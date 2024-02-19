Esquema de Propiedad Industrial

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad industrial, comercial y científica. Derecho sobre patentes y marcas. Registro de modelos, planos, marcas y nombres comerciales

Naturaleza, concepto, definición de la propiedad industrial. Derechos basados en el deposito y registro. Derechos del inventor

Patente. Patentabilidad. Novedad

Interdependencia de patentes

Conflictos por solicitud de patentes, similares o parcialmente similares

Derecho de prioridad, Protección provisional

Condiciones parala existencia del derecho. Obligación de utilidad

Sujeto del derecho. Derechos de los empleados, ayudantes, sobre sus invenciones

Objeto del derecho

Formas del derecho. Alcance y contenido de la solicitud patente. Examen. Rechazo de patentes (véase más abajo)

Formas del derecho. Alcance y contenido de la solicitud patente. Examen. Rechazo de patentes

Deposito de solicitud

Descripción del invento

Examen de solicitud. Examen preliminar

Interpretación de la solicitud

Objeciones, intervención de terceras personas

Retirada de la solicitud. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concesión o denegación de la patente

Efectos de los derechos de patente. Extensión y división de los derechos

Creación. Producción. Copia

Uso

Propiedad venta. Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Introducción en el mercado

Protección temporal (en exposiciones)

Uso preliminar

Defensa de los derechos de patente. Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Infracciones

Enmienda a los derechos

Cesión a los derechos. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Licencias. Transmisión de derechos

Duración, fin de los derechos de patente

Invalidez. Nulidad

Nota: este esquema sirve de auxiliar (secundario, subordinado) especial.