El Empresario Individual

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre el empresario individual. A continuación se explicará este tema.

Visualización Jerárquica de Empresa Individual

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Empresa Individual

Véase la definición de Empresa individual en el diccionario.

Empresario Individual en el Ámbito Económico-Empresarial

La empresa unipersonal es a la vez el tipo de negocio más sencillo y el más común de los que operan actualmente en Estados Unidos. La mayoría de las empresas que son propiedad de una sola persona y son gestionadas por ella adoptan esta forma; de hecho, los propietarios de pequeñas empresas que tienen la propiedad exclusiva de sus empresas se clasifican automáticamente en este tipo de empresa si no toman medidas para establecerse legalmente como otro tipo de empresa. La característica esencial de la empresa unipersonal es que la ley no distingue entre la persona, el propietario único, y la empresa.

Desarrollo (Emprendedor)

Prácticamente todas las consecuencias legales y fiscales asociadas a las empresas unipersonales se derivan de este hecho básico.

VENTAJAS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Muchos aspectos de la empresa unipersonal resultan atractivos para los empresarios. Entre las principales razones por las que los propietarios de pequeñas empresas deciden operar de esta forma se incluyen las siguientes:

Los empresarios individuales gozan de gran independencia y autonomía. El propietario único toma todas las decisiones. Como propietario único, sólo usted puede decidir qué vender y cómo hacerlo, cuándo expandirse y cuándo retirarse, cuándo buscar financiación, cuándo comprar nuevos equipos, cuándo y cuánto tiempo trabajar y cuándo tomarse el día libre. En algunos casos, las empresas unipersonales pueden beneficiarse enormemente de esta estructura de gestión racionalizada. Un empresario que se mantiene al corriente de las tendencias empresariales, los acontecimientos de la comunidad y otros factores que pueden influir en la suerte de la empresa puede, en algunos casos, adaptarse a los cambios de la realidad empresarial mucho más rápidamente que una sociedad colectiva o una sociedad anónima, en las que varios propietarios y/o gerentes tienen que ponerse de acuerdo sobre las respuestas adecuadas a los cambios del entorno empresarial. Calcular los impuestos es bastante sencillo. A diferencia de otros tipos de empresas, los empresarios individuales no tienen que presentar declaraciones de la renta por separado. Además, los impuestos FICA (Ley Federal de Contribuciones al Seguro) para este tipo de empresas son menores que para las sociedades u otras formas jurídicas de funcionamiento. La contabilidad es un asunto relativamente sencillo, aunque los expertos en pequeñas empresas recomiendan a los propietarios, incluso de los negocios más modestos, que establezcan cuentas bancarias y registros separados para su empresa. Las operaciones comerciales también suelen ser más sencillas en una empresa unipersonal. Otras formas de empresa suelen tener que hacer frente a requisitos normativos más engorrosos o lentos a la hora de realizar o informar sobre sus operaciones. Los costes de puesta en marcha suelen ser modestos. Esto se debe en parte al hecho de que los empresarios que pretenden establecer empresas unipersonales no necesitan contratar los servicios de un abogado para preparar los documentos requeridos por las agencias estatales o federales, ya que no se necesita ninguno. Las pérdidas empresariales pueden utilizarse para compensar otros ingresos en las declaraciones de impuestos personales. A la inversa, los beneficios empresariales no tienen que compartirse con ningún otro propietario. Los empresarios individuales no tienen prohibido conseguir y crear una plantilla. De hecho, muchas empresas que pueden considerarse unipersonales (charcuterías, empresas de jardinería, tiendas de canoas, floristerías, etc.) tienen empleados. DESVENTAJAS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Aunque es comprensible que los empresarios individuales disfruten de su autonomía y no tengan que realizar los trámites burocráticos que pueden ser considerables en otros tipos de empresas más complicadas, deben tener en cuenta los siguientes inconvenientes en los ámbitos de la responsabilidad y la financiación empresarial.

