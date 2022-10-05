Enfoques de la Financiación Emprendedora

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema. Uno de los principales retos de la financiación de las PYME (véase más detalles) para los inversores es la asimetría de la información. La relativa falta de visibilidad de los datos corporativos y financieros que se observa en muchas pequeñas y medianas empresas (incluyendo en China) eleva los costes y los riesgos para los inversores y conduce a un mayor coste del capital. Las decisiones del Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI), denominadas Basilea III (ver más detalles), tenían como objetivo garantizar que los bancos fueran más resistentes a las crisis. La medida clave para lograr este objetivo es un aumento de la cobertura de capital de los bancos, lo que inevitablemente provoca una escasez de oferta de crédito. Al mismo tiempo, los bancos han aprendido de la crisis financiera y se han vuelto más reacios a prestar.

Modelos y Enfoques de la Financiación Emprendedora

La economía europea sigue estando dominada por las pequeñas y medianas empresas (PYME). La financiación de estas pequeñas y medianas empresas ha sido tradicionalmente un espacio para los bancos. A lo largo de las últimas décadas, y en particular tras la crisis financiera mundial, a la que siguió una serie de crisis soberanas en Europa, esa fuente de financiación se ha agotado considerablemente. En el centro de la cuestión de la financiación se encuentra el objetivo de desbloquear la capacidad de los que quieren proporcionar financiación para ponerlos en contacto con las pequeñas y medianas empresas pertinentes que requieren financiación.

A lo largo de la última década, la innovación tecnológica, así como la llegada de nuevos tipos de proveedores al ecosistema financiero, han dado lugar a oportunidades de financiación alternativas para las pequeñas y medianas empresas. Además, el ejemplo dado por el mercado estadounidense, donde la obtención de capital a través de los mercados financieros no se limita a las grandes empresas, sirve de inspiración para que Europa amplíe las oportunidades de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

En este texto ofreceremos una visión general del estado de la financiación de las PYME y de las diversas soluciones existentes y emergentes que pueden contribuir a apoyar la columna vertebral de la economía europea. Además del papel que desempeña la iniciativa de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) de la Comisión Europea, destacaremos soluciones alternativas que apoyan el objetivo de un acceso más fácil, rápido y barato a la financiación de calidad para las pequeñas y medianas empresas.

Modelos de financiación de las PYME en Europa: Estado de la cuestión

Las PYME representan aproximadamente el 99% de todas las empresas de Europa, según la Comisión Europea. Esto hace que sea absolutamente crítico ayudar a estas empresas en su camino de crecimiento e innovación. Al mismo tiempo, uno de los mayores retos de este sector es el acceso a la financiación.

Como consecuencia de la crisis financiera, las nuevas normativas bancarias, como el Acuerdo de Basilea III, hicieron más complejo y costoso para los bancos conceder préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Las normas prudenciales del marco de Basilea obligaron a aumentar considerablemente el capital de riesgo cuando se concedían préstamos a las pequeñas y medianas empresas, lo que se tradujo en un incómodo déficit de financiación de las PYME por parte de los bancos.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, las pequeñas empresas seguían necesitando financiación. Son el alma de la economía y el pasado, el presente y el futuro de Europa.

Tras las quejas de las pequeñas y medianas empresas, algunos gobiernos europeos pusieron en marcha programas de financiación para las mismas, pero la verdadera solución a largo plazo para las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas la aportó de nuevo el sector bancario. Los banqueros de inversión se dieron cuenta de que podían ayudar a las empresas a emitir bonos en los mercados financieros sin que ello repercutiera en su balance y en sus ratios de capital. Al mismo tiempo, los reguladores nacionales crearon los marcos necesarios para permitir una emisión sencilla, rápida y barata de bonos para las PYME. Así nació el llamado mercado de "miniobligaciones".

Estos bonos son un medio para que las empresas accedan a nuevas fuentes de financiación en una gama de valores de 20 a 300 millones de euros por emisión. Al mismo tiempo, los inversores privados minoristas obtienen un mayor acceso a los valores de renta fija. El Grupo de la Bolsa de Londres creó una plataforma dedicada en el Reino Unido e Italia para negociar estos bonos, llamada respectivamente ORB (Libro de órdenes para bonos minoristas) y ExtraMOT PRO. Estos bonos también pueden negociarse en otras bolsas. Existen mercados de minibonos similares en Alemania, España y Francia. Además, el gobierno francés aprobó en 2016 una nueva norma que autoriza el uso de la tecnología de libro mayor distribuido -una forma de tecnología de base de datos distribuida- para la emisión de mini-bonos y el registro de las operaciones, lo que permite que la última tecnología haga que este mercado sea más eficiente y transparente.

