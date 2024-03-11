Empresa Individual o Unipersonal

Significado de empresa individual: Entidad mercantil cuyo titular es una persona física (empresario individual).(1)

Una empresa unipersonal es un negocio que tiene un único propietario. Es la forma más sencilla y común de empresa comercial en Estados Unidos. Un propietario único con licencia puede contratar empleados y dirigir cualquier tipo de negocio legal, siendo los más comunes los servicios de restauración, el mantenimiento y mejora del hogar (techadores, electricistas y ebanistas, por ejemplo), la reparación de automóviles y el cuidado de niños. La mayor ventaja de dirigir una empresa individual es la autonomía, o autodirección. A diferencia de las sociedades anónimas o colectivas, el empresario individual no necesita consultar con nadie antes de tomar decisiones importantes sobre la gestión de su empresa.

Por supuesto, el empresario individual también soporta toda la carga de las consecuencias de esas decisiones.

La mayor desventaja de gestionar una empresa como propietario único es el alcance de la responsabilidad civil (responsabilidad financiera). Un empresario individual es completamente responsable de todas las deudas contraídas y los daños causados en el proceso de hacer negocios.

Por ejemplo, si uno de los empleados de un empresario individual lesiona a un cliente o daña una propiedad mientras trabaja, el empresario individual debe pagar todas las pérdidas monetarias.

Ejemplos Adicionales

Si el seguro del propietario no cubre los daños, los tribunales pueden exigir que el propietario único liquide (venda o convierta en efectivo) los activos personales para pagar las pérdidas o el daño causado.

Si aún quedan daños pendientes, el empresario individual se verá obligado a declararse en quiebra (ruina financiera).

Inicios

Dirigir una empresa unipersonal es una de las formas más antiguas de hacer negocios en el mundo. También es la forma más arriesgada de hacer negocios. Al menos desde la antigua Grecia, los empresarios individuales (personas que crean empresas) han reconocido la necesidad de combinar recursos con otros para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios.

Muchas empresas modernas tienen sus raíces en las sociedades anónimas que se formaron a principios del siglo XVII, cuando los países europeos ampliaron sus actividades comerciales y colonizadoras en ultramar. Una sociedad anónima estaba formada por un grupo de miembros, cada uno de los cuales aportaba dinero a la empresa. Los miembros recibían certificados de propiedad, o acciones, a cambio de sus aportaciones. Estas organizaciones comerciales buscaron formas legales de limitar la responsabilidad de los miembros individuales.

Sentencia de 1896

Sin embargo, el problema permaneció en gran medida sin resolver durante casi tres siglos, hasta que un tribunal dictó la sentencia Salomon v. Salomon and Company en Inglaterra en 1896. Al pronunciarse sobre un caso aparentemente insignificante en el que estaba implicado un comerciante de pieles, la Cámara de los Lores votó unánimemente a favor de reconocer a una empresa como una identidad jurídica separada, distinta de su(s) propietario(s). Esta sentencia supuso una ventaja significativa para las personas que realizaban negocios como sociedad anónima, en lugar de como empresa unipersonal, en la que no existe distinción legal entre la empresa y el propietario de la misma.

En el siglo siguiente se aprobaron una serie de leyes favorables a las sociedades anónimas en muchos otros países, incluido Estados Unidos.

Información más detallada

La mayoría de las empresas comienzan como sociedades unipersonales. Uno de los motivos es que la creación de una empresa unipersonal requiere pocos trámites. De hecho, después de obtener la licencia adecuada para una tarea determinada (un electricista, por ejemplo, necesita una licencia y un certificado para abrir un taller de reparaciones eléctricas), una empresa se considera automáticamente una empresa unipersonal, a menos que el propietario tome medidas específicas para clasificarla de otra manera (por ejemplo, como sociedad colectiva o sociedad anónima). La mayoría de los empresarios individuales siguen el camino más fácil y operan bajo su propio nombre.

Un ejemplo

Un mecánico que dirige su propio taller puede llamar a su negocio Bill Jones Auto Repair sin más trámites.

Si un propietario desea utilizar un nombre comercial, o lo que se suele denominar un nombre ficticio, debe presentar un certificado de nombre comercial en la ciudad, condado o estado en el que tenga su sede el establecimiento. Volviendo al ejemplo anterior, si Bill Jones quisiera llamar a su negocio Superstar Auto Repair o incluso Bill's Auto Repair, tendría que presentar dicho certificado. A Bill Jones sólo se le permitiría utilizar uno de estos nombres comerciales si no se hubieran registrado anteriormente otros negocios con estos nombres.

