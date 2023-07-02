Emprendedoras

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Véase también el contenido de "Mujeres en los Ámbitos de Poder Económico". Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre las emprendedoras. A continuación se explicará este tema.

Las mujeres tienen una larga historia empresarial en el mundo, y su participación sigue creciendo. Aquí se analiza su papel en la pandemia, y se ofrece un ejemplo de país y sus mejores empresarias a lo largo de la historia.

Cuando las Mujeres Lideran Mejor las Empresas en Tiempo de Pandemia

La pandemia no es ciega al género: Las mujeres realizan más tareas domésticas y de cuidado de la familia que los hombres. Han sido más propensas a perder puestos de trabajo que sus homólogos masculinos, y los sectores que emplean una mayor proporción de mujeres se han visto especialmente afectados por la crisis.

Las mujeres líderes obtuvieron mejores resultados durante la crisis de Covid

Un documento publicado en el primer semestre del 2021, del Banco Mundial, revela que las empresas dirigidas por mujeres también se han visto afectadas de forma desigual por la crisis en comparación con las empresas dirigidas por hombres. Este es el caso, en particular, de los sectores que se vieron muy afectados por la COVID-19, como el de la hostelería, así como de las microempresas. A continuación se desarrolla esta idea.

La empatía gana en una crisis

En lugar de examinar qué países han salido mejor parados de la pandemia y quiénes los lideran (otros estudios han examinado esta cuestión), este equipo de investigación optó por peinar su base de datos de más de 60.000 evaluaciones de 360 grados de líderes empresariales para comparar cómo se evaluaba a los ejecutivos antes y después de que estallara la crisis. ¿Hubo un género que experimentó un mayor aumento en la estima de sus colegas después de que el virus se propagara por todo el mundo?

Descubrieron que las mujeres líderes tienden a superar ligeramente a los hombres en todo momento. Pero la diferencia aumentó durante la crisis. La diferencia entre hombres y mujeres en la pandemia es incluso mayor de lo que se había medido anteriormente, lo que posiblemente indica que las mujeres tienden a rendir más en una crisis, según algunos investigadores.

Cuando profundizaron en los datos para explorar exactamente por qué las mujeres habían experimentado este aumento en sus calificaciones, sus resultados se redujeron a una simple conclusión: Las mujeres líderes son vistas como más empáticas.

"Las mujeres líderes expresaron ser más conscientes de los temores que sus seguidores pudieran sentir, se preocuparon por su bienestar y confiaron en sus planes", escriben, señalando que otro estudio reciente sobre gobernadores llegó a conclusiones muy similares.

Es hora de ajustar nuestras expectativas sobre los líderes

Hay varias maneras de interpretar estas conclusiones. Las mujeres líderes podrían verlo como un voto de confianza que confirma su valor único. Los líderes masculinos podrían tomar una lección sobre las cualidades más valoradas por los empleados en tiempos difíciles. Mientras que los que se encuentran en plena búsqueda de directivos podrían prestar más atención a las candidatas de su lista.

Pero tal vez el resultado más útil de esta investigación sea otro recordatorio de una de las verdades más estudiadas pero frecuentemente olvidadas sobre el liderazgo: cualidades como el encanto y la confianza que ayudan a las personas a ascender al liderazgo no son necesariamente las mismas que les ayudan a sobresalir una vez que están en la cima, donde la empatía, la humildad y el autoconocimiento son clave. Los introvertidos también rinden más en las crisis, por ejemplo.

Esto indica que el descaro y la certeza que pueden gritar "potencial de liderazgo" pueden distraernos de la vulnerabilidad, la flexibilidad y la empatía que realmente ayudan a los líderes a navegar en tiempos difíciles. Así que la próxima vez que te preguntes cómo es un gran líder, imagínate a alguien menos parecido a un hermano fanfarrón que se abre camino hacia una venta y más parecido a la gentil Jacinda Ardern que pilota su país con seguridad a través de Covid.

Datos verificados por: Andrews

Liderazgo en tiempos turbulentos: Las mujeres CEO durante el Covid-19 lo han hecho mejor

¿Han sido las mujeres líderes mundiales más eficaces en la lucha contra la pandemia de coronavirus que sus homólogos masculinos?