Aunque los mini-bonos empiezan a ser una clase de activos establecida y de rápido crecimiento, con cientos de bonos cotizados que alcanzan un valor agregado de decenas de miles de millones de euros, la fragmentación de los mercados de capitales a lo largo de las fronteras nacionales disminuye su valor para la comunidad de las PYME. Por lo tanto, es imperativo alejarse de la fragmentación nacional de la negociación y, en su lugar, desarrollar un enfoque paneuropeo para el acceso y la negociación de los miniobligaciones de las PYME a bajo coste. Al mismo tiempo, sólo las pequeñas y medianas empresas más grandes tienden a acceder a este tipo de modelo de financiación, lo que exige identificar si se pueden desarrollar más incentivos para que las pequeñas y medianas empresas más pequeñas aprovechen este enfoque de financiación.

Aparte de las consideraciones relativas al capital riesgo/Basilea III, uno de los mayores retos para los financiadores (como los grandes bancos, las empresas y las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros) a la hora de proporcionar financiación al sector de las PYME es el gran número de compromisos necesarios para invertir cantidades de capital comparativamente pequeñas. Las estructuras que se basan en que el financiador se encargue de un compromiso bilateral y de la negociación con la PYME son inevitablemente difíciles de escalar sobre cualquier base comercial. En los últimos años, la tecnología ha facilitado el desarrollo de mercados de dos caras que permiten estructuras comerciales de "autoservicio" que pueden escalarse de forma mucho más eficiente que las estructuras tradicionales.

Las empresas de tecnología financiera, o fintechs, han estado a la vanguardia del desarrollo de muchos de estos mercados, siendo un ejemplo ilustrativo la solución de descuento dinámico de C2FO, que ha sido ampliamente adoptada por muchas de las principales empresas del mundo. La solución aprovecha un mercado a través del cual los proveedores pueden ofrecer descuentos por la liquidación anticipada de las cuentas por cobrar (a la tasa que elijan). A continuación, el eficiente mercado coteja automáticamente la demanda (ofertas de los proveedores) con la oferta (liquidez disponible de su comprador). La tecnología permite que el mercado se amplíe sin el correspondiente aumento de recursos, ni la necesidad de introducir un tamaño mínimo de PYME o de transacción.

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Otro ejemplo de innovación impulsada por la tecnología en la financiación ha sido la llegada de los prestamistas entre pares (P2P) que aparecieron en varios países de Europa, siendo Zopa el primero que lanzó sus servicios en 2005. Mientras que el mercado de préstamos P2P en el Reino Unido sigue dominando en tamaño sobre los mercados de Europa continental, valorado en 4.900 millones de dólares en 2015, el mayor mercado de préstamos P2P se encuentra en China, valorado en 101.690 millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 36.170 millones de dólares en el mismo año.

A medida que la economía digital crece, otras formas de financiación digitalizada están entrando en el mercado. Éstas suelen hacer uso de datos transaccionales y alternativos, eliminando los historiales crediticios y financieros, a menudo opacos o irregulares, de las pequeñas y medianas empresas. En Europa, estos servicios basados en datos están respaldados por la Directiva de Servicios de Pago 2 (Directiva/UE/2015/2366), que permite a los proveedores no bancarios desarrollar servicios de iniciación de pagos e información de cuentas mediante el acceso a los datos de las cuentas de los clientes bancarios. En una línea similar, el proyecto Open Banking del Reino Unido permite a los proveedores de servicios de terceros desarrollar datos y servicios financieros basados en los datos de las cuentas de los consumidores y de las PYME, lo que debería conducir tanto a mejores opciones para los usuarios como a una mayor competencia en el mercado.

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Dado que las nuevas empresas de tecnología financiera están aprovechando los servicios en la nube, cada vez que una PYME hace uso de los servicios de tecnología financiera en este espacio se está capturando su huella digital de datos. A través de un análisis de datos más profundo, estas empresas pueden ofrecer un servicio de financiación más a medida a las pequeñas y medianas empresas, lo que resuena especialmente con las pequeñas y medianas empresas que se están volviendo más conocedoras de la tecnología. Las innovaciones en este espacio abarcan el comercio electrónico, los pagos, los microcréditos y los nuevos prestamistas de mercado.

También están surgiendo nuevas formas de asociación entre las empresas de tecnología financiera, los bancos y las pequeñas y medianas empresas, que proporcionan un conjunto más amplio de herramientas para permitir la financiación de las PYME de forma más transparente y rentable. Pero, dada la abundancia de datos recogidos y aprovechados para la prestación de estos nuevos tipos de modelos de préstamo, hay que tener en cuenta la importancia de la privacidad de los datos y el cumplimiento de las leyes europeas reforzadas sobre protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679). Esto significa que habrá que reconocer y gestionar adecuadamente los nuevos tipos de complejidades y riesgos asociados a estos modelos de préstamo alternativos.

