Emprendedores Negros

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Los negocios y los afroamericanos

Ha existido una larga tradición de los afroamericanos en el mundo de los negocios, desde empresarios esclavos hasta líderes de corporaciones multimillonarias.

Desde la época colonial hasta la actualidad, las organizaciones y los dirigentes negros han promovido los negocios como una vía hacia la igualdad económica, tanto a nivel individual como mediante el fomento del apoyo a los negocios de los negros por parte de los nacionalistas económicos negros. Otras largas tradiciones entre los negros incluyen las empresas económicas cooperativas, desde las sociedades funerarias y las sociedades de beneficio mutuo de los siglos XVII y XVIII hasta las organizaciones fraternales y los bancos y compañías de seguros negros de los siglos XIX y principios del XX. El siglo pasado vio el desarrollo de imperios de negocios negros construidos sobre el mercado de consumo negro y, a finales del siglo XX, la competencia y la integración de los negocios negros con la América corporativa blanca.

Historia: Mujeres y Estado del Bienestar

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Mujeres Emprendedoras Negras

Tal vez sea poco significativo decir que la participación de las mujeres afroamericanas en los negocios se desarrolló lentamente desde que los africanos comenzaron a llegar a América del Norte en el siglo XVI.

Puntualización

Sin embargo, cuando se considera el terrible legado de la esclavitud, la parodia de la época de Jim Crow y la continua lucha por los derechos de la mujer, es sorprendente observar que incluso antes del movimiento de derechos civiles de los años sesenta, varias mujeres negras se habían convertido en exitosas empresarias, a pesar de que durante siglos los Estados Unidos habían sido frustrantemente pro-masculinos y pro-blancos. Las primeras empresarias afroamericanas basaron sus negocios en los servicios domésticos como la costura, la cocina o la limpieza. Con el tiempo, sin embargo, las posibilidades crecieron hasta abarcar la venta de artículos de salud y belleza, la inversión en bienes raíces, la propiedad de restaurantes y pensiones, la fundación de bancos y otras instituciones financieras, y un sinnúmero de otros emprendimientos. Hoy en día, las mujeres afroamericanas se encuentran sirviendo como directoras generales de corporaciones multimillonarias, controlando compañías que son pioneras en nuevas tecnologías excitantes y comandando imperios mediáticos cuya influencia se extiende por todo el mundo. Estas mujeres han alcanzado las alturas del éxito en el mundo de los negocios gracias al trabajo duro y a la concentración, a la voluntad de innovar y de abrazar el cambio, y a la determinación de no dejarse intimidar por los obstáculos en su camino.

Las mujeres afroamericanas tienen una larga tradición de participación en los negocios, incluidas las actividades empresariales.[rtbs name="operaciones-empresariales"]En la América colonial, sus actividades económicas iniciales, principalmente la fabricación, la agricultura, el comercio y las empresas de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) en el hogar basadas en el género, se derivaron de actividades que habían sido importantes para las mujeres del África precolonial. Aprovechando las técnicas agrícolas culturalmente conocidas, las mujeres africanas pudieron entrar en la economía colonial americana como camioneras y vendedoras en el mercado.

En el Marco del Emprendimiento

En el siglo XIX, el comercio de alimentos por parte de las mujeres africanas era tan sustancial que, como señaló un diarista de Luisiana, "los mercados están llenos de... Tienen el control de los mercados de Nueva Orleans [y] llevan sus productos al mercado de forma muy ordenada".

Las zonas urbanas como Nueva Orleans ofrecían las mayores oportunidades para que las mujeres negras, tanto las esclavizadas como las libres, establecieran empresas comerciales Durante el período de la esclavitud, la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) y la preparación de alimentos constituyeron la mayor categoría ocupacional de las mujeres negras en el mundo de los negocios.

En la Industria de la Radio

"En este negocio, tienes que pensar como un hombre, actuar como una mujer, y trabajar como un perro!" Martha Steinberg pronunció esas palabras para describir su vida como disc jockey en los años 50.

En el Marco del Emprendimiento

En muchos sentidos, sus palabras también describen las condiciones que enfrentan las mujeres negras a lo largo de la historia de la radiodifusión americana. Ya sea que fueran artistas o empresarias, las mujeres negras siempre han sido marginadas por la industria de la radio. Como animadoras, a las mujeres negras se les asignaban papeles degradantes y estereotipados enraizados en el racismo y el sexismo, mientras recibían salarios no acordes con su talento. Limitadas en su capacidad de obtener puestos de dirección y carentes de los recursos financieros necesarios para convertirse en empresarias, las mujeres negras han tenido dificultades para hacer la transición a posiciones de poder en la radiodifusión, al igual que en otras esferas de la sociedad estadounidense.

En la Industria de la TV

La representación de las mujeres negras en la televisión ha evolucionado de manera muy similar a su tratamiento real en los Estados Unidos: es poco convincente, lenta y contradictoria. Las mujeres afroamericanas han estado en la televisión desde el decenio de 1950, pero la progresión de esa imagen ha sido insignificante. La televisión, a diferencia de otros foros de medios de comunicación como la radio y el cine, comenzó explícitamente como un vehículo para que los anunciantes comercializaran sus productos.

En el Marco del Emprendimiento

En este medio, las representaciones de las mujeres negras evolucionaron de acuerdo con su percepción de la comerciabilidad.

La televisión estadounidense, especialmente la televisión antigua, siempre ha sido un vehículo capitalista que atiende a la población mayoritaria. Así que, como sus predecesoras cinematográficas, las mujeres negras emergieron en la televisión como sirvientas domésticas. El primer programa de difusión nacional que presentó a una mujer afroamericana fue Beulah, que se emitió de 1950 a 1953.

En la Industria de la Música

La historia de las mujeres negras en la industria musical americana refleja todos los temas de género, clase y raza que han asolado a los americanos a lo largo de su historia. Aún así, las mujeres negras han estado involucradas en la fabricación de música en América, y en la fabricación de música americana, desde que desembarcaron por primera vez en 1619. Desde iglesias a festivales de esclavos, campos de algodón, ahumaderos, salones de clase media y las más grandes salas de conciertos del mundo, las mujeres negras estaban allí.

Algunas Observaciones Adicionales

Se enfrentaron a las mismas restricciones que las mujeres blancas y a todos los prejuicios que obstaculizaban a los hombres negros, pero perseveraron.

Una industria conectada a la música no se desarrolló hasta finales del siglo XIX y no se puede separar del desarrollo de la industria del entretenimiento. Debido a cuestiones de dinero y control las mujeres y especialmente las mujeres negras en ambas industrias estaban frecuentemente en un segundo plano cuando encontraban un lugar en absoluto.

Revisor: Lawrence