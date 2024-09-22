Emprendedores y creadores: ¿y si importas un concepto de franquicia extranjero para crear valor?

En España, el sistema de franquicias está compuesto por 1.375 redes, según un informe de 2023 de la Asociación Española de Franquicias. De estas, el 82,6% son de origen nacional y el resto provienen de otros 24 países, principalmente Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Portugal. En México, hay aproximadamente 1.550 redes de franquicia (según HubSpot). Estas franquicias suman más de 90.000 sucursales en todo el país. El sector de las franquicias es una parte importante de la economía mexicana, generando más de 700.000 empleos.

Francia cuenta con más de 2.000 redes de franquicia, y cada vez son más las que exportan. Pero sus homólogos extranjeros les devuelven el favor.

A Francia no le faltan ventajas: es el mayor mercad…