Esquema de Biotecnología

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Esquema de Biotecnología en relación a la Bioética

Tema: bioetica-y-politicas-publicas. Biología, Filosofía de la Biopolítica Bioterrorismo Cuerpo: Encarnación en la tradición fenomenológica Cuerpo: Perspectivas culturales y religiosas Cuerpo: Comodificación Clonación: Antecedentes científicos Clonación: Reproducción Clonación: Perspectivas religiosas El comercialismo en la investigación científica Identificación de ADN Investigación sobre el embrión Investigación sobre células madre embrionarias Mejora de los usos de la tecnología médica Alimentos Las generaciones futuras, las tecnologías de reproducción y las obligaciones de Ciudadanía genética Asesoramiento genético, cuestiones éticas en Asesoramiento genético, práctica de Discriminación genética Ingeniería Genética, Humana Pruebas y exámenes genéticos: Pruebas genéticas de la reproducción Pruebas y exámenes genéticos: Examen genético del recién nacido Pruebas y exámenes genéticos: Detección de la población Pruebas y exámenes genéticos: Contexto de la salud pública Pruebas y exámenes genéticos: Pruebas genéticas predictivas Pruebas y exámenes genéticos: Pruebas genéticas pediátricas La genética y el medio ambiente en la salud humana La genética y el comportamiento humano: Cuestiones científicas y de investigación La genética y la autocomprensión humana Genética y minorías raciales La Dignidad Humana Evolución humana Investigación de la transferencia de genes humanos Análisis del Genoma Humano/Regreso de los resultados Proyecto de Diversidad del Genoma Humano Proyecto del Genoma Humano Microbioma humano La naturaleza humana Derechos Humanos Nanotecnología Neuroética Neuroética y libre albedrío Organismos de Patentes e Investigación Básica Medicina personalizada Industria Farmacéutica Farmacéutica, problemas de prescripción Farmacogenómica Psicofarmacología Reduccionismo Medicina Regenerativa Riesgo y evaluación del riesgo La ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), la filosofía de Estudios sobre ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), tecnología y sociedad Biología sintética La tecnología: II (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

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Tecnologías de reproducción

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