Una empresa unipersonal se extingue con el fallecimiento del propietario único. Si un cónyuge o pariente continúa explotando el negocio tras el fallecimiento del propietario, el negocio se considera legalmente un establecimiento diferente. Las empresas unipersonales también se extinguen cuando se venden o cuando el propietario quiebra.

Además de autonomía, los propietarios de empresas unipersonales disfrutan de dos ventajas fiscales fundamentales. En primer lugar, el propietario puede utilizar un formulario fiscal personal 1040 (el formulario que utilizan todas las personas y familias) para pagar impuestos o solicitar una devolución de impuestos. Este formulario es mucho más sencillo que los que se exigen a una sociedad colectiva o una sociedad anónima.

Algunas Observaciones Adicionales

Segundo y más importante, el propietario sólo tributa una vez sobre todos los beneficios. Este no es el caso de una sociedad anónima, en la que la empresa tributa primero como entidad única y luego los accionistas (personas que invirtieron dinero en la empresa) tributan personalmente por todos los dividendos (participaciones en los beneficios). Este posible beneficio financiero debe sopesarse frente a otras limitaciones y retos. Los empresarios individuales, por ejemplo, suelen tener más dificultades que las sociedades para conseguir dinero y obtener préstamos para poner en marcha o ampliar su negocio.

La flexibilidad y autonomía de una empresa unipersonal conlleva otros aspectos negativos. La principal es que el empresario individual debe ser experto en todos los aspectos del negocio. En el ejemplo anterior, Bill Jones probablemente puso en marcha su taller de reparación de automóviles porque es un mecánico con talento.

Sin embargo, para tener éxito, también debe ser capaz de comercializar (encontrar clientes) su negocio y organizar sus libros contables (registrar los pagos que le hacen, los gastos, etc.).

Si no tiene tiempo o ganas de ocuparse de estas cosas con esmero, tendrá que contratar a otra persona para que se encargue de estas tareas. Un empresario individual puede tener más dificultades que una empresa para encontrar una buena ayuda a largo plazo, porque las empresas a menudo pueden permitirse ofrecer muchas más prestaciones (como asistencia sanitaria y vacaciones) a los empleados.

Las empresas unipersonales propiedad de mujeres

Las empresas unipersonales propiedad de mujeres son una de las formas de negocio de más rápido crecimiento en Estados Unidos. En términos de número de empresas y beneficios totales, las empresas unipersonales propiedad de mujeres han crecido más rápidamente que sus homólogas dirigidas por hombres durante más de dos décadas.

Según la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, casi el 85% de las empresas dirigidas por mujeres son empresas unipersonales. Estas empresas tienden a obtener beneficios moderados más que grandes.

Los datos de mediados de la década de 1990 hasta 2006 indican que aproximadamente el 87% de las empresas unipersonales dirigidas por mujeres ganaban 50.000 dólares al año o menos, mientras que alrededor del 2,7% de las empresas unipersonales dirigidas por mujeres ganaban 200.000 dólares o más. Casi el 75% de las empresas dirigidas por mujeres pertenecen al sector servicios, como guarderías y catering, y otro 18% al sector financiero y de seguros. Más de la mitad de las mujeres empresarias individuales de Estados Unidos dirigen sus negocios en uno de los 10 centros urbanos más importantes del país. En cambio, menos de un tercio de las empresas unipersonales dirigidas por hombres tienen su sede en centros urbanos.

La Empresa Individual

La empresa unipersonal es a la vez el tipo más sencillo y más común de empresa que opera actualmente en Estados Unidos. La mayoría de las empresas que son propiedad de una sola persona y son gestionadas por ella adoptan esta forma; de hecho, los propietarios de pequeñas empresas que tienen la propiedad exclusiva de sus empresas se clasifican automáticamente en este tipo de empresa si no toman medidas para establecerse legalmente como otro tipo de empresa. La característica esencial de la empresa unipersonal es que la ley no distingue entre la persona, el propietario único, y la empresa.

Prácticamente todas las consecuencias legales y fiscales asociadas a las empresas unipersonales se derivan de este hecho básico.

