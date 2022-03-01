Empresarios Emprendedores

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema. Nota: Consulte la información ralativa al Apoyo a Emprendedores.

Empresarios Emprendedores

Un emprendedor es una persona que inicia un nuevo negocio, desarrolla un nuevo producto o concibe una forma mejor de producir un producto. Los empresarios tienden a ser pensadores innovadores y a asumir riesgos. En Estados Unidos, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) describe a los empresarios como personas creativas, orientadas a objetivos, seguras de sí mismas, independientes, automotivadas, resistentes y organizadas. En resumen, los empresarios ven oportunidades de negocio y aceptan el reto de convertirlas en empresas rentables.

Se suele decir que el espíritu empresarial es lo que hacen los emprendedores. De ello se deduce que el espíritu empresarial se produce cuando alguien crea o hace avanzar una empresa de forma independiente o dentro del entorno de apoyo de una empresa existente. La actividad que da lugar a la creación de una nueva empresa se denomina iniciación del emprendimiento. Entre 2001 y 2009, la creación de empresas en la economía estadounidense supuso el nacimiento de una media de 623.000 nuevas empresas cada año. Durante este mismo período, una media de 590.000 empresas cerraron sus puertas cada año, en su mayoría debido a la elección de los propietarios y no a la quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) del negocio. Como era de esperar, estos "nacimientos" y "muertes" de empresas siguieron los altibajos del ciclo empresarial estadounidense. La creación de empresas superó a las muertes en 77.000 al año durante la fase de expansión del ciclo económico (2003-2007).

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, durante los días más oscuros de la Gran Recesión, en 2008 y 2009, las muertes de empresas superaron a los nacimientos en 38.000 y 108.000 respectivamente.

La actividad empresarial también puede producirse dentro de las empresas existentes, a menudo en grandes corporaciones. Los científicos, ingenieros e investigadores de las empresas han creado nuevos productos y han promovido cambios en la producción, la comercialización o la distribución de bienes. Desde su fundación en 1976, por ejemplo, Apple ha apoyado la actividad empresarial desde dentro de la empresa. Las innovaciones de los productos de Apple han cambiado el panorama tecnológico del planeta. Las primeras innovaciones de los años 70 y 80 marcaron el comienzo de la era del ordenador personal, o PC. Más recientemente, las nuevas generaciones de iPhones, iPods y iPads han revolucionado las telecomunicaciones y el almacenamiento y recuperación de datos. No es de extrañar que el emprendedor cofundador de Apple, Steven Jobs, fuera nombrado CEO de la década por la revista Fortune en 2009.

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Recursos

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Notas y Referencias

Véase También

Economía, Empresas, Comportamiento Empresarial