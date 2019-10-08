Empresarios Morales

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Definición de Empresarios Morales en Ciencias Sociales

[rtbs name="home-ciencias-sociales"]Estar en el negocio de persuadir a la sociedad para hacer política desde puntos de vista morales particulares.

En el Marco del Emprendimiento

En el interaccionismo simbólico (o teoría de la etiqueta) la política social no es vista como la implementación de un consenso compartido sobre lo que es mejor. Más bien se considera que la sociedad consiste en una pluralidad de entendimientos de lo que es mejor.

Desarrollo (Emprendedor)

Para que surja una política social, algún individuo o grupo tiene que iniciar un movimiento social (un organismo colectivo, en general, que se distingue por un alto nivel de compromiso, y activismo político, pero que a menudo carece de una organización clara) cuya tarea es articular una definición de un problema social de tal manera que una política social deseada sea consistente con esta definición del problema. Estos individuos o grupos se denominan empresarios morales. MADD (Madres en contra de los conductores ebrios), el movimiento pro-vida, el lobby de las armas, los grupos anti-pornografía, Emily Murphy, y el lobby anti-tabaco serían todos ejemplos de empresarios morales. (En general, aplicable a Canadá)

Revisor: Lawrence

Recursos

[rtbs name="informes-jurídicos-y-sectoriales"][rtbs name="quieres-escribir-tu-libro"]

Traducción al Inglés

Traducción al inglés de Empresarios Morales: Moral Entrepreneurs

Véase También

Bibliografía