Ventajas de la Empresa Individual

Muchos aspectos de la empresa unipersonal resultan atractivos para los empresarios. Entre las principales razones por las que los propietarios de pequeñas empresas deciden operar de esta forma se incluyen las siguientes:

Los empresarios individuales gozan de gran independencia y autonomía. El propietario único toma todas las decisiones. Como propietario único, sólo usted puede decidir qué vender y cómo hacerlo, cuándo expandirse y cuándo retirarse, cuándo buscar financiación, cuándo comprar nuevos equipos, cuándo y cuánto tiempo trabajar y cuándo tomarse el día libre. En algunos casos, las empresas unipersonales pueden beneficiarse enormemente de esta estructura de gestión racionalizada. Un empresario que se mantiene al corriente de las tendencias empresariales, los acontecimientos de la comunidad y otros factores que pueden influir en la suerte de la empresa puede, en algunos casos, adaptarse a los cambios de la realidad empresarial mucho más rápidamente que una sociedad colectiva o una sociedad anónima, en las que varios propietarios y/o gerentes tienen que ponerse de acuerdo sobre las respuestas adecuadas a los cambios del entorno empresarial.

Calcular los impuestos es bastante sencillo. A diferencia de otros tipos de empresas, los empresarios individuales no tienen que presentar declaraciones de la renta por separado. Además, los impuestos FICA (Ley Federal de Contribuciones al Seguro) para este tipo de empresas son menores que para las sociedades u otras formas jurídicas de funcionamiento.

La contabilidad es un asunto relativamente sencillo, aunque los expertos en pequeñas empresas recomiendan a los propietarios, incluso de los negocios más modestos, que establezcan cuentas bancarias y registros separados para su empresa.

Las operaciones comerciales también suelen ser más sencillas en una empresa unipersonal. Otras formas de empresa suelen tener que hacer frente a requisitos normativos más engorrosos o lentos a la hora de realizar o informar sobre sus operaciones.

Los costes de puesta en marcha suelen ser modestos. Esto se debe en parte al hecho de que los empresarios que pretenden establecer empresas unipersonales no necesitan contratar los servicios de un abogado para preparar los documentos requeridos por las agencias estatales o federales, ya que no se necesita ninguno.

Las pérdidas empresariales pueden utilizarse para compensar otros ingresos en las declaraciones de impuestos personales. A la inversa, los beneficios empresariales no tienen que compartirse con ningún otro propietario.

Los empresarios individuales no tienen prohibido conseguir y crear una plantilla. De hecho, muchas empresas que pueden considerarse unipersonales (charcuterías, empresas de jardinería, tiendas de canoas, floristerías, etc.) tienen empleados.

Desventajas de la Empresa Individual

Aunque es comprensible que los empresarios individuales disfruten de su autonomía y no tengan que realizar los trámites burocráticos que pueden ser considerables en otros tipos de empresas más complicadas, deben tener en cuenta los siguientes inconvenientes en los ámbitos de la responsabilidad y la financiación empresarial.

En una empresa unipersonal, la empresa y el propietario son la misma cosa. No existe una entidad jurídica separada y, por tanto, no hay una 'persona' jurídica separada. Esto significa que, como propietario único, tendrá una responsabilidad personal ilimitada por las obligaciones de su empresa.

Ejemplos Adicionales

Por ejemplo, si su empresa no puede pagar los suministros, los proveedores pueden demandarle individualmente. Los acreedores de la empresa pueden dirigirse contra los activos de la empresa, incluida su cuenta bancaria, su coche o su casa..... Lo contrario también es cierto; es decir, sus acreedores personales pueden reclamar contra los activos de su empresa.

Algunos estados ofrecen a los empresarios individuales protección de sus activos personales frente a los riesgos de la empresa mediante designaciones legales que implican al cónyuge y/o a los hijos del propietario, pero estos acuerdos son complejos y no deben celebrarse sin consultar antes con un abogado. Los propietarios de empresas también pueden optar por contratar un seguro de responsabilidad civil para protegerse de demandas y otras amenazas. Además del seguro de responsabilidad civil general, los productores o vendedores de bienes también pueden considerar la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad por productos defectuosos. El coste de estos seguros varía considerablemente en función del tipo de empresa de que se trate.