Desde la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hasta la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y la canciller alemana, Angela Merkel, es una opinión muy extendida.

Incluso se han realizado estudios académicos sobre la cuestión, y uno de ellos afirma que "los resultados de Covid son sistemáticamente mejores en los países dirigidos por mujeres".

Pero aunque las mujeres políticas hayan afrontado mejor la pandemia que sus homólogos masculinos, ¿ocurre lo mismo en el mundo de la empresa?

Hablamos con mujeres líderes empresariales sobre Covid, y debatimos sus opiniones sobre si existe un estilo de liderazgo femenino.

Los jefes masculinos han intentado copiar a sus homólogos femeninos el año 2021.

"Todos los directores ejecutivos inteligentes observan lo que hacen otros líderes, y yo sugeriría que lo que muchos [hombres] han hecho es tomar prestado el libro de jugadas de las mujeres, lo que implica ser increíblemente cuidadosos con sus grupos de interés y mejorar sus habilidades de comunicación", dice.

"Los países anglosajones me parecen que tienen una alta expectativa de masculinidad, así que con líderes... combativos, individualistas y de corte ligeramente machista. El liderazgo femenino es diferente en estilo y tono".

Sarah Beale, directora ejecutiva del Consejo de Formación de la Industria de la Construcción del Reino Unido, está de acuerdo en que hay un "libro de jugadas femenino" cuando se trata de liderazgo, uno que defiende la empatía.

Se sugiere que las jefas tienen más empatía.

Algunas Observaciones Adicionales

Su organización permitió a las empresas de la construcción suspender los pagos de la tasa durante el primer cierre, y proporcionó apoyo financiero a 12.000 aprendices.

"Siempre existe el peligro de decir que un rasgo es totalmente femenino o totalmente masculino, ya que todos somos una mezcla de ambos, y de diferentes personalidades", dice Beale. "Pero la reflexión que he hecho personalmente -y que he visto en otras líderes femeninas- es dar un paso atrás y ponerse en la posición de aquellos en cuyo nombre intentas trabajar".

Ann Francke, directora ejecutiva del Chartered Management Institute del Reino Unido, que ofrece formación y cualificación en materia de gestión, afirma que la pandemia ha hecho que un mayor número de jefes adopten su apoyo a la flexibilidad laboral, que ya venía defendiendo desde hace tiempo.

"Siempre he sido sincera con mi gente y les he dicho que salgo a pasear con mi perro y que hablo con la gente por teléfono [mientras lo hago], lo cual es trabajar", dice. Así que siempre han tenido permiso para trabajar de forma flexible".

Las mujeres se han beneficiado de un trabajo más flexible. "Dar permiso expreso a las mujeres para que digan que está bien encajar su trabajo alrededor de su vida debería ser uno de los beneficios de esta pandemia".

Mientras que durante los cierres, los informes dicen que las mujeres han tenido que cargar con más tareas de cuidado de los niños y del hogar, algo que la Sra (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Franke llama el "enigma de Covid", Kate Stevens, jefa europea de la empresa de relaciones públicas AxiCom dice que ha agradecido la posibilidad de trabajar desde casa.

"Ahora nos encontramos en un mundo en el que es totalmente aceptable ver a un alto cargo realizando una conferencia telefónica con un niño pequeño en su regazo", afirma Stevens.

Las empresas aceptan ahora que las mujeres "hagan malabares" con el trabajo y los compromisos familiares "Ahora es aceptable compaginar las cosas, y no tienes que ser una empresaria dura de los años 80. Trabajamos en un mundo en el que hemos reconocido que mostrar una vulnerabilidad puede ser una fortaleza cuando se utiliza de la forma adecuada".

"Creo que las mujeres líderes tienden a llevar su corazón en la manga mucho más que sus homólogos masculinos.

Algunas Observaciones Adicionales

Si muestras a la gente la realidad del mundo en el que vives, pueden empatizar contigo y te apoyan más".

