nuevos descubrimientos. Un ejemplo destacado es la cibernética.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los matemáticos de lápiz y papel conocían desde hacía tiempo los principios del ordenador, pero tuvieron que esperar a que los ingenieros electrónicos de después de la Segunda Guerra Mundial produjeran el "hardware". Ahora, con respuestas instantáneas, o casi, y vastas capacidades informáticas y prodigiosas "memorias", con medios no sólo para el cálculo numérico sino para la simulación lógica, con retroalimentación (como un dedo quemado que envía una señal al cerebro y éste retira el dedo de la placa caliente), los científicos no sólo son capaces de hacer cálculos tan complejos que antes no habrían intentado, sino que también están aprendiendo, de los ingenieros, sobre la naturaleza de los sistemas, incluidos los sistemas de la propia naturaleza.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cibernética se ocupa de los aspectos de procesamiento de la información, a diferencia de los aspectos de transformación de la energía, de todos los sistemas, independientemente de su naturaleza física. Esto ha facilitado el desarrollo del control automático, las telecomunicaciones y la informática; también es aplicable a la ingeniería de sistemas, la economía y la neurofisiología. Aunque reconocemos la verdad del aforismo de Whitehead, su enfoque esencialmente ingenieril de la tecnología es demasiado restrictivo. Todos los avances en las artes prácticas, desde la caza a la recolección de alimentos, pasando por el cultivo, la cría de animales, el riego, la minería y la construcción, el transporte, la elaboración de alimentos, la calefacción, la generación de energía, el alumbrado, las comunicaciones, la ingeniería militar y la medicina clínica, han producido cambios sociales y culturales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Revolución Neolítica fue tan climatérica como la Revolución Industrial. Además, la preocupación por la tecnología occidental ignora los orígenes culturales de muchas innovaciones importantes y olvida que, históricamente, la Edad Media europea (no tan oscura como a menudo se supone) coincidió con las Edades de Oro de los avances materiales en China, India y la América precolombina. Sólo en los últimos años los historiadores (Singer, Crombie, Lynn White, Hall, Needham, Forbes y otros) han prestado seria atención a estos hechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los antropólogos, que analizan las influencias culturales, han sido igualmente negligentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los economistas se han preocupado de la "función de producción" y los sociólogos de los efectos sociales de la innovación (de la televisión a las autopistas) y de la redundancia de la mano de obra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las distorsiones actuales, producidas por el rápido cambio tecnológico, ocultan el hecho de que la propia civilización derivó del exceso de producción y de la redundancia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando la agricultura superó la subsistencia, se necesitaron menos labradores para mantener las ciudades, con sus artesanos (especializados en otras formas de producción), sus sacerdocios, sus eruditos, su soldadesca y sus reyes guerreros, sus recolectores de diezmos, sus comerciantes y sus cambistas. El desplazamiento tecnológico actual, llámese desempleo, subempleo, ocio o no trabajo, exige igualmente reajustes sociales para encontrar expresiones no manufactureras de las capacidades humanas. Ninguna explicación de los atributos intrínsecos o históricos de la tecnología puede transmitir los matices de amor-odio que ha adquirido el término. En el sentido de ogro de la palabra, se ha convertido en una amenaza para las vidas y los medios de subsistencia y para el medio ambiente total. En el sentido de eficiencia, se aclama como la solución metodológica de todos nuestros problemas, desde la administración gubernamental hasta la producción de granos milagrosos para abolir el hambre. Algunos, como Jacques Ellul y B.F. Skinner, afirman que ya somos rehenes de nuestro entorno creado por el hombre: el primero sostiene que la tecnología se ha apoderado de todas las actividades del hombre y no sólo de sus actividades productivas; el segundo, que el hombre autónomo, con libre albedrío y libertad y dignidad, es ahora un anacronismo y tiene que ser controlado intencionadamente por la "tecnología del comportamiento". Obviamente, este uso está ampliando el significado de "tecnología" más allá de las derivaciones y descripciones anteriores: la etimología; los orígenes culturales; los precedentes científicos; las tuercas y tornillos y algo popularmente promovido a mayúsculas como "La Máquina". Este uso amplía incluso la versión acomodaticia de Harold Lasswell: "El conjunto de prácticas mediante las cuales uno utiliza los recursos disponibles para alcanzar valores". Es más coherente con el francés la technique, que se refiere a cualquier complejo de medios estandarizados para alcanzar fines predeterminados. Así, se aplicaría a la organización, a las instituciones gubernamentales, a los sistemas políticos o religiosos, o a cualquier cosa que reduzca un comportamiento espontáneo o impulsivo a una lógica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como se dijo de la técnica de investigación operativa en tiempos de guerra, "dirigió la guerra mediante el pensamiento numérico en lugar de ráfagas de emoción". Al explorar aventuradamente todos los esquemas de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) en línea sobre el tratamiento de la tecnología de los que esta introducción es, esperemos, el aperitivo, el lector encontrará otras interpretaciones y probablemente producirá las suyas propias. En el uso común, sin embargo, la preocupación se centra en "La Máquina" y los efectos de sus productos en nuestras vidas. El resentimiento contra la sustitución de los hombres por las máquinas se remonta más allá de Ned Ludd y los destructores de máquinas de la Revolución Industrial, pero las actitudes actuales son de un orden de magnitud diferente.