"En una empresa unipersonal", advierte Jocelyn West Brittin en Selecting the Legal Structure for Your Business, "la empresa y el propietario son la misma cosa. No existe una entidad jurídica separada y, por tanto, no hay una 'persona' jurídica separada. Esto significa que, como propietario único, tendrá una responsabilidad personal ilimitada por las obligaciones de su empresa.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, si su empresa no puede pagar los suministros, los proveedores pueden demandarle individualmente. Los acreedores de la empresa pueden ir contra los activos de la empresa, incluida su cuenta bancaria, su coche o su casa..... Lo contrario también es cierto; es decir, sus acreedores personales pueden reclamar contra los activos de su empresa".

Algunas Observaciones Adicionales

Señala que algunos estados ofrecen a los empresarios individuales protección de sus activos personales frente a los riesgos de la empresa mediante designaciones legales que implican al cónyuge y/o a los hijos del propietario, pero estos acuerdos son complejos y no deben celebrarse sin consultar antes con un abogado. Los propietarios de empresas también pueden optar por contratar un seguro de responsabilidad civil para protegerse de demandas y otras amenazas. Además del seguro de responsabilidad civil general, los productores o vendedores de bienes también pueden considerar la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad por productos defectuosos. El coste de estos seguros varía considerablemente en función del tipo de empresa de que se trate.

La obtención de capital para una empresa unipersonal también puede ser bastante difícil (aunque muchas empresas que operan como empresas unipersonales son de tamaño modesto y, por tanto, no se ven afectadas por esta realidad). Muchos prestamistas son reacios a conceder financiación a los propietarios de empresas unipersonales, en gran parte por temor a su capacidad para recuperar los fondos en caso de que el propietario fallezca o quede incapacitado, e incluso los que conceden tales préstamos exigen a los prestatarios que constituyan garantías personales sobre el préstamo. Los empresarios individuales que aceptan este tipo de acuerdos están, de hecho, pignorando sus bienes personales como garantía del préstamo. Los asesores de pequeñas empresas aconsejan a los clientes que están considerando estas estipulaciones que procedan con cautela.

Algunas Observaciones Adicionales

Si un prestamista potencial está tomando medidas adicionales para protegerse del impago, puede ser un indicio de que el plan de negocio del posible prestatario se considera -legítimamente, tal vez- defectuoso o arriesgado. Además, incluso las empresas bien concebidas fracasan a veces por circunstancias ajenas al control del propietario. Un empresario puede, por ejemplo, abrir una tienda que tenga un enorme éxito durante sus primeros años de funcionamiento, para luego sufrir un drástico descenso de rendimiento con la llegada a la ciudad de un competidor mucho mayor que ofrece a sus clientes una mayor variedad de servicios y bienes. Los bancos y otras instituciones de crédito son conscientes de que estas situaciones se producen y planifican en consecuencia.

Continuidad y transferibilidad A diferencia de otras empresas que pueden pasar de generación en generación o seguir existiendo mucho tiempo después de la desaparición de su consejo de administración original, las empresas unipersonales tienen una vida limitada. Como escribió Brittin, "una empresa unipersonal puede existir mientras su propietario esté vivo y desee continuar con el negocio. Cuando el propietario fallece, la empresa unipersonal deja de existir. Los activos y pasivos de la empresa pasan a formar parte del patrimonio del propietario".

Un empresario individual es libre de vender todo o parte de su negocio a un comprador, pero cualquier transacción que transfiera la propiedad o convierta el negocio en uno con dos o más propietarios pone fin a la empresa unipersonal que había existido.