Otro avance digno de mención es la innovación tecnológica en el espacio de la post-negociación, donde, por ejemplo, un consorcio de instituciones financieras de Europa se unió para crear una empresa conjunta que desplegará la tecnología de libro mayor distribuido (DLT) con el fin de hacer que el procesamiento de la post-negociación para las operaciones de préstamo a las PYME sea más rápido, más barato y más eficiente. El objetivo es aprovechar esta nueva tecnología para que el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados de capitales sea más fácil y menos costoso. En una línea similar, la iniciativa anunciada por Borsa Italiana e IBM gira en torno al mismo tema de aprovechar la tecnología blockchain para la emisión de valores de las PYME en Europa. El plan consiste en digitalizar los datos de los certificados de valores en un esfuerzo por sustituir el proceso tradicional basado en el papel y, en virtud del libro mayor distribuido, permitir a los emisores, inversores y reguladores una visión más transparente de las pequeñas y medianas empresas. El papel de la mejora de los datos es, una vez más, un motor clave para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la ampliación de sus redes comerciales y permitirles acceder a más oportunidades de financiación. Vea las soluciones de financiación de las PYME que pueden ayudar hoy, como la financiación de la cadena de suministro.

La Unión del Mercado de Capitales de la Comisión Europea

En 2014, la Comisión Europea adoptó un plan de hitos para crear la Unión Europea de Mercados de Capitales (UMC). El objetivo principal de este plan es ofrecer a las empresas europeas una mayor oferta de financiación a bajo coste y, al mismo tiempo, garantizar que los ahorradores e inversores tengan más oportunidades a través de esta iniciativa.

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En general, se espera que la consecución de Unión de Mercados de Capitales contribuya a la estabilidad y resistencia del sistema financiero en Europa. Podría decirse que la Unión de Mercados de Capitales también representa una oportunidad para lograr una legislación coherente a nivel internacional, lo que debería ser un principio rector para la Comisión.

Si nos fijamos específicamente en el papel de la financiación de las PYME, encontramos que la prioridad clave de la Comisión Europea de mejorar los mercados de valores europeos, en particular para las empresas medianas de rápido crecimiento, constituye la base de la financiación de las PYME. En el futuro, los mercados de valores públicos serán uno de los ingredientes clave para un mercado de capitales verdaderamente exitoso. El descenso de los volúmenes de negociación, en particular de los valores no participativos, es un problema clave para Europa. Unos mercados secundarios vibrantes son esenciales para unos mercados primarios sanos, que puedan proporcionar a las empresas y a los países la financiación que necesitan.

Un elemento clave para apoyar la financiación de las PYME es facilitar aún más su cotización en los mercados públicos. A este respecto, la Unión Europea examinará las diferentes medidas legislativas existentes con vistas a la proporcionalidad en relación con las pequeñas y medianas empresas.

El ámbito de la titulización es otro elemento de interés en el contexto de la Unión de Mercados de Capitales. Este mercado sigue moribundo: en 2016 las emisiones en Europa fueron de 237.600 millones de euros, de los cuales sólo 96.400 millones se colocaron entre los inversores, según la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME). Esto se debe, en gran medida, a la falta de igualdad de condiciones con productos de renta fija similares, creada por una reglamentación poco exigente, que no reconoce los buenos resultados de la titulización europea durante la crisis financiera y desde entonces. Por lo tanto, es crucial desarrollar el mercado europeo para establecer la titulización como una herramienta de financiación más eficiente para las pequeñas y medianas empresas, ya que libera los balances bancarios. Esto va de la mano de la mejora de los aspectos pertinentes del marco prudencial de Basilea III para garantizar que se pueda conseguir un alivio adecuado del capital reglamentario a través de la titulización. Las inversiones deben ser económicamente viables y los precios deben compensar de forma justa la asunción de riesgos de crédito e iliquidez.

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Con la innovación tecnológica que crea más oportunidades para obtener datos mejores y más granulares, y con sujeción a las medidas adecuadas de protección y privacidad de los datos, las pequeñas y medianas empresas están destinadas a beneficiarse de mejores condiciones de crédito. Del mismo modo, el sector bancario podrá volver a desempeñar un papel más importante, ya que la calificación crediticia dinámica ofrece más claridad en cuanto a las implicaciones sobre los activos ponderados por el riesgo en sus balances. El potencial de la DLT para proporcionar procesos más eficientes y automatizados a la industria financiera en general es un área que se desarrollará en los próximos años. La DLT podría dar paso a una nueva era de los servicios financieros y, potencialmente, aportar mejoras significativas a la forma en que las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a la financiación en el futuro.

Revisor de hechos: Wilson