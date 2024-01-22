En Marca: Derecho básico de marca sólo frente a un bien o servicio concreto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bass para la cerveza, no la propiedad de la palabra "Bass".

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Impedir que otros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión; en el caso de marcas famosas, impedir que otros "diluyan" la marca. También prohibiciones contra la publicidad falsa o engañosa.