CREAR UNA EMPRESA UNIPERSONAL Las empresas unipersonales suelen operar bajo el nombre del propietario de la empresa, pero esto no es un requisito.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, si el propietario decide elegir un nombre ficticio, es posible que se le exija presentar un certificado que explique el acuerdo en la región en la que opere la empresa en cuestión (este requisito también ofrece protección legal al propietario único, ya que sirve para protegerle de otras personas que podrían utilizar el nombre para sus propias empresas comerciales). Además, muchos estados prohíben a los establecimientos comerciales utilizar palabras como "incorporated", "Co." o "Inc." a menos que realmente se califiquen como corporaciones. Algunas ciudades y condados también exigen que los empresarios individuales obtengan una licencia comercial antes de poner en marcha su negocio. Los propietarios que posteriormente cambian la ubicación de su negocio o añaden nuevas ubicaciones a su operación a menudo también están obligados a obtener nuevas licencias de negocio para esos sitios.

Muchos empresarios individuales también tendrán que obtener números de identificación de nómina federales y estatales. Estos números son necesarios para cualquier negocio que vaya a tener empleados o que vaya a hacer negocios con establecimientos que tengan empleados.

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Por último, los propietarios de empresas unipersonales, al igual que el resto de empresarios, tendrán que obtener las licencias y certificados de funcionamiento adecuados, si los hubiera, para la zona en la que vayan a desarrollar su actividad. Las licencias comerciales y los permisos de zonificación son algunos de los tipos de licencias que a veces se exigen. Una vez resueltos estos pequeños problemas, el empresario individual puede iniciar su actividad.

Una vez que se ha establecido una empresa unipersonal y se ha demostrado su viabilidad, muchos empresarios optan por constituir una sociedad. La constitución de una sociedad es más cara y requiere más tiempo que la empresa unipersonal, pero también ofrece al empresario mucha más protección jurídica frente a demandas y otras responsabilidades que la empresa unipersonal, y facilita la obtención de financiación para la expansión de la empresa.

Reviso de hechos: Enrich, 06

El Empresario Individual

La empresa unipersonal es la forma más sencilla de propiedad de una empresa. No es de extrañar que la inmensa mayoría de las pequeñas empresas comiencen su andadura como empresas unipersonales. Una empresa unipersonal sólo tiene un propietario. Ese único propietario puede realizar cualquier tipo de actividad empresarial legal en cualquier momento y en cualquier lugar. Aparte de las diversas licencias comerciales locales y estatales que toda empresa debe adquirir independientemente del tipo de propiedad, no se requiere ninguna formalidad legal para poner en marcha o gestionar la empresa. El propietario es responsable de asegurar e invertir los fondos para el negocio. Estos fondos pueden proceder de los recursos financieros existentes del propietario o de préstamos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite una excepción a la regla del "propietario único".

Algunas Observaciones Adicionales

Si el cónyuge de un propietario único casado trabaja para la empresa pero no está clasificado ni como socio ni como contratista independiente, la empresa puede seguir considerándose una empresa unipersonal y no tener que presentar una declaración del impuesto sobre la renta de sociedades. Además, la empresa unipersonal puede evitar los impuestos de autoempleo.

Si se utiliza el verdadero nombre del propietario, como "John Smith Auto Repair", normalmente no hay ningún problema en seleccionar un nombre para la empresa unipersonal.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, hay que tener cuidado si se contempla un nombre ficticio. El propietario debe registrar el nombre en el condado para ver si el nombre duplica el de otra empresa. Incluso si no es así, el propietario debe presentar un formulario "doing business as (DBA)" al condado o, en algunos estados, al secretario de estado.

VENTAJAS El propietario de una empresa individual se queda con todos los beneficios derivados de la actividad. El propietario puede incluso compartir cualquier parte de los beneficios (y pérdidas) con otra persona o personas.

El propietario tiene autoridad para tomar todas las decisiones relativas a la empresa. Al no haber copropietarios, no hay necesidad de celebrar reuniones políticas ni de formar ningún grupo similar a un consejo de administración. El propietario, por supuesto, debe asumir las responsabilidades que se derivan de las decisiones tomadas.

El propietario puede contratar empleados o trabajar con consultores independientes y seguir manteniendo la forma de propiedad única. Aunque se pida a estos empleados o consultores independientes que ofrezcan sus opiniones en relación con las decisiones empresariales de la empresa, las opiniones se consideran sólo recomendaciones. El propietario no puede abdicar de ninguna responsabilidad por los resultados fomentados por estas recomendaciones.