Yvonne Wassenaar, directora general de la empresa tecnológica estadounidense Puppet, coincide en que las jefas son más abiertas.

Se espera que la apreciación del "liderazgo femenino" haya llegado para quedarse "Lo que he descubierto es que si estás dispuesta a ser vulnerable, entonces la gente está dispuesta a serlo contigo, y es entonces cuando consigues el verdadero diálogo y el verdadero progreso".

Sin embargo, a pesar de estas historias de éxito durante la pandemia, siguen existiendo muchos retos para las mujeres líderes empresariales, y para las jóvenes que quieren llegar a serlo.

Un informe reciente revela que las mujeres, en general, siguen sin ser consideradas tan aptas para desempeñar funciones de liderazgo como los hombres.

El estudio en cuestión -el tercer Índice de Liderazgo de Reykjavik- entrevistó en julio a más de 20.000 hombres y mujeres adultos de 10 países: los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), además de India, Kenia y Nigeria.

Se preguntó a los encuestados si pensaban que los hombres o las mujeres eran mejores líderes, o si no había diferencia de género, en 22 sectores políticos, gubernamentales, jurídicos y empresariales.

A partir de ahí se calculó una escala de 100 puntos, en la que la puntuación máxima de 100 significaba que los hombres y las mujeres eran considerados líderes igualmente adecuados. Cuanto más baja sea la cifra, menos personas consideran que las mujeres son tan buenas para los altos cargos.

La puntuación global de las naciones del G7 fue de 73 puntos, la misma que el año pasado, y solo uno más que en 2018.

El Reino Unido y Canadá obtuvieron la puntuación conjunta más alta, de 81 puntos. En el caso del Reino Unido, la puntuación aumentó con respecto a los 73 puntos de 2019, mientras que en el caso de Canadá aumentó con respecto a los 77 puntos. Nigeria, que se encuestó por primera vez, ocupó el último lugar con 47.

"Simplemente sigue existiendo la presunción de que las mujeres tienen menos derecho a liderar que los hombres", dice Michelle Harrison, del grupo de investigación Kantar, que realizó el informe junto con Women Political Leaders, una red mundial de mujeres políticas.

Sin embargo, algunas empresarias tienen la esperanza de que la pandemia provoque un cambio duradero.

Nunca antes habíamos apreciado el liderazgo femenino en el lugar de trabajo como ahora, y eso ha llegado para quedarse.

Datos verificados por: Hellen [rtbs name="historia-social"] [rtbs name="mujeres"]

Ejemplo: Emprendedoras notables en la historia de Canadá

Aquí se presenta una pequeña lista de mujeres empresarias notables en la historia de Canadá. Las empresarias que figuran a continuación son sólo algunos ejemplos de las muchas mujeres que han dejado su huella en la historia empresarial canadiense.

Susana Oland (1818-1885)

Susannah Oland comenzó a elaborar cerveza en un cobertizo detrás de su casa en Dartmouth, Nueva Escocia, para mantener a su familia. La popularidad de su cerveza negra de octubre atrajo a inversores, que ayudaron a la familia a establecer una fábrica de cerveza comercial, Turtle Grove Brewery, en Halifax en 1867. (Véase también Industria cervecera canadiense.) Aunque su marido John Oland figura en los papeles como director, es ella quien supervisa las operaciones diarias de la empresa y el proceso de elaboración de la cerveza. En 1877, siete años después de la muerte de su marido, compró a los demás accionistas e inversores y rebautizó la cervecería como S. Oland, Sons and Company. Tras su muerte, su hijo menor se hizo cargo de la dirección de la empresa, que más tarde se convirtió en Moosehead Breweries Limited, actualmente con sede en Saint John, Nuevo Brunswick. En 2022 sigue siendo propiedad de miembros de la familia Oland y está gestionada por ellos. La empresa también afirma ser la cervecería familiar más antigua de Canadá.

