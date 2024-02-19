Esquema de Propiedad Industrial
Esquema de Propiedad Industrial
Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Propiedad industrial, comercial y científica. Derecho sobre patentes y marcas. Registro de modelos, planos, marcas y nombres comerciales
Naturaleza, concepto, definición de la propiedad industrial. Derechos basados en el deposito y registro. Derechos del inventor
Patente. Patentabilidad. Novedad
Interdependencia de patentes
Conflictos por solicitud de patentes, similares o parcialmente similares
Derecho de prioridad, Protección provisional
Condiciones parala existencia del derecho. Obligación de utilidad
Sujeto del derecho. Derechos de los empleados, ayudantes, sobre sus invenciones
Objeto del derecho
Formas del derecho. Alcance y contenido de la solicitud patente. Examen. Rechazo de patentes (véase más abajo)
Formas del derecho. Alcance y contenido de la solicitud patente. Examen. Rechazo de patentes
Deposito de solicitud
Descripción del invento
Examen de solicitud. Examen preliminar
Interpretación de la solicitud
Objeciones, intervención de terceras personas
Retirada de la solicitud. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concesión o denegación de la patente
Efectos de los derechos de patente. Extensión y división de los derechos
Creación. Producción. Copia
Uso
Propiedad venta. Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Introducción en el mercado
Protección temporal (en exposiciones)
Uso preliminar
Defensa de los derechos de patente. Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Infracciones
Enmienda a los derechos
Cesión a los derechos. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Licencias. Transmisión de derechos
Duración, fin de los derechos de patente
Invalidez. Nulidad
Nota: este esquema sirve de auxiliar (secundario, subordinado) especial.