DESVENTAJAS La responsabilidad ilimitada es la principal desventaja de la empresa unipersonal. El propietario es financieramente responsable de satisfacer todas las deudas y/o pérdidas sufridas por la empresa, incluso hasta el punto de sacrificar sus intereses personales u otros intereses empresariales para pagar cualquier responsabilidad.

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Por ejemplo, supongamos que un pleito impone una deuda de 190.000 dólares a una empresa unipersonal que sólo puede contribuir con 85.000 dólares a la liquidación de la responsabilidad.

Los propietarios de empresas unipersonales se enfrentan a graves responsabilidades potenciales por parte de clientes, competidores, prestamistas, empleados e incluso la administración pública. El coste del seguro de responsabilidad civil o de la defensa contra una demanda supera la capacidad financiera de muchas empresas.

Desarrollo (Emprendedor)

Por este motivo, la mayoría de los particulares que poseen un patrimonio personal algo elevado no suelen utilizar la forma de propiedad única. En su lugar, se suele utilizar una forma alternativa de propiedad, como la sociedad anónima o formas especiales de sociedad colectiva, que eliminan la responsabilidad ilimitada.

EXTINCIÓN DE LA EMPRESA Una empresa unipersonal se extingue legalmente de forma inmediata tras el fallecimiento del propietario. Incluso si un cónyuge, pariente o amigo del propietario fallecido asume la propiedad y mantiene el negocio operando bajo el mismo nombre, legalmente se ha formado una nueva empresa comercial.

Algunas Observaciones Adicionales

Se recomienda que los propietarios al menos hagan testamento, y preferiblemente un fideicomiso revocable, para nombrar al beneficiario de la participación del propietario en el negocio.

Una empresa unipersonal también se extingue si la participación en la propiedad se vende a otra persona o grupo de personas, si el propietario abandona el negocio o si el propietario se declara personalmente en quiebra.

Estos riesgos potenciales de extinción repentina colocan a las empresas unipersonales en una situación de grave desventaja a la hora de atraer a empleados de alto nivel que no deseen vincular su futuro a una empresa que puede quedar repentinamente inoperativa.

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A la hora de presentar la declaración de la renta, no existe distinción legal entre una persona como empresario individual y una persona física. La declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (formulario 1040) del propietario único debe incluir el cálculo del impuesto sobre la renta de la empresa, así como cualquier ingreso o pérdida que el propietario obtenga de cualquier entidad adicional, como un empleado, inversor o similar.

Si, por ejemplo, un contribuyente obtiene unos ingresos netos de 65.000 $ de una empresa unipersonal y 28.000 $ de inversiones, Hacienda considera que los ingresos netos totales ascienden a 93.000 $.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, si un propietario único sufre una pérdida neta de 42.000 $ del negocio y un ingreso neto de 71.000 $ de las inversiones, el IRS consideraría que el ingreso total es de 29.000 $.

Los propietarios únicos utilizan el Anexo C del Formulario 1040 del IRS para presentar su declaración de la renta para la sección de la propiedad de sus ingresos. Los detalles del Anexo C pueden ser muy complicados, por lo que muchos propietarios únicos requieren asesoramiento profesional para esta fase de su declaración de la renta.

En su caso, los propietarios únicos presentan el Formulario 4562 para declarar la depreciación y amortización, y el Formulario 8829 para declarar el uso comercial de la residencia del propietario.

TIPOS DE EMPRESAS Los propietarios se dedican a una amplia variedad de negocios. Utilizando las principales categorías del nuevo Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS), los tipos de actividad empresarial a los que probablemente se dediquen las pequeñas empresas (incluidas las empresas unipersonales) son:

Alojamiento, servicios de comida y lugares para beber

Servicios administrativos y de apoyo y servicios de remediación de gestión de residuos

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

Construcción

Servicios educativos

Sanidad y asistencia social

Información

Industria

Minería

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Bienes inmuebles y alquileres

Organizaciones religiosas, benéficas, cívicas, profesionales y similares

Comercio al por menor

Transporte y almacenamiento

Servicios públicos

Comercio al por mayor

REQUISITOS PARA EL ÉXITO El éxito no es fácil para las pequeñas empresas.

