Esquema de Derechos de Autor
Esquema de Derechos de Autor
Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Propiedad artística y literaria. Derechos de autor. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Copyright
Naturaleza, concepto, definición de la propiedad artística. Derechos morales del autor
Condiciones para la existencia del derecho. Objeto del derecho
Efectos de los derechos artísticos. Extensión y división de los derechos
Reproducción. Publicación. Grabación. Emisión. Citación
Adaptación
Ejecución. Presentación escénica. Derechos de ejecución
Traducción
Exhibición
Enmiendas de derechos. Venta. Reserva de los derechos
Nota: este esquema sirve de auxiliar (secundario, subordinado) especial.