La obtención de capital para una empresa unipersonal también puede ser bastante difícil (aunque muchas empresas que operan como empresas unipersonales son de tamaño modesto y, por tanto, no se ven afectadas por esta realidad). Muchos prestamistas son reacios a conceder financiación a los propietarios de empresas unipersonales, en gran parte por temor a su capacidad para recuperar los fondos en caso de que el propietario fallezca o quede incapacitado, e incluso los que conceden tales préstamos exigen a los prestatarios que constituyan garantías personales sobre el préstamo. Los empresarios individuales que aceptan este tipo de acuerdos están, de hecho, pignorando sus bienes personales como garantía del préstamo. Los asesores de pequeñas empresas aconsejan a los clientes que están considerando estas estipulaciones que procedan con cautela.

Ejemplos Adicionales

Si un prestamista potencial está tomando medidas adicionales para protegerse del impago, puede ser un indicio de que el plan de negocio del posible prestatario se considera -legítimamente, tal vez- defectuoso o arriesgado. Además, incluso las empresas bien concebidas fracasan a veces por circunstancias ajenas al control del propietario.

Un empresario puede, por ejemplo, abrir una tienda que tenga un enorme éxito durante sus primeros años de funcionamiento, para luego sufrir un drástico descenso de rendimiento con la llegada a la ciudad de un competidor mucho mayor que ofrece a sus clientes una mayor variedad de servicios y bienes. Los bancos y otras instituciones de crédito son conscientes de que estas situaciones se producen y planifican en consecuencia.

Continuidad y transferibilidad

A diferencia de otras empresas que pueden pasar de generación en generación o seguir existiendo mucho tiempo después de la desaparición de su consejo de administración original, las empresas unipersonales tienen una vida limitada. Una empresa unipersonal puede existir mientras su propietario esté vivo y desee continuar con el negocio. Cuando el propietario fallece, la empresa unipersonal deja de existir. Los activos y pasivos de la empresa pasan a formar parte del patrimonio del propietario.

Un empresario individual es libre de vender todo o parte de su negocio a un comprador, pero cualquier transacción que transfiera la propiedad o convierta el negocio en uno con dos o más propietarios pone fin a la empresa unipersonal que había existido.

Creación de la Empresa Individual

Las empresas unipersonales suelen operar bajo el nombre del propietario de la empresa, pero esto no es un requisito.

Nombre ficticio

Sin embargo, si el propietario decide elegir un nombre ficticio (en EEUU), es posible que se le exija presentar un certificado que explique el acuerdo en la región en la que opere la empresa en cuestión (este requisito también ofrece protección legal al propietario único, ya que sirve para protegerle de otras personas que podrían utilizar el nombre para sus propias empresas comerciales). Además, muchos estados prohíben que los establecimientos comerciales utilicen palabras como "incorporated", "Co." o "Inc." a menos que realmente se califiquen como corporaciones. Algunas ciudades y condados también exigen que los empresarios individuales obtengan una licencia comercial antes de poner en marcha su negocio. Los propietarios que posteriormente cambian la ubicación de su negocio o añaden nuevas ubicaciones a su operación a menudo también están obligados a obtener nuevas licencias de negocio para esos sitios.

Muchos empresarios individuales también tendrán que obtener números de identificación de nómina federales y estatales. Estos números son necesarios para cualquier negocio que vaya a tener empleados o que vaya a hacer negocios con establecimientos que tengan empleados.

Desarrollo (Emprendedor)

Por último, los propietarios de empresas unipersonales, al igual que el resto de empresarios, tendrán que obtener las licencias y certificados de funcionamiento adecuados, si los hubiera, para la zona en la que vayan a desarrollar su actividad. Las licencias comerciales y los permisos de zonificación son algunos de los tipos de licencias que a veces se exigen. Una vez resueltas estas pequeñas cuestiones, el empresario individual puede iniciar su actividad.

Una vez que se ha establecido una empresa unipersonal y se ha demostrado su viabilidad, muchos empresarios optan por constituir una sociedad. La constitución de una sociedad es más cara y lleva más tiempo que la empresa unipersonal, pero también ofrece al empresario mucha más protección jurídica frente a demandas y otras responsabilidades que la empresa unipersonal, y también facilita la obtención de financiación para la expansión de la empresa.

Basado en una definición de empresa individual de Cambó (2007)

Traducción de Empresa individual

Inglés: Sole proprietorship Francés: Entreprise individuelle Alemán: Einzelunternehmen Italiano: Impresa individuale Portugués: Empresa individual Polaco: Firma jednoosobowa