Olivia Poole (1889-1975)

Olivia Poole se inspiró para inventar su Jolly Jumper en las tablas de bebé que las madres utilizaban para sus hijos en la reserva White Earth de Minnesota, donde ella creció. En 1910, utilizando materiales que encontró en los alrededores de su casa de Ontario, inventó una primera versión de este sistema que permitía que su bebé estuviera bien sujeto y distraído mientras ella realizaba sus actividades cotidianas. A diferencia de una tabla de bebé convencional, su invento permitía al bebé rebotar, con las piernas colgando libremente. Utiliza el Jolly Jumper para todos sus hijos y nietos, y mejora constantemente su diseño. La demanda pública del dispositivo comenzó en cuanto ella lo demostró por primera vez en 1948. A principios de los años 50, el Jolly Jumper empezó a fabricarse en serie. En 1956, se convirtió en una de las primeras aborígenes de Canadá en patentar un invento. (Véase también Inventores e innovaciones.) Junto con su hijo mayor, Joseph, también creó la Poole Manufacturing Co. para fabricar el Jolly Jumper. La familia vendió posteriormente la empresa, pero el Jolly Jumper se sigue fabricando hoy en día, más de cien años después de su invención.

Jean Lumb (1919-2002)

Jean Lumb abrió su primer negocio, una frutería, cerca de la intersección de Bathurst Street y St Clair Avenue West en Toronto cuando sólo tenía 17 años. En pocos años, su negocio tuvo el éxito suficiente para traer a sus padres y hermanos de Vancouver a Toronto. En 1959, ella y su marido abrieron Kwong Chow Chop Suey House en el barrio chino de Toronto. El restaurante se convirtió rápidamente en un lugar popular, frecuentado por primeros ministros, políticos y otras celebridades. Gracias a sus demostraciones de cocina y a sus apariciones en televisión y radio, introdujo la cocina china en gran parte de la población canadiense. (Véase también: Cocina china en Canadá; Platos chinos populares en Canadá.) Junto a su espíritu emprendedor, participa en la lucha para derogar la legislación que discrimina a los inmigrantes chinos y encabezó el movimiento para salvar de la destrucción el barrio chino de Toronto (véase también: Política de inmigración en Canadá; Racismo antiasiático en Canadá). Por su labor comunitaria, fue incluida como miembro de la Orden de Canadá en 1976, convirtiéndose en la primera canadiense de origen chino y la primera restauradora en recibir este honor.

Beverly Mascoll (1942-2001)

Mientras trabajaba como recepcionista en Toronto Barber and Beauty Supply, Beverly Mascoll se dio cuenta de que la industria de la belleza canadiense ofrecía pocos productos para las mujeres negras (véase Comunidades negras en Canadá). Fundó Mascoll Beauty Supply en 1970, con sólo 700 dólares, y empezó a vender productos de belleza dirigidos a las mujeres negras que guardaba en el maletero de su coche.

Algunas Observaciones Adicionales

Se puso en contacto con Johnson Products, un fabricante de productos de belleza de propiedad afroamericana, y se convirtió en su distribuidora exclusiva en Canadá, lo que permitió que su negocio creciera. Expandió su empresa geográficamente a cinco localidades, organizando también demostraciones y seminarios de belleza. Como resultado de sus actividades, se creó un mercado canadiense de productos de belleza para negros, lo que permitió a la población negra acceder a oportunidades en la industria cosmética. Es miembro de la Orden de Canadá, tanto por sus actividades económicas como por su labor comunitaria.

Heather Reisman (1948-)

Basándose en un amor de toda la vida por la lectura, Heather Reisman fundó Indigo Books & Music en 1996. La primera tienda de la empresa abrió al año siguiente en Burlington, Ontario, y desde entonces se ha convertido en la mayor librería de Canadá. También cofundó la empresa especializada en lectores electrónicos Kobo Inc. en 2009. Paralelamente a sus actividades empresariales, Heather Reisman también es productora en línea de documentales galardonados, y escritora y presentadora de podcasts. En 2004, creó la Fundación Indigo Love of Reading, que ayuda a financiar libros para bibliotecas escolares con escasos recursos. Fue incluida en el Salón de la Fama Empresarial Canadiense y nombrada Oficial de la Orden de Canadá.

Revisor de hechos: Can

Recursos

Notas y Referencias

Véase También