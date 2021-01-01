Empresario en Organizaciones Internacionales

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Empresario en Organizaciones Internacionales en Relación a Sociología

En este contexto, a efectos históricos puede ser de interés lo siguiente: [1] Las organizaciones de empresario surgieron históricamente de modo paralelo y casi en coincidencia cronológica con los sindicatos obreros. Estas uniones de empresario, como defensa inicialmente contra las agrupaciones de obreros, han adquirido con el tiempo un carácter diferente, distinguiéndose unas de otras por el tipo de régimen en el cual se hallan insertadas y por el tipo de colaboración que mantienen con los sindicatos.

En el Marco del Emprendimiento

En Europa, que es donde más se han desarrollado y donde mayor personalidad han adquirido estas asociaciones, la situación en algunos países, característicos de los diferentes tipos de organización patronal imperante, es la siguiente:Gran Bretaña.

En el Marco del Emprendimiento

En este país muchos empresario o patronos pertenecen a organizaciones patronales, total o parcialmente dedicadas a cuestiones laborales. Los principales objetivos de tales organizaciones consisten en ayudar a establecer adecuadas bases y condiciones de empleo; una estructura de salario; apropiadas normas de seguridad, sanidad y bienestar; promover buenas relaciones con el personal, y hacer uso eficiente de la mano de obra.

Entre las distintas asociaciones patronales existentes se advierten diferencias en el énfasis que unas y otras ponen en conseguir sus objetivos, al mismo tiempo que existen diferencias en su estructura y funciones. El órgano central de las asociaciones patronales es la Confederación de la Industria Británica (CBI), creada en 1965 para reemplazar a la Confederación de Empleadores Británicos (BEC). La CBI actúa como portavoz nacional de la industria británica y asesora al Gobierno sobre todos los aspectos de la política que afectan a sus miembros.

Suecia. La mayor organización de este país es la Confederación Patronal Sueca (SAF) que agrupa a 44 asociaciones del sector privado, cuyos 25.000 miembros emplean a 1.200.000 personas. La SAF ejerce poderes fuertemente centralizados, y su principal misión reside en pactar convenios colectivos con la asociación de trabajadores. Ambas organizaciones, la de empresario y la de los trabajadores se hallan muy equilibradas en sus fuerzas y en su influencia, y ambas son soberanas de sus derechos, con la obligación de mantener informado al Gobierno sobre las decisiones que en cualquier momento tomen, acerca de los acontecimientos más importantes.

Estos convenios son la base de la paz industrial en Suecia, y las negociaciones para llevarlos a cabo no cuentan con regulaciones gubernamentales previas. Tanto la organización de empresario como la de los trabajadores tratan de reforzar el aparato privado, liberándolo en lo posible de controles que consideran innecesarios. Llegar a esta paz industrial exigió muchas tensiones anteriormente.

Holanda. Las organizaciones de empresario se dividen en organizaciones agrarias, organizaciones de clase media y organizaciones industriales. Cada una de estas tres categorías se halla subdividida a su vez en organizaciones generales, organizaciones católicas y organizaciones protestantes.

A raíz de la terminación de la II Guerra mundial, las centrales de los sindicatos de empresario y las de los sindicatos obreros crearon por iniciativa propia la llamada Fundación del Trabajo, como organismo de derecho privado en la cooperación de ambas agrupaciones. La Fundación del Trabajo es única en el mundo. La Junta directiva se ha constituido paritariamente con representantes de las organizaciones de empresario y de obreros.

España. La Ley Sindical española de 1971 establece el carácter de unidad en la agrupación de los empresario, como corporaciones de derecho público. El organigrama de la agrupación de los empresario corre parejo con el de la agrupación de trabajadores. El órgano supremo es el Consejo Nac. de Empresarios. A partir de aquí, la Ley establece la composición y funcionamiento, así como los derechos y deberes de las uniones nacionales y provinciales de empresario, según su rama de actividad.

En la OIT se hallan representadas todas las organizaciones patronales centrales. [rbts name="sociologia"]

Recursos

Notas y Referencias

Basado parcialmente en el concepto y descripción sobre empresario en organizaciones internacionales en la Enciclopedia Rialp (f. autorizada), Ediciones Rialp, 1991, Madrid, España

Véase También

Bibliografía

Datos e información general de Suecia, Estocolmo 1970; La formación profesional en Holanda, La Haya 1969; Los sindicatos en la Gran Bretaña, Londres 1968.