Esquema de Derechos de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad artística y literaria. Derechos de autor. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Copyright

Naturaleza, concepto, definición de la propiedad artística. Derechos morales del autor

Condiciones para la existencia del derecho. Objeto del derecho

Efectos de los derechos artísticos. Extensión y división de los derechos

Reproducción. Publicación. Grabación. Emisión. Citación

Adaptación

Ejecución. Presentación escénica. Derechos de ejecución

Traducción

Exhibición

Enmiendas de derechos. Venta. Reserva de los derechos

Nota: este esquema sirve de auxiliar (secundario, subordinado) especial.