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Para lograrlo, las autoridades recomiendan una serie de características y actividades.

Los empresarios individuales de éxito deben ser fuertes física y emocionalmente. Es muy importante que gocen de buena salud. La actitud de los empresarios es fundamental. Deben tener una actitud positiva y entusiasmo. Deben ser receptivos a los consejos. Deben trabajar muy duro, sobre todo durante los primeros años.

Los empresarios individuales deben poseer una experiencia empresarial considerable, especialmente en las líneas de productos o servicios que ofrece su empresa. Tener una formación adecuada y suficiente es muy valioso.

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Pueden añadirse otras capacidades, como llevarse bien con diferentes tipos de personas, tener capacidad para planificar y organizar, saber tomar decisiones y llevarlas a cabo, y tener iniciativa propia.

Se suele recomendar a los empresarios individuales que elijan un tipo de negocio en el que tengan tanto aptitudes como interés. La ubicación geográfica debe investigarse a fondo en cuanto a su potencial de crecimiento. Y puede ser importante que un empresario individual considere la posibilidad de tener un socio.

Al crear una empresa, un nuevo empresario individual debe:

Aprender todo lo posible sobre el producto o servicio que se ofrece a la venta. Asegurarse de que dispone de capital suficiente para cubrir las necesidades de equipamiento y construcción, así como para pagar los gastos de funcionamiento del primer año. Determine la cantidad a invertir y encuentre las fuentes de los préstamos necesarios. Conseguir la ayuda de un contable, un abogado, un agente de seguros y un banquero. Familiarizarse con las licencias necesarias, las leyes de zonificación y otras normativas. Determine los tipos de empleados más convenientes, tome medidas para localizarlos e interesarlos en solicitarlos, y aprenda a gestionar todas las retenciones. Aprenda los fundamentos de la publicidad y, si procede, la distribución de la tienda. Asegurarse de que se establecen las formas adecuadas de contabilidad y mantenimiento de registros, y comprobar que se preparan los balances y las cuentas de resultados. Aprender todos los aspectos del marketing, incluidos los principios para determinar la cuota de mercado. Además, el nuevo empresario individual debe redactar un plan de negocio minucioso. La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ofrece un esquema de los elementos de un plan de empresa (véase la figura 1).

BUSCAR ASESORAMIENTO A los empresarios individuales les resulta muy útil consultar a otros empresarios individuales que gestionan con éxito un negocio. Muchos buscan también el asesoramiento de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), un organismo público independiente.

Creada por el Congreso en 1953, la SBA tiene oficinas en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos.

Algunas Observaciones Adicionales

Su número de teléfono gratuito es el 1-800-UASK-SBA. Entre otros muchos servicios, la SBA patrocina el Service Corps of Retired Executives (SCORE), los Business Information Centers (BICS) y los Small Business Development Centers (SBDC).

Revisor de hechos: Warric 07

En el Contexto de: Empresas, Empresarios

Véase una definición de empresario individual en el diccionario y también más información relativa a empresario individual. [rtbs name="empresas"] [rtbs name="empresa-y-competencia"] [rtbs name="industria"] [rtbs name="home-economia"] [rtbs name="intercambios-economicos-y-comerciales"]

Recursos

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Notas

Basado en una definición de empresa individual de Cambó (2007)

Traducción de Empresa individual

Inglés: Sole proprietorship Francés: Entreprise individuelle Alemán: Einzelunternehmen Italiano: Impresa individuale Portugués: Empresa individual Polaco: Firma jednoosobowa

Tesauro de Empresa individual

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Véase También

Gestión del dinero personal, Espíritu empresarial Sociedad colectiva; Constitución de una sociedad; Estructura organizativa