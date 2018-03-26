Empresario Indirecto

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Empresario Indirecto en el Derecho Social

1. Conjunto de condicionamientos (sociales, culturales, económicos y políticos) que inciden directa o indirectamente sobre la relación de empleo y configuran una realidad, nacional e internacional, que ha de ser evaluada por la autonomía sectorial al momento de expresar sus decisiones.

La mencionada autonomía (véase qué es, su concepto; y también su definición como "autonomy" en el contexto anglosajón, en inglés), si bien recibe las influencias del empresario indirecto, puede incidir sobre él tanto política como internacionalmente.

Empresario Indirecto: Desarrollo de la idea

2. Las jornadas civiles del 16 al 19 de abril de 1987, en Argentina, demuestran cómo un pueblo, espontáneamente, tiene fuerzas para consolidar la recuperación institucional del país. Del mismo modo, empresarios y trabajadores, solidariamente unidos a los restantes estamentos de la sociedad, pueden influir sobre los condicionamientos referidos.

Desarrollo (Emprendedor)

Para ello, es conveniente que unan imaginación y clarividencia respecto de las causas de los problemas del Mundo del Trabajo. Esta incidencia sobre el empresario indirecto llevará a que favorezca los programas emanados del Proyecto social constitucional; erradicar el empleo clandestino, elevar el nivel de empleo, mejorar las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Interesan las expresiones de Juan Pablo a los trabajadores argentinos (10/04/87):

“La íntima relación entre el Mundo del Trabajo y la vida política exige un constante contacto y un diálogo entre trabajadores y políticos. Debe ser constructivo y no mirar solamente a los intereses sectoriales sino al bien de toda la sociedad nacional, en perspectiva continental y mundial”.

Detalles

3. El conjunto de condicionamientos también se expresa inter/nacionalmente. De ahí que la acción de trabajadores y de empresarios también ha de operar en ese nivel.

Juan Pablo II manifestó a los Jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en Argentina (06/04/87):

“Los viejos egoísmos nacionales o regionales, y el subdesarrollo económico y cultural amenazan seriamente la paz y deben ser combatidos simultáneamente, de tal modo que el desarrollo se transforme en', oferta fraternalmente solidaria”.

En el Marco del Emprendimiento

En este contexto, la deuda externa, una de las más serias manifestaciones negativas del empresario indirecto, deberá ser resuelta, según Juan Pablo II, previo “un enjuiciamiento ético que ponga en relieve las responsabilidades de todas las partes y la profunda interdependencia mundial (o global) del progreso de la humanidad.

Algunas Observaciones Adicionales

Si no se logra un desarrollo armonioso y adecuado para todas las naciones, solidariamente compartido, no se sentarán las bases de una paz sólida y verdadera”.

Otros Aspectos

4. Como se aprecia, la acción política, tanto nacional como internacional es imperativo ético del empresariado y del Movimiento de los Trabajadores. [1]

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Recursos

Notas y Referencias

Eduardo Giorlandini y Rodolfo Capon Filas, Diccionario de derecho social: derecho del trabajo y la seguridad social: relaciones colectivas profesionales, voz "Empresario Indirecto", (autor de la voz: R. C. F.), Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 1991

Véase También