Hace unos meses, decidí que era hora de crear (mi newsletter). Como cualquier fundador en su sano juicio, hablé con varias personas de confianza sobre mi idea. Anhelaba un boletín empresarial atractivo, perspicaz y de buen gusto, y sentía que el mundo también lo ansiaría. A la mayoría de mis amigos les gustó la idea, pero un amigo inversor en un fondo de capital riesgo de primer nivel la detestó:

“¿Por qué perderías el tiempo haciendo eso? Tienes el talento suficiente para hacer algo grande e importante. ¡Ve y cambia el mundo!”.

Su comentario me dejó sin aliento. También me llenó de dudas y preocupación. ¿Quizás estaba cometiendo un error? Sería increíble marcar la diferencia. Este sentimiento, de que cuanto más grande, mejor, de que los resultados son más importantes que las aportaciones, es muy común entre los tecnólogos. Tomemos como ejemplo a16z, uno de los fondos de capital riesgo más importantes de nuestro tiempo. En una entrevista sobre la fundación de la empresa, Andreessen y Horowitz argumentaron:

“Es tan difícil fundar una pequeña boutique que no significa nada en el mundo y construirla como construir un monstruo que domine el mundo. Hacer esto último no es más trabajo, así que nunca nos interesó nada más que esto último”.

Ahora bien, estos hombres son mucho más ricos (y mucho más calvos) que yo, así que tomen esta reflexión como algo que vale la pena. Pero decidir que vale la pena fundar una empresa por el valor de su trabajo es una tontería. El 99% de las startups fracasan. Si todos hacemos la misma cantidad de trabajo, ¿no debería ser el objetivo disfrutar realmente de lo que hacemos? ¿Crear un producto que creemos que el mundo merece?

Cuando nos centramos excesivamente en escalar, en los márgenes de beneficio, en la contratación, perdemos el sentido de fundar, y de la vida, en realidad. Que es encontrarle sentido a nuestras tareas diarias.

Los fundadores pueden crear sus propios trabajos y realizar estas tareas diarias ellos mismos, lo que significa que son aún más afortunados que la gente común. ¡Puedes crear la empresa que quieras! Es decir, cuando puedes empezar con un lienzo en blanco, ¿por qué eliges pintar B2B SaaS si no es lo que quieres? ¡Puedes tener esa respuesta! Simplemente tiene que ser mejor que “Puedo ganar mucho dinero”. Cuando mi amigo quería decir “cambiar el mundo”, se refería a construir una gran empresa, no una que me importara.

Por eso creo que empezar un “mal negocio” como una newsletter es una buena idea. Claro, podría ganar mucho más haciendo otra cosa, pero me encanta escribir. Me encanta darle vueltas a las ideas. Me encanta el olor del periódico mientras hojeo algún texto de referencia desconocido. Me encanta poder conectar directamente con todos ustedes, mis lectores. No me interesan los imperios ni la riqueza, me interesa pagar mis cuentas y dedicar cada minuto de mi tiempo a un trabajo que me llene de alegría. Puede que nunca cambie el mundo, pero mi empresa hace que mi mundo, y el de mis clientes, sea mucho más rico y hermoso.

El problema de las malas empresas probablemente se origina en las matemáticas de capital riesgo. Demasiados fundadores están acostumbrados a considerar primero el tamaño del mercado o el margen de beneficio. Ven una gran oportunidad, o una empresa que podría ser altamente rentable, y piensan “suficientemente bueno”.

Esto se debe a que las primeras etapas de cualquier emprendimiento son arriesgadas. Invertir en algo tan temprano tiene que generar una gran rentabilidad.

Debería crear un escenario de salida de 100x. Pero esas matemáticas no son las mismas que las matemáticas de los fundadores. Los fundadores, en mi experiencia, tienden a confundir “invertir en” con “vale la pena hacerlo”.

El apalancamiento no existiría si yo no lo hubiera escrito. El oficio no surge de la nada. El estado predeterminado del mundo es la decadencia, la basura de la IA y la corrupción moral. Un “mal negocio” aún puede ser un emprendimiento justo. Creía que mi producto debía existir en el mundo. Y cuando lo creé, el mundo estuvo de acuerdo. 34.000 de ustedes me han dicho que desean que esto exista. Se siente en la piel cuando se crea una empresa, porque sus fundadores realmente desean que exista.

Estar orientado a los resultados es una enfermedad mental. Una plaga. Una peste. Nos arrebata las pequeñas bellezas cotidianas y nos obliga a posponer la felicidad para “algún día”. Con frases como:

“Disfrutaré de la empresa cuando consiga el crecimiento”.

“Disfrutaré del trabajo cuando ya no tenga que preocuparme del dinero”.

Quizás, solo quizás, esto sea profundamente perjudicial. Creo que parte de la razón por la que tantos fundadores se agotan, se divorcian y tienen problemas de salud es que existe una profunda desalineación entre sus tareas y sus deseos.



La respuesta es muy simple: la forma de disfrutar del trabajo es hacer un trabajo que te guste. La forma de que te guste tu empresa es crear una que desees desesperadamente que exista. No sé por qué tiene que ser más complicado.