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Derivan de la velocidad y la escala del cambio. El descubrimiento en el laboratorio de Hahn y Strassmann de la fisión del uranio en 1938 se transformó en una bomba nuclear en 1945. Si no hay guerra nuclear, la historia considerará el Proyecto Manhattan, que produjo la bomba, tan importante como la bomba que produjo. Es el arquetipo del programa de choque en el que se movilizan hombres, materiales y métodos para alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. El hombre en la Luna en 1970 fue otro ejemplo, con el objetivo temporal batido por seis meses. El lapso de tiempo entre un descubrimiento científico fundamental y su aplicación práctica se ha reducido de siglos a décadas, a años y a meses.

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Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido la Era Atómica, la Era Cibernética, la Era Espacial y ahora la Era de la Bioingeniería, en la que no sólo mediante los trasplantes de órganos sino también mediante la manipulación deliberada de los genes puede ser posible ingeniar la naturaleza del propio hombre. Así pues, en el crecimiento de la generación de la posguerra ha habido cuatro grandes épocas casi tan significativas como la Edad de Piedra, la Edad de Hierro, el Renacimiento y la Revolución Industrial. Al mismo tiempo ha llegado la conmocionada conciencia de los efectos sobre el medio ambiente de los residuos de la tecnología.

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De nuevo se trata de una cuestión de escala y de falta de presciencia. (Los mineros y metalúrgicos de Chipre y Asia Menor contaminaban el Mediterráneo con metales pesados hace 5.000 años, pero los efectos eran insignificantes comparados con los desechos volcánicos). Sin embargo, cuando la gente se queja de la "interferencia con el medio ambiente" debería tener en cuenta que dicha interferencia ha sido la condición sine qua non de la supervivencia del Homo sapiens. Además, cuando intentamos deshacernos de nuestro sentimiento de culpa por los efectos de la tecnología mal utilizada y rechazamos los artilugios de los que disfrutamos avergonzados, no debemos ir demasiado lejos y "tirar al bebé con el agua de la bañera".

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No podemos volver a los simios, ni siquiera a la Arcadia. El gran problema es cómo obligar a la tecnología ebúrnea y a su expansión transnacional a producir bienestar humano, no sólo en la cantidad de artefactos sino en la mejora de la calidad de vida, incluida la reparación de los males del medio ambiente. Esto requiere una sociedad ilustrada e informada que sepa lo que quiere y no esté sometida a una secta o a una programación de choque para aceptar lo que no quiere o no necesita. Esto no puede lograrse mediante el aprendizaje programado ni la tecnología del comportamiento ni la ingeniería de sistemas. Volvemos al saber-hacer como iniciador y monitor del saber-hacer. Revisor de hechos: Brite Tema: bioetica-y-politicas-publicas.

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Recursos

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