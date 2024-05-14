Emprendimientos desde Casa

Este elemento es una profundización de los de las características de sobre este tema. Véase también acerca de Trabajos desde Casa.

A continuación se explicará este tema.

Emprendimientos o Negocios desde Casa (el Hogar)

Un negocio basado o desde casa es cualquier negocio cuyas principales actividades administrativas y de gestión tienen lugar en la residencia personal de un individuo. Las personas crean empresas desde casa por diversas razones. Por ejemplo, algunas personas se ven obligadas a abandonar el mundo empresarial por reducción de plantilla o jubilación anticipada, mientras que otras lo hacen voluntariamente por el deseo de ser su propio jefe, para evitar las molestias de los desplazamientos o para facilitar el cuidado de los hijos o de familiares mayores.

“Lo que un ser humano desea para sí mismo nunca ocurrirá exactamente como lo imaginó al principio, o como lo planificó en su mente. Lo que siempre sucede es el encuentro entre lo que tú deseas del mundo y lo que el mundo desea de ti.” - Graham Duncan

Algunas Observaciones Adicionales

Sea cual sea el motivo, los negocios desde casa se han convertido en una tendencia importante en los últimos años. Antes se consideraban una forma de ganar dinero hasta que apareciera un trabajo "de verdad", pero ahora se toman mucho más en serio. En la actualidad, hay desde consultorías y agencias de publicidad hasta estudios de fotografía y servicios de redacción independientes.

(Suprimidos algunos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

Recursos

[rtbs name="informes-jurídicos-y-sectoriales"][rtbs name="quieres-escribir-tu-libro"]

Véase También