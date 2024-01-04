Eonomía de las Marcas en Internet

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Derecho y economía de los derechos de autor y las marcas en Internet en Economía

En inglés: Law and Economics of Copyright and Trademarks on the Internet in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Eonomía de las marcas en Internet en economía.

Introducción a: Derecho y economía de los derechos de autor y las marcas en Internet en este contexto

Este artículo ofrece una visión general de las nuevas oportunidades y desafíos para la investigación económica y de derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor y marcas creados por Internet. Revisa la literatura relevante en el campo de la ley de derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor, en particular en lo que se refiere a la piratería, la responsabilidad y la estructura del mercado, la gestión de los derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) digitales, la relación entre los derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor y el contrato, y los incentivos para la creatividad. En cuanto al derecho (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de marcas, el artículo describe la literatura empírica, centrándose en la publicidad por palabras clave. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El artículo concluye con una perspectiva sobre futuros ámbitos de investigación y metodologías. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Eonomía de las marcas en Internet. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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